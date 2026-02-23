Erzielen Sie mehr Engagement, Leads und Verkäufe mit Hootsuite Enterprise.
Sparen Sie Ihrem Team dieses Jahr 3.000 Stunden mit Hootsuite Enterprise – dem führenden Tool für Social-Media-Management.
Über 600 der Fortune-1000-Marken nutzen Hootsuite
Gute Gründe für Hootsuite Enterprise
Flexibilität für wachsende
Teams
Verwalten Sie mit Hootsuite Enterprise unbegrenzt viele Social-Media-Konten und Benutzer. Darüber hinaus erhalten Sie individuelle Preise basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Effektive Weiterbildung und
Support
Erhalten Sie Zugang zu Live-Schulungen, erstklassigen Ressourcen und hervorragendem Kundensupport, um Ihrem Team im Bereich Social-Media-Management zum Erfolg zu verhelfen. Kostenlos mit Ihrem Enterprise-Konto.
Unsere leistungsstärksten Tools und
Erweiterungen
Enterprise-Benutzer erhalten die vollständige Suite der Hootsuite-Funktionen sowie Zugriff auf exklusive Tools, darunter erweitertes Listening, Analysen und den Posteingang.
Optimieren Sie Ihre Planung, Zusammenarbeit und Leistungsverfolgung in Social Media.
Schneller von der Idee über die Freigabe zum Erfolg.
Analytics: Understand what’s working and what’s not
See exactly how much value you’re driving from social media and compare your performance to your biggest competitors.
Hootsuite analytics features:
Post-Performance-Berichte, Branchen- und Wettbewerber-Benchmarking (bis zu 20 Wettbewerber), Berichtsplanung und -export, benutzerdefinierte Berichte, Analysen sozialer Anzeigen und mehr
Publishing: Create better content in less time
Hootsuite doesn’t just schedule your posts for the perfect time, it helps you come up with ideas and then helps you write and design them.
Hootsuite publishing features:
Social Media Scheduler, OwlyWriter AI (Bildunterschriften-Generator, Content-Ideen, Hashtag-Generator und mehr), empfohlene Zeiten zum Veröffentlichen von Beiträgen, Canva-Vorlagen, Adobe Express-Vorlagen, Planung von Massenbeiträgen, Kürzung und Tracking von Links und mehr
Interaktion: Machen Sie aus Followern zufriedene Kunden
Die Social-Media-Inbox von Hootsuite nutzt Automatisierung, um die Arbeit in den Bereichen Interaktion und Social-Media-Kundenservice zu erleichtern. (Ein Kunde schätzt, dass sein Team dadurch um 80 % entlastet wurde).
Funktionen von Hootsuite Inbox:
Ein universeller Posteingang für Kommentare und DMs, gespeicherte Antworten, automatische Weiterleitung, Auto-Responder, Chatbot-API, Spracherkennung, Prüfpfade, SLA-Richtlinien, Posteingangsanalyse und mehr
Social listening: Track what people are saying and how they feel about your brand
Verfolgen Sie Trends und beobachten Sie Themen, Erwähnungen und Hashtags, um die Markenwahrnehmung zu erkennen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten. Verfolgen Sie Trends und beobachten Sie Themen, Erwähnungen und Hashtags, um die Markenwahrnehmung zu erkennen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten. Erfahren Sie außerdem, wer Ihre Kunden sind, wofür sie sich interessieren und wie sie über Ihre Marke denken. Behalten Sie gleichzeitig Ihre Wettbewerber genau im Auge, um Ihren Vorsprung zu wahren.
Hootsuite Social-Listening-Funktionen:
Suchen und vergleichen Sie Trends, Hashtags, Themen und Ereignisse in Social Media und auf Millionen von Websites. Überwachen Sie die Stimmung, um zu sehen, wie die Menschen über Ihre Marke, Ihre Wettbewerber oder Trends denken und mehr.
Collaboration: Work together better with approval workflows
Help your team work better together, across the room and across the org chart. Approve, edit, and empower with approval workflows and productivity reporting. Ensure that every post is compliant, on-brand, and approved.
Hootsuite-Funktionen für Zusammenarbeit und Sicherheit:
Single Sign-On (SSO), Genehmigungs-Workflows, Teamproduktivitätsberichte, Compliance-Integrationen, interne Kommentare, Berichtsfreigabe, benutzerdefinierte Zugriffsberechtigungen und mehr
Markenbotschafter: Verzehnfachen Sie Ihre Reichweite, indem Sie Ihre Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen
Steigern Sie die Markenbekanntheit und stärken Sie Ihre soziale Präsenz mit der originalen Markenbotschafter-Plattform. Hootsuite Amplify ermöglicht es Ihren Mitarbeitenden, genehmigten, markenkonformen Content zu teilen, wodurch Ihre organische Reichweite erheblich erweitert wird.
