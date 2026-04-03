Selbstverständlich. Social Listening für B2B-Tech-Unternehmen beinhaltet das Verfolgen und Analysieren von Online-Unterhaltungen, die sich auf Ihre Marke, Produkte, Wettbewerber und Branchentrends beziehen. Hootsuite powered by Talkwalker ermöglicht es B2B-Tech-Unternehmen, Gesprächen in sozialen Medien, Foren, Blogs und Nachrichten zu folgen und so umsetzbare Erkenntnisse über Kundenbedürfnisse, Problembereiche und neue Chancen zu gewinnen.



Aber auch für B2C-Tech-Unternehmen ist Hootsuite wertvoll, da es ihnen ermöglicht, die Verbraucherstimmung in Echtzeit zu erfassen, Produktbewertungen zu überwachen und virale Trends oder Probleme frühzeitig zu identifizieren. Durch die Analyse umfangreicher Verbraucherunterhaltungen können B2C-Tech-Unternehmen ihre Marketingkampagnen optimieren, das Kundenerlebnis verbessern und schnell auf Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung oder auf Produktfeedback reagieren.



Außerdem setzen die Hootsuite-Tools zur Trendvorhersage und -erkennung auf KI, um aufkommende Themen und Technologien aufzuzeigen, die für Ihre Branche relevant sind. Durch die Analyse großer Mengen von Online-Daten können B2C- und B2B-Tech-Unternehmen veränderte Kundenbedürfnisse vorhersehen und ihre Strategien entsprechend anpassen.