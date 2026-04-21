Jedes kostenlose Social Media-Tool hat seine eigene Zauberformel. In einigen Fällen lautet diese Zauberformel KI. Insbesondere verwenden viele unserer kostenlosen Tools die neueste Version des Chatbots ChatGPT zur Verarbeitung natürlicher Sprache.

ChatGPT versteht menschliche Eingaben und ist in der Lage, sehr beeindruckende, menschenähnliche Antworten zu geben, die Ihnen beim Schreiben, Brainstorming und bei der Strategieentwicklung helfen.

KI ist zwar großartig, funktioniert aber am besten in Verbindung mit Menschen. In Wahrheit ist die echte Geheimzutat hinter diesen kostenlosen Tools unsere fast zwei Jahrzehnte lange Social Media-Erfahrung. Viele unserer Social Media-Tools wurden mit Hilfe der besten Social Media-Profis der Branche entwickelt.

Unser Interaktionsraten-Rechner verwendet beispielsweise eine benutzerdefinierte Formel, die von unseren internen Social Media-Experten entwickelt wurde. Sie kennen die Social Media-Metriken in- und auswendig. Daher ist es nur logisch, dass sie ihr soziales Know-how in unsere Tools einfließen lassen, damit auch Sie davon profitieren können.