Wachsen Sie schnell mit dem Nr.-1-YouTube-Planer
Mit Hootsuite – Ihrer Zentrale für YouTube-Analysen, Terminplanung und Brainstorming – bringen Sie Menschen dazu, Ihre Inhalte zu liken und zu abonnieren wie nie zuvor.
Planen Sie YouTube-Videos mit ALL Ihren anderen Social Media-Netzwerken an einem Ort.
YouTube-Kanalanalyse und -planung – alles in einer Registerkarte
Sparen Sie Zeit bei der Vorausplanung von YouTube-Videos
Planen Sie direkt vom Hootsuite-Dashboard aus, dass Videos zusammen mit Inhalten für all Ihre anderen sozialen Netzwerke live geschaltet werden. Sehen Sie sich die beste Zeit an, um YouTube-Videos zu planen, damit Sie mehr Aufrufe und Interaktionen erzielen können — auch wenn Sie außer Haus sind.
Bessere und schnellere Ergebnisse mit detaillierten Analysen
Überwachen Sie Abonnentenwachstum, Interaktion, Aufrufe, durchschnittliche Betrachtungsdauer und mehr mit detaillierten YouTube-Videoanalysen. Außerdem können Sie anhand der Gewohnheiten Ihrer Zielgruppe und Ihrer individuellen Ziele genau erkennen, wann Sie auf YouTube posten sollten.
Behalten Sie den Überblick über Unterhaltungen
Moderieren Sie YouTube-Kommentare mit Hootsuite Streams. Genehmigen, löschen oder beantworten Sie Kommentare und identifizieren Sie Spam in Sekunden. Mit Streams können Sie auch Keywords auswählen, die Sie auf YouTube überwachen möchten, damit Sie immer über aufkommende Trends auf dem Laufenden sind.
Holen Sie sich Ideen und automatisieren Sie das Verfassen von Beschreibungen
Generieren Sie YouTube-Beschreibungen und Titel schnell mit OwlyWriter AI, unserem Social Media Content Writer. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Beitragsideen für jede Plattform zu jedem Thema zu entwickeln.
Hootsuite ist die zentrale [Anlaufstelle] für alles, was Sie benötigen. Von der Content-Planung bis hin zu Optionen für Branding, das auf Ihre Plattform abgestimmt ist: Hootsuite ist der Inbegriff von „intelligenter arbeiten, nicht härter“.
Laut G2 ist Hootsuite im Jahr 2026 das Softwareprodukt Nr. 1
Unsere Kunden haben uns in diesem Jahr in mehreren G2-Kategorien auf Platz #1 eingestuft, darunter die besten Softwareprodukte und die besten Marketingprodukte. G2 ist eine der größten unabhängigen Software-Bewertungsplattformen, die auf verifizierten Kundenbewertungen basiert.