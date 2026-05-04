Die Nutzung von Social Listening für die Produktentwicklung beinhaltet die Analyse von Gesprächen in sozialen Medien, Foren, Blogs, Rezensionen und Nachrichten, um zu verstehen, was Kunden wollen, brauchen und worüber sie sich Sorgen machen. Plattformen wie Hootsuite powered by TalkwalkerAI helfen Produktteams, aufkommende Trends, Produktfeedback und unerfüllte Bedürfnisse in Echtzeit zu erkennen, damit sie schneller bessere Produkte entwickeln können.