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Ein KI-gestütztes Betriebssystem für jeden Social-Media-Workflow

Das Betriebssystem, das jeden Aspekt im Social-Media-Bereich steuert, von Listening und Content bis hin zu Interaktion, Analytik und Markenfürsprache.

Ihr KI-Partner für Social-Media-Marketing

Ein KI-Teamkollege, der Ihre Strategie kennt. Stellen Sie Fragen in einfacher Sprache, erhalten Sie Antworten mit Zitaten und lassen Sie Wisdom Beiträge, Briefings und mehr erstellen.
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Jederzeit kündbar
Die KI-Chat-Oberfläche namens Wisdom zeigt eine Begrüßung, ein Prompt-Eingabefeld und drei vorgeschlagene Einstiegs-Prompts auf einem weißen Feld.

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Eine Plattform. Jedes Netzwerk. Kein Rückstand.

Beginnen Sie mit Erkenntnissen. Anschließend planen und veröffentlichen Sie Inhalte, verstärken Ihre Marke durch die Rekrutierung von Mitarbeitern als Markenbotschafter und bieten eine außergewöhnliche Kundenbetreuung.

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Verwandeln Sie Social-Media-Signale in intelligentere Entscheidungen. Wisdom verbindet Daten aus Ihren Social-Media-Workflows und zeigt, was am wichtigsten ist.

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Erstellen Sie Inhalte mit Vertrauen. Generieren Sie Beiträge, Kampagnen, Bildunterschriften und kreative Ideen, die auf echten Erkenntnissen über das Publikum basieren.

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Koordinieren Sie die Aktionen Ihres gesamten Teams. Vereinfachen und automatisieren Sie Workflows in den Bereichen Veröffentlichung, Nachrichtenübermittlung, Analysen, Markenbotschafter und mehr.

Das weltweit führende Social-Media-Management-Tool, überarbeitet für die heutige Zeit

Hootsuite hat das Social-Media-Management erfunden. Jetzt erfinden wir es mit einer neuen Generation von KI-Produkten neu, die Einblick, Erstellung, Engagement und Aktion in einem intelligenten Workflow verbinden.

UI-Screenshot, der zeigt, wie das KI-Tool Wisdom Erkenntnisse über Trends und vierteljährliche Leistungsberichte für Social Media generiert.

Ein KI-Teammitglied für die gesamte Suite

Stellen Sie Fragen, gewinnen Sie Erkenntnisse, erstellen Sie Inhalte, fassen Sie Unterhaltungen zusammen und erhalten Sie Empfehlungen für die nächsten Schritte – alles in einer einzigen Unterhaltung. Wisdom verbindet Ihre Workflows, sodass Sie schneller vom Signal zum Handeln kommen können.

Mehr über Wisdom erfahren →
Eine grafische Designtool-Oberfläche mit Vorlagenoptionen und einem lilafarbenen Social-Media-Beitrag zum „Nationalen Ärztetag“, der einen lächelnden Arzt zeigt.

Content erstellen, der Aufmerksamkeit erregt

Planen, erstellen, terminieren und optimieren Sie Ihre Social-Media-Inhalte in einem einzigen Arbeitsbereich. Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen, um Ihren Kalender zu füllen, Content-Möglichkeiten zu identifizieren und mit Zuversicht zu veröffentlichen.

Erfahren Sie mehr über Perch →
Eine Kunden-Chat-Oberfläche, die eine Sparkonto-Anfrage neben einem Routing- und Automatisierungsmenü mit Optionen wie Automatisierungen und automatischen Antworten zeigt.

Jedes Kundengespräch in eine Chance verwandeln

Verwalten Sie Nachrichten, Kommentare und Kundenbetreuung über alle Kanäle hinweg in einem einheitlichen Posteingang. Reagieren Sie schneller, arbeiten Sie effektiver zusammen, und bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf.

Erfahren Sie mehr über Nest →
Ein Dashboard für Marketing-Analysen mit Diagrammen zum Markenengagement, einer Grafik zum Engagement im Zeitverlauf, einem Fußballbild und Statistiken zur Medienberichterstattung.

Verstehen Sie, worüber der Markt spricht

Beobachten Sie Trends, Wettbewerber, Stimmungen und aufkommende Risiken in sozialen Netzwerken, Nachrichten und Online-Konversationen. Verwandeln Sie Milliarden von Signalen in verwertbare Informationen für Ihr Team.

Erfahren Sie mehr über Lumen →
Benutzeroberfläche des Tools für die Social-Media-Planung, die einen „Join our team“-Rekrutierungsbeitrag mit Symbolen für Social-Media-Plattformen und einer Schaltfläche „Post now“ zeigt.

Mitarbeiter zu vertrauenswürdigen Markenbotschaftern machen

Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, freigegebene Inhalte zu teilen und Ihre Marke über ihre Netzwerke zu verbreiten. Mithilfe von Markenbotschaftern können Sie Ihre Reichweite erhöhen, den Bekanntheitsgrad steigern und Glaubwürdigkeit aufbauen.

Erfahren Sie mehr über Parliament →

Warum Hootsuite?

Seit mehr als 18 Jahren unterstützt Hootsuite Marken bei allen großen Veränderungen im Bereich der sozialen Medien. Jetzt bringen wir Veröffentlichung, Kundenservice, Social-Media-Erkenntnisse, Markenbotschafter und KI in einer vernetzten Plattform zusammen.

Hootsuite-Symbol

18 Jahre und 25 Millionen Nutzer

Wir bei Hootsuite waren die Ersten und sind auch nach 18 Jahren immer noch die Beliebtesten. Über 25 Millionen Nutzer verwenden Hootsuite, um in den sozialen Medien zu posten, zu verfolgen und ihre Wettbewerber zu übertreffen.

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Wisdom-Symbol

Die ultimative KI für Social Media

Hootsuite hilft Ihnen, jeden Aspekt des Social-Media-Managements zu beschleunigen – Schreiben, Posten, Messaging und Social Listening. Unsere KI wurde geschaffen von Social-Media-Profis für Social-Media-Profis.

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Integrationssymbol

Die größte Integrationsbibliothek

Verknüpfen Sie über 100 Integrationen, um alle Ihre bevorzugten Tools im Hootsuite-Dashboard zusammenzuführen. Das ist (bei weitem) mehr als bei jeder anderen Social-Media-Management-Plattform.

Mehr erfahren
Zwei Kollegen verwenden einen Laptop und ein Tablet, umgeben von bunten App-Symbolen, die Ideen, Nachrichten, Kalender und Teamarbeit darstellen.

Lernen Sie die Suite kennen

Verstehen Sie, worauf es ankommt, entscheiden Sie, was als Nächstes zu tun ist, und ergreifen Sie Maßnahmen für jeden Social-Media-Workflow – alles von einer vernetzten Suite aus.

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