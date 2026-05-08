Direkt zum Content
Hootsuite dashboard showing a social media calendar, analytics metrics, sentiment data, and a scheduled Instagram post preview.

Das ultimative KI-gestützte Social-Marketing-Tool

Mit Hootsuite powered by TalkwalkerAI können Sie intelligentere Kampagnen planen, Inhalte erstellen, die Ihre Zielgruppe wirklich möchte, und die Wirkung jedes Beitrags nachweisen.

Demo anfordernTesten Sie die Software 30 Tage kostenlos

Das weltweit führende Social-Media-Tool ist jetzt powered by TalkwalkerAI

Hootsuite vereint KI-gestütztes Social Listening, fortschrittliche Analysen und branchenführende Publishing-Tools in einem All-in-One-Social-Marketing-Dashboard.

Eye icon

Überwachung von Markenerwähnungen und Trends

Überwachen Sie Erwähnungen in sozialen Medien, Nachrichten, Blogs und mehr. Finden Sie Trend-Themen und Content-Möglichkeiten, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen.

calendar icon with pen

Social-Media-Veröffentlichungen mit wenigen Klicks

Veröffentlichen und planen Sie Beiträge in mehreren sozialen Netzwerken gleichzeitig, erstellen Sie herausragenden Content und visualisieren Sie Ihre Posts in einem Drag-and-Drop-Kalender.

Chart mit Trendlinie

Track and analyze social performance

Track hundreds of social media stats to know exactly which types of content, networks, and posts perform the best. 

Everything social marketers need to win on social

Hootsuite is no longer just a social media scheduling tool. It’s a full-scale insights engine that keeps you at the top of your industry.

Stop guessing what will resonate. AI-powered sentiment and conversation analysis reveal what audiences love, what frustrates them, and what they’re talking about most — helping you craft campaigns that connect.

Plan, schedule, and publish content across all major social networks from one unified dashboard. Coordinate campaigns across teams, approve posts faster, and keep your brand voice consistent everywhere.

Measure the impact of every campaign with live engagement analytics, audience insights, and sentiment tracking. Instantly see what’s working and adjust your strategy while the campaign is still running.

Discover creators and influencers who already connect with your audience. Evaluate reach, engagement, and relevance to build partnerships that expand your brand’s impact.

Hootsuite dashboard showing a content calendar, social media publishing options, and channel performance metrics with a woman holding a phone.
Sheppard Pratt SVG
Wir entwickelten eine neue soziale Strategie, die unsere Follower einbeziehen, unsere Zielgruppe vergrößern und unsere Marke als Vordenker in der Gesundheitsbranche hervorheben sollte. Wir wussten, dass wir einen starken Partner brauchten, der unser Wachstum und unsere Weiterentwicklung unterstützen würde. Hootsuite war die perfekte Wahl.
Genevieve Moorhead
Social Media Spezialist
Sheppard Pratt Health Systems

A feature set built for and by social media managers

Hootsuite was the original social media management tool, and we’re still the best 18 years later.

UI dashboard showing post goals, a heatmap of average impressions by day and time, and a Monday 6AM scheduling card with 2300 impressions.

Veröffentlichung: Besseren Content erstellen, der funktioniert

Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Content für Ihre gesamten Social Media-Netzwerke von einem Ort aus. Überwinden Sie kreative Blockaden mit unserem KI-Writer und Beitrags-Ideen-Generator. Sparen Sie noch mehr Zeit mit integrierten Vorlagen und einfachen Tools für Zusammenarbeit und Genehmigung.

Mehr erfahren
Social-Media-Analyse-Dashboard mit Top-Themen wie Bitcoin und Banking, Schlüsselmetriken-Menü, Kanalwachstums-Statistiken und einer Suchleiste.

Social Listening: Verfolgen Sie, was Menschen sagen und wie sie sich fühlen

Verfolgen Sie Trends und beobachten Sie Themen, Erwähnungen und Hashtags, um die Markenwahrnehmung zu erkennen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten. Blue Silk™ AI komprimiert komplexe Daten zu leicht lesbaren Zusammenfassungen und erkennt Markenerwähnungen in Fotos, Videos und GIFs.

