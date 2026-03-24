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      Features included:

      • Bis zu 10 Social-Media-Konten

      • Unbegrenzte Planung von Beiträgen

      • Zeitempfehlungen zur Veröffentlichung von Beiträgen

      • KI-Assistent mit Bild- und Bildunterschriftengenerator

      • Canva- und Adobe Express-Vorlagen

      • Ein Posteingang für alle Social Media-Konten

      • Automatisierungen für Direktnachrichten

      • Suchen Sie in den letzten 7 Tagen nach Erwähnungen der Marke und von Mitbewerbern

      • Analysieren Sie die Stimmung von Marken und Konkurrenten

      • Vergleichen Sie sich mit 5 Wettbewerbern

      • Weisen Sie Direktnachrichten Teamkollegen zu**

      … und vieles mehr!

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      • Beliebteste Beiträge

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          • Unlimitierte Anzahl an Social Media Netzwerken

          • Anpassbare Analyseberichte und Vorlagen

          • Gespeicherte Nachrichtenantworten und automatische Antworten

          • Planung für Mehrfachversand von bis zu 350 Beiträgen gleichzeitig

          • Automatisches Weiterleiten und Taggen von Nachrichten

          • Vergleichen Sie sich mit bis zu 20 Wettbewerbern

          • Berichte exportieren, per E-Mail versenden und planen

          • Suchen Sie in den letzten 30 Tagen nach Erwähnungen der Marke und von Mitbewerbern

          • Tagging von und Berichterstattung über ausgehende Beiträge

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              • Fügen Sie so viele Benutzer hinzu, wie Sie benötigen

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              • Single Sign-On (SSO)

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              1. Markenbotschafter (Amplify)

              2. Listening powered by Talkwalker

              3. Erweiterte Analysen 

              4. Advanced Inbox

              5. Generativer KI-Chatbot

              6. Review-Management

              7. Erstklassige Dienste

              8. Social Selling

              9. Salesforce-Integration

              10. Compliance-Integration (Proofpoint)

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              Allgemein

              Verknüpfen Sie Konten, um alle Ihre Inhalte an einem Ort zu veröffentlichen, zu planen und zu verwalten.
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              Unlimited
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              Die Anzahl der Nutzer, die innerhalb Ihres Hootsuite-Kontos zusammenarbeiten können.
              1+
              1+
              5+
              Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit der Mitarbeiter, die Vereinfachung von Arbeitsabläufen und die Verwaltung von Berechtigungen.
              Beinhaltet abteilungsorganisation*
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              Passen Sie die Benachrichtigungen individuell an, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist.
              Beinhaltet verwaltung von benachrichtigungen
              Beinhaltet verwaltung von benachrichtigungen
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              Veröffentlichung und Content-Kuratierung

              Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing.
              Unlimited
              Unlimited
              Unlimited
              Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network.
              Beinhaltet beiträge für alle netzwerke planen
              Beinhaltet beiträge für alle netzwerke planen
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              See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view.
              Beinhaltet social content calendar
              Beinhaltet social content calendar
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              See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics.
              Beinhaltet recommended times to publish
              Beinhaltet recommended times to publish
              Beinhaltet recommended times to publish
              Verwenden Sie OwlyGPT, um Social-Media-Beiträge, Campaigns, Einblicke und mehr in Ihrer Markenstimme zu erstellen, basierend auf den neuesten Trends und Unterhaltungen in sozialen Netzwerken.
              Beinhaltet ki-assistent (owlygpt)
              Beinhaltet ki-assistent (owlygpt)
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              Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays.
              Beinhaltet ki-content- und ideengenerator
              Beinhaltet ki-content- und ideengenerator
              Beinhaltet ki-content- und ideengenerator
              Verbessern und verfeinern Sie Beiträge mit der KI (OwlyWriter). Korrigieren Sie Rechtschreibung und Grammatik, optimieren Sie die Länge Ihrer Bildunterschrift, ändern Sie den Tonfall oder machen Sie Ihren Beitrag zu einer Handlungsaufforderung.
              Beinhaltet ai caption enhancements
              Beinhaltet ai caption enhancements
              Beinhaltet ai caption enhancements
              Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts.
              Beinhaltet ai hashtag suggestions
              Beinhaltet ai hashtag suggestions
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              Nutzen Sie die Designvorlagen von Canva und Adobe Express oder erstellen Sie neue Grafiken direkt in Hootsuite.
              Beinhaltet vorlagen für adobe express und canva
              Beinhaltet vorlagen für adobe express und canva
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              Finden Sie kostenlose Archivbilder und GIFs für Ihre Social-Media-Beiträge direkt in der Hootsuite-Mediathek.
              Beinhaltet free stock photos and giphy library
              Beinhaltet free stock photos and giphy library
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              Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others.
              Beinhaltet social content calendar exporting
              Beinhaltet social content calendar exporting
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              Arbeiten und planen Sie gemeinsam in einem zentralen Arbeitsbereich, in dem Nutzer Content erstellen, organisieren und Notizen und Ideen teilen können.
              Beinhaltet whiteboard-planungsbereich
              Beinhaltet whiteboard-planungsbereich
              Beinhaltet whiteboard-planungsbereich
              Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts.
              Beinhaltet target audience settings
              Beinhaltet target audience settings
              Beinhaltet target audience settings
              Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts.
              Beinhaltet internal comments*
              Beinhaltet internal comments*
              Beinhaltet internal comments
              Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Link-in-Bio-Seite, um Traffic von sozialen Netzwerken auf Ihre Websites zu lenken.
              Beinhaltet link in bio tool (hootbio)
              Beinhaltet link in bio tool (hootbio)
              Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file.
              Beinhaltet bulk scheduling
              Beinhaltet bulk scheduling
              Verkürzen Sie Links (Ow.ly-Links), um Ihre Beiträge übersichtlich zu halten und die Anzahl der Zeichen in Ihrer Bildunterschrift zu reduzieren.
              Beinhaltet link shortening and tracking
              Beinhaltet link shortening and tracking
              Beinhaltet link shortening and tracking
              Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics.
              Beinhaltet custom-branded urls (vanity urls)
              Beinhaltet custom-branded urls (vanity urls)
              Set up link setting presets to automatically shorten and track links.
              Beinhaltet automated link tracking and shortening
              Beinhaltet automated link tracking and shortening
              Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite.
              Beinhaltet integrate with bitly
              Beinhaltet integrate with bitly
              Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later.
              Beinhaltet suspend scheduled posts
              Beinhaltet suspend scheduled posts
              Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite.
              Beinhaltet digital media editing
              Beinhaltet digital media editing
              Beinhaltet digital media editing
              Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse.
              Beinhaltet asset and content library
              Beinhaltet asset and content library
              Beinhaltet asset and content library
              Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts.
              Beinhaltet tagging ausgehender nachrichten
              Beinhaltet tagging ausgehender nachrichten
              Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing.
              Beinhaltet approval workflows

              Analytics

              Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team.
              Beinhaltet anpassbare berichte und vorlagen
              Beinhaltet anpassbare berichte und vorlagen
              Verfolgen Sie die Social-Media-Performance über Netzwerke hinweg mit vorgefertigten Berichtsvorlagen, einschließlich Berichten zum Wachstum der Zielgruppe und zur Interaktion.
              Beinhaltet berichtsvorlagen auswählen
              Beinhaltet berichtsvorlagen auswählen
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              Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best.
              Beinhaltet post performance reports
              Beinhaltet post performance reports
              Beinhaltet post performance reports
              A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks.
              Beinhaltet multiple networks reporting
              Beinhaltet multiple networks reporting
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              Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve.
              Beinhaltet industry benchmarking
              Beinhaltet industry benchmarking
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              Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more.
              5 competitors
              20 competitors
              20 competitors
              See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal.
              Beinhaltet best times to publish charts
              Beinhaltet best times to publish charts
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              Sehen Sie sich einen wöchentlichen oder monatlichen Schnappschuss Ihrer Social-Media-Performance auf Facebook, Instagram und LinkedIn an.
              Beinhaltet social performance score
              Beinhaltet social performance score
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              Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social.
              Beinhaltet personalized recommendations
              Beinhaltet personalized recommendations
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              Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
              Beinhaltet team productivity reporting
              Beinhaltet team productivity reporting
              Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results.
              Beinhaltet analytics report notes
              Beinhaltet analytics report notes
              Add your brand logo or image on your analytics reports.
              Beinhaltet add logo or image to report
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              Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account.
              Beinhaltet basic report exporting
              Beinhaltet basic report exporting
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              Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics.
              Beinhaltet basic report scheduling
              Beinhaltet basic report scheduling
              Beinhaltet basic report scheduling
              Export your analytics reports in .csv or .xlsx.
              Beinhaltet erweitertes exportieren von berichten
              Beinhaltet erweitertes exportieren von berichten
              Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time.
              Beinhaltet analyseberichte innerhalb von hootsuite teilen*
              Beinhaltet analyseberichte innerhalb von hootsuite teilen*
              Send analytics reports to an external email address on a set schedule.
              Beinhaltet export to an external email
              Beinhaltet export to an external email
              See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic.
              Beinhaltet roi reporting and analysis

