Beschleunigen Sie das Wachstum Ihrer sozialen Medien mit Hootsuite Advanced
Bringen Sie Ihre Social-Media-Strategie mit Hootsuite Advanced auf die nächste Stufe – entwickelt für Social-Media-Profis, die schneller agieren, besser zusammenarbeiten und über Vanity-Metriken hinaus messen müssen.
Was Sie mit Hootsuite Advanced erhalten
Approval workflows
Review, approve, and publish content faster without sacrificing quality or compliance.
Message routing
Automatically assign conversations based on skills, availability, or team structure.
Internal collaboration
Leave comments, chat with teammates, and coordinate work without switching between tools.
Powerful tools that drive real business results
Vertiefen Sie sich in das, was funktioniert, um mehr Wert aus jedem einzelnen Social-Media-Beitrag zu schöpfen.
Außerdem können Sie Aufgaben an die KI delegieren und mit zeitsparenden Kollaborationstools alles schneller erledigen.
Sehen Sie genau, was bei Ihrem Publikum ankommt, und belegen Sie den Wert mit leistungsstarken Analysen. Passen Sie Berichte mit Hunderten von Metriken an, die für Ihr Team wichtig sind. Außerdem können Sie Ihre Leistung im Vergleich zu 20 Konkurrenten und Ihrer Branche insgesamt messen.
Beobachten Sie alles, was Menschen über Ihre Marke, Ihre Branche oder ein bestimmtes Thema sagen und fühlen. Steigern Sie Ihr Engagement, indem Sie aktuelle Themen verfolgen, künftige Trends frühzeitig vorhersagen und sich eingehend mit den demografischen Merkmalen Ihrer Zielgruppe befassen.
Bieten Sie ein besseres Kundenerlebnis und halten Sie Ihren Posteingang mit einem einheitlichen Posteingang für alle Social-Media-Konten ordentlich. Automatisieren Sie Direktnachrichten mit gespeicherten Antworten und Auto-Antworten, chatten Sie mit anderen Agenten, behalten Sie den Überblick über Kundeninformationen und mehr.
Richten Sie automatisierte benutzerdefinierte Genehmigungsabläufe ein, damit die richtigen Personen Inhalte schneller freigeben können. Außerdem können Sie mit vereinfachten Posteingangszuweisungen und Teamchats sicherstellen, dass immer die am besten qualifizierte Person auf Nachrichten und Kommentare antwortet.
Der Aspekt der Social-Media-Verwaltung und -Analyse in dieser Anwendung ist sehr leistungsstark. Sie bietet eine herausragende Plattform zur Gewinnung von Erkenntnissen über die Kundeninteraktion und -bindung.
Erschließen Sie sich das volle Potenzial Ihrer Marke mit den leistungsfähigsten Social-Media-Tools der Branche
Mehr Engagement, Reichweite, Follower und Markenbekanntheit dank einer umfassenden Auswahl an Wachstumstools. Alles dafür entwickelt, um das volle Potenzial Ihres Unternehmens freizusetzen.
Fesselnde Inhalte mit KI und Vorlagen viel schneller erstellen
Das KI-Schreibtool von Hootsuite erstellt sofort Bildunterschriften, generiert Hashtags und verwandelt die aktuellsten Trends in neue Beiträge. Mit den integrierten Canva-Vorlagen, kostenlosen Bildern und einer Inhaltsbibliothek, in der Sie Ihre von der Marke freigegebenen Inhalte speichern können, stellen Sie alles in Sekundenschnelle zusammen.
Mit einem automatisierten Social-Media-Posteingang erstklassige Kundenbetreuung bieten (und Zeit sparen)
Beantworten Sie Nachrichten schneller und begeistern Sie Ihre Kunden mit gespeicherten und automatisierten Antworten und Umfragen zur Kundenzufriedenheit. Sorgen Sie mithilfe einer kompetenzbasierten Weiterleitung für eine schnelle Antwort durch die qualifiziertesten Teammitglieder. Stellen Sie den Agenten mit internen Chats, Notizen und Gesprächsverläufen immer den Kontext zur Verfügung, den sie benötigen.
