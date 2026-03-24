Wählen Sie den Tarif aus, der am besten zu Ihnen passt
(Save up to 20%)
Standardpro Monatpro Nutzer/Monat*
Features included:
Bis zu 10 Social-Media-Konten
Unbegrenzte Planung von Beiträgen
Zeitempfehlungen zur Veröffentlichung von Beiträgen
KI-Assistent mit Bild- und Bildunterschriftengenerator
Canva- und Adobe Express-Vorlagen
Ein Posteingang für alle Social Media-Konten
Automatisierungen für Direktnachrichten
Suchen Sie in den letzten 7 Tagen nach Erwähnungen der Marke und von Mitbewerbern
Analysieren Sie die Stimmung von Marken und Konkurrenten
Vergleichen Sie sich mit 5 Wettbewerbern
Weisen Sie Direktnachrichten Teamkollegen zu**
… und vieles mehr!Weitere Informationen zu Standard
Beliebteste Beiträge
Advancedpro Monatpro Nutzer/Monat*
Everything in Standard, PLUS:
Unlimitierte Anzahl an Social Media Netzwerken
Anpassbare Analyseberichte und Vorlagen
Gespeicherte Nachrichtenantworten und automatische Antworten
Planung für Mehrfachversand von bis zu 350 Beiträgen gleichzeitig
Automatisches Weiterleiten und Taggen von Nachrichten
Vergleichen Sie sich mit bis zu 20 Wettbewerbern
Berichte exportieren, per E-Mail versenden und planen
Suchen Sie in den letzten 30 Tagen nach Erwähnungen der Marke und von Mitbewerbern
Tagging von und Berichterstattung über ausgehende Beiträge
… und vieles mehr!Weitere Informationen zu Advanced
EnterpriseBenutzerdefiniert
Alles in Advanced, PLUS:
Ein vollständig maßgeschneiderter Plan zur Maximierung Ihrer Investition
Fügen Sie so viele Benutzer hinzu, wie Sie benötigen
Exklusiver Zugang zu unseren leistungsstärksten Tools
Enterprise-Kundensupport
Single Sign-On (SSO)
Maximieren Sie die Leistung mit:
Weitere Informationen zu Enterprise
Markenbotschafter (Amplify)
Listening powered by Talkwalker
Erweiterte Analysen
Advanced Inbox
Generativer KI-Chatbot
Review-Management
Erstklassige Dienste
Social Selling
Salesforce-Integration
Compliance-Integration (Proofpoint)
*Preise in , basierend auf Jährliche Rechnung; anfallende Steuern sind nicht enthalten. Der Rabatt für das Überspringen der Testversion gilt nur bei jährlicher Bezahlung.
**Verfügbar für mehrere Benutzer
Hootsuite Funktionen direkt nebeneinander vergleichen
Legende
Im Abo enthalten
* Verfügbar für mehrere Benutzer
|Standard
pro Nutzer/Monat, Jährliche Abrechnung
Beliebteste BeiträgeErweitert
pro Nutzer/Monat, Jährliche Abrechnung
|Enterprise
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Allgemein
Verknüpfen Sie Konten, um alle Ihre Inhalte an einem Ort zu veröffentlichen, zu planen und zu verwalten.
10
Unlimited
Unlimited
Die Anzahl der Nutzer, die innerhalb Ihres Hootsuite-Kontos zusammenarbeiten können.
1+
1+
5+
Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, die Vereinfachung von Arbeitsabläufen und die Verwaltung von Berechtigungen.
*
*
Passen Sie die Benachrichtigungen individuell an, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist.
Veröffentlichung und Content-Kuratierung
Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing.
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network.
See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view.
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics.
Verwenden Sie OwlyGPT, um Social-Media-Beiträge, Campaigns, Einblicke und mehr in Ihrer Markenstimme zu erstellen, basierend auf den neuesten Trends und Unterhaltungen in sozialen Netzwerken.
Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays.
Verbessern und verfeinern Sie Beiträge mit der KI (OwlyWriter). Korrigieren Sie Rechtschreibung und Grammatik, optimieren Sie die Länge Ihrer Bildunterschrift, ändern Sie den Tonfall oder machen Sie Ihren Beitrag zu einer Handlungsaufforderung.
Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts.
Nutzen Sie die Designvorlagen von Canva und Adobe Express oder erstellen Sie neue Grafiken direkt in Hootsuite.
Finden Sie kostenlose Archivbilder und GIFs für Ihre Social-Media-Beiträge direkt in der Hootsuite-Mediathek.
Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others.
Arbeiten und planen Sie gemeinsam in einem zentralen Arbeitsbereich, in dem Nutzer Content erstellen, organisieren und Notizen und Ideen teilen können.
Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts.
Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts.
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Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Link-in-Bio-Seite, um Traffic von sozialen Netzwerken auf Ihre Websites zu lenken.
Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file.
