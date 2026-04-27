Wachsen Sie schnell und sparen Sie Zeit mit einem intelligenten Social-Media-Kalender und Planer
Erstellen, planen und veröffentlichen Sie mühelos von einem einheitlichen Dashboard aus Content für alle Plattformen. Und vermeiden Sie dabei kreative Blockaden.
Weniger Zeit mit dem Posten und dem Wechseln zwischen Tabs verbringen. Mehr Zeit, um Ihre Marke zu stärken.
Viralen Content erstellen
Generieren Sie mit OwlyGPT optimierte Bildunterschriften und Bilder direkt im Hootsuite Dashboard. Außerdem erfahren Sie, was gerade angesagt ist und können Ideen für Posts entwickeln.
Beiträge vorausplanen
Planen Sie im Voraus und planen Sie Ihre Inhalte so, dass sie zum besten Zeitpunkt veröffentlicht werden. Sehen Sie sich alle Ihre bezahlten und organischen Posts über alle Netzwerke hinweg in einer Liste oder Kalenderansicht an.
Zusammenarbeiten und genehmigen
Mit individuellen, auf Ihr Team zugeschnittenen Genehmigungsworkflows erhalten Sie schneller die Freigabe. Arbeiten Sie zusammen, führen Sie Brainstormings durch und weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu –alles an einem Ort.
Sehen Sie sich die beste Zeit zum Posten an, und lassen Sie sich von Ideen für neuen Content inspirieren
Unsere Plattform für Veröffentlichungen in den sozialen Medien gibt Ihnen den besten Zeitpunkt zum Posten in sozialen Netzwerken an, damit Sie maximale Interaktion erzielen. Sie planen Ihren Content, der zu diesem Zeitpunkt live steht – auch wenn Sie gar nicht im Büro sind.
Sofort Bilder, Bildunterschriften und Post-Ideen mit KI generieren
Mit OwlyGPT können Sie im Handumdrehen Social-Media-Beiträge und markenkonforme Bilder für jedes Netzwerk generieren. Erstellen Sie Content von Grund auf neu, mischen Sie frühere Beiträge neu oder verwandeln Sie Bilder in aufmerksamkeitsstarken Content aus OwlyGPT oder in Create. Noch besser: Lassen Sie OwlyGPT passende Bilder aus Ihren Bildunterschriften erstellen. So bleibt Ihre Marke konsistent und ansprechend.
Steigern Sie Interaktionen und Reichweite, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichen
Bringen Sie Ihre Social Media-Strategie auf die nächste Stufe, indem Sie genau zu der Zeit posten, zu der Ihre Zielgruppe online ist. Sehen Sie sich Heatmaps an, die zeigen, wann Sie posten müssen, um Ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Planen Sie dann automatisch, dass Ihre Inhalte zu diesem Zeitpunkt live gehen.
Content in Sekundenschnelle planen und erstellen
Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks überzeugende, markengerechte Inhalte mit integrierten Canva- und Adobe-Express-Vorlagen, kostenlosen Stockbildern und mühelosen Genehmigungsworkflows. Erreichen Sie außerdem die richtige Zielgruppe mit einem Hashtag-Generator, der Ihre Inhalte auf der Grundlage Ihrer Texte, Bilder und Videos automatisch mit Tags versieht.
Reduzieren Sie die Stunden Ihrer Arbeitswoche mit der Planung von Mehrfach-Postings
Verschaffen Sie sich in der Kalender- oder Listenansicht schnell einen Überblick über Ihre organischen, bezahlten, veröffentlichten und geplanten Inhalte. Das ermöglicht die Konzeption von Kampagnen, die Ergänzung fehlender Inhalte sowie Zusammenarbeit in Echtzeit. Verwenden Sie dann unser Tool zum Mehrfach-Posten, um bis zu 350 Posts gleichzeitig zu planen. Geplante Beiträge können problemlos abgebrochen werden, falls es zu potenziellen Krisen kommt oder sich unerwartet Gelegenheiten ergeben.
