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Hootsuite-Dashboard mit einem Inhaltskalender, Optionen für Social-Media-Veröffentlichungen, Kanal-Analysen und eine Frau mit einem Handy.

Verwalten Sie weniger, automatisieren Sie mehr mit Hootsuite Professional

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, gewinnen Sie tiefere Erkenntnisse und erstellen Sie mit dem Hootsuite Professional-Abo besseren Content in kürzerer Zeit.

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Was Sie mit Hootsuite Professional erhalten

Unendlichkeitssymbol

Verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Konten

Verwalten Sie jedes Social-Media-Konto ohne Profilbeschränkungen, mit erweiterten Veröffentlichungstools und automatisierten Workflows von einem zentralen Ort aus.

Symbol „Fingerschnippen“

Wiederkehrende Aufgaben an den Autopiloten übertragen

Automatisieren Sie Antworten, Kundenkonversationen, Link-Tracking, Beitrags-Boosting und vieles mehr mit KI-gestützten Tools.

Lupe mit Diagrammsymbol

Chancen erkennen, bevor es die Wettbewerber tun

Überwachen Sie Trends, verfolgen Sie die Stimmung, vergleichen Sie Wettbewerber und entdecken Sie, was die Ergebnisse antreibt.

Hootsuite macht das Social-Media-Management zum Kinderspiel. Die Möglichkeit, Beiträge im Voraus zu planen, spart viel Zeit und ermöglicht es mir, meine Wochenenden zu genießen, ohne mir Sorgen um unsere Social-Media-Kanäle machen zu müssen.
Slade Meadows
Digital Marketing Manager
Classic of Denton

Intelligenteres Arbeiten in jeder Phase des Social-Media-Workflows

Von der Content-Erstellung über den Kundensupport bis hin zu Wettbewerbsanalysen: Nutzen Sie Professional, um die Automatisierung auszuweiten und tiefere Einblicke zu gewinnen.

Benutzeroberfläche eines Social-Media-Designtools mit Vorlagenoptionen und einem Beitrag zum Nationalen Tag des Arztes sowie einem lächelnden Arzt in blauer OP-Kleidung.

Mehr Content in kürzerer Zeit erstellen

Generieren Sie Bildunterschriften mit KI, steigern Sie automatisch die Reichweite Ihrer erfolgreichsten Beiträge, erstellen Sie individuelle Marken-Links und verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Profile von einem einzigen Perch aus. Planen Sie Campaigns Monate im Voraus, planen Sie Mehrfach-Posting und automatisieren Sie wiederkehrende Veröffentlichungsaufgaben, damit Sie sich auf die Strategie konzentrieren können, anstatt sich mit Routinearbeiten zu beschäftigen.

Eine Chat-Oberfläche für Kunden, die eine Anfrage zu einem Sparkonto anzeigt, mit einem Dropdown-Menü für Routing und Automatisierung, das die Option „Automatisierungen“ hervorhebt.

Verwandeln Sie Ihren Posteingang in einen Wachstumsmotor

Reagieren Sie schneller mit KI-gestützten intelligenten Antworten, automatisierten Rückmeldungen und Direktnachricht-Automatisierungen, die routinemäßige Kundenunterhaltungen übernehmen. Verwenden Sie Nest, um umfangreichere Kundenprofile zu erstellen, häufige Arbeitsabläufe zu automatisieren und bessere Kundenerlebnisse mit weniger manuellem Aufwand zu liefern.

Social-Media-Analytics-Dashboard mit Liniendiagramm zum Engagement der Wettbewerber, Tabelle mit Kontostatistiken und dem Foto eines Futternapfs.

Chancen erkennen, bevor es die Wettbewerber tun

Mit Lumen können Sie Markenerwähnungen überwachen, Stimmungen verfolgen, Trendthemen entdecken und aufkommende Unterhaltungen prognostizieren, bevor sie richtig Fahrt aufnehmen. Durchsuchen Sie bis zu 30 Tage Social-Media-Unterhaltungen, vergleichen Sie Ergebnisse und nutzen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, um schnell zu entdecken, was wirklich zählt.

Analytics-Dashboard mit einer Liniengrafik der Interaktionsrate und einem Messgerät, das 6.783 Aufrufe anzeigt – Anstieg von vorher 6.499 um 284 Aufrufe.

Messen Sie, was am wichtigsten ist

Verfolgen Sie die Performance bezahlter und organischer Kampagnen auf Ihren Social-Media-Kanälen, vergleichen Sie diese mit bis zu 20 Wettbewerbern und erstellen Sie individuell anpassbare Berichte, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind. Planen Sie Berichte, exportieren Sie Ergebnisse und gewinnen Sie Erkenntnisse, die Ihnen helfen, klügere Marketing-Entscheidungen zu treffen.

UI-Screenshot des Wisdom-KI-Tools, der eine Anfrage für vierteljährliche Leistungsberichte und KI-generierte Erkenntnisse zu Branchentrends zeigt.

