Kunden gewinnen und binden mit KI-gestützter Kundenerlebnisanalyse
Hootsuite powered by TalkwalkerAI wandelt Millionen von echten Kundenkonversionen in umsetzbare CX-Einblicke um. Identifizieren Sie Reibungspunkte, lösen Sie Probleme schneller und liefern Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse an jedem Touchpoint.
The Voice of Customer analytics tool powered by real human feedback
Hootsuite powered by TalkwalkerAI brings all your user feedback together into a single Voice of Customer (VoC) analytics platform.
30+ social media networks
Track keywords and mentions across 30 social media networks.
150+ million websites
Monitor mentions across 150+ million websites in 239 countries and regions.
Review sites and forums
Track user feedback from Google, Amazon, Yelp, Facebook, Tripadvisor, BBB, Trustpilot, and more.
Video, images, and podcasts
Discover references to your brand in videos, images, podcasts, and more.
Understand your org’s full customer
experience picture — no blind spots
Track how customers feel, what they expect, and where experiences break down across social media, reviews, forums, and digital conversations.
Erkennen Sie Probleme frühzeitig und lösen Sie sie schneller. Überwachen Sie Beschwerden, Serviceprobleme und Supportgespräche über digitale Kanäle in Echtzeit. Eskalierende Probleme frühzeitig erkennen und proaktiv mit den Kunden interagieren, bevor Frustration entsteht.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Markenversprechen mit der tatsächlichen Kundenerfahrung übereinstimmt. Verfolgen Sie die Markenwahrnehmung, analysieren Sie Kampagnenfeedback und identifizieren Sie Befürworter und Kritiker, damit Sie stärkere Beziehungen aufbauen und Erlebnisse bieten können, die Freude bereiten.
Vereinheitlichte Verbraucher-, Markt- und Markenintelligenz hilft Insights-Teams, schnellere Erkenntnisse, präzisere Empfehlungen und die Weitsicht zu liefern, auf die sich die Führungskräfte für klügere Entscheidungen verlassen.
Stay ahead of every conversation. Real-time sentiment, media tracking, and early crisis detection give your team the power to protect reputation, shape narratives, and respond with confidence across every market.
Ich liebe die Talkwalker-Plattform. Sie hat mir wirklich zu einem besseren Verständnis der Verbraucherinformationen verholfen – worüber die Leute reden, was im Golfbereich gerade angesagt ist, all das.
Turn customer conversations into actionable CX insights
Millions of customer conversations happen online every day. Hootsuite helps you turn that unstructured feedback into clear signals about what customers love and where experiences break down.
Capture the voice of your customer in real time
By analyzing conversations across millions of digital channels, you can uncover sentiment, detect emerging issues, and identify the experiences that matter most to your customers — turning unstructured feedback into clear insights that drive better customer experiences.
Understand your customers deeply
Identify who your customers are and what drives their expectations with rich demographic insights, sentiment analysis, and topic detection. Discover the motivations, frustrations, and preferences shaping the customer journey.
Decode sentiment and emotion with AI
Customer experience is emotional. Go beyond simple positive or negative sentiment to detect the emotions behind the conversation, including frustration, excitement, confusion, and delight. AI-powered emotion analysis helps teams identify moments of friction and moments that matter most.
Identify experience issues before they escalate
Spot emerging customer issues early with real-time alerts and trend discovery. Detect service disruptions, friction points, product complaints, or negative sentiment spikes before they impact customer satisfaction at scale.
Turn insights into action with dashboards and automation
Transform complex customer data into clear, shareable insights. Build dashboards that track customer sentiment, pain points, and experience metrics across channels so every team can make faster, smarter decisions.
Bei HelloFresh stehen Daten im Mittelpunkt unseres gesamten Handelns. Talkwalker hat uns den Zugang zu einer viel umfassenderen Unterhaltung über unsere Marke ermöglicht als je zuvor.
The customer experience tool built for modern teams
Bring all your customer feedback together into a single platform built to improve customer experience.
Visuelles Listening
Nutzen Sie die Bild- und Logoerkennung, um zu verfolgen, wie Ihre Marke, Ihre Produkte oder Ihre Wettbewerber in nutzergenerierten Fotos und Videos erscheinen.
Interessen- und Stimmungsanalyse
Verwenden Sie KI-gestützte Sentiment-Analyse und Themenclustering, um die Interessen, Werte und emotionalen Treiber Ihrer Zielgruppe aufzudecken.
Bewertungsverfolgung
Konsolidieren Sie Bewertungen von Google, Facebook, Yelp, Tripadvisor, Amazon und mehr in einem einzigen Dashboard für eine einheitliche Analyse.
Demografische Analyse
Analysieren Sie Zielgruppendaten nach Alter, Geschlecht, Standort, Sprache und anderen demografischen Faktoren, um wichtige Segmente zu identifizieren.
Influencer-Erkennung
Entdecken Sie die einflussreichsten Stimmen, die die Kundenwahrnehmung und Unterhaltungen über Ihre Marke oder Branche prägen.
KI-Unterstützung
Lassen Sie KI riesige Datenmengen mit Blue Silk™ AI-Zusammenfassungen, Spitzenwert-Erkennung, Prognosen und automatischer Tagging-Funktion destillieren.
KI-Zielgruppensegmentierung
Bitten Sie die KI, Zielgruppen zu identifizieren und zu erstellen, indem Sie Kriterien beschreiben, die auf Mustern basieren, die Sie in Ihren eigenen Daten beobachtet haben.
Persona-Erkenntnisse
Optimieren Sie Ihre Zielgruppen-Personas mit zusätzlichen demografischen Daten, Verhaltensmustern, Interessen und Interaktionsstufen.