Sehen Sie, was gerade im Trend liegt und fesseln Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe
Finden Sie mit Trend-Tracking- und Social-Listening-Tools genau heraus, was Ihre Zielgruppe anspricht. Sehen Sie sich die aktuellsten Themen nach Branche an und lassen Sie die KI sofort Beiträge auf der Grundlage dieser Trends entwerfen. Sie können auch nach Thema, Unternehmen und Hashtag suchen, um herauszufinden, was in Ihrer Nische angesagt ist.
Brainstorming, Zusammenarbeit und Planung in Whiteboard
Überspringen Sie die Tabellenkalkulationen und das endlose Hin und Her. Mit Whiteboard können Sie ganz einfach gemeinsam ein Abo abschließen, Ideen austauschen und auf der gleichen Seite bleiben – alles innerhalb des Hootsuite Dashboards. Wenn Sie nicht weiterkommen, ist OwlyGPT genau zur Stelle, um Ihren ersten Entwurf zu schreiben oder neue Ideen zu entwickeln.
Ihr komplettes Tool zur Veröffentlichung in den sozialen Medien
Schauen Sie sich einige der beliebtesten Veröffentlichungsfunktionen von Hootsuite an, die Ihnen helfen, erstklassigen Content zu generieren, Ihre Online-Umsätze zu steigern und die Zahl Ihrer Follower zu vergrößern.
Automatisierte Bildunterschriften
Generieren Sie sofort Bildunterschriften und Hashtags für jedes Social Media-Netzwerk. Verwenden Sie die integrierte Ideen-Engine, um sich inspirieren zu lassen, was Sie posten möchten.
Designvorlagen
Greifen Sie direkt von Ihrem Composer-Fenster auf Ihre bevorzugten Canva- und Adobe Express-Vorlagen zu. Erstellen Sie Vorlagen völlig neu oder greifen Sie auf Ihre bearbeiteten Vorlagen zu.
Beste Zeit zum Posten
Erhalten Sie mehr Likes, Kommentare und Shares dank empfohlener Veröffentlichungszeiten direkt in Ihrer Kalenderansicht.
Hashtag-Vorschläge
Erreichen Sie die richtigen Personen, und erhöhen Sie mit einem Hashtag-Generator, der Ihnen perfekte Hashtags für Ihren Beitrag vorschlägt, Ihre Chancen auf Riesenerfolge im Internet.
Planung von vielen Beiträgen gleichzeitig
Mithilfe des Bulk-Planers für Social Media lassen sich Hunderte von Beiträgen gleichzeitig planen. Sparen Sie Zeit, indem Sie Beiträge im Voraus erstellen und dann für die beste Zeit zur Veröffentlichung planen.
Einfache Zusammenarbeit
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Content auf Ihre Marke zugeschnitten ist: Etablieren Sie dazu einen Teamablauf ohne ständiges hin und her.
Optimierte Genehmigungsprozesse
Dank eines einfachen Genehmigungsprozesses, der es Teammitgliedern erlaubt, die Beiträge zu überprüfen, können Sie das Risiko reduzieren und sicherstellen, dass all Ihre Beiträge der Marke entsprechen.
Trend-Erkennung
Durchsuchen Sie Markenerwähnungen und aktuelle Themen im Internet, um zu sehen, worüber Menschen posten und was sie kommentieren. Dann verwandeln Sie sie mithilfe von KI automatisch in Beiträge.
Link in Bio
Leiten Sie Besucher von Ihren sozialen Profilen zu Ihrer Website mit einem Link in der Bio-Seite. Erstellen und verwalten Sie Ihren anpassbaren Link über das Hootsuite-Dashboard.
Alles, was Sie zum Posten, Planen und Verfolgen von Social-Media-Posts benötigen.
Hootsuite ist viel mehr als der Social-Media-Planer Nr. 1. Es ist auch Ihr Zentrum für Social Messaging, Analysen, Social Listening und mehr.
Überwachen und verwalten Sie Ihre gesamten Nachrichten und Erwähnungen in den sozialen Medien von einem einzigen Tab aus. Sparen Sie Zeit, und stellen Sie Ihre Kunden zufrieden – mit gespeicherten Antworten auf Nachrichten und mehr.
Messen und analysieren Sie Ihre Leistungen auf allen Social Media-Kanälen an einem Ort. Erhöhen Sie die Interaktion, beeindrucken Sie Ihren Chef, und bleiben Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus.
