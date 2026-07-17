Ihre wichtigsten Social-Media-Netzwerke und Marketingtools. Alle in einem Tab
Verknüpfen Sie Ihre Social Media-Netzwerke, verfolgen Sie Google-Bewertungen und integrieren Sie Ihre CRM-Daten direkt in Ihrem Dashboard. Mit Hootsuite können Sie bequem von einem Ort auf Ihren kompletten Social Media-Marketing-Content und Ihre gesamten Daten zugreifen.
Integrationen mit sozialen Medien
Posten, planen, analysieren und interagieren Sie in den Social Media-Netzwerken, die Sie am häufigsten nutzen – direkt über die Hootsuite-Plattform.
Erhalten Sie mehr Interaktion, und vergrößern Sie die Zahl Ihrer Follower auf Facebook.
TikTok
Erreichen Sie mehr auf TikTok, indem Sie Videos planen und Ihre Leistung verfolgen.
YouTube
Erzielen Sie mehr Ansichten, und verwenden Sie weniger Zeit auf die Verwaltung Ihrer Video-Inhalte.
X (Twitter)
Behalten Sie die neuesten Unterhaltungen, Trends und Markenerwähnungen im Auge.
Gehen Sie beim Erreichen und Ausbauen Ihrer geschäftlichen Zielgruppe strategischer vor.
Threads
Veröffentlichen, planen und entwerfen Sie Threads-Beiträge über das Hootsuite-Dashboard.
Bluesky
Planen Sie Bluesky-Beiträge und verfolgen Sie Erwähnungen, entdecken Sie Trends und finden Sie Influencer.
Verfolgen Sie Erwähnungen, Trends und Unterhaltungen in über 30 Social-Media-Netzwerken
Mit Hootsuite Listening können Sie Unterhaltungen und Trends in über 30 Social-Media-Netzwerken und 150 Millionen Websites sowie Bilder, Videos und Podcasts suchen und überwachen.
Apps und Integrationen von Drittanbietern
Passen Sie Ihr Dashboard mit über 100 Apps und Integrationen an. Verwalten Sie Social Media nahtlos über einen zentralen Hub mit einfach zu installierenden Hootsuite-Apps.
Google My
Business
Überwachen Sie Google My Business-Bewertungen, senden Sie Direktnachrichten an Kunden und veröffentlichen Sie Updates in Hootsuite.
salesforce
Verknüpfen Sie Salesforce und Hootsuite, um Ihre Nachrichten in Social Media-Netzwerken in Salesforce anzuzeigen und einen besseren Kundenservice zu bieten.
Monday.com
Planen Sie Ihre Inhalte mühelos mit Monday.com, und wenn es Zeit zum Posten ist, greifen Sie direkt in Hootsuite auf Ihre Aufgaben zu.
Wrike
Straffen Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie direkt im Hootsuite-Planer auf Ihre Wrike-Aufgaben zugreifen. Kein Kopieren und Einfügen erforderlich.
Slack
Schnappen Sie sich Beiträge in den sozialen Medien, fügen Sie Kommentare hinzu und teilen Sie sie mit Ihrem Team in Slack.
Proofpoint
Stellen Sie sicher, dass jeder Beitrag mit Proofpoint konform ist und den Social-Media-Richtlinien Ihres Teams entspricht.
Adobe Express
Create images and videos in Adobe Express and add them to your posts without leaving the Hootsuite composer.
Learn more
Canva
Built into Hootsuite Composer: tap the Canva logo for customizable templates or pull in designs you've already made.
Learn more
Upfluence
Discover and manage influencer partnerships, then bring creator content straight into your Hootsuite publishing workflow.
TrueLoyal
Turn loyal customers into advocates with UGC and rewards programs synced to your social engagement data.
Bynder
Access your approved brand assets from Bynder's DAM directly in Hootsuite Composer, so every post stays on-brand.
Acquia
Extend your Drupal-powered digital experience content into Hootsuite for coordinated social publishing.
Learn more
Panoramiq Insights
Sehen Sie sich Kontoaktivitäten, demografische Daten der Follower und die Wirksamkeit von Posts und Stories auf Instagram an.
Fedica
Mit Fedica (ehemals tweepsmap) gewinnen Sie Einblicke in Ihre Zielgruppen, deren Standorte und Interessen.