Hootsuite Amplify-Funktionen:
Content-Hub mit einer Bibliothek von markengenehmigten Beiträgen, Integrationen zum einfachen Teilen von Content (Slack, Microsoft Teams und mehr) und einer Bestenliste
Maximieren Sie Ihre Investition mit einer leistungsstarken Suite von Social-Media-Lösungen
Hootsuite Enterprise ist vollständig an die Bedürfnisse Ihrer Marke anpassbar. Erweitern Sie Ihren Tarif mit den branchenweit fortschrittlichsten Performance-Tools für soziale Medien – nur für Enterprise-Nutzer verfügbar.
Mitarbeitende als Markenbotschafter
Befähigen Sie Mitarbeiter, Ihre Beiträge mit Hootsuite Amplify in ihren eigenen sozialen Netzwerken zu teilen.
Premium Social Listening
Verschaffen Sie sich ein vollständiges Bild mit erweiterten Datenquellen und historischen Daten aus 13 Monaten. Bleiben Sie mit Echtzeit-Benachrichtigungen der Unterhaltung immer einen Schritt voraus, mildern Sie negative Stimmungen ab und verhindern Sie Krisen.
Premium Analytics
Sehen Sie mit dem Rendite-Reporting für bezahlte und organische Inhalte, wie viel jeder Beitrag oder jedes Netzwerk generiert. Darüber hinaus können Sie Ihre Social-Media-Ergebnisse mit GA4 und Adobe Analytics mit dem Web-Traffic verknüpfen.
Generativer KI-Chatbot
Sparen Sie noch mehr Zeit und begeistern Sie Ihre Kunden mit einem vollautomatisierten Chatbot, der präzise und markenkonforme Antworten auf Anfragen in Ihren Social-Media-Kanälen generiert.
Salesforce-Integration
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und optimieren Sie die Arbeitsabläufe Ihres Teams durch die Integration von Hootsuite und Salesforce.
Erweiterter Social Media-Posteingang
Mit Advanced Inbox erhalten Sie noch mehr Posteingangsfunktionen, wie z. B. automatische Spracherkennung und SLA-Benachrichtigungen.
Compliance-Integrationen
Stellen Sie sicher, dass alles, was Sie veröffentlichen, konform ist, und mindern Sie das Risiko mühelos mit den Sicherheitstools und Integrationen, die Sie bereits nutzen, wie z. B. Proofpoint.
Review-Management
Überwachen Sie Markenbewertungen und Erwähnungen in sozialen Netzwerken in Hootsuite. Verfolgen Sie Bewertungen im gesamten Internet und teilen Sie sie mit ein paar Klicks in Ihren Social-Media-Netzwerken.
UGC und Influencer Management
Verwalten Sie nutzergenerierte Inhalte und Beziehungen zu Influencern direkt über das Hootsuite-Dashboard mit TINT und Upfluence.
Sehen Sie, wie Unternehmen Hootsuite nutzen, um echte Ergebnisse in den sozialen Medien zu erzielen
Ein globaler Marktführer im Gastgewerbe skaliert eine einheitliche Social-Media-Strategie über 250 Konten
The Gym Group unterstützt Hunderte von lokalen Fitnessstudios mit Hootsuite
Ein globaler Versicherungsanbieter erzielt mit sozialen Netzwerken Millionengewinne
Häufig gestellte Fragen
Hootsuite Enterprise trägt nachweislich dazu bei, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verringern und Ihre Social-Media-Leistung zu steigern – und das alles gleichzeitig.
Alle Tarife von Hootsuite helfen Ihnen, Zeit zu sparen, bessere Inhalte zu posten, zu sehen, was funktioniert, und mehr Follower in den sozialen Medien zu gewinnen. Jeder Plan enthält alle Tools, die Sie benötigen, um die Social-Media-Planung, die Erstellung von Inhalten, Analysen und das Messaging zu vereinfachen.
Aber mit Ihrem Enterprise-Tarif können Sie einige der leistungsstärksten Tools für das Social-Media-Management nutzen – und Tools, auf die Sie mit keinem anderen Hootsuite-Tarif zugreifen können.
Statten Sie Ihr Konto mit einer Advanced Inbox aus, um den Social-Media-Kundenservice auf die nächste Stufe zu heben. Oder fügen Sie Advanced Analytics hinzu, um Ihren Social-Media-ROI einzusehen und zu verfolgen.
Außerdem können Sie Ihre Reichweite mit Hootsuite Amplify (Markenbotschafter) exponentiell steigern (ohne Werbeausgaben), mit Listening powered by Talkwalker tiefere Einblicke in Ihre Zielgruppe gewinnen oder mit unserer Salesforce-Integration die Arbeit zwischen Social-Media und Kundenservice-Teams optimieren.
Hootsuite Enterprise wurde für Unternehmen entwickelt, die eine vollständig anpassbare Social-Media-Management-Lösung für ihre spezifischen Anforderungen benötigen.