Erstellen und verwalten Sie unkompliziert Werbekampagnen zusammen mit Ihrem organischen Content. Gewinnen Sie mehr Kunden, und vergrößern Sie Ihre Reichweite mit klaren Berichten und Vorschlägen.
Hören Sie mit den besten Social Listening-Tools Unterhaltungen zu Ihrer Marke, Branche und zum Wettbewerb zu. Schützen Sie Ihr Markenimage, und bleiben Sie über Trends auf dem Laufenden.
Ressourcen
Das Experten-Playbook für Social-Media-Management 2025
Top-Social-Experten teilen ihre Erkenntnisse über die Zukunft des Social-Media-Managements und darüber, wie Sie schon heute den geschäftlichen Einfluss nachweisen können.
Kostenlose Vorlage für eine Social-Media-Strategie
Bereit, eine Social-Media-Strategie zu entwickeln, aber nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Diese kostenlos zum Download verfügbare Vorlage ist der perfekte Ausgangspunkt.
Meisterung Ihrer Social-Media-Strategie für 2025
Dieser vollständige Leitfaden hilft Ihnen, eine erfolgreiche Social-Media-Marketing-Strategie zu entwickeln und von Anfang an die richtigen Best Practices zu befolgen.
Häufig gestellte Fragen
Zuallererst: Die Planung von Beiträgen ist gut für Sie. Sehen Sie es als Selbstachtsamkeit. Ein zuverlässiges Tool zur Planung in den sozialen Medien hilft Ihnen, weniger Zeit am Telefon oder Rechner zu verbringen und mehr Zeit mit ... Ihren sonstigen Aufgaben.
Brauchen Sie noch mehr Gründe, warum Sie Beiträge in Social Media planen sollten? Es kann Ihnen auch helfen, beständig zu posten und die Interaktionsraten zu erhöhen. Sie können in den Zeitfenstern für die besten Posting-Zeiten nicht immer parat sein. Durch die Planung Ihrer Beiträge können Sie aber sicherstellen, dass Sie sie trotzdem einhalten.
Nein. Geplante Beiträge werden nicht weniger angesehen oder genutzt. Es gibt sogar Indizien, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Grund: Durch die Planung Ihrer Beiträge können Sie die kleinen Fenster mit hoher Interaktion nutzen – auch wenn Sie Feierabend haben.
Wenn Sie in den sozialen Medien posten, können Sie immer die beste Zeit für Ihre Zielgruppe wählen. (Hinweis: Hootsuite teilt Ihnen die beste Zeit zum Posten mit, basierend auf den individuellen Gewohnheiten Ihrer Follower.) Durch die zeitliche Planung können Sie zudem einen beständigen Posting-Plan für Ihre sozialen Medien erstellen, der natürlich die Interaktion fördern kann.
Wir wollen ja nicht prahlen ... aber Hootsuite ist der beste Social Media-Planer auf dem Markt. Der Hootsuite Planer bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Content von einem Ort aus zu erstellen, zu planen und zu veröffentlichen. Mit dem Planer können Sie Ihre gesamten veröffentlichten und geplanten Beiträge in einer intuitiven Kalenderansicht anzeigen und bearbeiten – ein Traum für visuelle Typen.
Der Hootsuite Composer hilft Ihnen, ansprechenden Content im Handumdrehen zu formulieren. Er verfügt über integrierte Canva-Vorlagen und einen Hashtag-Generator. Wenn Ihr Beitrag ausgefeilt und bereit für die sozialen Medien ist, teilt Ihnen Hootsuite exakt den besten Zeitpunkt zur Veröffentlichung mit – basierend auf Daten, wann Ihre Follower am aktivsten sind.
Ja! So können Sie den Strom von Instagram Beiträgen den ganzen Tag über am Laufen halten – auch wenn Sie sich in einer ganz anderen Zeitzone als Ihre Follower in den sozialen Medien befinden. Veröffentlichen Sie automatisch Feed-Beiträge, Reels und Stories mit Hootsuite.