Benutzerdefinierte Dashboards
Erstellen Sie maßgeschneiderte Dashboards, um wichtige Kennzahlen zu visualisieren, KPIs zu verfolgen und umsetzbare Erkenntnisse mit Stakeholdern zu teilen.
Customer stories
Ein globaler Marktführer im Gastgewerbe skaliert eine einheitliche Social-Media-Strategie über 250 Konten
Erfahren Sie, wie ein Verkehrsnetz Hootsuite nutzte, um Kunden- und Brancheneinblicke zu gewinnen, mit Nutzern der Verkehrsmittel in Kontakt zu treten und mehr
Frequently asked questions (FAQs)
Hootsuite powered by TalkwalkerAI is a customer experience management and social listening platform that helps organizations understand customer sentiment, track feedback, and uncover insights from social media, review sites, forums, news, and other online sources.
It helps teams improve their customer experience strategy by monitoring customer conversations, detecting issues early, and improving responses across every touchpoint.
Hootsuite, betrieben von Talkwalker AI, analysiert Millionen von Online-Gesprächen, um die Kundenstimmung, Schmerzpunkte, Erwartungen und aufkommende Probleme in sozialen Medien, Bewertungen, Foren und digitalen Kanälen zu identifizieren. Diese Erkenntnisse helfen Organisationen, die Stimme des Kunden zu verstehen und Produkte, Messaging und Customer Journey zu verbessern.
Teams können diese Erkenntnisse auch mit dem einheitlichen sozialen Posteingang von Hootsuite nutzen, der Nachrichten, Kommentare und Kundenservice-Anfragen von Netzwerken wie Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok und X (Twitter) an einem Ort zusammenführt. Automatisierungstools, KI-gestützte Antwortvorschläge und intelligentes Routing helfen den Teams, schneller zu reagieren und konsistenteren Support zu leisten.
Hootsuite integriert sich mit Plattformen wie Salesforce und Zendesk und verbindet soziale Unterhaltungen mit Kundendaten und Supportfällen. Dadurch erhalten die Teams mehr Kontext bei der Interaktion und können Probleme schneller lösen, während gleichzeitig ein nahtloseres Kundenerlebnis gewährleistet wird.
Voice of Customer (VoC) bezeichnet das Sammeln und Analysieren von Kundenfeedback über verschiedene Kanäle hinweg, um die Erwartungen und Erfahrungen der Kunden zu verstehen.
Plattformen wie Hootsuite helfen dabei, VoC-Daten aus sozialen Medien, Rezensionen, Foren und Online-Unterhaltungen zu zentralisieren und den Teams so einen einheitlichen Überblick über die Kundenstimmung und das Feedback zu geben.
Kundenerfahrungsteams nutzen Social Listening, um die Stimmung der Kunden zu beobachten, neu auftretende Probleme zu erkennen, Feedback zu Produkten und Dienstleistungen zu analysieren und Verbesserungen des Kundenerlebnisses im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Dies hilft Organisationen dabei, Reibungspunkte zu identifizieren, Supportprozesse zu verbessern und zufriedenstellendere Kundenerlebnisse zu bieten.
The best social listening tool for customer experience (CX) teams is one that not only monitors conversations but also turns customer feedback into actionable insights. Platforms like Hootsuite powered by Talkwalker AI help CX teams analyze sentiment, detect emerging issues, and understand the Voice of the Customer across social media, review sites, forums, blogs, and news.
With AI-powered sentiment and emotion analysis, real-time alerts, and customizable dashboards, CX teams can quickly identify pain points, track customer satisfaction, and uncover opportunities to improve the customer journey. Combined with Hootsuite’s unified social inbox and integrations with tools like Salesforce and Zendesk, teams can move from insight to action faster — resolving issues earlier and delivering better customer experiences across every touchpoint.
Die Sentiment-Analyse hilft Unternehmen, besser zu verstehen, wie Kunden über ihre Marke, ihre Produkte und ihre Support-Interaktionen denken. So können die Teams schneller reagieren und die Erfahrungen in jeder Phase der Customer Journey verbessern.
Durch die Analyse von Unterhaltungen in sozialen Medien, Bewertungen und Kundensupport-Kanälen kann die Sentiment-Analyse schnell Schwachstellen und Bereiche identifizieren, in denen Kunden frustriert oder unzufrieden sein könnten. Dadurch können Teams Probleme frühzeitig angehen, bevor sie zu größeren Problemen eskalieren.
Es hilft außerdem, die Kundenzufriedenheit an verschiedenen Kontaktpunkten zu messen, von der ersten Interaktion bis zum Support nach dem Kauf. Durch die Beobachtung der Stimmung im Laufe der Zeit erhalten Unternehmen ein klareres Bild davon, wie gut ihre Erfahrungen die Erwartungen der Kunden erfüllen.
Durch Echtzeit-Monitoring können Teams proaktiv mit unzufriedenen Kunden in Kontakt treten, Probleme schnell lösen und negative Erfahrungen in positive verwandeln – was dazu beiträgt, die Loyalität und Kundenbindung zu steigern.
Über die unmittelbaren Reaktionen hinaus deckt die Sentiment-Analyse auch Trends im Kunden-Feedback auf. Diese Erkenntnisse können als Grundlage für Produktverbesserungen und Serviceerweiterungen dienen, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden orientieren.
Und schließlich hilft die fortlaufende Verfolgung der Stimmung dabei, den allgemeinen Zustand der Marke zu überwachen, indem Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung frühzeitig erkannt werden, sodass Unternehmen Zeit haben, zu reagieren und ihren Ruf zu schützen.
Turn customer feedback into better experiences
See how Hootsuite helps organizations understand customer sentiment, identify issues early, and improve experiences at every stage of the journey.