Ein KI-gestütztes Betriebssystem für jeden Social-Media-Workflow
Das Betriebssystem, das jeden Aspekt im Social-Media-Bereich steuert, von Listening und Content bis hin zu Interaktion, Analytik und Markenfürsprache.
Ihr KI-Partner für Social-Media-Marketing
Ihr KI-Partner für Social-Media-Marketing
Eine Plattform. Jedes Netzwerk. Kein Rückstand.
Beginnen Sie mit Erkenntnissen. Anschließend planen und veröffentlichen Sie Inhalte, verstärken Ihre Marke durch die Rekrutierung von Mitarbeitern als Markenbotschafter und bieten eine außergewöhnliche Kundenbetreuung.
Verwandeln Sie Social-Media-Signale in intelligentere Entscheidungen. Wisdom verbindet Daten aus Ihren Social-Media-Workflows und zeigt, was am wichtigsten ist.
Erstellen Sie Inhalte mit Vertrauen. Generieren Sie Beiträge, Kampagnen, Bildunterschriften und kreative Ideen, die auf echten Erkenntnissen über das Publikum basieren.
Koordinieren Sie die Aktionen Ihres gesamten Teams. Vereinfachen und automatisieren Sie Workflows in den Bereichen Veröffentlichung, Nachrichtenübermittlung, Analysen, Markenbotschafter und mehr.
Das weltweit führende Social-Media-Management-Tool, überarbeitet für die heutige Zeit
Hootsuite hat das Social-Media-Management erfunden. Jetzt erfinden wir es mit einer neuen Generation von KI-Produkten neu, die Einblick, Erstellung, Engagement und Aktion in einem intelligenten Workflow verbinden.
Ein KI-Teammitglied für die gesamte Suite
Stellen Sie Fragen, gewinnen Sie Erkenntnisse, erstellen Sie Inhalte, fassen Sie Unterhaltungen zusammen und erhalten Sie Empfehlungen für die nächsten Schritte – alles in einer einzigen Unterhaltung. Wisdom verbindet Ihre Workflows, sodass Sie schneller vom Signal zum Handeln kommen können.
Content erstellen, der Aufmerksamkeit erregt
Planen, erstellen, terminieren und optimieren Sie Ihre Social-Media-Inhalte in einem einzigen Arbeitsbereich. Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen, um Ihren Kalender zu füllen, Content-Möglichkeiten zu identifizieren und mit Zuversicht zu veröffentlichen.
Jedes Kundengespräch in eine Chance verwandeln
Verwalten Sie Nachrichten, Kommentare und Kundenbetreuung über alle Kanäle hinweg in einem einheitlichen Posteingang. Reagieren Sie schneller, arbeiten Sie effektiver zusammen, und bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf.
Verstehen Sie, worüber der Markt spricht
Beobachten Sie Trends, Wettbewerber, Stimmungen und aufkommende Risiken in sozialen Netzwerken, Nachrichten und Online-Konversationen. Verwandeln Sie Milliarden von Signalen in verwertbare Informationen für Ihr Team.
Mitarbeiter zu vertrauenswürdigen Markenbotschaftern machen
Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, freigegebene Inhalte zu teilen und Ihre Marke über ihre Netzwerke zu verbreiten. Mithilfe von Markenbotschaftern können Sie Ihre Reichweite erhöhen, den Bekanntheitsgrad steigern und Glaubwürdigkeit aufbauen.
Warum Hootsuite?
Seit mehr als 18 Jahren unterstützt Hootsuite Marken bei allen großen Veränderungen im Bereich der sozialen Medien. Jetzt bringen wir Veröffentlichung, Kundenservice, Social-Media-Erkenntnisse, Markenbotschafter und KI in einer vernetzten Plattform zusammen.
18 Jahre und 25 Millionen Nutzer
Wir bei Hootsuite waren die Ersten und sind auch nach 18 Jahren immer noch die Beliebtesten. Über 25 Millionen Nutzer verwenden Hootsuite, um in den sozialen Medien zu posten, zu verfolgen und ihre Wettbewerber zu übertreffen.
Die ultimative KI für Social Media
Hootsuite hilft Ihnen, jeden Aspekt des Social-Media-Managements zu beschleunigen – Schreiben, Posten, Messaging und Social Listening. Unsere KI wurde geschaffen von Social-Media-Profis für Social-Media-Profis.
Die größte Integrationsbibliothek
Verknüpfen Sie über 100 Integrationen, um alle Ihre bevorzugten Tools im Hootsuite-Dashboard zusammenzuführen. Das ist (bei weitem) mehr als bei jeder anderen Social-Media-Management-Plattform.
Lernen Sie die Suite kennen
Verstehen Sie, worauf es ankommt, entscheiden Sie, was als Nächstes zu tun ist, und ergreifen Sie Maßnahmen für jeden Social-Media-Workflow – alles von einer vernetzten Suite aus.