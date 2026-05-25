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A smiling woman in a blue sweater with arms crossed, beside red icons showing a handshake, smiley face, and heart.

Wir glauben, dass Social Media Menschen stärken kann

Mit unserer Impact-Strategie für soziale Netzwerke wollen wir unsere Mitarbeiter, Kunden, Communities und unsere Umwelt langfristig positiv beeinflussen.

Unser Einfluss im Jahr 2023

Wir sind stolz darauf, dass wir bei Hootsuite in einer Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) weitere Fortschritte erzielt haben – von der Förderung der Vielfalt bis hin zur Unterstützung unserer Communities.

Lesen Sie unseren Social Impact Report 2023

Lesen Sie unseren Bericht 2022

Hootsuite #StepUp 2025 Environmental, Social and Governance Impact Report cover and interior pages displayed as a collage.

Wie Hootsuite gemeinnützige Organisationen stärkt

Das HootGiving-Programm

Wir bieten Schulungen und Rabatte von bis zu 60% auf unsere Tools, um gemeinnützige Organisationen bei ihrem Streben nach positivem gesellschaftlichem Wandel zu unterstützen und zu stärken. 

Mit Hootsuite sparen berechtigte gemeinnützige Organisationen durchschnittlich 3 Stunden pro Woche bei der Umsetzung einer Social Media-Strategie, um Bekanntheit zu generieren, sich mit der Community zu vernetzen und Spenden zu sammeln – alles zu einem Bruchteil der Kosten.

Jetzt bewerben
A smiling man in a wheelchair wearing red works on a laptop, with social media icons showing 12K likes and a analytics graph nearby.

Konzentration auf das Gemeinwohl

Im Jahr 2023 haben wir Uplift - A Week for Social Good ins Leben gerufen. Die kostenlose virtuelle Veranstaltung zielt darauf ab, gemeinnützige Organisationen mit den Fähigkeiten und Technologien auszustatten, die sie benötigen, um etwas zu bewirken.

Sitzungen jederzeit ansehen
Weitere Informationen über Uplift
A woman in an orange blazer holds folders beside a social media post for the 2025 Nonprofit Summit with a Watch on Demand button.

Zusammenarbeit mit TechSoup

Wir haben uns mit TechSoup zusammengetan, um deren Nonprofit Validation Services als vertrauenswürdige Lösung zur Unterstützung unseres HootGiving-Programms für gemeinnützige Organisationen zu nutzen.

Weitere Informationen über TechSoup
Learn more about Goodstack
A red heart-lock icon with a cursor pointing at it, alongside TechSoup and Goodstack logos on a pink background.

Wie Hootsuite seine Mitarbeiter motiviert

Mit unserem preisgekrönten Hootsuite for Good-Programm geben wir den Communities, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurück in Form von Freiwilligenarbeit, Spenden und mitarbeitergerechten Initiativen.

Über 173.000 USD
im Jahr 2022 über HootMatch gesammelt
1.848
Stunden Freiwilligenarbeit im Jahr 2022
529
Unterstützte Projekte

Beyond the Nest

Während dieser jährlichen, unternehmensweiten Freiwilligenaktion verbringen die Mitarbeiter von Hootsuite Zeit in der Community und engagieren sich für die Dinge, die ihnen am Herzen liegen. 

Ist Ihre gemeinnützige Organisation an einer Zusammenarbeit mit unserem Team für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessiert? Teilen Sie uns dies hier mit.

Three community photos: wheelchair basketball game, people crafting, and a group preparing meals in a kitchen.

Zusammenarbeit mit Benevity

Um unsere Programme für soziale Entwicklung umzusetzen, nutzen wir Benefity als führenden Anbieter von Software für Unternehmenszwecke.

Weitere Informationen über Benevity
Benevity logo on a pink background with a red megaphone icon and a white badge labeled #Nonprofit.

Wie Hootsuite Communities stärkt

Wir unterstützen eine Vielzahl von Anliegen und Themen, die für Hootsuite, unsere Mitarbeiter und unsere Communities wichtig sind, darunter Gleichberechtigung und Antirassismus, das Wohlergehen der Community und der Umwelt sowie Katastrophenhilfe. Wir sind stolz darauf, mit führenden gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

Razom for Ukraine

Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 gewähren wir Razom für die Ukraine kostenlos Zugang zu unseren Tools. Damit unterstützen wir die Bemühungen der Organisation um die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und den Austausch wichtiger Informationen für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen.