Hootsuite Syndicator
Sehen Sie die RSS-Feeds in Ihrem Hootsuite Dashboard an, und teilen Sie sie auf Ihren Social-Media-Kanälen.
Vidyard
Teilen Sie Vidyard-Videos ganz einfach in sozialen Medien und erstellen Sie neue Bildschirmaufzeichnungen über das Hootsuite-Dashboard.
oneclick.bio
Erstellen Sie Links auf Bioseiten mit anklickbaren Bildern für Instagram und TikTok. Verfolgen Sie außerdem die Leistung in Google Analytics.
ReviewTrackers
Überwachen Sie Markenbewertungen auf 85 Websites, darunter Google+, Yelp, Facebook Reviews, BBB, TripAdvisor und OpenTable.
Steigern Sie die Social-Media-Reichweite, das Engagement und die Klickrate mit Parliament
Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Markenbotschaftern und steigern Sie Ihre Interaktion in den sozialen Medien um das Achtfache mit Parliament, dem bestbewerteten Tool für Markenbotschafter.
Posten Sie von überall mit der mobilen App von Hootsuite
Laden Sie die iPhone- oder Android-App von Hootsuite herunter, um Social Media von überall aus zu verwalten. Entwerfen, planen oder veröffentlichen Sie Beiträge sofort und antworten Sie unterwegs auf Nachrichten oder weisen Sie sie Teammitgliedern zu. Nutzen Sie den Dunkelmodus, um Ihre Augen an langen Arbeitstagen etwas zu schonen.
iPhone und iPad
Planen, bearbeiten und posten Sie Inhalte von Ihrem iPhone oder iPad.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Ja. Canva ist in den Hootsuite Composer integriert und dadurch stets griffbereit. Tippen Sie auf das Canva Logo in Composer, und entdecken Sie Hunderte von Vorlagen, die Sie nach Belieben anpassen können. Fügen Sie Bilder oder benutzerdefinierten Text zu den Vorlagen hinzu, die für Instagram Feed-Beiträge und -Stories, Facebook Anzeigen und Beiträge, Twitter Beiträge und mehr optimiert sind. Mit der Canva Integration können Sie zudem bereits nativ in Canva erstellte und gespeicherte Dateien hinzufügen.
Ja! Erstellen Sie einfach Bilder und Videos in Adobe Express und fügen Sie sie dann nahtlos in Ihre Beiträge ein, während Sie Content in Hootsuite entwerfen. Sie können bestehende Designs aus Ihrem Adobe Express-Konto hinzufügen oder neue Designs im Adobe Express-Editor im Hootsuite Composer erstellen.
Hootsuite kann Ihnen helfen, Content, Messaging und mehr auf allen sozialen Kanälen zu automatisieren. Wir unterstützen Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, TikTok, YouTube, Threads, WhatsApp und Pinterest.
Ja! Hootsuite ist offizieller Instagram Partner.
Ja. Alle Hootsuite-Pläne umfassen das Veröffentlichen, Planen und Erstellen von Inhalten für den Nachrichtenverlauf.
Ja. Wenn Sie Asana verwenden, um Ihre Workstreams zu verwalten, sollten Sie es mit unserer Asana-Integration zu Ihrem Hootsuite-Dashboard hinzufügen.
Ja. Mit Hootsuite können Sie Tweets planen und posten. Hootsuite bietet auch X-Analysen, mit denen Sie Ihre Leistung in der App verfolgen und die besten Zeiten für Tweets ermitteln können, je nachdem, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist.
Ja, Hootsuite Enterprise-Kunden können die Hootsuite Salesforce-Integration hinzufügen, um Social-Media-Interaktionen in Salesforce zu integrieren.
Ja. Die Hootsuite Wrike App ist ein Muss für Teams und Einzelpersonen, die Wrike verwenden, um Social-Media-Inhalte zu planen und Strategien zu entwickeln.
Ja. Sie können Ihr Social Media-Management und CRM im Nu mit der Hootsuite App für HubSpot verknüpfen. Erstellen Sie wirksamere Marketing-Kampagnen, indem Sie Daten zur Social Media Interaktion zu HubSpot hinzufügen und Segmente auf die richtige Zielgruppe zuschneiden.