Sie ist ideal für Unternehmen, die soziale Medien zur Verbesserung ihrer Geschäftsergebnisse optimal nutzen möchten, und für Teams, die ihre Social-Media-Strategie innerhalb ihres Teams und im gesamten Unternehmen ausbauen möchten.
Es ist zudem unser einziges Abo, das Kunden exklusiven Zugang zu Schulungen, Dienstleistungen und unseren leistungsstärksten Lösungen bietet.
Aus diesem Grund eignet es sich hervorragend für größere Unternehmen wie Großkonzerne, Franchiseunternehmen und Agenturen. Jedes Unternehmen ist einzigartig. Enterprise könnte die beste Wahl für Ihr Unternehmen sein, selbst wenn Sie eine kleine, aber schlagkräftige Belegschaft haben.
Unternehmen aller Branchen nutzen Hootsuite Enterprise, um ihre Präsenz in Social Media auszubauen. Enterprise bietet Funktionen und Integrationen, die es zu einer beliebten Wahl für stark regulierte Branchen machen, darunter Finanzdienstleistungen, Behörden und Gesundheitswesen.
Mit Ihrem Jahresvertrag sparen Sie Geld und profitieren von attraktiven Zusatzleistungen, müssen sich im Gegenzug aber an bestimmte Geschäftsbedingungen halten.
Die Standard-Geschäftsbedingungen für Unternehmen finden Sie hier.
Zu den wichtigen Bedingungen, die Sie im Kopf behalten sollten, gehört, dass sich Ihr Vertrag jährlich verlängert.
Möchten Sie Ihren Vertrag ändern? Oder möchten Sie Ihren Vertrag nächstes Jahr kündigen? Dann müssen Sie Ihrem Kundenerfolgsbeauftragten mindestens 60 Tage vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich (z. B. per E-Mail) mitteilen, dass Sie Ihren Vertrag nicht verlängern möchten. Wenn Sie uns Ihre Kündigung nicht fristgerecht schriftlich mitteilen, verlängert sich Ihr Vertrag automatisch um ein Jahr (und Sie müssen die entsprechenden Kosten übernehmen).
Wir behalten uns das Recht vor, die Gebühren für Leistungen bei der Vertragsverlängerung zu erhöhen. Wenn sich unsere Gebühren erhöhen, teilen wir Ihnen dies mindestens 90 Tage vor Ablauf Ihrer aktuellen Vertragslaufzeit schriftlich mit.
Ihr Jahresvertrag verlängert sich jedes Jahr automatisch.
Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrer Rechnung von unserem Finanz-Team. Sie haben noch keine Rechnung erhalten? Dann wenden Sie sich an Ihren Kundenerfolgsbeauftragten, der sich gerne für Sie darum kümmert.
Wie kann ich weitere Plätze zu meinem Hootsuite-Konto hinzufügen?
Wenn sich Ihr Team vergrößert, können Sie ganz einfach weitere Plätze hinzufügen. Wenden Sie sich einfach an Ihren Kundenerfolgsbeauftragten. Er hilft Ihnen gerne bei Änderungen in Bezug auf Ihr Konto weiter.
Haben Sie noch mehr Fragen zum Thema Abrechnung?
Vom Erstellen von Analytics-Berichten bis hin zu Abrechnungs-FAQ: In unserem Hilfe-Forum finden Sie rasch Antworten auf technische Fragen.
Hier finden Sie zum Einstieg einige beliebte Themen:
Quick Start Guide für Hootsuite
So fügen Sie ein Teammitglied hinzu
So fügen Sie eine Facebook-Seite oder -Gruppe hinzu
So beheben Sie häufig auftretende Probleme bei der Anmeldung
On-demand-Videos: Wir möchten, dass Sie so schnell wie möglich Erfolg mit Social Media haben. In unseren On-Demand-Videos erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sich mühelos auf unserer Plattform zurechtfinden können.
Team-Schulungen. Statten Sie Ihr gesamtes Team, Ihre Abteilung oder Ihr Unternehmen mit neuen Social-Media-Kenntnissen aus. Wir kümmern uns um die Erstellung und Durchführung einer individuellen Schulung für Ihr Unternehmen.
Beherrschen Sie die Plattform von Hootsuite perfekt. Lassen Sie sich als Hootsuite Pro zertifizieren. Geben auch Sie wie bereits mehr als 30.000 Fachleute vor Ihnen Ihrer Karriere einen Schub, indem Sie Kunden und Arbeitgebern gegenüber Ihr Hootsuite-Know-how demonstrieren.
Erwerben Sie umfassende Social-Media-Marketing-Fähigkeiten. Mit unserer Social-Media-Marketing-Zertifizierung erlangen Sie neue Fähigkeiten, darunter Social-Media-Strategie, Erstellung von Inhalten, Verwaltung kostenpflichtiger Anzeigen und Wettbewerber-Benchmarking.