              Messaging und Kundenservice

              Verwalten Sie öffentliche und private Social-Media-Unterhaltungen über alle Social-Media-Netzwerke hinweg an einem Ort.
              Beinhaltet all-in-one centralized inbox
              Beinhaltet all-in-one centralized inbox
              Beinhaltet all-in-one centralized inbox
              Richten Sie automatisierte Direktnachrichten ein, sodass Nutzer, die ein bestimmtes Schlüsselwort zu Ihrem Instagram-Beitrag kommentieren, automatisch eine Direktnachricht erhalten.
              Beinhaltet automatisierungen für direktnachrichten
              Beinhaltet automatisierungen für direktnachrichten
              Beinhaltet automatisierungen für direktnachrichten
              Use saved replies to quickly respond to common customer messages.
              Beinhaltet saved replies
              Beinhaltet saved replies
              Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy.
              Beinhaltet automated message responses
              Beinhaltet automated message responses
              Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences.
              Beinhaltet assign messages to teammates*
              Beinhaltet assign messages to teammates*
              Beinhaltet assign messages to teammates*
              Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow.
              Beinhaltet tags and tag automations
              Beinhaltet tags and tag automations
              Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue.
              Beinhaltet topics and topic automations
              Beinhaltet topics and topic automations
              Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently.
              Beinhaltet teams settings*
              Beinhaltet teams settings*
              Beinhaltet teams settings*
              Einfache Suche nach Unterhaltungen, Stichworten in Nachrichten oder Kontakten.
              Beinhaltet posteingangssuche
              Beinhaltet posteingangssuche
              Verwalten Sie öffentliche, private, organische und Dark-Post-Unterhaltungen an einem Ort.
              Beinhaltet alles in einem zentralen posteingang
              Beinhaltet alles in einem zentralen posteingang
              Beinhaltet alles in einem zentralen posteingang
              Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox.
              Beinhaltet message masking
              Beinhaltet message masking
              Beinhaltet message masking
              View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent.
              Beinhaltet cross-channel conversation history
              Beinhaltet cross-channel conversation history
              Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs).
              Beinhaltet set your business hours
              Beinhaltet set your business hours
              Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing").
              Beinhaltet agent collision avoidance*
              Beinhaltet agent collision avoidance*
              Beinhaltet agent collision avoidance*
              Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers.
              Beinhaltet chat with other agents*
              Beinhaltet chat with other agents*
              Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more).
              Beinhaltet configurable auto-resolve conversations
              Beinhaltet configurable auto-resolve conversations
              Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations.
              Beinhaltet resolve reasons
              Beinhaltet resolve reasons
              Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people.
              Beinhaltet skill-based routing*
              Beinhaltet skill-based routing*
              Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation.
              Beinhaltet customer service surveys and notifications
              Beinhaltet customer service surveys and notifications
              Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data.
              Beinhaltet data export
              Beinhaltet data export
              Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together.
              Beinhaltet build complete contact profiles
              Beinhaltet build complete contact profiles
              Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
              Beinhaltet generative ai chatbot
              Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
              Beinhaltet salesforce integration
              Generieren Sie automatisch KI-gestützte intelligente Antworten, die Ihre Agenten verwenden können, um markenkonforme, kontextbezogene Antworten auf Kommentare, Erwähnungen und Messaging in Social Media zu erstellen.
              Beinhaltet ki-gestützte intelligente antworten
              Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
              Beinhaltet inbox team productivity reporting

