Hootsuite powered by Talkwalker AI, ermöglicht fortschrittliches Social Listening für CPG, indem es Gespräche auf großen Social-Media-Plattformen (darunter Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube und LinkedIn) sowie Nachrichtenseiten, Blogs, Foren, Podcasts und Bewertungsplattformen überwacht. Und weil Ihre Marke nicht nur im Text präsent ist, analysiert es mithilfe der KI-gestützten Logo- und Bilderkennung auch visuellen Content.

Diese umfassende Abdeckung gewährleistet, dass Marken einen vollständigen Überblick über die Verbraucherstimmung, kulturelle Trends, Wettbewerbsaktivitäten und Produktfeedback haben und die Echtzeit-CPG-Marketinganalysen liefert, die für klügere Entscheidungen erforderlich sind.