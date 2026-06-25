Steigern Sie die Wahrnehmung, vernetzen Sie sich mit Kunden und beschaffen Sie mehr Mittel

Social Media spielen für gemeinnützige Organisationen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Unterstützer für ihre Sache zu erreichen, Informationen bereitzustellen, bei Bedarf Hilfe zu leisten und Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Unser HootGiving-Programm bietet einen Rabatt auf das beste Social Media-Tool für gemeinnützige Organisationen von Hootsuite, damit Ihre Ziele in greifbare Nähe rücken.