Die Funktionen von Hootsuite: Alles, was Sie für schnelles Wachstum in den sozialen Medien benötigen
Millionen von Nutzern vertrauen auf Hootsuite, um mehr Follower zu gewinnen und ihr Online-Geschäft auszubauen. Wie? Mit einer Fülle von zeitsparenden Lösungen für das Social-Media-Marketing und Funktionen, die den Erfolg in den sozialen Netzwerken zum Kinderspiel machen.
Was macht Hootsuite?
(Die bessere Frage lautet: Was macht Hootsuite nicht?)
In puncto Social Media-Management übernimmt Hootsuite alle schweren Aufgaben für Sie – vom Erstellen und Planen von Content über das Messen von Ergebnissen bis hin zur Leistungssteigerung. Es ist Ihre All-in-One-Performance-Engine zum Erstellen, Verwalten und Optimieren Ihrer Social-Media-Strategie.
Veröffentlichung: besserer Content in der Hälfte der Zeit
Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Content für Ihre gesamten Social Media-Netzwerke von einem Ort aus. Überwinden Sie kreative Blockaden mit unserem KI-Writer und Beitrags-Ideen-Generator. Sparen Sie noch mehr Zeit mit beeindruckenden Vorlagen und einfachen Tools für Zusammenarbeit und Genehmigung.
Veröffentlichungsfunktionen von Hootsuite
Social Media Scheduler, OwlyWriter AI (Bildunterschriften-Generator, Content-Ideen, Hashtag-Generator und mehr), beste Zeiten zum Veröffentlichen von Beiträgen, Canva-Vorlagen, Planung von Massenbeiträgen und mehr
Interaktion: Bauen Sie Ihre Marke aus und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden zufrieden sind
Die Social-Media-Interaktionslösungen von Hootsuite helfen Marketingfachleuten, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und ihre Marke auszubauen. Für Kundenservice-Teams machen es die Tools einfach, schnell zu reagieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Und Funktionen für die Teamzusammenarbeit erleichtern Social-Media-Managern und dem Kundensupport eine effizientere Zusammenarbeit.
Interaktionsfunktionen von Hootsuite
Streams überwachen und abhören, Posteingang für private und öffentliche Nachrichten, Autoresponder, gespeicherte Antworten, automatisiertes Tagging und Zuweisungen, Posteingangsanalysen und mehr.
Social Listening: Verfolgen Sie, was über Ihre Marke gesagt wird und wie man Ihre Marke findet
Verfolgen Sie Trends und beobachten Sie Themen, Erwähnungen und Hashtags, um die Markenwahrnehmung zu erkennen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten. Blue Silk AI™ verdichtet komplexe Daten zu leicht lesbaren Zusammenfassungen und erkennt Markenerwähnungen in Fotos, Videos und GIFs.
Hootsuite Social-Listening-Funktionen
Suchen und vergleichen Sie Trends, Hashtags, Themen und Ereignisse in sozialen Medien und auf Millionen von Websites. Überwachen Sie die Markenwahrnehmung, erkennen Sie Spitzenwerte, prognostizieren Sie Trends, vergleichen Sie Themen und erhalten Sie geplante Berichte und Benachrichtigungen
Analytics: Aufschluss darüber, welche Inhalte ankommen und was verbessert werden könnte
Die umfassenden Analyse-Tools für soziale Medien erleichtern Ihnen bei jedem Beitrag strategische Entscheidungen. Maximieren Sie die Interaktion, indem Sie die optimale Zeit zur Veröffentlichung, basierend auf Ihrer Zielgruppe und -setzung, kennen. Hootsuite Analytics zeigt Ihnen sogar Benchmarks Ihrer Branche, damit Sie wissen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitwettbewerbern abschneiden.
Social Media-Analysen mit Hootsuite
Berichte über die Beitragsleistung, Stimmung, Branchen-Benchmarks, Berichtsplanung und -export, benutzerdefinierte Berichte
Werbung: höhere Wertschöpfung mit jedem Werbe-Euro
Verwalten Sie Ihre bezahlten Social Media-Anzeigen zusammen mit Ihrem organischen Content in einem attraktiven Social Media-Kalender. Durch die parallele Berichterstattung können Sie feststellen, welche Beiträge gut ankommen und welche nicht. Verwandeln Sie die leistungsstärksten Beiträge mit Hootsuite Boost automatisch in Anzeigen.
Hootsuite Social Advertising-Funktionen
Analyse und Verwaltung von Anzeigen in sozialen Medien, Boosten Ihrer organischen Inhalte
Integrationen: Alle Ihre Marketing-Tools zusammengefasst auf einem einzigen Tab
Schließen Sie die ganzen Tabs. Hootsuite vereint Ihre gesamten bewährten Tools an einem Ort. Integrieren Sie Ihr CRM, Ihre Projektmanagementsoftware, Slack, Teams, Vidyard, Upfluence, Adobe, Widen, Google My Business und vieles mehr.
Hootsuite Integrationen
Salesforce, Mailchimp, HubSpot, Marketo, Slack, Microsoft Teams, Monday.com, Wrike, Asana, Airtable, Basecamp, Dropbox, Google My Business, Google Translate, Zapier, Dribbble, Figma, Lately AI, Proofpoint und mehr
Mit Hootsuite Enterprise ein vollständig individuelles Dashboard erstellen
Hootsuite Enterprise ist vollständig an die Bedürfnisse Ihrer Marke anpassbar. Erweitern Sie Ihren Tarif mit den branchenweit fortschrittlichsten Performance-Tools für soziale Medien – nur für Enterprise-Nutzer verfügbar.
Advanced Inbox
Automatisieren Sie Ihre DMs, Kommentare und Erwähnungen und verbessern Sie Ihre Strategie für den Social-Media-Kundenservice. Reduzieren Sie die Reaktionszeit und messen Sie den Erfolg.
Erweitertes Social Listening
Vereinfachen Sie Ihre Marktforschung und verfolgen Sie die Markenwahrnehmung mit fortschrittlichem Social Listening.
Erweiterte Analytics
Vergleichen Sie Äpfel mit Äpfeln bei Ihren bezahlten und organischen Kampagnen. Außerdem können Sie mit GA4 und Adobe Analytics Ihre Social-Media-Leistung mit dem Web-Traffic verknüpfen.
Angestellter
Markenbotschafter
Befähigen Sie Mitarbeiter, Ihre Beiträge mit Hootsuite Amplify in ihren eigenen sozialen Netzwerken zu teilen.
Bewertung
Management
Überwachen Sie Markenbewertungen und Erwähnungen in sozialen Netzwerken in Hootsuite. Verfolgen Sie Bewertungen im gesamten Internet und teilen Sie sie mit ein paar Klicks in Ihren Social-Media-Netzwerken.
UGC und Influencer Management
Verwalten Sie nutzergenerierte Inhalte und Beziehungen zu Influencern direkt über das Hootsuite-Dashboard mit TINT und Upfluence.
Alles, was Sie für den Erfolg in den sozialen Medien benötigen – in einem Dashboard.
Sie sind sich nicht sicher, ob Hootsuite das bietet, was Sie benötigen, um Ihre Ziele in den sozialen Netzwerken zu erreichen? Registrieren Sie sich heute, und testen Sie Hootsuite kostenlos. Keinerlei Verpflichtungen.