Verfolgen Sie die Leistung jedes Beitrags (und beweisen Sie Ihre Wirkung).
Analysieren Sie Daten und erstellen Sie einen Bericht über Ihre Social-Media-Leistung mit benutzerdefinierten Analysen und Berichten. Sehen Sie Ihre erfolgreichsten Beiträge, behalten Sie bis zu 20 Wettbewerber im Auge und erfahren Sie genau, wann Sie Beiträge veröffentlichen sollten, um die meiste Interaktion zu erzielen. Außerdem können Sie Berichte auf die für Sie passende Weise freigeben oder exportieren.
Überwachen, was andere über Ihre Marke oder Branche sagen
Verfolgen Sie mit Social Listening, was Menschen über Ihre Marke sagen und was sie von ihr halten. Durchsuchen Sie die letzten 30 Tage nach Erwähnungen Ihres Unternehmens, Ihrer Wettbewerber, relevanter Themen und Hashtags. Außerdem können Sie künftige Trends vorhersagen, die richtigen Influencer finden und mithilfe von KI riesige Datenmengen zusammenfassen.
Mehr aus jedem einzelnen Werbe-Euro herausholen
Verwalten Sie Ihre bezahlten und organischen Inhalte parallel in einem praktischen Dashboard. Erfahren Sie, welche Anzeigen die höchste Interaktion und die meisten Konversionen erzielen, indem Sie die Anzeigenleistung zusammen mit Ihren organischen Beiträgen verfolgen. Außerdem können Sie mit KI und Canva in Sekundenschnelle Social-Media-Anzeigen erstellen und Ihre organischen Beiträge mit wenigen Klicks unterstützen oder automatisch verstärken lassen.
Weitere Hootsuite Advanced-Funktionen
Hootsuite ist mehr als nur ein Multi-Netzwerk-Publishing-Tool. Es ist eine All-in-One-Social-Media-Performance-Engine, die Ihnen – und Ihrem Team – hilft, Ihre gesamte Strategie zu optimieren.
Assign messages to teammates
Ensure every conversation has a clear owner. Assign messages to the right team members and collaborate on complex customer interactions with confidence.
Bibliothek digitaler Vermögenswerte und Inhalte
Speichern Sie genehmigte Beitragsvorlagen und Bilder in Hootsuite für einen einfachen Zugriff und zur Wiederverwendung. Brauchen Sie neue Inhalte? Holen Sie sich kostenlose Bilder und GIFs direkt über Ihr Hootsuite Dashboard.
Automatische Nachrichtenweiterleitung
Leiten Sie Nachrichten automatisch an die richtigen Agenten, damit Ihre Kunden schnellere Antworten von den qualifiziertesten Mitarbeitern erhalten.
Geplante Beiträge sperren
Im Falle einer Krise oder eines Trendwechsels können Sie geplante Beiträge problemlos aussetzen, um die Veröffentlichung von unsensiblen oder unangemessenen Beiträgen zu vermeiden.
Teilen und Exportieren
Exportieren Sie Ihren Content-Kalender, Analyseberichte, Posteingangsdaten und mehr außerhalb von Hootsuite. Außerdem können Sie Daten innerhalb von Hootsuite oder per E-Mail teilen.
Kundenzufriedenheitsumfragen
Sammeln Sie direktes Feedback nach Kundeninteraktionen und verfolgen Sie die Zufriedenheit im Laufe der Zeit, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Alle Top-Marken in den sozialen Medien verwenden Hootsuite
Entdecken Sie, was Hootsuite für Sie tun kann
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Sehen Sie, wie ein legendäres amerikanisches Süßwarenunternehmen Hootsuite nutzte, um seinen Online-Umsatz um 750 % zu steigern.
Lesen Sie Hootsuite-Kundenbewertungen
Unsere Kunden bezeichnen Hootsuite aus gutem Grund als „Game-Changer“ und „Lebensretter“.
