Wir glauben, dass Social Media Menschen stärken kann
Mit unserer Impact-Strategie für soziale Netzwerke wollen wir unsere Mitarbeiter, Kunden, Communities und unsere Umwelt langfristig positiv beeinflussen.
Unser Einfluss im Jahr 2023
Wir sind stolz darauf, dass wir bei Hootsuite in einer Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) weitere Fortschritte erzielt haben – von der Förderung der Vielfalt bis hin zur Unterstützung unserer Communities.
Lesen Sie unseren Social Impact Report 2023
Wie Hootsuite gemeinnützige Organisationen stärkt
Das HootGiving-Programm
Wir bieten Schulungen und Rabatte von bis zu 60% auf unsere Tools, um gemeinnützige Organisationen bei ihrem Streben nach positivem gesellschaftlichem Wandel zu unterstützen und zu stärken.
Mit Hootsuite sparen berechtigte gemeinnützige Organisationen durchschnittlich 3 Stunden pro Woche bei der Umsetzung einer Social Media-Strategie, um Bekanntheit zu generieren, sich mit der Community zu vernetzen und Spenden zu sammeln – alles zu einem Bruchteil der Kosten.
Konzentration auf das Gemeinwohl
Im Jahr 2023 haben wir Uplift - A Week for Social Good ins Leben gerufen. Die kostenlose virtuelle Veranstaltung zielt darauf ab, gemeinnützige Organisationen mit den Fähigkeiten und Technologien auszustatten, die sie benötigen, um etwas zu bewirken.
Zusammenarbeit mit TechSoup
Wir haben uns mit TechSoup zusammengetan, um deren Nonprofit Validation Services als vertrauenswürdige Lösung zur Unterstützung unseres HootGiving-Programms für gemeinnützige Organisationen zu nutzen.
Wie Hootsuite seine Mitarbeiter motiviert
Mit unserem preisgekrönten Hootsuite for Good-Programm geben wir den Communities, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurück in Form von Freiwilligenarbeit, Spenden und mitarbeitergerechten Initiativen.
Beyond the Nest
Während dieser jährlichen, unternehmensweiten Freiwilligenaktion verbringen die Mitarbeiter von Hootsuite Zeit in der Community und engagieren sich für die Dinge, die ihnen am Herzen liegen.
Ist Ihre gemeinnützige Organisation an einer Zusammenarbeit mit unserem Team für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessiert? Teilen Sie uns dies hier mit.
Zusammenarbeit mit Benevity
Um unsere Programme für soziale Entwicklung umzusetzen, nutzen wir Benefity als führenden Anbieter von Software für Unternehmenszwecke.
Wie Hootsuite Communities stärkt
Wir unterstützen eine Vielzahl von Anliegen und Themen, die für Hootsuite, unsere Mitarbeiter und unsere Communities wichtig sind, darunter Gleichberechtigung und Antirassismus, das Wohlergehen der Community und der Umwelt sowie Katastrophenhilfe. Wir sind stolz darauf, mit führenden gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.
Razom for Ukraine
Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 gewähren wir Razom für die Ukraine kostenlos Zugang zu unseren Tools. Damit unterstützen wir die Bemühungen der Organisation um die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und den Austausch wichtiger Informationen für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen.
Jack.org
We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.
Weltgesundheitsorganisation
Wir sind stolz darauf, eine strategische Zusammenarbeit mit dem Digital Channels-Team anzukündigen. Bei dem Team handelt es sich um eine Erweiterung von Digital Health & Innovations. Ziel ist die Bekämpfung von Fehlinformationen über globale Gesundheitskrisen.
NPower Canada
Hootsuite arbeitet seit 2022 mit NPower Canada zusammen, um unterrepräsentierte Arbeitssuchende in ganz Kanada für gefragte Tech-Karrieren zu rüsten. Dazu gehört auch die Vermittlung von digitaler Bildung und Lehrplänen an 1.100 Teilnehmer des NPower Canada-Programms.
Wie Hootsuite unseren Planeten bereichert
Wir arbeiten mit führenden Organisationen zusammen, die uns dabei unterstützen, unsere Ziele bei der Schaffung eines nachhaltigen Unternehmens zu erreichen.
Green Standards
Mit Hilfe von Green Standards haben wir eine nachhaltige Lösung zur Reduzierung von Unternehmensabfällen gefunden, als wir aufgrund der COVID-19-Pandemie unsere Büros verlagerten.
Pflanzung eines Baumes
Mit „One Tree Planted“ unterstützen wir die Bekämpfung von Waldbränden. Seit 2020 haben wir über 16.300 Bäume in Regionen auf der ganzen Welt gepflanzt, darunter in Nordamerika, Australien und Mexiko.
Anerkennung
GEWINNER
Tech Cares Award 2024
Diese von TrustRadius verliehene Auszeichnung würdigt unser starkes Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern und lokalen Communities ermöglicht, in einer nachhaltigeren und gerechteren Welt erfolgreich zu sein. Mehr erfahren
WINNER
Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy
This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
Der Moonshot Award würdigt Unternehmen, die ein kreatives, mutiges und wirkungsvolles Programm für unternehmerische Zwecke entwickelt haben und dieses kontinuierlich optimieren, um eine größere Beteiligung und Wirkung zu erzielen.
FINALIST
The Goodies Moonshot Award 2023
The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.
GEWINNER
Auszeichnung für herausragenden Arbeitsplatz 2022
Mit den YWCA Women of Distinction Awards werden außergewöhnliche weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen geehrt. Die Kategorie „Outstanding Workplace Award“ zeichnet Unternehmen oder Organisationen aus, die eine einzigartige Arbeitsplatzkultur umgesetzt haben.
GEWINNER
'GameChanger - Diversity & inclusion' Kategorie 2022
Diese Kategorie bei den BC Tech Impact Awards würdigt Unternehmen, die alles getan haben, um im Bereich DE&I in der Technologiebranche einen positiven Unterschied zu machen.
Finden Sie heraus, was den Erfolg der sozialen Medien im Jahr 2025 ausmacht
Holen Sie sich die Erkenntnisse, die Sie brauchen, um Ihre gemeinnützige Organisation zu unterstützen und in den sozialen Medien und darüber hinaus Wirkung zu erzielen.
Das DEI-Engagement (Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion) von Hootsuite
Erfahren Sie mehr über die Initiativen von Hootsuite. Mit einer Kultur, die auf Inklusion und Lohngleichheit basiert, bieten wir die beste Mitarbeitererfahrung in der Saas-Branche.