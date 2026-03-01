Überwachen Sie das Messaging der Wettbewerber, den Share of Voice, den Zustand der Marke und die Kampagnenleistung über alle Kanäle hinweg. Erfahren Sie, wo Sie führend sind und wo sie eventuell umsteuern müssen. Nutzen Sie Vergleiche, Themenanalysen und gespeicherte Suchen, um Ihre Marktposition zu bestimmen und Chancen zu identifizieren.