              Social Listening

              Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels.
              Beinhaltet quick search (7 days)
              Beinhaltet quick search (7 days)
              Beinhaltet quick search (7 days)
              Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels.
              Beinhaltet quick search (30 days)
              Beinhaltet quick search (30 days)
              Zeigen Sie Trendthemen nach Interessengebieten an oder verwenden Sie die Schnellsuche, um zu sehen, worüber die Leute gerade sprechen. Richten Sie zusätzlich Such-Streams ein, um Trends zu überwachen und Inhalte zu finden, die Sie in den sozialen Netzwerken teilen können.
              Beinhaltet discover trending topics
              Beinhaltet discover trending topics
              Beinhaltet discover trending topics
              Vergleichen Sie, wie Ihr Markenname oder ein bestimmtes Thema online im Vergleich zu Konkurrenten oder konkurrierenden Themen dargestellt wird. Bewerten Sie Stimmung, Erwähnungsvolumen, Engagement und mehr.
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              Analysieren Sie umfangreiche Daten und Gespräche mit komprimierten Zusammenfassungen in einem leicht lesbaren Format. Blue Silk™ AI ist eine firmeneigene KI, die speziell für das Social-Media-Listening entwickelt wurde.
              Beinhaltet blue silk™ ai summaries
              Beinhaltet blue silk™ ai summaries
              Beinhaltet blue silk™ ai summaries
              Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement.
              Beinhaltet sentiment analysis
              Beinhaltet sentiment analysis
              Beinhaltet sentiment analysis
              Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos.
              Beinhaltet image recognition
              Beinhaltet image recognition
              Beinhaltet image recognition
              Erkennen Sie im Laufe der Zeit die Spitzen im Volumen, bei der Interaktion und der Reichweite und die Gründe für die erhöhte Aktivität.
              Beinhaltet peak detection
              Beinhaltet peak detection
              Beinhaltet peak detection
              See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data.
              Beinhaltet benchmarking
              Durchsuchen Sie Nachrichten-Websites, Newsletter, Blogs, Foren, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora und Podcasts.
              Beinhaltet basic data sources
              Beinhaltet basic data sources
              Beinhaltet basic data sources
              Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members.
              Beinhaltet results exporting
              Beinhaltet results exporting
              Beinhaltet results exporting
              AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic.
              Beinhaltet forecasting
              Beinhaltet forecasting
              Search trends, mentions, and data from the past 13 months.
              Beinhaltet historische daten (13 monate)
              Suchtrends und Erwähnungen in allen Basisdatenquellen sowie Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line und weiteren.
              Beinhaltet erweiterte datenquellen
              Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more.
              Beinhaltet alerts
              Planen Sie Berichte für Ihre gespeicherten Suchen.
              Beinhaltet scheduled reports

              Campaign- und Anzeigenmanagement

              Veröffentlichen Sie Ihre Werbekampagnen und bezahlten Content auf Facebook, Instagram, LinkedIn, X und Reddit.
              Beinhaltet social ads publishing and scheduling
              Beinhaltet social ads publishing and scheduling
              Beinhaltet social ads publishing and scheduling
              Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X.
              Beinhaltet social ads analytics and reporting
              Beinhaltet social ads analytics and reporting
              Beinhaltet social ads analytics and reporting
              Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite.
              Beinhaltet boost-funktion für posts in verschiedenen netzwerken
              Beinhaltet boost-funktion für posts in verschiedenen netzwerken
              Beinhaltet boost-funktion für posts in verschiedenen netzwerken
              Verwandeln Sie leistungsstarke organische Beiträge durch automatisches Steigern innerhalb von Hootsuite in bezahlte Anzeigen. Steigern Sie Ihre Facebook-, Instagram- und LinkedIn-Anzeigen, indem Sie Kriterien zum automatischen Steigern von Beiträgen festlegen.
              Beinhaltet automatisch beiträge boosten
              Beinhaltet automatisch beiträge boosten
              Beinhaltet automatisch beiträge boosten

              Machen Sie mehr aus den sozialen Medien

              Empower employees to share your posts across their own social networks.
              Beinhaltet mitarbeiter als markenbotschafter
              Understand, improve, and showcase the business value of social media.
              Beinhaltet erweiterte analysen für soziale zuordnung
              Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform.
              Beinhaltet erweiterter posteingang für die social-media-kundenbetreuung
              Überwachen Sie Daten aus über 150 Millionen Quellen und in 187 Sprachen, damit Sie Chancen schneller erkennen und darauf reagieren können. Richten Sie Berichte und Datenwarnungen in Echtzeit ein, um über wichtige Erwähnungen auf dem Laufenden zu bleiben.
              Beinhaltet listening-lösungen powered by talkwalker
              Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
              Beinhaltet generativer ki-chatbot
              Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite.
              Beinhaltet überwachen sie markenbewertungen
              Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
              Beinhaltet salesforce integration

