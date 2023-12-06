Ein Markenbotschafterprogramm umfasst die Erstellung von kuratierten, teilbaren Content – in der Regel über eine Markenbotschafter-App oder -Plattform –, um die Markenbotschaften in Social Media zu verstärken.

Programme wie Hootsuite Amplify erleichtern Teams die Arbeit, indem sie vorab genehmigte Beiträge mit einem Klick teilen. Es verwandelt das Mitarbeiter-Messaging in ein Spiel mit einer integrierten Bestenliste und bietet wesentliche Analysen, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu überwachen.