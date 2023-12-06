Mehr Reichweite mit der Top-Plattform für Markenbotschafter
Erhöhen Sie Ihre Markenbekanntheit und stärken Sie Ihre Social-Media-Präsenz mit den Hootsuite-Tools für die Förderung von Mitarbeitenden als Markenbotschafter. Hootsuite Amplify macht es Ihren Mitarbeitenden leicht, Ihre Inhalte zu teilen und so Ihre Social-Media-Reichweite maßgeblich zu vergrößern.
Sehen Sie, wie weit Amplify Ihre Botschaft tragen kann
Denken Sie darüber nach, ein Markenbotschafter-Programm einzuführen? Verwenden Sie dieses kostenlose Tool, um Ihre potenzielle Reichweite mit Amplify zu berechnen.
Verwandeln Sie die Stimmen Ihrer Mitarbeiter in Megafone für Ihre Marke
Hootsuite Amplify stellt Ihren Mitarbeitenden in Sekundenschnelle vorab genehmigte, markenspezifische Inhalte zur Verfügung, die sie in ihren sozialen Netzwerken teilen können.
Mehr Social-Media-Reichweite mit weniger Aufwand
Gewinnen Sie neue Kunden ohne zusätzlichen Aufwand. Studien zeigen, dass 92 % der Follower eines Mitarbeiters die Marke nicht kennen. Das bedeutet eine exponentielle Reichweite, wenn Markenbotschafter Inhalte in ihren Netzwerken teilen.
Halbieren Sie die Werbekosten.
Erreichen Sie mit Markenbotschafter-Tools für Mitarbeiter die gleiche Anzahl von Personen wie mit bezahlten Anzeigen ohne zusätzliche Kosten. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiternetzwerke und steigern Sie den echten ROI.
Zeit sparen und vom Wettbewerb abheben mit KI
Der in Hootsuite implementierte KI Content Writer erstellt im Handumdrehen Bildunterschriften und Inhalte, die Sie zum Erstellen von Beiträgen in Amplify verwenden können. Ihr Team kann sie dann mit nur einem Klick teilen.
Gewinnen der besten Talente und Präsentation der Unternehmenskultur
Mitarbeiterteams nutzen die Hootsuite Tools für Markenbotschafter, um Mitarbeiter einzustellen, eine Arbeitgebermarke zu schaffen, die Unternehmenskultur zu präsentieren und vieles mehr. Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen Markenbotschafter nutzen, um Top-Talente zu gewinnen.
Erreichen Sie Ihre Geschäftsziele schneller
Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Inhalte zu teilen, die zur Unterstützung Ihrer spezifischen Geschäftsziele beitragen. Werben Sie für Produkte oder Dienstleistungen, bieten Sie Kunden strategische Beratung, teilen Sie Unternehmensankündigungen und mehr.
8x Interaktion mit nur wenigen Klicks
0
Erstellen
Administratoren erstellen vorab genehmigte, markengerechte Inhalte, die Mitarbeiter direkt über das Hootsuite-Dashboard teilen können.
2
Teilen
Benutzer teilen markengenehmigte Inhalte mit nur wenigen Klicks auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen.
3
Verfolgen
Administratoren verfolgen das Engagement und die Leistung für jeden Beitrag, einschließlich der Wirkung des Beitrags und der Nutzungsraten.
Verbinden Sie sich mit den bevorzugten Tools Ihres Teams
Die Hootsuite-Plattform für Markenbotschafter wurde entwickelt, um Ihr Team beim Teilen aussagekräftiger Inhalte von unterwegs mit den Tools zu unterstützen, die es bereits verwendet.
Microsoft Teams
Fügen Sie Amplify zu Microsoft Teams hinzu und teilen Sie Inhalte in den sozialen Medien direkt von Ihrem Teams-Dashboard aus.
Slack
Zeigen Sie einen Slack-Feed mit Inhalten an, die von Ihrer Organisation erstellt und genehmigt wurden, und teilen Sie mit wenigen Klicks, was Sie möchten.
