Verwalten Sie weniger, automatisieren Sie mehr mit Hootsuite Professional
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, gewinnen Sie tiefere Erkenntnisse und erstellen Sie mit dem Hootsuite Professional-Abo besseren Content in kürzerer Zeit.
Was Sie mit Hootsuite Professional erhalten
Verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Konten
Verwalten Sie jedes Social-Media-Konto ohne Profilbeschränkungen, mit erweiterten Veröffentlichungstools und automatisierten Workflows von einem zentralen Ort aus.
Wiederkehrende Aufgaben an den Autopiloten übertragen
Automatisieren Sie Antworten, Kundenkonversationen, Link-Tracking, Beitrags-Boosting und vieles mehr mit KI-gestützten Tools.
Chancen erkennen, bevor es die Wettbewerber tun
Überwachen Sie Trends, verfolgen Sie die Stimmung, vergleichen Sie Wettbewerber und entdecken Sie, was die Ergebnisse antreibt.
Hootsuite macht das Social-Media-Management zum Kinderspiel. Die Möglichkeit, Beiträge im Voraus zu planen, spart viel Zeit und ermöglicht es mir, meine Wochenenden zu genießen, ohne mir Sorgen um unsere Social-Media-Kanäle machen zu müssen.
Intelligenteres Arbeiten in jeder Phase des Social-Media-Workflows
Von der Content-Erstellung über den Kundensupport bis hin zu Wettbewerbsanalysen: Nutzen Sie Professional, um die Automatisierung auszuweiten und tiefere Einblicke zu gewinnen.
Mehr Content in kürzerer Zeit erstellen
Generieren Sie Bildunterschriften mit KI, steigern Sie automatisch die Reichweite Ihrer erfolgreichsten Beiträge, erstellen Sie individuelle Marken-Links und verwalten Sie unbegrenzt viele Social-Media-Profile von einem einzigen Perch aus. Planen Sie Campaigns Monate im Voraus, planen Sie Mehrfach-Posting und automatisieren Sie wiederkehrende Veröffentlichungsaufgaben, damit Sie sich auf die Strategie konzentrieren können, anstatt sich mit Routinearbeiten zu beschäftigen.
Verwandeln Sie Ihren Posteingang in einen Wachstumsmotor
Reagieren Sie schneller mit KI-gestützten intelligenten Antworten, automatisierten Rückmeldungen und Direktnachricht-Automatisierungen, die routinemäßige Kundenunterhaltungen übernehmen. Verwenden Sie Nest, um umfangreichere Kundenprofile zu erstellen, häufige Arbeitsabläufe zu automatisieren und bessere Kundenerlebnisse mit weniger manuellem Aufwand zu liefern.
Chancen erkennen, bevor es die Wettbewerber tun
Mit Lumen können Sie Markenerwähnungen überwachen, Stimmungen verfolgen, Trendthemen entdecken und aufkommende Unterhaltungen prognostizieren, bevor sie richtig Fahrt aufnehmen. Durchsuchen Sie bis zu 30 Tage Social-Media-Unterhaltungen, vergleichen Sie Ergebnisse und nutzen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, um schnell zu entdecken, was wirklich zählt.
Messen Sie, was am wichtigsten ist
Verfolgen Sie die Performance bezahlter und organischer Kampagnen auf Ihren Social-Media-Kanälen, vergleichen Sie diese mit bis zu 20 Wettbewerbern und erstellen Sie individuell anpassbare Berichte, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind. Planen Sie Berichte, exportieren Sie Ergebnisse und gewinnen Sie Erkenntnisse, die Ihnen helfen, klügere Marketing-Entscheidungen zu treffen.
Intelligenter arbeiten mit einem KI-Teamkollegen
Stellen Sie Fragen in einfacher Sprache zu Ihrem Content, Ihren Wettbewerbern, Ihrer Zielgruppe, Ihrer Performance oder zu sozialen Trends. Nutzen Sie Wisdom, um Erkenntnisse zu gewinnen, Ergebnisse zusammenzufassen, Chancen zu identifizieren und holen Sie sich Empfehlungen für die nächsten Schritte, ohne sich durch Dashboards kämpfen zu müssen.
Soziale Medien vereinfachen und automatisieren
Generieren Sie Antworten, automatisieren Sie Unterhaltungen, bieten Sie Support rund um die Uhr und decken Sie die Trends und Wettbewerbserkenntnisse auf, die Ihre Marke an der Spitze halten.
Schneller antworten mit KI
Mit KI-generierten Antworten kann Ihr Team mehr Kunden-Unterhaltungen in kürzerer Zeit bearbeiten.
Automatische Antwort auf häufige Fragen
Beantworten Sie automatisch häufig gestellte Fragen, begrüßen Sie neue Nachrichten und halten Sie die Unterhaltungen am Laufen, auch wenn Sie offline sind.
Kunden gewinnen durch Kommentare
Senden Sie automatisch Direktnachrichten, wenn Nutzer Ihre Beiträge kommentieren. Schaffen Sie personalisierte Antwortflüsse und ermutigen Sie Nutzer zum Handeln.
Bleiben Sie Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus
Vergleichen Sie die Leistung Ihres Unternehmens mit bis zu 20 Wettbewerbern. Verfolgen Sie die Interaktion, die Posting-Aktivitäten und die Ergebnisse der Wettbewerber.
Trends erkennen, bevor sie sich verbreiten
Dank KI-gestützter Prognosen erkennen Sie aufkommende Diskussionen, bevor sie sich verbreiten. Identifizieren Sie Trends frühzeitig, erstellen Sie relevanteren Content und bleiben Sie den Trends einen Schritt voraus.
