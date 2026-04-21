Kostenlose Social Media-Tools, die Ihr Online-Wachstum steigern
Ihre Marke online zu verwalten und auszubauen, ist ein harter Job. Die kostenlosen Tools von Hootsuite für Autoren und Social Media-Profis sparen Ihnen Zeit und machen Ihre Arbeit etwas einfacher. Versehen Sie diese Seite mit einem Lesezeichen und kommen Sie regelmäßig wieder.
Generatoren für Bildunterschriften in Social Media
Bildunterschriften, die das Scrollen in Social Media stoppen, sind nur einen kurzen Klick entfernt.
Bildunterschriften-Generator
Sie haben wenig Zeit? Nutzen Sie die Hilfe der KI beim Erstellen von Bildunterschriften für sechs verschiedene soziale Netzwerke, darunter Facebook, Twitter, LinkedIn und TikTok.
Bildunterschriften-Generator für Instagram
Generieren Sie in Sekundenschnelle Bildunterschriften mit diesem KI-gestützten Bildunterschriften-Generator für Instagram.
Tweet-Generator
Mit diesem KI-gestützten Tweet-Generator können Sie virale Tweets erstellen, damit Ihr Feed spannend bleibt.
LinkedIn-Beitragsgenerator
Dieser KI-Bildunterschriften-Ersteller unterstützt Sie auf Ihrem Weg, der nächste große LinkedIn-Fluencer oder Vordenker zu werden.
Bildunterschriften-Generator für Facebook-Beiträge
Füllen Sie Ihren Inhaltskalender rasch mit diesem KI-gestützten Beitragsgenerator für Facebook. Werden Sie kreativ und erstellen Sie Ihren Content in der halben Zeit.
Meta-Threads
Generator
Beiträge für Viral Threads sind nur ein paar Klicks entfernt. Verwenden Sie diesen kostenlosen Beitragsgenerator, um Ihren Threads-Kanal richtig zu starten.
Generator für YouTube-Videobeschreibungen
Mit diesem Generator für YouTube-Videobeschreibungen erhalten Ihre Videos und Kurzfilme mehr Aufmerksamkeit.
YouTube-Titelgenerator
Mit diesem praktischen Generator für Videobeschreibungen können Sie YouTube-Titel posten, die Nutzer dazu veranlassen, langsamer zu scrollen.
Hashtag-Generatoren für Social Media
Sie müssen nicht ins Schwitzen kommen, um zum Hashtag-Superhelden zu werden.
Hashtag-Generator
Machen Sie Tempo bei Ihren Social Media-Beiträgen mit diesem kostenlosen Social Media-Hashtag-Generator für mehrere Netzwerke.
Instagram-Hashtag-Generator
Verleihen Sie Ihren Feed-Posts, Reels und Stories einen Hauch viraler Magie mit diesem Instagram-Hashtag-Generator.
TikTok-Hashtag-Generator
Mit diesem für Marken und Ersteller perfekten TikTok-Hashtag-Generator erhalten Sie mehr Aufrufe auf der ForYouPage und darüber hinaus.
Kostenlose Social Listening-Tools
Sehen Sie, was über Ihre Marke oder Branche gesagt wird, richten Sie Benachrichtigungen ein, um Erwähnungen zu überwachen, und erstellen Sie perfekte Suchbegriffe – alles kostenlos.
Boolescher Generator
Mit dem kostenlosen booleschen Suchgenerator von Hootsuite erhalten Sie boolesche Suchbegriffe von Experten, die auf Marketingexperten zugeschnitten sind.
Stimmungsanalyse
Erfahren Sie mit diesem kostenlosen Tool zur Analyse der Markenwahrnehmung, wie Ihre Kunden über Ihre Marke oder ein bestimmtes Thema denken.
Social Listening-Suche
Überwachen Sie Markenerwähnungen und Hashtags mit diesem kostenlosen Suchtool für soziale Medien. Entdecken Sie Trendthemen, finden Sie Influencer und springen Sie bei heißen Themen an.
Social-Listening-Benachrichtigungen
Verpassen Sie keine einzige Erwähnung Ihrer Marke, Ihrer Produkte oder Ihrer Keywords. Alles wird direkt in Ihren Posteingang geliefert – völlig kostenlos.
Generatoren für Social Media-Benutzernamen
Generieren Sie Benutzernamen, die den Wunsch wecken, auf den „Follow“-Button zu hauen.
Benutzernamen-Generator
Erfinden Sie Ihre Online-Persönlichkeit (oder erwecken Sie sie zu neuem Leben) mit diesem KI-gesteuerten Handle-Generator für soziale Netzwerke, Foren, Spieleseiten und mehr.
Instagram-Benutzernamen-Generator
Erhalten Sie in wenigen Sekunden eine Liste mit Ideen für Instagram-Namen. Das perfekte Tool für Unternehmen oder Privatpersonen, die auf Insta punkten möchten.
