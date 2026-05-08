Das ultimative KI-gestützte Social-Marketing-Tool
Mit Hootsuite powered by TalkwalkerAI können Sie intelligentere Kampagnen planen, Inhalte erstellen, die Ihre Zielgruppe wirklich möchte, und die Wirkung jedes Beitrags nachweisen.
Das weltweit führende Social-Media-Tool ist jetzt powered by TalkwalkerAI
Hootsuite vereint KI-gestütztes Social Listening, fortschrittliche Analysen und branchenführende Publishing-Tools in einem All-in-One-Social-Marketing-Dashboard.
Überwachung von Markenerwähnungen und Trends
Überwachen Sie Erwähnungen in sozialen Medien, Nachrichten, Blogs und mehr. Finden Sie Trend-Themen und Content-Möglichkeiten, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen.
Social-Media-Veröffentlichungen mit wenigen Klicks
Veröffentlichen und planen Sie Beiträge in mehreren sozialen Netzwerken gleichzeitig, erstellen Sie herausragenden Content und visualisieren Sie Ihre Posts in einem Drag-and-Drop-Kalender.
Track and analyze social performance
Track hundreds of social media stats to know exactly which types of content, networks, and posts perform the best.
Everything social marketers need to win on social
Hootsuite is no longer just a social media scheduling tool. It’s a full-scale insights engine that keeps you at the top of your industry.
Stop guessing what will resonate. AI-powered sentiment and conversation analysis reveal what audiences love, what frustrates them, and what they’re talking about most — helping you craft campaigns that connect.
Plan, schedule, and publish content across all major social networks from one unified dashboard. Coordinate campaigns across teams, approve posts faster, and keep your brand voice consistent everywhere.
Measure the impact of every campaign with live engagement analytics, audience insights, and sentiment tracking. Instantly see what’s working and adjust your strategy while the campaign is still running.
Discover creators and influencers who already connect with your audience. Evaluate reach, engagement, and relevance to build partnerships that expand your brand’s impact.
Wir entwickelten eine neue soziale Strategie, die unsere Follower einbeziehen, unsere Zielgruppe vergrößern und unsere Marke als Vordenker in der Gesundheitsbranche hervorheben sollte. Wir wussten, dass wir einen starken Partner brauchten, der unser Wachstum und unsere Weiterentwicklung unterstützen würde. Hootsuite war die perfekte Wahl.
A feature set built for and by social media managers
Hootsuite was the original social media management tool, and we’re still the best 18 years later.
Veröffentlichung: Besseren Content erstellen, der funktioniert
Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Content für Ihre gesamten Social Media-Netzwerke von einem Ort aus. Überwinden Sie kreative Blockaden mit unserem KI-Writer und Beitrags-Ideen-Generator. Sparen Sie noch mehr Zeit mit integrierten Vorlagen und einfachen Tools für Zusammenarbeit und Genehmigung.
Social Listening: Verfolgen Sie, was Menschen sagen und wie sie sich fühlen
Verfolgen Sie Trends und beobachten Sie Themen, Erwähnungen und Hashtags, um die Markenwahrnehmung zu erkennen und Ideen für Ihre Beiträge zu erhalten. Blue Silk™ AI komprimiert komplexe Daten zu leicht lesbaren Zusammenfassungen und erkennt Markenerwähnungen in Fotos, Videos und GIFs.
Analytics: Aufschluss darüber, welche Inhalte ankommen und was verbessert werden könnte
Die umfassenden Analyse-Tools für soziale Medien erleichtern Ihnen bei jedem Beitrag strategische Entscheidungen. Maximieren Sie die Interaktion, indem Sie die optimale Zeit zur Veröffentlichung, basierend auf Ihrer Zielgruppe und -setzung, kennen. Hootsuite Analytics zeigt Ihnen sogar Benchmarks Ihrer Branche, damit Sie wissen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitwettbewerbern abschneiden.
Wettbewerbsanalyse: Übertreffen Sie Ihre Wettbewerber in den sozialen Medien
Verfolgen Sie die Leistung, die Beitragsfrequenz und die Strategien Ihrer Wettbewerber in den sozialen Medien und darüber hinaus. Überwachen Sie Erwähnungen, Follower-Wachstum, durchschnittliche Interaktion und Post-Performance. Entdecken Sie außerdem Trends in Ihrer Nische, bevor es Ihre Wettbewerber tun.
Posteingang: Alle Ihre Nachrichten und Direktnachrichten an einem Ort
Beantworten Sie Nachrichten, Kommentare und Kundendienstanfragen über einen einzigen Tab mit einem einheitlichen, automatisierten Social-Media-Posteingang. Gespeicherte Antworten, automatische Antworten, automatisierte Direktnachrichten, kompetenzbasierte Weiterleitung und Chatbots helfen Ihnen, schneller zu reagieren und einen konsistenten Kundenservice zu bieten.
Die Social-Media-Berichte und Wettbewerbsanalysen, auf die wir über Hootsuite zugreifen können, liefern uns wertvolle Einblicke in unseren ansprechendsten Content. Ich fühle mich wie der klügste Mann im Raum, wenn ich ein Meeting mit datengestützten Beweisen betrete, die die Wirkung unserer Social-Media-Bemühungen demonstrieren.
A customizable social marketing dashboard tailored to your needs
Unify your entire social marketing workflow with customizable dashboards built to match your team, goals, and KPIs.