Ja. Mit Hootsuite können Sie LinkedIn Beiträge parallel zum Content für ihre anderen Social Media-Kanäle posten und planen. Schauen Sie, zu welchen Zeiten Sie am besten auf LinkedIn posten, werben Sie für Ihren leistungsstärksten Content, und messen Sie Ihre Leistung mit Hootsuite Analytics.
Ja. Sie müssen nicht mehr Ihre gesamten Dateien auf Ihrem Handy oder Rechner speichern. Mit Cloudview, der Google Drive-App für Hootsuite, können Sie direkt vom Hootsuite Dashboard aus Bilder, Dateien und Videos zu Ihren Social Media-Beiträgen hinzufügen.
Ja. Mit Hootsuite können Sie Feed-Beiträge, Carousels und Reels auf Instagram erstellen, planen und posten. Und dank Hootsuite Analytics können Sie Ihre Leistung in der gesamten App verfolgen und genau sehen, wann Sie posten sollten, um die meiste Interaktion zu erzielen.
Hinweis: Auf bestimmte Hootsuite Funktionen haben Sie nur Zugriff, wenn Sie ein Instagram Business Konto besitzen. Keine Sorge – ein privates Instagram Konto lässt sich schnell kostenlos in ein Business Konto verwandeln. So wird's gemacht:
Ja. Installieren Sie die App Slack for Hootsuite, um bei Ihren Social Media-Kampagnen und -Strategien besser mit Teamkollegen zusammenzuarbeiten. Mit der Slack-App können Sie Beiträge, Kommentare und mehr abrufen und im Nu in Slack mit Ihrem Team teilen.
Ja. Mit Hootsuite können Sie Content auf Facebook erstellen, planen und posten. Hootsuite ist auch mit umfangreichen Facebook Analysetools ausgestattet, die Ihnen die Leistung Ihres Contents anzeigen und Ihnen Zeiten empfehlen, wann Ihre Beiträge auf Facebook die meisten Aufrufe erzielen werden. Mit Hootsuite können Sie Beiträge in Facebook Profilen, Seiten und Gruppen planen und posten.
Hinweis: Um Beiträge für Facebook Seiten zu planen, müssen Sie Seitenadministrator oder -redakteur sein. Um Beiträge in Facebook Gruppen zu posten, müssen Sie Gruppenadministrator sein.
Hootsuite kann derzeit nicht mit Facebook Shops integriert werden. Haben Sie Vorschläge zu Features, die Sie gerne bei Hootsuite sehen würden? Lassen Sie es uns wissen!
Ja. Hootsuite hat eine App für Google My Business, mit der Sie Ihre Google My Business-Seite direkt von Ihrem Hootsuite Dashboard aus verwalten können. Mit Hootsuite können Sie Beiträge erstellen und auf Bewertungen von einem einzigen Tab aus reagieren.
Ja. Wenn Sie bereits einen benutzerdefinierten bit.ly Linkverkürzer haben, kann ein Superadministrator ihn zu Hootsuite hinzufügen, sodass Sie und Ihr Team ihn im Composer verwenden können. Wenn Sie einen externen Kurz-URL-Dienst aktivieren möchten, kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager.
Psst … Wussten Sie schon, dass Hootsuite einen eigenen Kurz-URL-Dienst besitzt, der detaillierte Informationen zum Traffic von Ihren Links liefert? Probieren Sie ihn aus!
Momentan kann Hootsuite nicht mit Outlook integriert werden. Haben Sie Vorschläge zu Features, die Sie gerne bei Hootsuite sehen würden? Lassen Sie es uns wissen!
Ja. Sie können Ihr Dropbox Konto mit Hootsuite verknüpfen und so mühelos auf Ihre cloudbasierten Dateien, Bilder und Videos zugreifen. Mit der Dropbox App für Hootsuite können Sie Dateien aus Ihrer Dropbox nutzen, um jederzeit und überall hochwertige Social Media-Beiträge zu erstellen.
Ja. Mit der App Shopview für Shopify können Sie mühelos Produkte aus Ihren Shopify Shops in den sozialen Medien teilen. Mit Shopview können Sie Produkte aus Ihren Shops direkt in Hootsuite Streams sehen, attraktive Produktbeiträge mit Bildern auf all Ihren Social Media-Kanälen teilen und vieles mehr.