Benutzernamen-Generator für TikTok
Steigern Sie Ihre viralen Chancen auf TikTok mit einem glänzvollen neuen Benutzernamen. Mit diesem Tool erstellen Sie in Sekundenschnelle eine Liste mit Benutzernamen für TikTok.
Benutzernamen-Generator für YouTube
Wählen Sie einen einprägsamen YouTube-Benutzernamen, damit Ihr Kanal sich von anderen abhebt. Dieses Tool erstellt im Handumdrehen eine Liste mit Optionen.
Social Media-Bio-Generatoren
Eine neue Biografie kann Ihnen das Gefühl geben, ein ganz neuer Mensch zu sein.
Social Media-Bio-Generator
Erstellen Sie mit diesem praktischen Bio-Erzeuger für über 15 Netzwerke in jedem Social Media-Netzwerk eine Bio, die dazu veranlasst, das Scrollen zu stoppen.
Bio-Generator für Instagram
Mit diesem Bio-Generator für Instagram verleihen Sie Ihrem Profil im Handumdrehen einen neuen Look. Er funktioniert für geschäftliche und private Konten.
YouTube-Kanalbeschreibungs-Generator
Erhalten Sie mehr Aufrufe, Likes und Abonnenten mit diesem schnellen und einfachen YouTube-Kanalbeschreibungs-Generator.
Social Media Analytics-Tools
Wissen statt rätseln. Diese Tools werden Ihnen helfen, herauszufinden, wie Sie online wirklich abschneiden.
ROI-Rechner für Social Media
Möchten Sie sehen, wie viel Wert Sie aus jedem einzelnen Social Media-Beitrag ziehen? Probieren Sie diesen kostenlosen ROI-Rechner aus.
Interaktionsraten-Rechner
Ermitteln Sie Ihren Return on Investment (ROI) für Social Media, verbessern Sie Ihr Media-Kit und finden Sie heraus, welche Posts funktionieren und welche überarbeitet werden müssen.
Instagram-Interaktionsratenrechner
Schätzen Sie schnell ein, wie gut ein Feed-Post, eine Story oder ein Reel mit diesem Instagram-Interaktionsratenrechner funktioniert.
TikTok Interaktionsraten-Rechner
Vergessen Sie das Kopfrechnen. Geben Sie einfach Ihre TikTok-Statistiken ein und wir übernehmen das Rechnen für Sie.
Twitter-Ergebnisrechner
Sie möchten sehen, wie Sie auf Twitter abschneiden? Testen Sie unser Engagement-Score-Tool und überprüfen Sie, wo Sie aktuell stehen.
Kostenlose Social Listening-Tools
Sehen Sie, was über Ihre Marke oder Branche gesagt wird, richten Sie Benachrichtigungen ein, um Erwähnungen zu überwachen, und erstellen Sie perfekte Suchbegriffe – alles kostenlos.
SEO-Tool für Social Media
Möchten Sie, dass Ihre Social Media-Inhalte leichter zu finden sind? Verwenden Sie dieses Tool, um Ihren Bildunterschriften ein suchfreundliches Upgrade zu verleihen.
Instagram SEO-Tool
Helfen Sie Instagram-Benutzern mit diesem Tool, Ihre Inhalte zu entdecken. Beschreiben Sie einfach Ihren Beitrag und die Bildunterschrift wird für die Suche optimiert.
TikTok SEO-Tool
Erregen Sie Aufmerksamkeit auf TikTok mit schlagwortreichen Bildunterschriften, die auf die Suchergebnisse zugeschnitten sind. Dieses Tool erledigt das für Sie.
TikTok SEO-Tool
Erregen Sie Aufmerksamkeit auf TikTok mit schlagwortreichen Bildunterschriften, die auf die Suchergebnisse zugeschnitten sind. Dieses Tool erledigt das für Sie.
Andere kostenlose Tools
Das sind die Tools, die in keine andere Kategorie gehören (die stillen Killer, wenn Sie so wollen).
Social media trend
tracker
Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.
Gehaltsrechner für Social-Media-Manager
Mit diesem flotten Rechner können Sie sehen, wie sich Ihr Gehalt entwickelt. Einfach Gehalt eingeben und los geht’s! Sofort Verhandlungsargumente verfügbar.
Emoji-Übersetzer
Übersetzen Sie mit diesem kostenlosen Emoji-Übersetzer Text in Emoji und Emoji in Text (in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch).
Generator für Blogideen
Lernen Sie Ihren neuen Brainstorming-Freund für Blogs kennen. Mit seiner Hilfe finden Sie in kürzester Zeit jede Menge geniale Beitragsthemen für Blogs.
Ideengenerator für Inhalte
Mit diesem Ideengenerator für Inhalte füllen Sie Ihren Inhalts-Kalender, ohne ins Schwitzen zu geraten. Holen Sie sich Ideen für Social Media-Beiträge, Blog-Beiträge, Videos und mehr.
Generator für Unternehmensnamen
Entwickeln Sie mit diesem kostenlosen, KI-gesteuerten Geschäftsnamen-Generator einprägsame und gewinnbringende Ideen für Geschäftsnamen in kürzester Zeit.
