Überwinden Sie Datensilos mit Dashboards, Benachrichtigungen und Berichten, die sicherstellen, dass jedes Team mit der gleichen Datenquelle arbeitet. Erstellen Sie Dashboards, die auf Ihre spezifischen KPIs, Campaigns oder Geschäftsziele zugeschnitten sind. Geben Sie diese weiter, exportieren Sie sie oder stellen Sie sie als White-Label-Lösung bereit.