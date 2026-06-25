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Lächelnde Frau mit Grafiken der Hootsuite-Plattform

Sparen Sie bis zu 60 % bei Hootsuite für gemeinnützige Organisationen

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Nonprofit-Rabatt auf die Hootsuite-Tarife Standard, Professional oder Advanced und sparen Sie durchschnittlich 3 Stunden pro Woche, indem Sie eine Social-Media-Strategie umsetzen, die Aufmerksamkeit erzeugt, die Community stärkt und Spenden generiert – und das alles zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.

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Weltweit führende gemeinnützige Organisationen vertrauen darauf

  • Logo der UNESCO
  • Logo der World Woman Foundation
  • Logo von World Vision
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  • Normalerweise 99 $ pro Nutzer/Monat*

    Standard

    Verwalten Sie bis zu 10 Social-Media-Konten über einen Kalender.

    $39pro Monatpro Nutzer/Monat*
    Jetzt bewerben

      Umfasst:

      • Unbegrenzt Social-Media-Beiträge planen*

      • Beiträge und Bilder mit KI erstellen

      • Nachrichten aus einem einzigen Posteingang beantworten

      • Ihre Marke und Ihre Wettbewerber überwachen

      • Normalerweise 199 $ pro Nutzer/Monat*

        Professional

        Verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Konten und automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben.

        $79pro Monatpro Nutzer/Monat*
        Jetzt bewerben

          Alles in Standard, und zusätzlich:

          • Unbegrenzte Anzahl von Social-Media-Profilen verwalten

          • Posteingangsantworten und Workflows automatisieren

          • Soziale Trends bis zu 90 Tagen im Voraus prognostizieren

          • Benutzerdefinierte Leistungsberichte erstellen

          • Normalerweise 399 $ pro Nutzer/Monat*

            Advanced

            Optimieren Sie Genehmigungsprozesse und die Zusammenarbeit zwischen den Teams.

            $159pro Monatpro Nutzer/Monat*
            Jetzt bewerben

              Alles in Professional, und zusätzlich:

              • Content zusammen mit Ihrem Team prüfen und genehmigen

              • Messaging zuweisen und automatisch an die richtigen Teammitglieder weiterleiten

              • Content und Kundenservice koordinieren

              • Leistung und Effizienz des Teams messen

              Wisdom icon

              Jedes Abo läuft auf Wisdom, Ihrem KI-Teamkollegen

              Ein KI-Gehirn in jedem Abo, das entwirft, empfiehlt und analysiert – damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

              *Preise in USD, basierend auf jährlicher Abrechnung, jedoch zuzüglich der jeweils gültigen Steuern. Testkonten haben tägliche Posting-Limits (10–20 Beiträge pro Organisation, abhängig vom Abo). Mehrfach-Posting ist während der Testphase nicht verfügbar.

              Steigern Sie die Wahrnehmung, vernetzen Sie sich mit Kunden und beschaffen Sie mehr Mittel

              Social Media spielen für gemeinnützige Organisationen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Unterstützer für ihre Sache zu erreichen, Informationen bereitzustellen, bei Bedarf Hilfe zu leisten und Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Unser HootGiving-Programm bietet einen Rabatt auf das beste Social Media-Tool für gemeinnützige Organisationen von Hootsuite, damit Ihre Ziele in greifbare Nähe rücken.

              Mehr Spenden erhalten durch Steigerung der Wahrnehmung

              Steigern Sie die Wahrnehmung und die Maßnahmen rund um ein Programm oder eine Kampagne. Erreichen Sie mehr Menschen. Bauen Sie eine Community von Unterstützern auf mit Tools, die zum Mitmachen inspirieren.

              Sparen Sie Zeit beim Erstellen hochwertiger Inhalte

              Gemeinnützige Organisationen, die Hootsuite nutzen, geben an, dass sie dank Tools wie Hootsuite OwlyWriter KI, Adobe Express- und Canva-Vorlagen sowie einem einheitlichen Posteingang durchschnittlich 3 Stunden pro Woche einsparen konnten.

              Vertrauen Sie auf das, was funktioniert

              Mit Hootsuite Analytics können Sie sehen, was in den sozialen Netzwerken funktioniert und Ihr Budget so effektiv wie möglich einsetzen. Zudem können Sie den Wert jedes einzelnen Beitrags belegen und die Wirkung Ihrer Anstrengungen gegenüber Spendern und Stakeholdern unter Beweis stellen.

              Vernetzen Sie sich mit Ihrer Community

              Erstellen Sie eine Community von Unterstützern und vernetzen Sie sich besser mit den Kunden Ihrer Programme. Behalten Sie den Überblick über Nachrichten, überwachen und beantworten Sie öffentliche Kommentare.

              Mehr Gutes tun und weniger ausgeben mit dem besten Social Media-Management-Tool für gemeinnützige Organisationen

              • Rotes Posteingangssymbol

                Verwaltung des Posteingangs

                Bleiben Sie mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt und gewinnen Sie schnell Unterstützung mit einem universellen Posteingang. Weisen Sie Nachrichten über Streams hinweg verschiedenen Teammitgliedern oder Freiwilligen zu.

                Mehr erfahren
              • Diagramm-Symbol in Rot

                Berichte und Analysen

                Erstellen Sie in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Berichte, die den Wert Ihrer Social Media-Aktivitäten zeigen. Exportieren Sie Berichte und verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Budget effektiv eingesetzt wird.

                Mehr erfahren
              • Symbol eines roten Papierfliegers

                Multiplattform-Veröffentlichung

                Posten und planen Sie auf Ihren Kanälen mit einem Klick. Erstellen Sie Inhalte schneller mit einem KI-Schreibtool und attraktiven Vorlagen. Planen Sie Hunderte von Beiträgen gleichzeitig.

                Mehr erfahren
              „Bevor wir Hootsuite verwendet haben, verbrachten wir unsere Zeit damit, nativ auf jedem Social Media-Kanal auf der ganzen Welt zu posten. Jetzt werden alle unsere Inhalte auf einer Plattform verwaltet und wir können die Zeit zur Verbesserung der Gesamtstrategie unserer Kampagnen nutzen.“
              Alfredo Trujillo Fernandez
              UNESCO

              Ressourcen für gemeinnützige Organisationen

              • Grafik mit Frauen an einem Laptop

                Blog: Social Media für gemeinnützige Organisationen: 11 wichtige Erfolgstipps

                Lesen Sie unseren Leitfaden zum Social Media-Management für gemeinnützige Organisationen und erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen, die Reichweite erhöhen und mehr aus Ihrem Budget machen können.

                Mehr erfahren
              • Hootsuite Social Media-Trends 2025

                Bericht: Social Media-Trends für NGOs 2025

                Erhalten Sie die Einblicke, die Sie brauchen, um Ihre gemeinnützige Organisation zu unterstützen und über die sozialen Medien hinaus Wirkung zu erzielen.

                Jetzt lesen
              • Grafik mit zwei Personen an einem Laptop

                Blog: Spenden sammeln in Social Media: 12 Tipps zur Erhöhung der Spendenbereitschaft

                Finden Sie heraus, wie Sie in den sozialen Medien Spenden sammeln können, lassen Sie sich von Beispielen erfolgreicher Kampagnen inspirieren und erfahren Sie mehr über die Tools, die Ihren Bemühungen Nachdruck verleihen.

                Mehr erfahren

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              Frau wirft lächelnd Konfetti in die Luft; Herz im Hintergrund