Social Media-Reifeprüfungen durchführen
Wie gut ist Ihre Social Media-Strategie? Dieses fünfminütige Quiz stuft Sie auf der Reifegradskala für Social Media ein und gibt Ihnen maßgeschneiderte Tipps, wie Sie sich verbessern können.
Rechner für das Markenbotschafter-Programm
Sie fragen sich, ob das Markenbotschafter-Programm eine lohnende Investition ist? Mit diesem Rechner können Sie herausfinden, wie weit Ihre Marke damit kommen kann.
Social Media-Wörterbuch
Definieren Sie Branchenbegriffe und Fachausdrücke von „organischer Reichweite“ bis „Millennial-Pause“. Denn selbst den Profis entgehen hin und wieder die neuesten Schlagworte.
Häufig gestellte Fragen
Die praktischen, kostenlosen Tools von Hootsuite machen Ihnen das Leben leichter. Mit ihrer Hilfe können Sie Zeit sparen und in den sozialen Medien bessere Ergebnisse erzielen. Von KI-Content-Generatoren bis hin zu Interaktionsraten-Rechnern sind dies die Hacks für die Hosentasche, mit denen Sie mühelos online glänzen können.
Hier finden Sie kostenlose KI-Tools, die Ihnen eine der Aufgaben abnehmen, die zu den mühevollsten gehören: Das Schreiben. Sie generieren Bildunterschriften und Hashtags für Social Media, entwickeln Ideen für Beiträge und schreiben sogar Ihre Social-Media-Biografien für Sie. Als zusätzliche Helfer erstellen, planen und optimieren sie Ihre Beiträge und bringen sie in den sozialen Medien nach vorne.
Wir stellen ständig neue, kostenlose Social Media-Management-Tools vor. Setzen Sie also ein Lesezeichen auf diese Seite (oder lassen Sie sie für den Rest der Zeit in Ihrem Browser-Tab geöffnet – entscheiden Sie selbst).
Leider können wir Ihnen auf dieser Seite nur einen kleinen Einblick in die gesamten Toolfunktionen von Hootsuite geben. Um das wahre Potenzial von Hootsuite für Ihre Marke zu entdecken, sollten Sie sich für eine kostenlose Testversion von Hootsuite anmelden. Auf der Hootsuite-Plattform finden Sie eine unbegrenzte Anzahl von KI-Schreib- und Inhaltsideen. So können Sie mehr Zeit für das Wesentliche aufwenden (vielleicht auf TikTok nach „Ideen“ suchen?).
Jedes kostenlose Social Media-Tool hat seine eigene Zauberformel. In einigen Fällen lautet diese Zauberformel KI. Insbesondere verwenden viele unserer kostenlosen Tools die neueste Version des Chatbots ChatGPT zur Verarbeitung natürlicher Sprache.
ChatGPT versteht menschliche Eingaben und ist in der Lage, sehr beeindruckende, menschenähnliche Antworten zu geben, die Ihnen beim Schreiben, Brainstorming und bei der Strategieentwicklung helfen.
KI ist zwar großartig, funktioniert aber am besten in Verbindung mit Menschen. In Wahrheit ist die echte Geheimzutat hinter diesen kostenlosen Tools unsere fast zwei Jahrzehnte lange Social Media-Erfahrung. Viele unserer Social Media-Tools wurden mit Hilfe der besten Social Media-Profis der Branche entwickelt.
Unser Interaktionsraten-Rechner verwendet beispielsweise eine benutzerdefinierte Formel, die von unseren internen Social Media-Experten entwickelt wurde. Sie kennen die Social Media-Metriken in- und auswendig. Daher ist es nur logisch, dass sie ihr soziales Know-how in unsere Tools einfließen lassen, damit auch Sie davon profitieren können.
Sie haben gerade Ihre neue Social Media-Geheimwaffe entdeckt. Die Hootsuite-Plattform ist das ultimative Social Media-Tool. Es bietet auf einem einzigen Tab eine unbegrenzte Anzahl von KI-Schreib- und Inhaltsideen. Dazu noch Planung, Analyse, Posteingangsverwaltung und Social Listening. (Das ist übrigens der Grund, warum Social Media-Profis Hootsuite als bestes Social Media-Management-Tool bewerten).
Holen Sie sich jetzt eine kostenlose Testversion von Hootsuite und fassen Sie alle Ihre bevorzugten Tools zur Verwaltung sozialer Medien in einem praktischen Dashboard zusammen. Wenn Sie sich außerdem für Hootsuite anmelden, müssen Sie nie wieder Ihre eigenen Beiträge schreiben. Mit der OwlyWriter-KI von Hootsuite können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildunterschriften und Ideen generieren. Also: Legen Sie los und lassen Sie die Roboter Ihre Arbeit erledigen.
Ein Dutzend Social Media-Tools. Ein Tab.
Schaffen Sie Social Media-Wachstum in der halben Zeit. Hootsuite vereint Planung, Analyse, Automatisierung und Posteingangsverwaltung in einem einzigen Dashboard.