UpContent
Finden Sie aktuelle, ansprechende Inhalte und machen Sie Ihre Mitarbeitenden zu Vordenkern der Branche – mit den UpContent-Tools für die Content-Kuration.
TINT
Erreichen Sie die richtige Zielgruppe mit vertrauenswürdigen benutzergenerierten Inhalten, Rechteverwaltung, Kampagnen- und Content-Buildern und einer für Unternehmen konzipierten UGC-Plattform.
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Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Markenbotschafter sind Mitarbeiter, die den Content ihres Unternehmens auf persönlichen Social Media Kanälen bewerben und teilen. Diese Praxis hilft dabei, die Reichweite Ihrer Marke zu erweitern, Vertrauen zu schaffen und die Mitarbeiter als authentische Stimmen des Unternehmens zu positionieren.
Ein Markenbotschafterprogramm umfasst die Erstellung von kuratierten, teilbaren Content – in der Regel über eine Markenbotschafter-App oder -Plattform –, um die Markenbotschaften in Social Media zu verstärken.
Programme wie Hootsuite Amplify erleichtern Teams die Arbeit, indem sie vorab genehmigte Beiträge mit einem Klick teilen. Es verwandelt das Mitarbeiter-Messaging in ein Spiel mit einer integrierten Bestenliste und bietet wesentliche Analysen, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu überwachen.
Markenbotschafter sind ein wirksames Mittel, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen, die organische Reichweite zu steigern und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Wenn Mitarbeiter als Fürsprecher in Social Media auftreten, vertrauen ihre Netzwerke ihnen mehr als Markenanzeigen, was Fürsprache zu einer der effektivsten Strategien für Markenbekanntheit und Interaktion macht.
Markenbotschafter-Software – manchmal auch Markenbotschafter-App oder Social Media Markenbotschafter-Programm genannt – ist darauf ausgelegt, die Verteilung von Content für Mitarbeitende zu vereinfachen. Tools wie Hootsuite Amplify ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, genehmigte Beiträge auf mehreren Plattformen zu teilen und so ein konsistentes und konformes Messaging sicherzustellen.
Die besten Plattformen für Markenbotschafter gehen über das Teilen von Content hinaus – sie machen die Markenbotschafter einfach, ansprechend und messbar.
Weltweit führende Marken vertrauen Hootsuite Amplify, weil es sich nahtlos in Tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren lässt, KI-gestützte Empfehlungen zur Steigerung der Interaktion bietet und Funktionen enthält, mit denen das Teilen im Team wirklich Spaß macht. (Hallo, Bestenliste).
Sind Sie sich nicht sicher, welches Sie wählen sollen? Lesen Sie unseren Leitfaden zu den besten Markenbotschafter-Programmen, um einen schnellen Überblick über die bestbewerteten Optionen zu erhalten.
Nun, zum einen: Hootsuite Amplify war eines der allerersten Unternehmen für Markenbotschafter! Das bedeutet, dass wir viel Zeit hatten, um die Plattform zu perfektionieren und sie zur besten auf dem Markt zu machen.
Im Vergleich zu anderen Lösungen ist Amplify für seine Benutzerfreundlichkeit, die nahtlose Integration mit Tools wie Microsoft Teams und Slack sowie seine zentrale Vernetzung an die umfassendere Hootsuite-Plattform bekannt. Diese Stärken erleichtern es den Mitarbeitern, sie zu übernehmen, und den Unternehmen, sie neben ihren bestehenden Social Media-Workflows zu verwalten.
Indem Unternehmen ihre Mitarbeiter zu Social Media-Befürwortern machen, können sie ihre Botschaften exponentiell verstärken. Im Durchschnitt kann ein Markenbotschafter 200 % mehr Interaktion und höheres Vertrauen im Vergleich zu Markenkanälen erzeugen, wie die Ergebnisse der Kunden von Hootsuite Amplify zeigen.
Vergrößern Sie jetzt exponentiell Ihre Reichweite
Überzeugen Sie sich selbst, wie Hootsuite Ihnen helfen kann, Ihre Reichweite zu vergrößern und die Markenbekanntheit zu steigern – mit wenig Aufwand und weniger Budget.