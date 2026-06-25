Sparen Sie bis zu 60 % bei Hootsuite für gemeinnützige Organisationen
Sichern Sie sich Ihren exklusiven Nonprofit-Rabatt auf die Hootsuite-Tarife Standard, Professional oder Advanced und sparen Sie durchschnittlich 3 Stunden pro Woche, indem Sie eine Social-Media-Strategie umsetzen, die Aufmerksamkeit erzeugt, die Community stärkt und Spenden generiert – und das alles zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.
Weltweit führende gemeinnützige Organisationen vertrauen darauf
Normalerweise 99 $ pro Nutzer/Monat*
Standard
Verwalten Sie bis zu 10 Social-Media-Konten über einen Kalender.$39pro Monatpro Nutzer/Monat*
Umfasst:
Unbegrenzt Social-Media-Beiträge planen*
Beiträge und Bilder mit KI erstellen
Nachrichten aus einem einzigen Posteingang beantworten
Ihre Marke und Ihre Wettbewerber überwachen
Normalerweise 199 $ pro Nutzer/Monat*
Professional
Verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Konten und automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben.$79pro Monatpro Nutzer/Monat*
Alles in Standard, und zusätzlich:
Unbegrenzte Anzahl von Social-Media-Profilen verwalten
Posteingangsantworten und Workflows automatisieren
Soziale Trends bis zu 90 Tagen im Voraus prognostizieren
Benutzerdefinierte Leistungsberichte erstellen
Normalerweise 399 $ pro Nutzer/Monat*
Advanced
Optimieren Sie Genehmigungsprozesse und die Zusammenarbeit zwischen den Teams.$159pro Monatpro Nutzer/Monat*
Alles in Professional, und zusätzlich:
Content zusammen mit Ihrem Team prüfen und genehmigen
Messaging zuweisen und automatisch an die richtigen Teammitglieder weiterleiten
Content und Kundenservice koordinieren
Leistung und Effizienz des Teams messen
Jedes Abo läuft auf Wisdom, Ihrem KI-Teamkollegen
Ein KI-Gehirn in jedem Abo, das entwirft, empfiehlt und analysiert – damit Sie immer einen Schritt voraus sind.
*Preise in USD, basierend auf jährlicher Abrechnung, jedoch zuzüglich der jeweils gültigen Steuern. Testkonten haben tägliche Posting-Limits (10–20 Beiträge pro Organisation, abhängig vom Abo). Mehrfach-Posting ist während der Testphase nicht verfügbar.
Steigern Sie die Wahrnehmung, vernetzen Sie sich mit Kunden und beschaffen Sie mehr Mittel
Social Media spielen für gemeinnützige Organisationen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Unterstützer für ihre Sache zu erreichen, Informationen bereitzustellen, bei Bedarf Hilfe zu leisten und Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Unser HootGiving-Programm bietet einen Rabatt auf das beste Social Media-Tool für gemeinnützige Organisationen von Hootsuite, damit Ihre Ziele in greifbare Nähe rücken.
Mehr Spenden erhalten durch Steigerung der Wahrnehmung
Steigern Sie die Wahrnehmung und die Maßnahmen rund um ein Programm oder eine Kampagne. Erreichen Sie mehr Menschen. Bauen Sie eine Community von Unterstützern auf mit Tools, die zum Mitmachen inspirieren.
Sparen Sie Zeit beim Erstellen hochwertiger Inhalte
Gemeinnützige Organisationen, die Hootsuite nutzen, geben an, dass sie dank Tools wie Hootsuite OwlyWriter KI, Adobe Express- und Canva-Vorlagen sowie einem einheitlichen Posteingang durchschnittlich 3 Stunden pro Woche einsparen konnten.
Vertrauen Sie auf das, was funktioniert
Mit Hootsuite Analytics können Sie sehen, was in den sozialen Netzwerken funktioniert und Ihr Budget so effektiv wie möglich einsetzen. Zudem können Sie den Wert jedes einzelnen Beitrags belegen und die Wirkung Ihrer Anstrengungen gegenüber Spendern und Stakeholdern unter Beweis stellen.
Vernetzen Sie sich mit Ihrer Community
Erstellen Sie eine Community von Unterstützern und vernetzen Sie sich besser mit den Kunden Ihrer Programme. Behalten Sie den Überblick über Nachrichten, überwachen und beantworten Sie öffentliche Kommentare.
Mehr Gutes tun und weniger ausgeben mit dem besten Social Media-Management-Tool für gemeinnützige Organisationen
Verwaltung des Posteingangs
Bleiben Sie mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt und gewinnen Sie schnell Unterstützung mit einem universellen Posteingang. Weisen Sie Nachrichten über Streams hinweg verschiedenen Teammitgliedern oder Freiwilligen zu.
Berichte und Analysen
Erstellen Sie in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Berichte, die den Wert Ihrer Social Media-Aktivitäten zeigen. Exportieren Sie Berichte und verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Budget effektiv eingesetzt wird.
Multiplattform-Veröffentlichung
Posten und planen Sie auf Ihren Kanälen mit einem Klick. Erstellen Sie Inhalte schneller mit einem KI-Schreibtool und attraktiven Vorlagen. Planen Sie Hunderte von Beiträgen gleichzeitig.
„Bevor wir Hootsuite verwendet haben, verbrachten wir unsere Zeit damit, nativ auf jedem Social Media-Kanal auf der ganzen Welt zu posten. Jetzt werden alle unsere Inhalte auf einer Plattform verwaltet und wir können die Zeit zur Verbesserung der Gesamtstrategie unserer Kampagnen nutzen.“
Ressourcen für gemeinnützige Organisationen
Blog: Social Media für gemeinnützige Organisationen: 11 wichtige Erfolgstipps
Lesen Sie unseren Leitfaden zum Social Media-Management für gemeinnützige Organisationen und erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen, die Reichweite erhöhen und mehr aus Ihrem Budget machen können.
Bericht: Social Media-Trends für NGOs 2025
Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um Ihre gemeinnützige Organisation zu unterstützen und über die sozialen Medien hinaus Wirkung zu erzielen.
Blog: Spenden sammeln in Social Media: 12 Tipps zur Erhöhung der Spendenbereitschaft
Finden Sie heraus, wie Sie in den sozialen Medien Spenden sammeln können, lassen Sie sich von Beispielen erfolgreicher Kampagnen inspirieren und erfahren Sie mehr über die Tools, die Ihren Bemühungen Nachdruck verleihen.