Intelligenter arbeiten mit einem KI-Teamkollegen

Stellen Sie Fragen in einfacher Sprache zu Ihrem Content, Ihren Wettbewerbern, Ihrer Zielgruppe, Ihrer Performance oder zu sozialen Trends. Nutzen Sie Wisdom, um Erkenntnisse zu gewinnen, Ergebnisse zusammenzufassen, Chancen zu identifizieren und holen Sie sich Empfehlungen für die nächsten Schritte, ohne sich durch Dashboards kämpfen zu müssen.

Soziale Medien vereinfachen und automatisieren

Generieren Sie Antworten, automatisieren Sie Unterhaltungen, bieten Sie Support rund um die Uhr und decken Sie die Trends und Wettbewerbserkenntnisse auf, die Ihre Marke an der Spitze halten.

Roboter-Symbol

Schneller antworten mit KI

Mit KI-generierten Antworten kann Ihr Team mehr Kunden-Unterhaltungen in kürzerer Zeit bearbeiten.

Personensymbol in der Sprechblase

Automatische Antwort auf häufige Fragen

Beantworten Sie automatisch häufig gestellte Fragen, begrüßen Sie neue Nachrichten und halten Sie die Unterhaltungen am Laufen, auch wenn Sie offline sind.

Chat-Blase

Kunden gewinnen durch Kommentare

Senden Sie automatisch Direktnachrichten, wenn Nutzer Ihre Beiträge kommentieren. Schaffen Sie personalisierte Antwortflüsse und ermutigen Sie Nutzer zum Handeln.

Tag mit nach oben gerichtetem Trendpfeil

Bleiben Sie Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus

Vergleichen Sie die Leistung Ihres Unternehmens mit bis zu 20 Wettbewerbern. Verfolgen Sie die Interaktion, die Posting-Aktivitäten und die Ergebnisse der Wettbewerber.

Trendlinie mit KI-Glitzer

Trends erkennen, bevor sie sich verbreiten

Dank KI-gestützter Prognosen erkennen Sie aufkommende Diskussionen, bevor sie sich verbreiten. Identifizieren Sie Trends frühzeitig, erstellen Sie relevanteren Content und bleiben Sie den Trends einen Schritt voraus.

Roboter-Symbol

Die wichtigsten Interaktionen automatisieren

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand durch Automatisierung von Antworten, Direktnachrichten und Workflows, damit Ihr Team schneller und einheitlicher reagieren kann.

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Entdecken Sie, was Hootsuite Pro für Sie tun kann

Fallstudie von Stuckey's, die in einer Infografik einen Anstieg der Online-Umsätze um 750 % innerhalb von zwei Jahren zeigt, mit Illustrationen von Süßigkeiten und Snacks.

Wie Stuckey's den Online-Umsatz um 750 % gesteigert hat

Verfolgen Sie, wie ein legendäres amerikanisches Süßwarenunternehmen mit Hootsuite Pro seinen Online-Umsatz um 750 % steigerte.

Fallstudie lesen

Megafon mit Social-Media-Symbolen in einer rosa Blase einschließlich Instagram-, Facebook-, YouTube-, TikTok- und LinkedIn-Logos

Lesen Sie Hootsuite-Kundenbewertungen

Unsere Kunden bezeichnen Hootsuite aus gutem Grund als „Game-Changer“ und „Lebensretter“.

Mehr Bewertungen lesen

Die Infografik zur Fallstudie Apricotton zeigt eine Umsatzsteigerung von 108 % innerhalb von 2 Wochen, mit illustrierten Einkaufstaschen und Münzen.

Wie Apricotton den Umsatz in zwei Wochen um 108 % steigerte

Erfahren Sie, wie ein kleines Unternehmen Hootsuite eingesetzt hat, um sein Social-Media-Wachstum im Eiltempo zu beschleunigen.

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Unsere Kunden lieben uns
Erfahren Sie, was echte Nutzer aus kleinen Unternehmen über Hootsuite sagen
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Mar 10, 2025
“Ich habe mich 5 Jahre lang mit der Veröffentlichung von Inhalten abgemüht, bis Hootsuite das Problem in weniger als 2 Wochen gelöst hat.”
“Ich geriet mit meinen Social-Media-Inhalten in Verzug, aber mit diesem Tool gelang mir der Wiedereinstieg. In wenigen Schritten habe ich Beiträge für 2 Monate geplant und alle meine Kanäle reaktiviert. Das Support-Team w...”
Vollständige Bewertung lesen
Dave M.
Gründer
Marketing-Agentur
Vollständige Bewertung lesen
Zwei Kollegen, die ab einem Laptop und einem Tablet arbeiten, umgeben von bunten App-Icons auf hellblauem Hintergrund.

Gestalten Sie Ihre Social-Media-Strategie insgesamt intelligenter

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, gewinnen Sie tiefere Einblicke und schaffen Sie bessere Kundenerlebnisse mit KI-gestützten Tools, die für wachsende Marken entwickelt wurden.

