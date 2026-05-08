Durch die Kombination von Veröffentlichungen, Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen unterstützt Hootsuite Marketingfachleute dabei, ihre Leistung zu verbessern. Sie können herausfinden, was Ihre Zielgruppe interessiert, Content anhand echter Daten erstellen, in verschiedenen Netzwerken veröffentlichen und Campaigns in Echtzeit optimieren.



Im Gegensatz zu grundlegenden Terminplanungstools kombiniert Hootsuite Social-Media-Management mit fortschrittlichem, KI-gestütztem Social Listening von Talkwalker. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Content veröffentlichen. Vielmehr nutzen Sie Zielgruppeninformationen, Trenddaten und Sentiment-Analyse in Echtzeit, um Ihre Strategie voranzutreiben.