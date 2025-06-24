Social Listening ist die Online-Verfolgung von Markenerwähnungen und relevanten Unterhaltungen. Mit den richtigen Social-Listening-Tools können Sie verfolgen, wenn in den sozialen Medien, in Blogs, Foren, Videos und sonstigen Orten über Ihre Marke oder Ihr Produkt gesprochen wird.

Sie können Ihre Erkenntnisse dazu nutzen, die Beliebtheit Ihrer Marke, deren Wahrnehmung durch Ihre Zielgruppe und die Wünsche von Kunden zu messen. Diese Informationen können Sie nutzen, um Ihre Marketingstrategie zu schärfen.