Ja. Nutzer von Hootsuite Advanced Analytics können ein Google Analytics-Konto verknüpfen, um die gesamte Customer Journey besser verfolgen zu können. Sie können verfolgen, welche organischen und bezahlten Inhalte bei Leads oder Umsätzen die besten Konversionen generieren.
Ja. Wenn Sie Markenerwähnungen oder relevante Themen auf Reddit verfolgen möchten, installieren Sie die Reddit App für Hootsuite. Mit dieser App können Sie einen Stream einrichten, um Markenerwähnungen auf Tausenden von Subreddits zu überwachen, sodass Sie keine wichtigen Unterhaltungen verpassen.
Momentan kann Hootsuite nicht in Glassdoor integriert werden. Haben Sie Vorschläge zu Features, die Sie gerne bei Hootsuite sehen würden? Lassen Sie es uns wissen!
Es gibt zwar keine Tripadvisor App für Hootsuite, Sie können Ihre Bewertungen auf Tripadvisor aber trotzdem von Ihrem Dashboard aus überwachen und verwalten, wenn Sie ein ReviewTrackers Konto besitzen. Installieren Sie die ReviewTrackers App, und überwachen Sie Dutzende von Bewertungs-Websites – wie Tripadvisor – von einem Ort.
Ja. Mit der monday.com App für Hootsuite können Sie Ihre Social Media-Abläufe mit zwei Ihrer am häufigsten verwendeten Tools optimieren. Über die beidseitige Datensynchronisierung können Sie direkt von Ihrem monday.com Tab aus Ihre geplanten Hootsuite Beiträge anzeigen und den Zeitpunkt ändern, an dem Beiträge geteilt werden sollen.
Ja. Hootsuite bietet Tools zur Verwaltung von Pinterest wie für all Ihre anderen sozialen Netzwerke. Nutzen Sie Hootsuite, um Pins für Ihre gesamten öffentlichen, privaten und geteilten Boards zu erstellen und zu planen.
Ja. Mit Hootsuite können Sie Ihren YouTube Content mühelos zusammen mit Ihren anderen Social Media-Kanälen verwalten. Nutzen Sie Hootsuite, um die Veröffentlichung von YouTube Videos zum perfekten Zeitpunkt zu planen, um Ihre Ergebnisse plattformübergreifend zu verfolgen oder Ihre Genehmigungsprozesse für Videos zu straffen.
Ja. Sie können mit Hootsuite Beiträge auf TikTok posten und planen. Hootsuite ist auch ideal, wenn Sie die besten Zeiten zur Veröffentlichung von Videos auf TikTok ermitteln und so Ihre Chancen erhöhen wollen, den maximalen Durchschlag zu erzielen. Mit Hootsuite Analytics können Sie Ihre TikToks parallel zu Ihren Beiträgen auf anderen Social Media-Kanälen planen.
Hinweis: Um TikTok Beiträge mit Hootsuite zu planen, benötigen Sie ein TikTok Business Konto. Sie können Ihr privates TikTok Konto schnell und kostenlos in ein Business-Konto verwandeln. So wird's gemacht:
Ja! Kombinieren Sie Hootsuite mit Zendesk, um Social Media-Hilfeanfragen in Support-Tickets zu verwandeln. Installieren Sie die Zendesk App für Hootsuite, um einen Stream von Zendesk Tickets auf Ihrem Hootsuite Dashboard anzuzeigen und an einem Ort zu verwalten!
Momentan kann Hootsuite nicht mit Feedly integriert werden. Wenn Sie RSS-Feeds auf Ihrem Dashboard anzeigen möchten, installieren Sie Hootsuite Syndicator. Haben Sie Vorschläge zu Features, die Sie gerne bei Hootsuite sehen würden? Lassen Sie es uns wissen!
Führen Sie alle Aspekte des Social-Media-Managements auf einen Tab zusammen
Überzeugen Sie sich selbst, wie Sie Zeit sparen, intelligenter zusammenarbeiten und das Social-Media-Marketing vereinfachen können – mit einer kostenlosen, risikofreien Testversion oder Demo.