Sehen Sie sich an, was in den sozialen Medien gerade im Trend liegt
Verfolgen Sie Trends, identifizieren Sie aktuelle Themen, und bleiben Sie in Sachen Social-Media-Relevanz immer auf dem neuesten Stand. Filtern Sie nach Region, Branche, Social-Media-Netzwerk und mehr und erhalten Sie Ergebnisse, die auf Ihre Marke und Strategie zugeschnitten sind.
Bitte beachten Sie: Dieses Tool kann ungenaue oder anstößige Inhalte anzeigen, die nicht die Ansichten von Hootsuite widerspiegeln. Sie sind allein verantwortlich für die Nutzung aller mit diesem Tool generierten Inhalte, einschließlich deren Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Rechten Dritter.
Entdecken Sie aktuelle Trends vor allen anderen
Man könnte stundenlang durch die sozialen Medien scrollen, um herauszufinden, was gerade im Trend liegt. (Lustig? Ja. Gesund? Nein.) Sie könnten stattdessen dieses kostenlose Trend-Tracking-Tool als Lesezeichen speichern und Ihren täglichen Überblick in Sekundenschnelle erhalten.
Man kann es lieben oder hassen: Marken, die Social-Media-Trends geschickt nutzen, haben die besten Chancen, viral zu gehen, im Gedächtnis der Verbraucher zu bleiben und ihre Märkte zu dominieren.
Und hinter jeder viralen Kampagne steht ein chronischer Online-Marketer, der Tausende von Stunden mit Swipen, Bookmarking, Analysieren und tiefgründigen Recherchen verbracht hat …
Bis jetzt.
Was ist ein Social-Media-Trendtracker?
Ein Social-Media-Trendtracker ist ein Tool, mit dem Sie sehen können, was auf den sozialen Plattformen gerade im Trend ist. Es analysiert Unterhaltungen, Hashtags, Stichwörter und Interaktionsdaten in Echtzeit. Anstatt jedes Netzwerk manuell zu überprüfen, werden die wichtigsten Trends an einem Ort zusammengefasst. So können Sie schnell erkennen, was an Dynamik gewinnt.
Mit unserem kostenlosen Social-Media-Trendtracker erhalten Sie in Echtzeit einen Schnappschuss über die Social-Media-Trends dieser Woche sowie über angesagte Hashtags und Stichwörter. Zusätzlich erhalten Sie Einblicke in die Interaktion, Stimmung und Momentum-Signale jedes Trends, um zu verstehen, wie Menschen über jeden Trend denken und mit ihm interagieren.
Wie erkennt die KI Social-Media-Trends?
Der Live-Trendtracker von Hootsuite wird von Talkwalkers proprietärer Social-Listening-Technologie betrieben. Die KI von Talkwalker überwacht kontinuierlich Millionen von Quellen in sozialen Medien und im Web, darunter große Social-Media-Netzwerke wie Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X und Bluesky. Sie überwacht außerdem Nachrichtenseiten, Blogs, Foren und Bewertungsplattformen.
Während Menschen netzwerkübergreifend posten, kommentieren und teilen, erfasst das System Erwähnungen, Hashtags, Stichwörter und Markenreferenzen in Echtzeit. So spiegeln die Trends, die Sie sehen, genau das wider, was gerade passiert.
Sobald die Daten gesammelt sind, analysiert die KI von Talkwalker sie mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung und visueller Erkennung. Dadurch kann die Technologie Stimmung, Kontext und Absicht in mehreren Sprachen verstehen und Logos, Objekte und Szenen in Bildern und Videos erkennen.
KI-gestützte Trenderkennung identifiziert Spitzen in Unterhaltungen, aufkommende Themen und Verschiebungen im Momentum und hilft dabei, die neuesten Social-Media-Trends frühzeitig zu erkennen – und nicht erst, nachdem sie bereits ihren Höhepunkt erreicht haben.
So nutzen Sie den kostenlosen Social-Media-Trendtracker
Die Nutzung des kostenlosen Trend-Trackers von Hootsuite ist einfach. Sie benötigen kein Konto, um loszulegen.
Scannen Sie zunächst die Liste der Trendthemen, um zu sehen, was heute Aufmerksamkeit erregt. Jeder Trend beinhaltet wichtige Kennzahlen wie Erwähnungen, Interaktion und Stimmung, damit Sie die Dynamik auf einen Blick einschätzen können.
