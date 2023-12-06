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Ein Mann schaut aufs Telefon und zeigt Daumen hoch mit Amplify-Dashboard

Mehr Reichweite mit der Top-Plattform für Markenbotschafter

Erhöhen Sie Ihre Markenbekanntheit und stärken Sie Ihre Social-Media-Präsenz mit den Hootsuite-Tools für die Förderung von Mitarbeitenden als Markenbotschafter. Hootsuite Amplify macht es Ihren Mitarbeitenden leicht, Ihre Inhalte zu teilen und so Ihre Social-Media-Reichweite maßgeblich zu vergrößern.

Demo anfordern
200 %
Höhere Klickrate, wenn Mitarbeitende einen Inhalt teilen, als wenn ein Unternehmen ihn teilt.
LinkedIn
8-facher
Mehr Interaktionen, wenn Inhalte von Mitarbeitern geteilt werden, im Vergleich zu vom Unternehmen geteilten Inhalten
Social Media heute.
839.000 $
Einsparung von Werbekosten durch Hootsuite-Kunden über drei Jahre, um die gleiche Reichweite zu erzielen
Amplify Fallstudie

Sehen Sie, wie weit Amplify Ihre Botschaft tragen kann

Denken Sie darüber nach, ein Markenbotschafter-Programm einzuführen? Verwenden Sie dieses kostenlose Tool, um Ihre potenzielle Reichweite mit Amplify zu berechnen.

Verwandeln Sie die Stimmen Ihrer Mitarbeiter in Megafone für Ihre Marke

Hootsuite Amplify stellt Ihren Mitarbeitenden in Sekundenschnelle vorab genehmigte, markenspezifische Inhalte zur Verfügung, die sie in ihren sozialen Netzwerken teilen können.

Grafik, die einen Social Media-Beitrag mit Interaktionen, Likes und Tags zeigt

Mehr Social-Media-Reichweite mit weniger Aufwand

Gewinnen Sie neue Kunden ohne zusätzlichen Aufwand. Studien zeigen, dass 92 % der Follower eines Mitarbeiters die Marke nicht kennen. Das bedeutet eine exponentielle Reichweite, wenn Markenbotschafter Inhalte in ihren Netzwerken teilen.

Hootsuite Amplify-Dashboard mit wöchentlichen Share-Zielen

Halbieren Sie die Werbekosten.

Erreichen Sie mit Markenbotschafter-Tools für Mitarbeiter die gleiche Anzahl von Personen wie mit bezahlten Anzeigen ohne zusätzliche Kosten. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiternetzwerke und steigern Sie den echten ROI.

Hootsuite KI-Schreibtool

Zeit sparen und vom Wettbewerb abheben mit KI

Der in Hootsuite implementierte KI Content Writer erstellt im Handumdrehen Bildunterschriften und Inhalte, die Sie zum Erstellen von Beiträgen in Amplify verwenden können. Ihr Team kann sie dann mit nur einem Klick teilen.

Social Media-Beitrag mit Share-Button und Text „Wir stellen ein“

Gewinnen der besten Talente und Präsentation der Unternehmenskultur

Mitarbeiterteams nutzen die Hootsuite Tools für Markenbotschafter, um Mitarbeiter einzustellen, eine Arbeitgebermarke zu schaffen, die Unternehmenskultur zu präsentieren und vieles mehr. Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen Markenbotschafter nutzen, um Top-Talente zu gewinnen.

Roboter an einem Laptop mit Grafiken zu Leistungsmetriken

Erreichen Sie Ihre Geschäftsziele schneller

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Inhalte zu teilen, die zur Unterstützung Ihrer spezifischen Geschäftsziele beitragen. Werben Sie für Produkte oder Dienstleistungen, bieten Sie Kunden strategische Beratung, teilen Sie Unternehmensankündigungen und mehr.

8x Interaktion mit nur wenigen Klicks

Nummer eins/Schritt eins

0

Erstellen

Administratoren erstellen vorab genehmigte, markengerechte Inhalte, die Mitarbeiter direkt über das Hootsuite-Dashboard teilen können.

2 Nummer zwei / Schritt zwei

2

Teilen

Benutzer teilen markengenehmigte Inhalte mit nur wenigen Klicks auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen.

3 Schritt drei / Nummer drei Symbol

3

Verfolgen

Administratoren verfolgen das Engagement und die Leistung für jeden Beitrag, einschließlich der Wirkung des Beitrags und der Nutzungsraten.

Verbinden Sie sich mit den bevorzugten Tools Ihres Teams

Die Hootsuite-Plattform für Markenbotschafter wurde entwickelt, um Ihr Team beim Teilen aussagekräftiger Inhalte von unterwegs mit den Tools zu unterstützen, die es bereits verwendet.

Microsoft Teams-Logo

Microsoft Teams

Fügen Sie Amplify zu Microsoft Teams hinzu und teilen Sie Inhalte in den sozialen Medien direkt von Ihrem Teams-Dashboard aus.


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Slack-Logo

Slack

Zeigen Sie einen Slack-Feed mit Inhalten an, die von Ihrer Organisation erstellt und genehmigt wurden, und teilen Sie mit wenigen Klicks, was Sie möchten.


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UpContent-Logo

UpContent

Finden Sie aktuelle, ansprechende Inhalte und machen Sie Ihre Mitarbeitenden zu Vordenkern der Branche – mit den UpContent-Tools für die Content-Kuration.

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TINT-Logo

TINT

Erreichen Sie die richtige Zielgruppe mit vertrauenswürdigen benutzergenerierten Inhalten, Rechteverwaltung, Kampagnen- und Content-Buildern und einer für Unternehmen konzipierten UGC-Plattform.