Mehr erfahren
Hootsuite Analytics-Dashboard mit Aufrufen, Reichweite, Post-Performance, Anzeigenleistung und mehr

Analytics: Aufschluss darüber, welche Inhalte ankommen und was verbessert werden könnte

Die umfassenden Analyse-Tools für soziale Medien erleichtern Ihnen bei jedem Beitrag strategische Entscheidungen. Maximieren Sie die Interaktion, indem Sie die optimale Zeit zur Veröffentlichung, basierend auf Ihrer Zielgruppe und -setzung, kennen. Hootsuite Analytics zeigt Ihnen sogar Benchmarks Ihrer Branche, damit Sie wissen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitwettbewerbern abschneiden.

Mehr erfahren
Social-Media-Analyse-Dashboard mit Kontostatistiken, einem farbenfrohen Foto einer Salatschüssel und einem Liniendiagramm zum Engagement der Wettbewerber.

Wettbewerbsanalyse: Übertreffen Sie Ihre Wettbewerber in den sozialen Medien

Verfolgen Sie die Leistung, die Beitragsfrequenz und die Strategien Ihrer Wettbewerber in den sozialen Medien und darüber hinaus. Überwachen Sie Erwähnungen, Follower-Wachstum, durchschnittliche Interaktion und Post-Performance. Entdecken Sie außerdem Trends in Ihrer Nische, bevor es Ihre Wettbewerber tun.

Mehr erfahren
Ein gemeinsamer Posteingang des Kundendienstes, der Unterhaltungen, Instagram-Nachrichten und eine Antwort zu einer Cashback-Kreditkarte zeigt.

Posteingang: Alle Ihre Nachrichten und Direktnachrichten an einem Ort

Beantworten Sie Nachrichten, Kommentare und Kundendienstanfragen über einen einzigen Tab mit einem einheitlichen, automatisierten Social-Media-Posteingang. Gespeicherte Antworten, automatische Antworten, automatisierte Direktnachrichten, kompetenzbasierte Weiterleitung und Chatbots helfen Ihnen, schneller zu reagieren und einen konsistenten Kundenservice zu bieten.

Mehr erfahren
Corewell Health-Logo
Die Social-Media-Berichte und Wettbewerbsanalysen, auf die wir über Hootsuite zugreifen können, liefern uns wertvolle Einblicke in unseren ansprechendsten Content. Ich fühle mich wie der klügste Mann im Raum, wenn ich ein Meeting mit datengestützten Beweisen betrete, die die Wirkung unserer Social-Media-Bemühungen demonstrieren.
Michael Yoder
Leitende Fachkraft für digitales Marketing und Social Media
Corewell Health

A customizable social marketing dashboard tailored to your needs

Unify your entire social marketing workflow with customizable dashboards built to match your team, goals, and KPIs.

Kalendersymbol mit Pluszeichen

Einheitliches Social-Media-Publishing

Planen, terminieren und veröffentlichen Sie Beiträge auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) und mehr über ein einziges, übersichtliches Dashboard.

Lächelndes Gesicht

Analyse von Stimmung und Markenwahrnehmung

Mithilfe der KI-gestützten Sentiment-Analyse in Echtzeit verstehen Sie genau, wie die Zielgruppe Ihre Marke, Campaigns und Wettbewerber wahrnimmt.

Megafon-Symbol

Employee advocacy

Empower employees to share your posts across their own social networks — and grow your engagement exponentially — with Hootsuite Amplify.

Personen-Symbol

Erstellung von KI-Content

Erstellen Sie markenkonforme Bilder und Texte direkt von Ihrem Hootsuite-Dashboard aus. Fügen Sie Ihre Markenrichtlinien, Präferenzen und mehr hinzu und erhalten Sie Ergebnisse zur sofortigen Veröffentlichung.

Häkchen-Symbol

Approvals and security

Reduce risk, save time, and ensure that all your posts are on brand with a seamless approval workflow process. Integrate with Proofpoint for extra publishing security.

Dashboard-Symbol

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte

Erstellen Sie maßgeschneiderte Dashboards und erstellen Sie automatisch Berichte für Stakeholder und Führungskräfte. Fügen Sie die für Ihr Team relevanten Kennzahlen hinzu.

Person mit Lupensymbol

Influencer-Suche und -Management

Verwalten Sie nutzergenerierte Inhalte und Beziehungen zu Influencern direkt über das Hootsuite-Dashboard mit TINT und Upfluence. Entdecken Sie zudem die Top-Influencer in Ihrem Bereich.