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Erfahren Sie, wie ein kleines Unternehmen Hootsuite eingesetzt hat, um sein Social-Media-Wachstum im Eiltempo zu beschleunigen.
Frequently asked questions
Hootsuite Advanced ist ideal für Marken, die ihr Socia-Media-Wachstum mit unbegrenzten Social-Media-Konten sowie fortschrittlichen Tools für Veröffentlichung, Analysen, Interaktion und Zusammenarbeit beschleunigen möchten. Es enthält alles, was Sie benötigen, um die Arbeit allein oder im Team noch einfacher zu gestalten.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Benutzer, die Sie zu Hootsuite Advanced hinzufügen können. Das bedeutet, dass es das ideale Werkzeug für kleine, mittlere oder große Unternehmen und Einzelpersonen ist. Wir haben es so konzipiert, dass es Ihren Anforderungen entsprechend skalierbar ist. Wenn Sie wachsen – und das werden Sie, solange Sie Hootsuite haben – wird Hootsuite mit Ihnen wachsen.
Benötigen Sie mehr Optionen? Alle Hootsuite-Abos vergleichen.
Hootsuite Advanced ist nicht das richtige Tool für Unternehmen, die einen eher praktischen Ansatz bei der Einarbeitung und Schulung bevorzugen. Klingt nach Ihnen? Dann ist Hootsuite Enterprise die ideale Lösung für Sie.
Wenn Sie von umfassenderen Social-Media-Tools profitieren möchten, darunter Hootsuite Amplify (Markenbotschafter), Social Listening powered by Talkwalker oder Tools zur Analyse der Social-Media-Rendite, dann sollten Sie Hootsuite Enterprise in Betracht ziehen.
Und wenn Sie unser Angebot für den Premier-Kundenservice in Anspruch nehmen möchten, sollten Sie sich kurz mit einem Vertriebsmitarbeiter über Hootsuite Enterprise unterhalten. (Vertrauen Sie uns, sie sind alle wirklich sympathisch).
Hootsuite Advanced bietet eine umfassende Auswahl an Tools, die speziell für Social-Media-Teams entwickelt wurden, um Zeit zu sparen und das Social-Media-Management zu optimieren.
Hootsuite Advanced-Benutzer erhalten:
Tools für die Veröffentlichung: Unbegrenzte Anzahl geplanter Posts, KI-gestützter Editor für Social-Media-Inhalte, Content-Kalender mit Drag-and-Drop-Inhalten, der alle Netzwerke anzeigt, empfohlene Zeitpunkte für die Veröffentlichung, Bulk Composer, Hashtag-Generator, Link-in-Bio-Tool, Aussetzung geplanter Posts und mehr.
Einheitlicher Social-Media-Posteingang: Multiplattform-Posteingang für soziale Medien, mit dem Sie auf Nachrichten in Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) und WhatsApp antworten können. Gespeicherte Antworten, automatische Antworten, Team-Chats, Überblick darüber, ob andere antworten oder dies planen, Suche nach Unterhaltungen und Stichwörtern in Nachrichten oder Kontakten, Kollisionsvermeidung von Agenten, Themen und Themenautomatisierungen und vieles mehr.
Detaillierte Social-Media-Analysen: Berichte mit Hunderten von Social-Media-Kennzahlen, anpassbare Berichte, Wettbewerbsvergleiche, Analysen organischer Inhalte und bezahlter Werbung, Berichtsvorlagen und Berichtsexporte.
Social-Listening-Tools: Stimmungsanalyse, um zu sehen, wie die Menschen über Ihre Marke oder ein bestimmtes Thema denken, die angesagtesten Trends nach Branche, Schnellsuche zur Überwachung von Erwähnungen, Hashtags und Themen.
Workflow-Tools: Wenn Sie mehr als einen Benutzer zu Ihrem Hootsuite Advanced-Konto hinzugefügt haben, haben Sie Zugriff auf Genehmigungs- und Workflow-Tools wie z. B. flexible Post-Freigaben, Zuweisung von DMs an Teammitglieder, interne Kommentare und vieles mehr.