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Häufig gestellte Fragen

Hootsuite Professional ist ideal für wachsende Marken und Marketingteams, die mehr Automatisierung, tiefere Erkenntnisse und mehr Kontrolle über ihre Social-Media-Aktivitäten benötigen.

Professional umfasst alle Funktionen aus Standard und zusätzlich unbegrenzte Social-Media-Profile, erweiterte Analysen, KI-gestützte Interaktionstools für Kunden, Trendprognosen und anpassbare Berichte. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen, die weniger Zeit in manuelle Arbeit und mehr Zeit in die Erstellung von Content, in die Kundenbindung und in die Erzielung von Ergebnissen investieren möchten.

Benötigen Sie mehr Optionen? Alle Hootsuite-Abos vergleichen.

Für Organisationen, die erweiterte Zusammenarbeit, Genehmigungsworkflows, Berichte zur Teamproduktivität oder Funktionen zur Weiterleitung der Kundenbetreuung benötigen, ist Hootsuite Professional nicht die beste Wahl.

Wenn Ihr Social-Media-Betrieb mehrere Stakeholder umfasst, die Content prüfen, eigene Kundenserviceteams unterhalten oder strukturierte Genehmigungsprozesse aufweisen, ist Hootsuite Advanced möglicherweise besser geeignet.

Organisationen, die Governance auf Enterprise-Ebene, Compliance, Markenbotschafter oder erweiterte soziale Intelligenz benötigen, sollten Hootsuite Enterprise in Betracht ziehen.

Hootsuite Professional beinhaltet alle Komponenten aus Standard sowie erweiterte Tools für Automatisierung, Berichterstattung, Kundeninteraktion und soziale Intelligenz.

Nutzer von Professional profitieren von:

  • Veröffentlichung und Inhaltsmanagement (Perch): Unbegrenzte Social-Media-Profile, KI-gestützte Inhaltserstellung, automatisches Post-Boosting, individuelle Marken-Links, automatisiertes Link-Tracking und erweiterte Veröffentlichungs-Tools.

  • Kundenbetreuung und Interaktion (Nest): KI-gestützte intelligente Antworten, automatisierte Reaktionen, Direktnachrichten-Automatisierungen, Kontaktprofile und Unterhaltungsautomatisierungen.

  • Analysen und Berichterstattung (Perch Analytics): Anpassbare Berichte, Wettbewerbsbenchmarking für bis zu 20 Wettbewerber, Berichtsexporte, geplante Berichte und Analysenotizen.

  • Social Listening und Intelligence (Lumen): 30-tägige soziale Suche, KI-gestützte Trendprognose, Sentiment-Analyse, KI-Zusammenfassungen und erweiterte Wettbewerbsüberwachung.

  • KI-gestützte Erkenntnisse und Empfehlungen (Wisdom): Stellen Sie Fragen zu Ihrer Zielgruppe, Ihren Wettbewerbern, Ihren Inhalten und Ihrer Leistung, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen und Chancen zu erkennen.

Hootsuite Professional beinhaltet erweiterte Analyse- und Berichtstools, mit denen Sie herausfinden können, was funktioniert, Chancen entdecken und Ergebnisse an die Stakeholder kommunizieren können.

Mit Hootsuite Professional können Sie:

  • Verfolgen Sie die Performance bezahlter und organischer Social-Media-Aktivitäten in den wichtigsten Netzwerken.

  • Ihr Unternehmen mit bis zu 20 Wettbewerbern vergleichen.

  • Erstellen Sie anpassbare Berichte, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

  • Berichte exportieren und Erkenntnisse mit Stakeholdern teilen.

  • Wiederkehrende Berichte planen.

  • Die Leistung von Kampagnen, Inhalten und Zielgruppen über ein einziges Dashboard verfolgen.

Hootsuite Professional umfasst Lumen, unsere KI-gestützte Lösung für Social Listening.

Mit Hootsuite Professional können Sie:

  • Die sozialen Unterhaltungen der letzten 30 Tage durchsuchen.

  • Vergleichen Sie bis zu fünf Suchanfragen gleichzeitig.

  • Erwähnungen, Hashtags, Wettbewerber und Branchenthemen überwachen.

  • Stimmung und Unterhaltungsvolumen analysieren.

  • Neue Trends mit KI-gestützten Prognosen vorhersagen.

  • Großes Unterhaltungsaufkommen mit KI zusammenfassen.

  • Möglichkeiten entdecken, um relevanteren Content zu erstellen und an sinnvollen Unterhaltungen teilzunehmen.

Ja. Hootsuite Professional beinhaltet KI-Funktionen in den Bereichen Veröffentlichung, Interaktion, Analyse, Listening und Einblicke.

Professionelle Nutzer können Content mit KI generieren, KI-gestützte intelligente Antworten nutzen, Kundeninteraktionen automatisieren, soziale Unterhaltungen zusammenfassen, Trends prognostizieren und Wisdom Fragen zu Leistung, Wettbewerbern, Zielgruppenverhalten und Social-Media-Möglichkeiten stellen.