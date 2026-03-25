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Wachsen Sie schnell mit dem Nr.-1-YouTube-Planer

Mit Hootsuite – Ihrer Zentrale für YouTube-Analysen, Terminplanung und Brainstorming – bringen Sie Menschen dazu, Ihre Inhalte zu liken und zu abonnieren wie nie zuvor.

Testen Sie die Software 30 Tage kostenlos

Planen Sie YouTube-Videos mit ALL Ihren anderen Social Media-Netzwerken an einem Ort.

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YouTube-Kanalanalyse und -planung – alles in einer Registerkarte

Sparen Sie Zeit bei der Vorausplanung von YouTube-Videos

Planen Sie direkt vom Hootsuite-Dashboard aus, dass Videos zusammen mit Inhalten für all Ihre anderen sozialen Netzwerke live geschaltet werden. Sehen Sie sich die beste Zeit an, um YouTube-Videos zu planen, damit Sie mehr Aufrufe und Interaktionen erzielen können — auch wenn Sie außer Haus sind.

YouTube-Beitrag zu dem Kaffee, der eingegossen wird, mit Pop-ups „Planen“ und „Teilen“

Bessere und schnellere Ergebnisse mit detaillierten Analysen

Überwachen Sie Abonnentenwachstum, Interaktion, Aufrufe, durchschnittliche Betrachtungsdauer und mehr mit detaillierten YouTube-Videoanalysen. Außerdem können Sie anhand der Gewohnheiten Ihrer Zielgruppe und Ihrer individuellen Ziele genau erkennen, wann Sie auf YouTube posten sollten.

Video-Miniaturbild eines Iced Latte mit Pop-ups von YouTube-Statistiken

Behalten Sie den Überblick über Unterhaltungen

Moderieren Sie YouTube-Kommentare mit Hootsuite Streams. Genehmigen, löschen oder beantworten Sie Kommentare und identifizieren Sie Spam in Sekunden. Mit Streams können Sie auch Keywords auswählen, die Sie auf YouTube überwachen möchten, damit Sie immer über aufkommende Trends auf dem Laufenden sind.

Video-Miniaturbild eines Kaffees mit Kommentar „Mein Lieblingskaffee!“

Holen Sie sich Ideen und automatisieren Sie das Verfassen von Beschreibungen

Generieren Sie YouTube-Beschreibungen und Titel schnell mit OwlyWriter AI, unserem Social Media Content Writer. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Beitragsideen für jede Plattform zu jedem Thema zu entwickeln.

YouTube-Kurzvideo, auf dem ein Kaffee eingegossen wird, zusammen mit einem Pop-up mit 12.000 Likes
Hootsuite ist die zentrale [Anlaufstelle] für alles, was Sie benötigen. Von der Content-Planung bis hin zu Optionen für Branding, das auf Ihre Plattform abgestimmt ist: Hootsuite ist der Inbegriff von „intelligenter arbeiten, nicht härter“.
Trevor D.
Communications Manager
G2 Reviewer

Mit dem Social-Media-Management-Tool Nr. 1 sind Sie in guter Gesellschaft

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Three G2 award badges for 2026 showing Top 100 Best Software, Top 50 Marketing Products, and Top 100 Highest Satisfaction rankings

Laut G2 ist Hootsuite im Jahr 2026 das Softwareprodukt Nr. 1

Unsere Kunden haben uns in diesem Jahr in mehreren G2-Kategorien auf Platz #1 eingestuft, darunter die besten Softwareprodukte und die besten Marketingprodukte. G2 ist eine der größten unabhängigen Software-Bewertungsplattformen, die auf verifizierten Kundenbewertungen basiert.

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