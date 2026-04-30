Hootsuite, betrieben von Talkwalker AI, analysiert Millionen von Online-Gesprächen, um die Kundenstimmung, Schmerzpunkte, Erwartungen und aufkommende Probleme in sozialen Medien, Bewertungen, Foren und digitalen Kanälen zu identifizieren. Diese Erkenntnisse helfen Organisationen, die Stimme des Kunden zu verstehen und Produkte, Messaging und Customer Journey zu verbessern.

Teams können diese Erkenntnisse auch mit dem einheitlichen sozialen Posteingang von Hootsuite nutzen, der Nachrichten, Kommentare und Kundenservice-Anfragen von Netzwerken wie Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok und X (Twitter) an einem Ort zusammenführt. Automatisierungstools, KI-gestützte Antwortvorschläge und intelligentes Routing helfen den Teams, schneller zu reagieren und konsistenteren Support zu leisten.

Hootsuite integriert sich mit Plattformen wie Salesforce und Zendesk und verbindet soziale Unterhaltungen mit Kundendaten und Supportfällen. Dadurch erhalten die Teams mehr Kontext bei der Interaktion und können Probleme schneller lösen, während gleichzeitig ein nahtloseres Kundenerlebnis gewährleistet wird.