Diagramm mit Glitzer

Trend-Erkennung

Durchsuchen Sie Markenerwähnungen und aktuelle Themen im Internet, um zu sehen, worüber Menschen posten und was sie kommentieren. Dann verwandeln Sie sie mithilfe von KI automatisch in Beiträge.

clock icon

Beste Zeit zum Posten

Erhalten Sie mehr Likes, Kommentare und Shares mit empfohlenen Veröffentlichungszeiten. Erfahren Sie anhand realer Nutzerdaten, zu welchen Zeiten Ihre Zielgruppe am ehesten interagiert.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Hootsuite powered by TalkwalkerAI is an all-in-one social marketing platform that combines social media publishing, analytics, and advanced social listening. It helps teams monitor conversations, create better content, track performance, and turn insights into high-impact campaigns — all from one dashboard.

Yes. Hootsuite acquired Talkwalker in April 2024 to bring industry-leading social listening and AI capabilities directly into the Hootsuite platform, creating a more powerful, unified solution for social marketing teams.

Durch die Kombination von Veröffentlichungen, Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen unterstützt Hootsuite Marketingfachleute dabei, ihre Leistung zu verbessern. Sie können herausfinden, was Ihre Zielgruppe interessiert, Content anhand echter Daten erstellen, in verschiedenen Netzwerken veröffentlichen und Campaigns in Echtzeit optimieren.

Im Gegensatz zu grundlegenden Terminplanungstools kombiniert Hootsuite Social-Media-Management mit fortschrittlichem, KI-gestütztem Social Listening von Talkwalker. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Content veröffentlichen. Vielmehr nutzen Sie Zielgruppeninformationen, Trenddaten und Sentiment-Analyse in Echtzeit, um Ihre Strategie voranzutreiben.

Unter Social Listening versteht man das Verfolgen von Gesprächen, Erwähnungen und Trends in sozialen Medien und im Internet. Es hilft Vermarktern, die Stimmung der Zielgruppe zu verstehen, Möglichkeiten für Content zu entdecken, den Ruf der Marke zu überwachen und fundiertere Entscheidungen über Campaigns zu treffen.

Mit Talkwalker-gestütztem Listening kann Hootsuite Marken-Erwähnungen in über 30 Social-Media-Netzwerken und über 150 Millionen Webseiten überwachen – darunter Nachrichten, Blogs, Foren und sogar Bilder, Videos und Audio.

Hootsuite nutzt KI-gestützte Trenderkennung, um aufkommende Themen, Hashtags und Unterhaltungen in Echtzeit zu erkennen. Dies hilft Vermarktern, Chancen frühzeitig zu erkennen und Content zu erstellen, der mit den Interessen der Zielgruppen übereinstimmt.

Yes. Hootsuite provides detailed analytics and reporting tools that track engagement, reach, sentiment, and share of voice. Custom dashboards and automated reports make it easy to prove the impact of your social media campaigns.

Ja. Mit Hootsuite können Sie die Leistung Ihrer Wettbewerber verfolgen, den Share of Voice überwachen und deren Content-Strategien analysieren. Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber vergleichen und Möglichkeiten erkennen, diese zu übertreffen.

AI features like Blue Silk™ AI summarize large datasets, detect trends, identify sentiment shifts, and generate insights instantly. This helps teams save time, act faster, and make smarter marketing decisions without manual analysis.

Ja. Hootsuite umfasst Kollaborationstools wie Genehmigungs-Workflows, gemeinsame Dashboards und automatisierte Berichterstattung. Teams können gemeinsam Campaigns planen, Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass Content markenkonform ist und den Vorschriften entspricht.

A smiling man beside a Hootsuite analytics dashboard showing brand metrics including 1.2M results, 7.5M engagement, and 62.9% positive sentiment.

Soziales Marketing, das tatsächlich etwas bewirkt

Mit Hootsuite powered by TalkwalkerAI kann Ihr Team Zielgruppen-Insights gewinnen, intelligentere Campaigns erstellen und die Wirkung der jeweiligen Social-Media-Marketingmaßnahme nachweisen.

Demo anfordernTesten Sie die Software 30 Tage kostenlos