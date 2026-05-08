Turn social data into business intelligence that drives revenue
Spot trends before they take off, prove what’s working, and make smarter decisions faster with enterprise business intelligence powered by real-time social and digital data.
Why report on the past when you can understand what’s happening right now?
Traditional BI shows you what already happened. Hootsuite powered by TalkwalkerAI adds real-time, external data from social, news, and digital conversations so you can act before the market moves past you.
Aggregate actionable business intelligence from millions of sources
Hootsuite powered by TalkwalkerAI transforms billions of online conversations into clear, actionable insights your entire organization can use, from marketing and product to executive leadership.
Turn real-time social conversations into measurable business intelligence across Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit, and more. Analyze sentiment, share of voice, and campaign performance to understand what’s driving performance.
Integrieren Sie globale Nachrichten und Medienberichterstattung in Ihre BI-Strategie, um zu verstehen, wie externe Narrative die Markenwahrnehmung und die Marktentwicklung beeinflussen. Messen Sie die Auswirkungen der Medien, erkennen Sie Reputationsrisiken frühzeitig und verknüpfen Sie Berichterstattungstrends mit Veränderungen in der Stimmung und der Unternehmensleistung.
Gewinnen Sie tiefere Verbraucherinformationen aus Blogs, Foren und Bewertungsplattformen, um das „Warum“ hinter dem Kundenverhalten aufzudecken. Identifizieren Sie wiederkehrende Schmerzpunkte, Produktfeedback und unerfüllte Bedürfnisse und übersetzen Sie diese in umsetzbare Eingaben für Produkt, CX und Strategie.
Vervollständigen Sie Ihr BI-Bild mit Erkenntnissen aus TV, Radio, Podcasts, Printmedien und visuellen Inhalten – einschließlich KI-gestützter Bilderkennung zur Logoerkennung. So können Sie die kanalübergreifende Wirkung messen und verstehen, wie sich Narrative über verschiedene Formate verbreiten. Zudem werden Signale erfasst, die herkömmliche BI-Tools übersehen.
Talkwalker fungiert wie ein ständig verfügbares Verbraucherpanel. Wenn ein Produkt nicht die gewünschte Leistung erbringt, können wir direkt zur Unterhaltung übergehen und konkrete Fragen stellen: Ist der Geschmack ein Problem? Ist es ein Problem der Wertwahrnehmung? Die Möglichkeit, schnell Antworten zu erhalten, bevor man tiefergehende Recherchen durchführt, hat die Arbeitsweise unseres Teams verändert.
Ein intelligenterer Weg zur Nutzung von Business Intelligence
Ersetzen Sie Vermutungen durch Echtzeit-Erkenntnisse für fundierte Campaigns, Produktentscheidungen und Unternehmensstrategien. Von der Markenwahrnehmung bis zur Campaign-Performance – Hootsuite powered by TalkwalkerAI hilft Ihnen, wichtige Geschäftsfragen zu beantworten und schneller darauf zu reagieren.
Understand your audience at scale
Analyze sentiment, behaviors, and conversations across channels to uncover what your customers actually care about and why. Gather demographic and psychographic insights to reveal how your audience thinks, feels, and engages.
Erkennen Sie Trends, bevor sie Ihren Markt prägen
Erkennen Sie aufkommende Trends, Hashtags und Unterhaltungen in Ihrer Branche, bevor sie zum Mainstream werden. Nutzen Sie Echtzeit-Einblicke und Live-Benachrichtigungen, um Ihre Strategie anzupassen, Chancen zu ergreifen und Änderungen im Verbraucherverhalten abzufangen.
Kunden-Feedback für klügere Entscheidungen nutzen
Sammeln Sie Erkenntnisse aus sozialen Medien, Bewertungen und Foren, um zu verstehen, was Ihre Kunden tatsächlich möchten. Identifizieren Sie Schmerzpunkte, entdecken Sie unerfüllte Bedürfnisse und wandeln Sie reales Feedback direkt in Produkt-, Marketing- und CX-Strategien um.
Integrieren Sie Social-Media-Daten in Ihre BI-Tools für einen umfassenden Überblick
Integrieren Sie soziale und digitale Erkenntnisse direkt in Ihren bestehenden Daten-Stack – einschließlich Snowflake, BigQuery, Tableau, Power BI und Salesforce. Mit flexiblen APIs, automatisierten Datenpipelines und nahtlosen Exportfunktionen können Sie Social Intelligence mit Vertriebs-, Kunden- und Betriebsdaten vereinen.