Anschließend können Sie mithilfe der Filter die Trends nach Branche, Social-Media-Netzwerk, Land oder Trendtyp eingrenzen. Dies hilft Ihnen, sich auf aktuelle Trends in den sozialen Medien zu konzentrieren, die für Ihre Zielgruppe tatsächlich relevant sind, und nicht nur auf das, was weltweit populär ist.
Sie können auch nach einer bestimmten Marke, einem bestimmten Thema oder einem Stichwort suchen, um zu sehen, ob es gerade im Trend liegt.
Social-Media-Trends sind heute wichtiger denn je
Jahresprognosen und Berichte einschließlich unserer neuesten Social-Media-Trends für 2026 sind wertvoll für die langfristige Planung. Aber sie helfen Ihnen nicht dabei, auf das zu reagieren, was heute geschieht.
Soziale Plattformen entwickeln sich schneller als die meisten Content-Kalender. Ein Thema, das diese Woche im Trend liegt, kann am nächsten Montag schon wieder veraltet sein, und Marken, die zu lange warten, verpassen oft die Gelegenheit, sich authentisch an der Unterhaltung zu beteiligen.
Im Jahr 2026 werden die aktuellen Trends in den sozialen Medien durch kulturelle Momente, aktuelle Nachrichten, das Verhalten von Erstellern und algorithmische Verstärkung geprägt. Trends verharren selten auf einer Plattform. Sie breiten sich schnell über Netzwerke, Formate und Regionen aus.
Das Verständnis neuer und aufkommender Social-Media-Trends ermöglicht es Teams, in Echtzeit klügere Entscheidungen zu treffen – sei es, indem sie auf einen kulturellen Moment reagieren, eine Content-Idee validieren oder Markenunterhaltungen im Verlauf ihrer Entwicklung beobachten.
Bringen Sie die Trendverfolgung auf die nächste Stufe mit Hootsuite powered by Talkwalker AI
Hootsuite powered by Talkwalker AI ist mehr als ein Social-Media-Trendtracker. Es ist eine umfassende Plattform zur Analyse von Verbrauchertrends, die Ihnen nicht nur hilft zu verstehen, was im Trend liegt, sondern auch, warum es wichtig ist, damit Sie schneller von der Wahrnehmung zur Handlung übergehen können.
Mit einem bezahlten Hootsuite-Abo können Sie:
Erkennen Sie Trends frühzeitig, nicht nachdem sie ihren Höhepunkt erreicht haben
Spitzen bei Erwähnungen, Hashtags und Stichwörtern erkennen, bevor sie zum Mainstream werden
Aufkommende Themen identifizieren, solange noch Zeit zum Agieren und nicht nur zum Reagieren bleibt
Verstehen Sie, was den Trend antreibt
Nutzen Sie Unterhaltungs-Clustering und Themenanalyse, um die Narrative hinter dem Buzz aufzudecken
Sehen Sie, was die Menschen sagen, wie sie sich fühlen und welche Unterthemen die Interaktion fördern
Verfolgung von Trends über Plattformen, Regionen und Formate hinweg
Überwachen Sie Trends in Social-Media-Netzwerken, Nachrichtenseiten, Blogs, Foren und Sprachen
Erkennen Sie visuelle Trends mithilfe von KI-gestützter Bild- und Videoerkennung, einschließlich Logos, Objekten, Szenen und visuellen Stilen
Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen
Generieren Sie zeitnahe Content-Ideen, Bildunterschriften und kreative Inspirationen basierend auf den aktuellen Trends Ihrer Branche
Nutzen Sie Echtzeit-Sentiment-Analysen, um Tonfall und Messaging im Verlauf von Unterhaltungen anzupassen
Bleiben Sie in Führung mit Benachrichtigungen, Benchmarking und Prognosen
Vergleichen Sie Ihre Marke mit Wettbewerbern, um zu sehen, wer die Unterhaltung leitet und wo sich Risiken oder Chancen abzeichnen
Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Spitzenwerte im Unterhaltungsvolumen oder bei der Stimmung ein.
Nutzen Sie KI-gestützte Trendprognosen, um frühzeitig Signale dafür zu erkennen, welche Themen und Strömungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden
Das umfassendste Trendtracking-Tool
Mit dem kostenlosen Social-Media-Trendtracker sehen Sie, was heute im Trend liegt. Mit dieser schnellen, leicht zugänglichen Methode bleiben Sie auf dem Laufenden und können sich die Beobachtung von Trends zur Gewohnheit zu machen.
