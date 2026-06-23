Hootsuite Advanced ist ideal für Marken, die ihr Socia-Media-Wachstum mit unbegrenzten Social-Media-Konten sowie fortschrittlichen Tools für Veröffentlichung, Analysen, Interaktion und Zusammenarbeit beschleunigen möchten. Es enthält alles, was Sie benötigen, um die Arbeit allein oder im Team noch einfacher zu gestalten.



Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Benutzer, die Sie zu Hootsuite Advanced hinzufügen können. Das bedeutet, dass es das ideale Werkzeug für kleine, mittlere oder große Unternehmen und Einzelpersonen ist. Wir haben es so konzipiert, dass es Ihren Anforderungen entsprechend skalierbar ist. Wenn Sie wachsen – und das werden Sie, solange Sie Hootsuite haben – wird Hootsuite mit Ihnen wachsen.

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