Einheitliches Social-Media-Publishing
Planen, terminieren und veröffentlichen Sie Beiträge auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) und mehr über ein einziges, übersichtliches Dashboard.
Analyse von Stimmung und Markenwahrnehmung
Mithilfe der KI-gestützten Sentiment-Analyse in Echtzeit verstehen Sie genau, wie die Zielgruppe Ihre Marke, Campaigns und Wettbewerber wahrnimmt.
Employee advocacy
Empower employees to share your posts across their own social networks — and grow your engagement exponentially — with Hootsuite Amplify.
Erstellung von KI-Content
Erstellen Sie markenkonforme Bilder und Texte direkt von Ihrem Hootsuite-Dashboard aus. Fügen Sie Ihre Markenrichtlinien, Präferenzen und mehr hinzu und erhalten Sie Ergebnisse zur sofortigen Veröffentlichung.
Approvals and security
Reduce risk, save time, and ensure that all your posts are on brand with a seamless approval workflow process. Integrate with Proofpoint for extra publishing security.
Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte
Erstellen Sie maßgeschneiderte Dashboards und erstellen Sie automatisch Berichte für Stakeholder und Führungskräfte. Fügen Sie die für Ihr Team relevanten Kennzahlen hinzu.
Influencer-Suche und -Management
Verwalten Sie nutzergenerierte Inhalte und Beziehungen zu Influencern direkt über das Hootsuite-Dashboard mit TINT und Upfluence. Entdecken Sie zudem die Top-Influencer in Ihrem Bereich.
Trend-Erkennung
Durchsuchen Sie Markenerwähnungen und aktuelle Themen im Internet, um zu sehen, worüber Menschen posten und was sie kommentieren. Dann verwandeln Sie sie mithilfe von KI automatisch in Beiträge.
Beste Zeit zum Posten
Erhalten Sie mehr Likes, Kommentare und Shares mit empfohlenen Veröffentlichungszeiten. Erfahren Sie anhand realer Nutzerdaten, zu welchen Zeiten Ihre Zielgruppe am ehesten interagiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Hootsuite powered by TalkwalkerAI is an all-in-one social marketing platform that combines social media publishing, analytics, and advanced social listening. It helps teams monitor conversations, create better content, track performance, and turn insights into high-impact campaigns — all from one dashboard.
Yes. Hootsuite acquired Talkwalker in April 2024 to bring industry-leading social listening and AI capabilities directly into the Hootsuite platform, creating a more powerful, unified solution for social marketing teams.
Durch die Kombination von Veröffentlichungen, Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen unterstützt Hootsuite Marketingfachleute dabei, ihre Leistung zu verbessern. Sie können herausfinden, was Ihre Zielgruppe interessiert, Content anhand echter Daten erstellen, in verschiedenen Netzwerken veröffentlichen und Campaigns in Echtzeit optimieren.
Im Gegensatz zu grundlegenden Terminplanungstools kombiniert Hootsuite Social-Media-Management mit fortschrittlichem, KI-gestütztem Social Listening von Talkwalker. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Content veröffentlichen. Vielmehr nutzen Sie Zielgruppeninformationen, Trenddaten und Sentiment-Analyse in Echtzeit, um Ihre Strategie voranzutreiben.
Unter Social Listening versteht man das Verfolgen von Gesprächen, Erwähnungen und Trends in sozialen Medien und im Internet. Es hilft Vermarktern, die Stimmung der Zielgruppe zu verstehen, Möglichkeiten für Content zu entdecken, den Ruf der Marke zu überwachen und fundiertere Entscheidungen über Campaigns zu treffen.
Mit Talkwalker-gestütztem Listening kann Hootsuite Marken-Erwähnungen in über 30 Social-Media-Netzwerken und über 150 Millionen Webseiten überwachen – darunter Nachrichten, Blogs, Foren und sogar Bilder, Videos und Audio.
Hootsuite nutzt KI-gestützte Trenderkennung, um aufkommende Themen, Hashtags und Unterhaltungen in Echtzeit zu erkennen. Dies hilft Vermarktern, Chancen frühzeitig zu erkennen und Content zu erstellen, der mit den Interessen der Zielgruppen übereinstimmt.
Yes. Hootsuite provides detailed analytics and reporting tools that track engagement, reach, sentiment, and share of voice. Custom dashboards and automated reports make it easy to prove the impact of your social media campaigns.
Ja. Mit Hootsuite können Sie die Leistung Ihrer Wettbewerber verfolgen, den Share of Voice überwachen und deren Content-Strategien analysieren. Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Wettbewerber vergleichen und Möglichkeiten erkennen, diese zu übertreffen.
AI features like Blue Silk™ AI summarize large datasets, detect trends, identify sentiment shifts, and generate insights instantly. This helps teams save time, act faster, and make smarter marketing decisions without manual analysis.
Ja. Hootsuite umfasst Kollaborationstools wie Genehmigungs-Workflows, gemeinsame Dashboards und automatisierte Berichterstattung. Teams können gemeinsam Campaigns planen, Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass Content markenkonform ist und den Vorschriften entspricht.
Soziales Marketing, das tatsächlich etwas bewirkt
Mit Hootsuite powered by TalkwalkerAI kann Ihr Team Zielgruppen-Insights gewinnen, intelligentere Campaigns erstellen und die Wirkung der jeweiligen Social-Media-Marketingmaßnahme nachweisen.