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Kunden-Stories: Wie echte Marken Mitarbeiter als Markenbotschafter einsetzen

Mitarbeiter des Gesundheitswesens in blauen Kitteln, chirurgischen Masken und Gesichtsschutz arbeiten zusammen in einer medizinischen Einrichtung
DaVita-Logo

DaVita entwickelt eine gesunde Social-Media-Rekrutierungsstrategie mit Hootsuite Amplify

42 %Zunahme der Bewerbungen über LinkedIn
1,5 Mio. $im äquivalenten Anzeigenwert von Mitarbeitern, die Contents teilen
Lesen Sie die ganze Fallstudie.
Physiotherapeuten und Patienten arbeiten gemeinsam in einer hellen Rehabilitationshalle mit Übungsmatten und Geräten
Logo von Athletico Physical Therapy

Athletico bringt seine soziale Strategie durch Mitarbeiter als Markenbotschafter auf Vordermann

40 %Erhöhung der Reichweite durch Markenbotschafter
79 %Akzeptanzrate des Markenbotschafterprogramms
Lesen Sie die ganze Fallstudie.

Top-bewertet von den besten Marken auf Social Media

  • Logo der University of Chicago
  • Adobe
  • JetBlue
  • U-haul-Logo
Logo der University of Chicago
Adobe
JetBlue
G2-Logo
Bestbewertet in Markenbotschafter
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
reviewStar
Dec 6, 2023
“Hootsuite und Amplify haben unsere Social-Media-Präsenz transformiert!”
“Dank der Amplify-Plattform konnte unser Vertriebsteam Content selbstbewusst auf seinen sozialen Kanälen teilen. Dies führte zu einem Anstieg der Website-Besucher und Lead-Anfragen. Die Implementierung der Plattform war u...”
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Miles M.
Miles M.
Digital Marketing Manager
Keyloop
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Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Markenbotschafter sind Mitarbeiter, die den Content ihres Unternehmens auf persönlichen Social Media Kanälen bewerben und teilen. Diese Praxis hilft dabei, die Reichweite Ihrer Marke zu erweitern, Vertrauen zu schaffen und die Mitarbeiter als authentische Stimmen des Unternehmens zu positionieren.

Ein Markenbotschafterprogramm umfasst die Erstellung von kuratierten, teilbaren Content – in der Regel über eine Markenbotschafter-App oder -Plattform –, um die Markenbotschaften in Social Media zu verstärken. 

Programme wie Hootsuite Amplify erleichtern Teams die Arbeit, indem sie vorab genehmigte Beiträge mit einem Klick teilen. Es verwandelt das Mitarbeiter-Messaging in ein Spiel mit einer integrierten Bestenliste und bietet wesentliche Analysen, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu überwachen.

Markenbotschafter sind ein wirksames Mittel, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen, die organische Reichweite zu steigern und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Wenn Mitarbeiter als Fürsprecher in Social Media auftreten, vertrauen ihre Netzwerke ihnen mehr als Markenanzeigen, was Fürsprache zu einer der effektivsten Strategien für Markenbekanntheit und Interaktion macht.

Markenbotschafter-Software – manchmal auch Markenbotschafter-App oder Social Media Markenbotschafter-Programm genannt – ist darauf ausgelegt, die Verteilung von Content für Mitarbeitende zu vereinfachen. Tools wie Hootsuite Amplify ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, genehmigte Beiträge auf mehreren Plattformen zu teilen und so ein konsistentes und konformes Messaging sicherzustellen.

Die besten Plattformen für Markenbotschafter gehen über das Teilen von Content hinaus – sie machen die Markenbotschafter einfach, ansprechend und messbar. 

Weltweit führende Marken vertrauen Hootsuite Amplify, weil es sich nahtlos in Tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren lässt, KI-gestützte Empfehlungen zur Steigerung der Interaktion bietet und Funktionen enthält, mit denen das Teilen im Team wirklich Spaß macht. (Hallo, Bestenliste).

Sind Sie sich nicht sicher, welches Sie wählen sollen? Lesen Sie unseren Leitfaden zu den besten Markenbotschafter-Programmen, um einen schnellen Überblick über die bestbewerteten Optionen zu erhalten.

Nun, zum einen: Hootsuite Amplify war eines der allerersten Unternehmen für Markenbotschafter! Das bedeutet, dass wir viel Zeit hatten, um die Plattform zu perfektionieren und sie zur besten auf dem Markt zu machen.

Im Vergleich zu anderen Lösungen ist Amplify für seine Benutzerfreundlichkeit, die nahtlose Integration mit Tools wie Microsoft Teams und Slack sowie seine zentrale Vernetzung an die umfassendere Hootsuite-Plattform bekannt. Diese Stärken erleichtern es den Mitarbeitern, sie zu übernehmen, und den Unternehmen, sie neben ihren bestehenden Social Media-Workflows zu verwalten.

Indem Unternehmen ihre Mitarbeiter zu Social Media-Befürwortern machen, können sie ihre Botschaften exponentiell verstärken. Im Durchschnitt kann ein Markenbotschafter 200 % mehr Interaktion und höheres Vertrauen im Vergleich zu Markenkanälen erzeugen, wie die Ergebnisse der Kunden von Hootsuite Amplify zeigen.

Mann am Laptop verwendet Hootsuite Amplify

Vergrößern Sie jetzt exponentiell Ihre Reichweite

Überzeugen Sie sich selbst, wie Hootsuite Ihnen helfen kann, Ihre Reichweite zu vergrößern und die Markenbekanntheit zu steigern – mit wenig Aufwand und weniger Budget.

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