              Zugriff und Sicherheit

              Control which features and social accounts your team members have access to.
              Beinhaltet user access permissions*
              Beinhaltet user access permissions*
              Beinhaltet user access permissions*
              Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to.
              Beinhaltet custom user access permissions*
              Get access to all your Hootsuite products with one username and password.
              Beinhaltet single sign-on (sso)
              Integrieren Sie Compliance-Software für automatisiertes Risikomanagement.
              Beinhaltet compliance integrations

              Schulung und Erfolg

              Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social.
              Beinhaltet hootsuite-services – standard
              The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more.
              Beinhaltet hootsuite-services – premier
              Consulting, customized training, and specialized onboarding.
              Beinhaltet customized consulting and training

              Über 3.800 Fünf-Sterne-Bewertungen ★★★★★

              Sammlung der G2-Software-Auszeichnungen und -Plaketten vom Frühjahr 2025, einschließlich der Ehrungen Most Loved, Top 50, Best Usability und Top Rated

              Hootsuite hat die Arbeitsbelastung unseres Teams halbiert! Wir schätzen die Berichterstattung, das Tracking der Anzeigenleistung, den Aufbau von Kundenbeziehungen für unsere Auftraggeber und die einfache Bedienung von Hootsuite.
              Hannah Sanderson
              Hannah Sanderson
              Koordinator für digitale Kommunikation und Grafikdesigner
              VAZZO Creative

              Häufig gestellte Fragen

              Sie haben 30 Tage Zeit, Hootsuite kostenlos zu testen. Nach Ablauf Ihrer Testversion beginnt die reguläre Abrechnung. Dann werden Ihnen Gebühren berechnet. Sie können Gebühren vermeiden, indem Sie vor Ablauf Ihrer Testversion kündigen.

              Wir akzeptieren die Kreditkarten Visa, MasterCard und Discover sowie JCB und PayPal. Nutzer des jährlichen Enterprise-Tarifs können auf Rechnung bezahlen. Rechnungen können per Kreditkarte, Scheck, Überweisung oder ACH bezahlt werden.

              Sobald Sie Ihre monatliche Werbeausgabengrenze erreicht haben, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Option, ein Upgrade Ihres Hootsuite-Tarifs vorzunehmen, um die Reichweite Ihrer Beiträge weiterhin steigern zu können.

              Die Preisgestaltung von Hootsuite richtet sich nach der Art Ihres Abos.

              Kostenpflichtige Abos beginnen bei für das Standard-Abo und reichen bis zu für das Advanced-Abo. Benutzern, die eine Testversion überspringen und sofort ein kostenpflichtiges Abo starten, bieten wir einen Rabatt von 25 %.

              Kundenspezifische Lösungen sind für Organisationen erhältlich, die über ihre eigene individuelle Preisstruktur verfügen.

              Ja, Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, um Sie zu warnen. Während des kostenlosen Testzeitraums können Sie jederzeit kündigen, um Kosten zu vermeiden.

              Social-Media-Konten sind Profile in sozialen Medien (z. B. ein Instagram-Konto, Ihr persönliches Twitter-Konto oder eine Facebook-Seite). Mit Hootsuite können Sie Beiträge veröffentlichen oder planen und die Leistung mehrerer Konten über ein Dashboard analysieren.

              Angenommen, Sie wählen unser Standard-Abo. Sie könnten bis zu zehn verschiedene Konten über ein Dashboard verwalten – zum Beispiel fünf Facebook-Seiten und fünf Instagram-Profile. Sie können den Zugriff auf diese Konten freigeben, indem Sie Teammitglieder hinzufügen und so allen helfen, zusammenzuarbeiten.

              Ja, für gemeinnützige Organisationen bieten wir bei einigen Abos einen ermäßigten Preis an. Prüfen Sie, ob Ihre Organisation qualifiziert ist, indem Sie sich bewerben bewerben Sie sich hier.