Echtzeit-Unterhaltungen in effektive Marktforschung verwandeln
Lernen Sie Ihren Markt in- und auswendig mit Hootsuite powered by Talkwalker AI – der Marktforschungssoftware, die Echtzeit-Erkenntnisse in Ihren Wettbewerbsvorteil verwandelt.
Marktforschung auf Basis des weltweit größten Datensatzes
Gewinnen Sie die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihre Produkt-, Marken- und Go-to-Market-Strategie gezielt zu steuern.
Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser
als jeder andere Akteur in Ihrer Branche
Ganz gleich, ob Sie Verbraucher untersuchen, Zielgruppen segmentieren, Wettbewerber analysieren oder Trends aufspüren möchten, unser Marktforschungstool schafft schnell Klarheit.
Verfolgen Sie Stimmungen, Motivationen, Erwartungen und Verhaltensweisen über Millionen von sozialen und Web-Quellen. Erkennen Sie aufkommende Bedürfnisse und Verschiebungen in den Kategorien sofort, wenn sie auftauchen.
Finden Sie heraus, wer spricht, was ihnen wichtig ist und wie sie sich verhalten. Erstellen Sie datengestützte Personas mit Zielgruppenprofilen, demografischen Erkenntnissen und psychografischen Signalen.
Nutzen Sie die KI-gestützte Trendvorhersage, um aufkommende Themen, kulturelle Strömungen und Marktchancen frühzeitig zu erkennen und Ihre Strategie souverän zu steuern.
Verfolgen Sie die Aktivitäten der Wettbewerber, das Produktfeedback, den Share of Voice und die Veränderungen im Messaging. Identifizieren Sie Chancen und verteidigen Sie Ihre Marktposition.
Die Insights, die Talkwalker uns liefert, sind unglaublich und haben unsere Kampagnenstrategie maßgeblich geprägt. Diese Erkenntnisse mit unseren Stakeholdern zu teilen, zeigt, was Social Media für unsere Marke leisten kann, und hilft uns, Investitionen zu sichern, um unsere Budgets zu erhöhen und unser Team auszubauen.
Die einheitliche Marktforschungsplattform für moderne Insights-Teams
Entwickelt für Insights- und Strategieverantwortliche, die schnelle, präzise und umsetzbare Erkenntnisse benötigen, um Wachstum, Innovation und Markenperformance zu steuern.
Verbrauchereinblicke: Erhalten Sie ein tieferes Verständnis dafür, wie Menschen denken, fühlen und sich verhalten
Verwandeln Sie komplexe Daten in klare Erkenntnisse, auf die Ihre Stakeholder sofort reagieren können. Identifizieren Sie Stimmungsmuster, unerfüllte Bedürfnisse und aufkommende Einstellungen, die die Erwartungen Ihrer Marke an die Kategorie prägen.
Produktrecherche: Produktchancen und Schwachstellen sofort erkennen
Erkennen Sie kulturelle Verschiebungen und Bewegungen innerhalb der Branche frühzeitig, damit Ihre Strategie immer einen Schritt voraus ist. Analysieren Sie unaufgefordertes Feedback, Bewertungen und Unterhaltungen, um Produktlücken, Funktionswünsche, Innovationspfade und frühe Signale der Nachfrage zu erkennen.
Zielgruppen-Insights: Genaue Kenntnis darüber, wer Ihre Kunden sind – und was sie antreibt
Untersuchen Sie demografische Daten, Interessen, Berufe, Familienstand, Top-Themen und den Einfluss von Meinungsmachern, um zu verstehen, wer die Unterhaltung antreibt und wo. Erstellen Sie Segmentierungsmodelle, die als Grundlage für Targeting, Kreativität, Medienplanung und Personalisierung dienen.
Trendforschung: Mit KI-gestützter Trenderkennung die Zukunft vorhersagen
Entdecken Sie aufkommende kulturelle Momente, Verbraucherbedürfnisse, Wettbewerbsbewegungen und Lücken innerhalb der Branche. Handeln Sie frühzeitig, während Ihre Konkurrenten noch aufholen. Sagen Sie voraus, was als Nächstes kommt – mit 90-Tage-Prognosen für Konversation und Engagement, automatischer Spitzenerkennung und Blue Silk KI-Zusammenfassungen.
Wettbewerbsanalyse: Leistung messen und strategische Bedrohungen verfolgen
Überwachen Sie das Messaging der Wettbewerber, den Share of Voice, den Zustand der Marke und die Kampagnenleistung über alle Kanäle hinweg. Erfahren Sie, wo Sie führend sind und wo sie eventuell umsteuern müssen. Nutzen Sie Vergleiche, Themenanalysen und gespeicherte Suchen, um Ihre Marktposition zu bestimmen und Chancen zu identifizieren.