Hootsuite Advanced verfügt über Analysetools, die genau aufdecken, wie Sie das meiste Engagement und die meisten Einnahmen aus Ihren Social-Media-Kanälen herausholen können.
Mit Hootsuite Analytics können Sie:
Verfolgen Sie Hunderte von bezahlten und organischen Social-Media-Kennzahlen für Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest und YouTube.
Sehen Sie die beste Zeit zum Veröffentlichen von Beiträgen basierend auf Ihrem Ziel und Netzwerk, und planen Sie Beiträge automatisch so, dass sie zu dieser Zeit veröffentlicht werden.
Erstellen Sie im Handumdrehen detaillierte Vorlagen und anpassbare Berichte, mit denen Sie Daten auf eine für Sie geeignete Weise präsentieren und visualisieren können.
Vergleichen Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber. Benutzer auf Hootsuite Advanced können fünf Wettbewerber gleichzeitig vergleichen.
Exportieren Sie Berichte in das für Sie geeignete Format, einschließlich PDF, PowerPoint oder Tabellen (.csv oder .xlsx.), um sie mit anderen zu teilen.
Planen Sie Berichte per E-Mail. Richten Sie wiederkehrende Berichte per E-Mail ein, um Ihre Fortschritte im Auge zu behalten.
Verfolgen Sie die Produktivität des Posteingangs. Analysieren Sie Messaging- und Kundenservice-Statistiken in Analytics. Verfolgen Sie Kundenzufriedenheit, Gesprächsvolumen, Bearbeitungszeit, gelöste Gespräche und vieles mehr.
Welche Social Listening-Funktionen bietet Hootsuite Advanced?
Das Tolle an Hootsuite Advanced ist, dass Sie kein Upgrade vornehmen müssen, um von Social Listening zu profitieren. Es enthält Tools, mit denen Sie Markenerwähnungen und die Stimmung verfolgen können. Außerdem können Sie damit Ihren Kalender mit Inhalten füllen, die tatsächlich bei Ihrer Zielgruppe ankommen.
Mit Hootsuite Standard können Sie Markenerwähnungen überwachen und die Stimmung hinter bestimmten Themen, Ereignissen und Produkten entdecken.
Durchsuchen Sie die letzten 30 Tage nach Erwähnungen Ihrer Marke oder von Wettbewerbern sowie nach Trends und vergleichen Sie fünf Suchergebnisse.
Fassen Sie Ergebnisse mit KI zusammen. Vergessen Sie das Durchsuchen von Tausenden von Erwähnungen. Die von Hootsuite entwickelte KI für Social Listening fasst alle wichtigen Informationen für Sie zusammen.
Erkennen Sie Spitzen automatisch, um zeitnah zu sehen, wann die Markenerwähnungen am höchsten sind und welche Gründe die erhöhte Aktivität auslösen.
Analysieren Sie die Stimmung der Menschen in Bezug auf Ihre Marke und bestimmte Themen mit der Stimmungsanalyse.
Hootsuite Listening kann Ihnen dabei helfen, effektivere Beiträge zu posten, Influencer zu finden und sogar das Engagement zu steigern.
Prognostizieren Sie Trends und antizipieren Sie die Zukunft der Unterhaltung rund um Ihre Marke.
Verfolgen Sie Top-Themen mit Wortwolken, die relevante Themen, über die gepostet wird, in einem einfach zu lesenden Format aufschlüsseln.
Verfolgen Sie die meistgenutzten Hashtags in Ihrer Nische, um Ihre Inhalte einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten.
Analysieren Sie die demografischen Daten, einschließlich der Merkmale der Nutzer und der geografischen Lage, um herauszufinden, wer am meisten Engagement zeigt.
Finden Sie Influencer und identifizieren Sie die besten Social-Media-Plattformen für Ihre Nische.
… und so viel mehr!
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