Sie müssen nur Ihren Content erstellen und die Zeit zum Posten auswählen. Je nach Art des Contents und Ihrem Kontotyp können Sie zu der von Ihnen gewählten Zeit direkt in der App veröffentlichen oder mobile Benachrichtigungen senden.
✨ Oh, und der Bonus: Hootsuite schlägt Ihnen Zeiten für geplante Beiträge vor – basierend auf den Zeiten, zu denen Ihre Follower am aktivsten sind!
Hinweis: Sie benötigen ein Instagram Business-Konto, um auf die Funktionen von Hootsuite zuzugreifen. Keine Sorge – ein privates Instagram Konto lässt sich schnell kostenlos in ein Business Konto verwandeln. So wird's gemacht:
Ja. Planen Sie Instagram Reels ganz bequem vom Hootsuite Composer aus, sodass sie zu Ihrer bevorzugten Zeit online stehen. Nehmen Sie einfach Ihr Video auf, bearbeiten Sie es in Instagram, speichern Sie es auf Ihrem Gerät, und laden Sie es dann im Composer Fenster auf Hootsuite hoch. Planen Sie die Veröffentlichung zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt!
Natürlich! Gleichgültig, ob Sie zwei Bilder veröffentlichen möchten oder 20 (leider ist das momentan das Maximum) – Sie können Instagram Carousel-Beiträge direkt von Ihrem Hootsuite Dashboard aus planen. Öffnen Sie einfach den Composer, wählen Sie das Konto, von dem aus Sie veröffentlichen möchten, und fügen Sie bis zu 20 Fotos von Ihrem Rechner oder Laufwerk hinzu.
Natürlich! Hootsuite ist, wenn Sie uns fragen, einer der besten Tweet Planer auf dem Markt.
Bei der Terminplanung zeigt Ihnen der Hootsuite Composer einen Schnappschuss Ihres Tweets, bevor er live geht. Sie erfahren sogar, wenn Sie das Zeichenlimit von Twitter überschritten haben. Außerdem erhalten Sie Vorschläge, wann Sie Tweets veröffentlichen sollten – basierend auf den Zeiten, zu denen Ihre Follower besonders aktiv sind.
Und wow! Die Interaktion geht rasant in die Höhe. 🚀
Jawohl! Mit Hootsuite können Sie Beiträge auf Facebook-Seiten planen. Was das Beste am Planen von Facebook Beiträgen mit Hootsuite ist? Sie sehen genau, wann Sie posten müssen – nämlich dann, wenn Ihre Zielgruppe am aktivsten ist. Für Sie bedeutet das mehr Likes, Kommentare, Shares und Klicks.
Ja. Mit Hootsuite ist das Planen von TikTok Videos ganz einfach. Sie müssen nur Ihr Video hochladen und eine Zeit zum Posten auswählen. Hootsuite gibt Ihnen sogar die ideale Zeit zum Posten, die richtigen Abmessungen, das empfohlene Seitenverhältnis und Längenbegrenzungen an um sicherzustellen, dass Ihr Video auf der Plattform gut aussieht. Bei der Planung von TikToks können Sie sogar Kommentare, Duets und Stitches direkt vom Composer Fenster aus ein- oder ausschalten.
Selbstverständlich. Alle Hootsuite-Abos beinhalten die Veröffentlichung und Planung auf Threads.
Selbstverständlich. Sie können Bluesky-Beiträge über das Hootsuite-Dashboard planen.
Erstellen Sie Content mit Bildunterschriften von bis zu 300 Zeichen einschließlich Hashtags, Erwähnungen, Emojis und Links. Sie können auch Medien hinzufügen (bis zu vier Bilder, ein GIF oder ein Video), um sicherzustellen, dass Ihr Content auffällt und Interaktion erhält.
Wünschen Sie weitere Informationen? Besuchen Sie das Hilfecenter, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit Hootsuite Beiträge auf Bluesky planen.
Fangen Sie jetzt an, beeindruckenden Content zu erstellen
Verbessern Sie Ihre Content-Strategie mit dem umfassenden Social Media-Planer und Kalender von Hootsuite. Vergrößern Sie die Zahl Ihrer Follower, steigern Sie Ihre Online-Umsätze, und verbessern Sie Ihre Interaktionsraten mit Ihrer kostenlosen Testversion.