Die wichtigsten Interaktionen automatisieren
Reduzieren Sie den manuellen Aufwand durch Automatisierung von Antworten, Direktnachrichten und Workflows, damit Ihr Team schneller und einheitlicher reagieren kann.
Entdecken Sie, was Hootsuite Pro für Sie tun kann
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Gestalten Sie Ihre Social-Media-Strategie insgesamt intelligenter
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, gewinnen Sie tiefere Einblicke und schaffen Sie bessere Kundenerlebnisse mit KI-gestützten Tools, die für wachsende Marken entwickelt wurden.
Häufig gestellte Fragen
Hootsuite Professional ist ideal für wachsende Marken und Marketingteams, die mehr Automatisierung, tiefere Erkenntnisse und mehr Kontrolle über ihre Social-Media-Aktivitäten benötigen.
Professional umfasst alle Funktionen aus Standard und zusätzlich unbegrenzte Social-Media-Profile, erweiterte Analysen, KI-gestützte Interaktionstools für Kunden, Trendprognosen und anpassbare Berichte. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen, die weniger Zeit in manuelle Arbeit und mehr Zeit in die Erstellung von Content, in die Kundenbindung und in die Erzielung von Ergebnissen investieren möchten.
Benötigen Sie mehr Optionen? Alle Hootsuite-Abos vergleichen.
Für Organisationen, die erweiterte Zusammenarbeit, Genehmigungsworkflows, Berichte zur Teamproduktivität oder Funktionen zur Weiterleitung der Kundenbetreuung benötigen, ist Hootsuite Professional nicht die beste Wahl.
Wenn Ihr Social-Media-Betrieb mehrere Stakeholder umfasst, die Content prüfen, eigene Kundenserviceteams unterhalten oder strukturierte Genehmigungsprozesse aufweisen, ist Hootsuite Advanced möglicherweise besser geeignet.
Organisationen, die Governance auf Enterprise-Ebene, Compliance, Markenbotschafter oder erweiterte soziale Intelligenz benötigen, sollten Hootsuite Enterprise in Betracht ziehen.
Hootsuite Professional beinhaltet alle Komponenten aus Standard sowie erweiterte Tools für Automatisierung, Berichterstattung, Kundeninteraktion und soziale Intelligenz.
Nutzer von Professional profitieren von:
Veröffentlichung und Inhaltsmanagement (Perch): Unbegrenzte Social-Media-Profile, KI-gestützte Inhaltserstellung, automatisches Post-Boosting, individuelle Marken-Links, automatisiertes Link-Tracking und erweiterte Veröffentlichungs-Tools.
Kundenbetreuung und Interaktion (Nest): KI-gestützte intelligente Antworten, automatisierte Reaktionen, Direktnachrichten-Automatisierungen, Kontaktprofile und Unterhaltungsautomatisierungen.
Analysen und Berichterstattung (Perch Analytics): Anpassbare Berichte, Wettbewerbsbenchmarking für bis zu 20 Wettbewerber, Berichtsexporte, geplante Berichte und Analysenotizen.
Social Listening und Intelligence (Lumen): 30-tägige soziale Suche, KI-gestützte Trendprognose, Sentiment-Analyse, KI-Zusammenfassungen und erweiterte Wettbewerbsüberwachung.
KI-gestützte Erkenntnisse und Empfehlungen (Wisdom): Stellen Sie Fragen zu Ihrer Zielgruppe, Ihren Wettbewerbern, Ihren Inhalten und Ihrer Leistung, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen und Chancen zu erkennen.
Hootsuite Professional beinhaltet erweiterte Analyse- und Berichtstools, mit denen Sie herausfinden können, was funktioniert, Chancen entdecken und Ergebnisse an die Stakeholder kommunizieren können.
Mit Hootsuite Professional können Sie:
Verfolgen Sie die Performance bezahlter und organischer Social-Media-Aktivitäten in den wichtigsten Netzwerken.
Ihr Unternehmen mit bis zu 20 Wettbewerbern vergleichen.
Erstellen Sie anpassbare Berichte, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.
Berichte exportieren und Erkenntnisse mit Stakeholdern teilen.
Wiederkehrende Berichte planen.
Die Leistung von Kampagnen, Inhalten und Zielgruppen über ein einziges Dashboard verfolgen.
Hootsuite Professional umfasst Lumen, unsere KI-gestützte Lösung für Social Listening.
Mit Hootsuite Professional können Sie:
Die sozialen Unterhaltungen der letzten 30 Tage durchsuchen.
Vergleichen Sie bis zu fünf Suchanfragen gleichzeitig.
Erwähnungen, Hashtags, Wettbewerber und Branchenthemen überwachen.
Stimmung und Unterhaltungsvolumen analysieren.
Neue Trends mit KI-gestützten Prognosen vorhersagen.
Großes Unterhaltungsaufkommen mit KI zusammenfassen.
Möglichkeiten entdecken, um relevanteren Content zu erstellen und an sinnvollen Unterhaltungen teilzunehmen.
Ja. Hootsuite Professional beinhaltet KI-Funktionen in den Bereichen Veröffentlichung, Interaktion, Analyse, Listening und Einblicke.
Professionelle Nutzer können Content mit KI generieren, KI-gestützte intelligente Antworten nutzen, Kundeninteraktionen automatisieren, soziale Unterhaltungen zusammenfassen, Trends prognostizieren und Wisdom Fragen zu Leistung, Wettbewerbern, Zielgruppenverhalten und Social-Media-Möglichkeiten stellen.