Verkürzen Sie Links (Ow.ly-Links), um Ihre Beiträge übersichtlich zu halten und die Anzahl der Zeichen in Ihrer Bildunterschrift zu reduzieren.
Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics.
Set up link setting presets to automatically shorten and track links.
Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite.
Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later.
Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite.
Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse.
Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts.
Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing.
Analytics
Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team.
Verfolgen Sie die Social-Media-Performance über Netzwerke hinweg mit vorgefertigten Berichtsvorlagen, einschließlich Berichten zum Wachstum der Zielgruppe und zur Interaktion.
Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best.
A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks.
Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve.
Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more.
5 competitors
20 competitors
20 competitors
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal.
Sehen Sie sich einen wöchentlichen oder monatlichen Schnappschuss Ihrer Social-Media-Performance auf Facebook, Instagram und LinkedIn an.
Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results.
Add your brand logo or image on your analytics reports.
Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account.
Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics.
Export your analytics reports in .csv or .xlsx.
Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time.
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Send analytics reports to an external email address on a set schedule.
See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic.
Messaging und Kundenservice
Verwalten Sie öffentliche und private Social-Media-Unterhaltungen über alle Social-Media-Netzwerke hinweg an einem Ort.
Richten Sie automatisierte Direktnachrichten ein, sodass Nutzer, die ein bestimmtes Schlüsselwort zu Ihrem Instagram-Beitrag kommentieren, automatisch eine Direktnachricht erhalten.
Use saved replies to quickly respond to common customer messages.
Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy.
Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences.
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Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow.
Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue.
Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently.
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Einfache Suche nach Unterhaltungen, Stichworten in Nachrichten oder Kontakten.
Verwalten Sie öffentliche, private, organische und Dark-Post-Unterhaltungen an einem Ort.
Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox.
View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent.
Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs).
Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing").
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Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers.
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Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more).
Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations.
Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people.
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Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation.
Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data.
Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Generieren Sie automatisch KI-gestützte intelligente Antworten, die Ihre Agenten verwenden können, um markenkonforme, kontextbezogene Antworten auf Kommentare, Erwähnungen und Messaging in Social Media zu erstellen.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Social Listening
Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels.
Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels.
Zeigen Sie Trendthemen nach Interessengebieten an oder verwenden Sie die Schnellsuche, um zu sehen, worüber die Leute gerade sprechen. Richten Sie zusätzlich Such-Streams ein, um Trends zu überwachen und Inhalte zu finden, die Sie in den sozialen Netzwerken teilen können.
Vergleichen Sie, wie Ihr Markenname oder ein bestimmtes Thema online im Vergleich zu Konkurrenten oder konkurrierenden Themen dargestellt wird. Bewerten Sie Stimmung, Erwähnungsvolumen, Engagement und mehr.
2
5
5
Analysieren Sie umfangreiche Daten und Gespräche mit komprimierten Zusammenfassungen in einem leicht lesbaren Format. Blue Silk™ AI ist eine firmeneigene KI, die speziell für das Social-Media-Listening entwickelt wurde.
Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement.
Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos.
Erkennen Sie im Laufe der Zeit die Spitzen im Volumen, bei der Interaktion und der Reichweite und die Gründe für die erhöhte Aktivität.
See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data.
Durchsuchen Sie Nachrichten-Websites, Newsletter, Blogs, Foren, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora und Podcasts.
Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members.
AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic.
Search trends, mentions, and data from the past 13 months.
Suchtrends und Erwähnungen in allen Basisdatenquellen sowie Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line und weiteren.
Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more.
Planen Sie Berichte für Ihre gespeicherten Suchen.
Campaign- und Anzeigenmanagement
Veröffentlichen Sie Ihre Werbekampagnen und bezahlten Content auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X und Reddit.
Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X.
Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite.
Verwandeln Sie leistungsstarke organische Beiträge durch automatisches Steigern innerhalb von Hootsuite in bezahlte Anzeigen. Steigern Sie Ihre Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Anzeigen, indem Sie Kriterien zum automatischen Steigern von Beiträgen festlegen.
Machen Sie mehr aus den sozialen Medien
Empower employees to share your posts across their own social networks.
Understand, improve, and showcase the business value of social media.
Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform.
Überwachen Sie Daten aus über 150 Millionen Quellen und in 187 Sprachen, damit Sie Chancen schneller erkennen und darauf reagieren können. Richten Sie Berichte und Datenwarnungen in Echtzeit ein, um über wichtige Erwähnungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Zugriff und Sicherheit
Control which features and social accounts your team members have access to.
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Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to.
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Get access to all your Hootsuite products with one username and password.
Integrieren Sie Compliance-Software für automatisiertes Risikomanagement.
Schulung und Erfolg
Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social.
The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more.
Consulting, customized training, and specialized onboarding.
Über 3.800 Fünf-Sterne-Bewertungen ★★★★★
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Häufig gestellte Fragen
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