Wenn Sie bereit sind für tiefgründige Informationen, hilft Ihnen Hootsuite powered by Talkwalker AI, die gesamte Trendlandschaft zu verstehen. Von der Früherkennung und Analyse bis hin zu Benachrichtigungen, Benchmarking und Prognosen bietet es Ihnen die Tools, mit denen Sie schneller und sicherer vorankommen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Es gibt ein paar zuverlässige Methoden, um über Social-Media-Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Die meisten Teams kombinieren verschiedene Ansätze. Das direkte Durchscrollen von Social-Media-Plattformen kann dabei helfen, frühe Signale zu erkennen, insbesondere durch Beachtung von Trend-Hashtags, Suchvorschlägen und Entdeckungsfunktionen wie der Suchleiste oder den Explore-Seiten von TikTok. Diese nativen Hinweise sind oft der Ausgangspunkt, an dem Trends erstmals sichtbar werden.
Jedoch kann die Abhängigkeit von einzelnen Plattformen zeitaufwendig und fragmentiert sein. Trends verbreiten sich oft schnell zwischen Netzwerken, und was auf einer Plattform im Trend liegt, kann bereits anderswo an Bedeutung gewinnen. Die Verwendung eines Social-Media-Trendtrackers hilft dabei, diese Informationen zu zentralisieren. Er zeigt an, was gerade plattformübergreifend im Trend liegt, und liefert Daten zu Interaktion und Dynamik.
Für Teams, die einen tieferen Kontext und kontinuierliche Überwachung benötigen, können Tools wie Hootsuite Powered by Talkwalker AI Echtzeit-Benachrichtigungen und Analysen bereitstellen, die erklären, warum Trends entstehen und wie sie sich ausbreiten. Zusammen helfen Ihnen diese Ansätze, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sich ausschließlich auf endloses Scrollen oder Rätselraten verlassen zu müssen.
Sie können den Trendtracker verwenden, um eine Reihe von Trendtypen zu untersuchen, darunter Hashtags, Ereignisse, Marken, Personen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie aufkommende Stichwörter oder Themen. Dies erleichtert die Überwachung von kulturellen Momenten über Markenunterhaltungen bis hin zu schnelllebigen Branchenthemen.
Ja. Mit dem Tool können Sie Trends nach Branchen filtern. So können Sie sich auf die Unterhaltungen konzentrieren, die für Ihre Arbeit am relevantesten sind.
Unterstützte Branchen umfassen Wirtschaft und Finanzen, Unterhaltung, Mode, gesundes Leben, Wohnen, Gesundheitswesen, Musik, Politik, Popkultur, Immobilien, Wissenschaft, Einkaufsmöglichkeiten, Sport, Reisen, Regierung, Bildung und mehr.
Durch das Filtern nach Branchen können Sie allgemeine Trends vermeiden und sich auf das konzentrieren, was in Ihrem Bereich passiert.
Ja. Sie können weltweit Trends einsehen oder Ergebnisse nach Region eingrenzen, darunter Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Afrika und Ozeanien. Dies ist besonders nützlich für Teams, die regionale oder globale Zielgruppen managen und lokale Trend-Einblicke wünschen.
Aktuell können Sie mit diesem Tool Trends auf Instagram und X erkunden.
Durch das Filtern nach Netzwerk können Sie besser verstehen, wo Unterhaltungen stattfinden, und nicht nur, was gerade im Trend liegt.
Ihr bevorzugtes Netzwerk wird nicht angezeigt? Keine Sorge – wir sind gerade dabei, weitere hinzuzufügen!
Jeder Trend enthält wichtige Kennzahlen, die Ihnen helfen, die Dynamik und die Auswirkungen zu verstehen.
Erwähnungen zeigen, wie oft ein Thema in den letzten 24 Stunden vorkam, während Interaktionen wie Likes, Kommentare und Shares im gleichen Zeitraum angezeigt werden.
Die Stimmung zeigt an, ob die Unterhaltungen im Allgemeinen positiv, negativ oder neutral sind. Sie sehen außerdem Vergleiche mit den vorangegangenen 24 Stunden, sodass Sie schnell erkennen können, ob das Interesse steigt oder fällt.
Die Trenddaten hinter unserem kostenlosen Trendtracker werden täglich aktualisiert und spiegeln die Unterhaltungen der letzten 24 Stunden wider. So haben Sie immer die aktuellen Social-Media-Trends und keine überholten Erkenntnisse im Blick.
Trends zu verfolgen ist interessant. Trends in Umsatz zu verwandeln ist besser.
Von der Früherkennung bis zur Echtzeitanalyse: Hootsuite powered by Talkwalker AI hilft Ihnen dabei, soziale Trends in nachweisbare Wirkung umzuwandeln.