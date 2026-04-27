Ja! So können Sie den Strom von Instagram Beiträgen den ganzen Tag über am Laufen halten – auch wenn Sie sich in einer ganz anderen Zeitzone als Ihre Follower in den sozialen Medien befinden. Veröffentlichen Sie automatisch Feed-Beiträge, Reels und Stories mit Hootsuite.

Sie müssen nur Ihren Content erstellen und die Zeit zum Posten auswählen. Je nach Art des Contents und Ihrem Kontotyp können Sie zu der von Ihnen gewählten Zeit direkt in der App veröffentlichen oder mobile Benachrichtigungen senden.

✨ Oh, und der Bonus: Hootsuite schlägt Ihnen Zeiten für geplante Beiträge vor – basierend auf den Zeiten, zu denen Ihre Follower am aktivsten sind!