Machen Sie Ihr Zielgruppenverständnis zu Ihrem Wettbewerbsvorteil
Finden Sie heraus, was Ihre Zielgruppen bewegt, segmentieren Sie sie gezielt, messen Sie deren Sentiment und aktivieren Sie Erkenntnisse sofort – mit KI-gestützter Marketingforschungssoftware
Zuordnung von Präferenzen
Erstellen Sie zielgruppenorientierte Inhalte, indem Sie die Präferenzen und Interessen Ihrer Zielnutzer genau untersuchen. Entdecken Sie außerdem die besten Netzwerke und Influencer.
Fortgeschrittene Segmentierung
Fangen Sie nie wieder bei Null an. Entdecken Sie neue Zielgruppen mit vorgefertigten Bibliotheken für Zielgruppensegmente oder lassen Sie KI Segmente für sich identifizieren und erstellen.
Sentiment-Analyse
Verstehen Sie, wie Ihre Zielgruppen über Ihre Marke, Ihre Wettbewerber und Branchenthemen denken. Verfolgen und analysieren Sie die Stimmung automatisch.
Benutzerdefinierte Dashboards
Erstellen Sie maßgeschneiderte Recherche-Dashboards, überwachen Sie KPIs im Laufe der Zeit und erhalten Sie automatische Warnmeldungen, wenn die Konversation ansteigt oder sich die Stimmung ändert.
Audiense- und Affinio-Integrationen
Verbinden Sie sich mit fortschrittlichen Plattformen zur Zielgruppensegmentierung, um Ihr Verständnis für die Vorlieben, das Verhalten und die Interessen Ihrer Zielgruppe zu verbessern.
KI-Chat und Zusammenfassungen
Fragen Sie Yeti, unseren KI-Assistenten, um sofortige Antworten und Zusammenfassungen über Ihr Publikum zu erhalten.
Bei HelloFresh stehen Daten im Mittelpunkt all unseres Handelns. Talkwalker hat es uns ermöglicht, Zugang zu einer deutlich größeren Markenkonversation zu erhalten als je zuvor.
Insights und Ressourcen
Wettbewerbsanalyse: Wie Sie Erkenntnisse in sozialen Medien und darüber hinaus gewinnen
Verstehen Sie Ihren Markt besser mit Tipps, Einblicken und einer Liste der besten Tools für Wettbewerbsanalysen.
So nutzen Sie Social Media für die Marktforschung
Erfahren Sie, wie Sie Social Media als Teil einer leistungsstarken Marktforschungsstrategie nutzen können.
Wie Unternehmen Social Listening für die Lead-Generierung im Jahr 2026 nutzen
Mit dieser Anleitung zur Lead-Generierung können Sie schneller und intelligenter Social-Media-Leads gewinnen.
Häufig gestellte Fragen
Hootsuite powered by Talkwalker AI ist eine durchgängige Marktforschungslösung, die Social Listening, Audience Intelligence, Trendvorhersagen und Wettbewerbsanalysen vereint. Dank dieser Lösung können Insights-, Strategie- und Marketing-Teams schneller evidenzbasierte Entscheidungen treffen.
Darüber hinaus dient sie als umfassende Markenforschungsplattform zur Überwachung von Markengesundheit, Stimmung, Wahrnehmung und Kategorieposition.
Durch die Analyse organischer Kundenkonversionen, neuer Bedürfnisse und Stimmungsfaktoren zeigt die Plattform Produktlücken auf, validiert neue Ideen und unterstützt die Planung der Markteinführung mit evidenzbasierten Erkenntnissen.
Talkwalker nutzt fortschrittliche KI, um Millionen von Datenpunkten in den sozialen Medien, Foren, Nachrichten, Rezensionen und im offenen Web zu analysieren. Es identifiziert Muster, Themen, Stimmungen und Verhaltenssignale, die ein tieferes Verständnis der Verbraucher und des Marktes ermöglichen.
Hootsuite powered by Talkwalker ersetzt keine qualitativen oder quantitativen Studien – es erweitert sie. Social-Media-Daten liefern stets aktuelles, unaufgefordertes Verbraucherfeedback, eine schnellere Trenderkennung und unmittelbare Wettbewerbsinformationen, die herkömmliche Studien in diesem Umfang nicht liefern können. Außerdem ist Hootsuite powered by Talkwalker ein vollwertiges KI-Marktforschungstool, das Ihnen bei der Automatisierung Ihres gesamten Forschungsprozesses helfen kann.
Herkömmliche Marktforschungssoftware stützt sich auf Umfragen und Panels. Hootsuite powered by Talkwalker liefert kontinuierliche Echtzeit-Einblicke in die weltweite Verbraucherkonversation, wodurch Marken ständig am Puls der sich entwickelnden Bedürfnisse und kulturellen Veränderungen sind.
Erkenntnisse in Wirkung verwandeln
Sehen Sie selbst, wie Ihr Unternehmen mithilfe von Markteinblicken in Echtzeit schneller vorankommen und die Konkurrenz hinter sich lassen kann.