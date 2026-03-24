Social-Media-Konten sind Profile in sozialen Medien (z. B. ein Instagram-Konto, Ihr persönliches Twitter-Konto oder eine Facebook-Seite). Mit Hootsuite können Sie Beiträge veröffentlichen oder planen und die Leistung mehrerer Konten über ein Dashboard analysieren.

Angenommen, Sie wählen unser Standard-Abo. Sie könnten bis zu zehn verschiedene Konten über ein Dashboard verwalten – zum Beispiel fünf Facebook-Seiten und fünf Instagram-Profile. Sie können den Zugriff auf diese Konten freigeben, indem Sie Teammitglieder hinzufügen und so allen helfen, zusammenzuarbeiten.