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Jack.org

We are proud to help amplify youth mental health advocacy by providing pro bono services, funding and expertise for youth-led social media research, and employee volunteer programming for Jack.org.

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Weltgesundheitsorganisation

Wir sind stolz darauf, eine strategische Zusammenarbeit mit dem Digital Channels-Team anzukündigen. Bei dem Team handelt es sich um eine Erweiterung von Digital Health & Innovations. Ziel ist die Bekämpfung von Fehlinformationen über globale Gesundheitskrisen.

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NPower Canada

Hootsuite arbeitet seit 2022 mit NPower Canada zusammen, um unterrepräsentierte Arbeitssuchende in ganz Kanada für gefragte Tech-Karrieren zu rüsten. Dazu gehört auch die Vermittlung von digitaler Bildung und Lehrplänen an 1.100 Teilnehmer des NPower Canada-Programms.

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Wie Hootsuite unseren Planeten bereichert

Wir arbeiten mit führenden Organisationen zusammen, die uns dabei unterstützen, unsere Ziele bei der Schaffung eines nachhaltigen Unternehmens zu erreichen.

AWS

Green Standards

Mit Hilfe von Green Standards haben wir eine nachhaltige Lösung zur Reduzierung von Unternehmensabfällen gefunden, als wir aufgrund der COVID-19-Pandemie unsere Büros verlagerten.

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Logo „One Tree Planted“

Pflanzung eines Baumes

Mit „One Tree Planted“ unterstützen wir die Bekämpfung von Waldbränden. Seit 2020 haben wir über 16.300 Bäume in Regionen auf der ganzen Welt gepflanzt, darunter in Nordamerika, Australien und Mexiko.

Anerkennung



Pink hexagonal TrustRadius Tech Cares 2025 badge with a white heart icon at the bottom.

GEWINNER


Tech Cares Award 2024

Diese von TrustRadius verliehene Auszeichnung würdigt unser starkes Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern und lokalen Communities ermöglicht, in einer nachhaltigeren und gerechteren Welt erfolgreich zu sein. Mehr erfahren

Canadian HR Awards Payworks Award for Best CSR Strategy

WINNER

Canadian HR Awards: Best Corporate Social Responsibility Strategy

This award recognises organisations that demonstrate an outstanding commitment to social and environmental responsibility that creates meaningful impact for their employees, communities, and the world.

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The Goodies BeCause Award 2024

FINALIST


The Goodies Moonshot Award 2023

Der Moonshot Award würdigt Unternehmen, die ein kreatives, mutiges und wirkungsvolles Programm für unternehmerische Zwecke entwickelt haben und dieses kontinuierlich optimieren, um eine größere Beteiligung und Wirkung zu erzielen.

The Goodies Moonshot Award 2023

FINALIST


The Goodies Moonshot Award 2023

The Moonshot Award recognizes companies that have developed a creative, bold and impactful corporate purpose program and continually optimizes the program to drive greater participation and impact.

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Logo „Outstanding Workplace Award 2022“

GEWINNER


Auszeichnung für herausragenden Arbeitsplatz 2022

Mit den YWCA Women of Distinction Awards werden außergewöhnliche weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen geehrt. Die Kategorie „Outstanding Workplace Award“ zeichnet Unternehmen oder Organisationen aus, die eine einzigartige Arbeitsplatzkultur umgesetzt haben.

'GameChanger - Diversity &amp; inclusion' Kategorie 2022

GEWINNER


'GameChanger - Diversity & inclusion' Kategorie 2022

Diese Kategorie bei den BC Tech Impact Awards würdigt Unternehmen, die alles getan haben, um im Bereich DE&I in der Technologiebranche einen positiven Unterschied zu machen.

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Hootsuite Social Media-Trends 2025

Finden Sie heraus, was den Erfolg der sozialen Medien im Jahr 2025 ausmacht

Holen Sie sich die Erkenntnisse, die Sie brauchen, um Ihre gemeinnützige Organisation zu unterstützen und in den sozialen Medien und darüber hinaus Wirkung zu erzielen.

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Das DEI-Engagement (Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion) von Hootsuite

Erfahren Sie mehr über die Initiativen von Hootsuite. Mit einer Kultur, die auf Inklusion und Lohngleichheit basiert, bieten wir die beste Mitarbeitererfahrung in der Saas-Branche.

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