Teams durch gemeinsame Informationen aufeinander abstimmen
Überwinden Sie Datensilos mit Dashboards, Benachrichtigungen und Berichten, die sicherstellen, dass jedes Team mit der gleichen Datenquelle arbeitet. Erstellen Sie Dashboards, die auf Ihre spezifischen KPIs, Campaigns oder Geschäftsziele zugeschnitten sind. Geben Sie diese weiter, exportieren Sie sie oder stellen Sie sie als White-Label-Lösung bereit.
Die intuitiven, KI-gestützten Erkenntnisse ermöglichen es Teams aller Regionen und Qualifikationsstufen, Social-Listening-Daten in kurzer Zeit in fundierte Entscheidungen umzuwandeln, was zu einer stärkeren Abstimmung in unserer gesamten Organisation führt.
Geschäftsdaten an einem Ort erfassen, bearbeiten und verfolgen
Vereinheitlichen Sie Ihre Daten, Analysen und nächsten Schritte auf einer Plattform.
Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte
Visualisieren Sie die wichtigsten Kennzahlen mit maßgeschneiderten Dashboards, die Sie mit Teams und Führungskräften teilen können.
Enterprise data integrations
Connect seamlessly to Snowflake, Salesforce, Tableau, Power BI, and more or export raw data via API for deeper analysis.
Competitive intelligence
Track share of voice, sentiment, and performance against competitors to uncover gaps, strengths, and opportunities.
AI assistant
Ask a question and get a fully cited answer in minutes complete with insights, visualizations, and strategic recommendations.
Echtzeitüberwachung und Benachrichtigungen
Bleiben Sie Trends, Risiken und viralen Momenten immer einen Schritt voraus mit Live-Überwachung und automatisierten Benachrichtigungen bei Volumenspitzen, Stimmungen oder aufkommenden Themen.
KI-Zusammenfassungen
Verstehen Sie Daten in kurzer Zeit mit KI-Zusammenfassungen, die Millionen von Datenpunkten zu klaren, überschaubaren Übersichten zusammenfassen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Unter Business Intelligence in sozialen und digitalen Kanälen versteht man das Sammeln und Analysieren von Daten aus sozialen Medien, Nachrichten, Foren und Online-Plattformen, um Einblicke in Kundenstimmung, Markttrends und Wettbewerberaktivitäten zu gewinnen. Diese Erkenntnisse helfen Unternehmen, schnellere und fundiertere strategische Entscheidungen zu treffen.
Hootsuite transforms unstructured social and digital data into structured, actionable insights using AI-powered analysis. It combines real-time monitoring, sentiment analysis, trend detection, and competitive benchmarking — all integrated into your BI tools for reporting and decision-making.
Ja. Hootsuite integriert sich in Enterprise-BI-Plattformen wie Snowflake, Tableau, Power BI und Salesforce. Sie können auch APIs und Datenexporte nutzen, um Social Insights direkt in Ihr Data Warehouse oder Ihre Dashboards einzuspeisen.
Sie können Daten aus sozialen Medien, Nachrichtenseiten, Blogs, Foren und Bewertungsplattformen analysieren. Dazu gehören Erwähnungen, Stimmung, Interaktion, Trends, Aktivität von Wettbewerbern und Kundenfeedback in mehreren Sprachen und Regionen.
Yes. You can export both raw and enriched datasets via API or direct integrations into your data warehouse for custom analysis, modeling, or reporting.
Traditionelle BI-Tools basieren auf strukturierten, internen Daten wie Vertrieb, CRM und operativen Kennzahlen, um über die bisherige Leistung zu berichten. Social BI ergänzt das System um eine wichtige Ebene externer Echtzeitdaten aus sozialen Medien, Nachrichten und digitalen Kanälen. So können Sie die Stimmung Ihrer Kunden verstehen, neue Trends erkennen und auf Marktveränderungen reagieren, sobald diese eintreten. Das Ergebnis ist eine schnellere, proaktivere Entscheidungsfindung anstelle von reaktiver Berichterstattung.
Hootsuite powered by TalkwalkerAI fügt die fehlende Ebene hinzu: Echtzeitdaten aus sozialen Medien, Nachrichten und digitalen Unterhaltungen. So können Sie nicht nur verstehen, was passiert ist, sondern auch, warum es passiert – und was als Nächstes kommt. Sie können schneller handeln, sich früher anpassen und dem Wandel voraus sein.
Tap into the world’s largest data set
The data you need is already out there. Are you ready to turn it into action? See how with a risk-free demo of Hootsuite powered by TalkwalkerAI.