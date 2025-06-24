Überwachen Sie alles, damit Ihre Marke auf alles vorbereitet ist
Bleiben Sie den Trends voraus, schützen Sie den Ruf Ihrer Marke und entdecken Sie, was Ihrer Zielgruppe wirklich wichtig ist. Talkwalker von Hootsuite verfolgt Milliarden von Unterhaltungen und verwandelt sie in Ihren Wettbewerbsvorteil.
Überwachen Sie das gesamte Web mit der branchenweit umfassendsten Datenabdeckung
Verschaffen Sie sich ein klares Bild davon, was Ihre Zielgruppe sagt – egal, wo sie sich äußert. Die fortschrittliche KI verfolgt Millionen von Websites, sodass Sie nie eine Erwähnung, eine Krise oder eine Chance zur Teilnahme an einer Unterhaltung verpassen.
Tiefere Einblicke, größere Erfolge
Erkennen Sie Risiken frühzeitig, sehen Sie, was funktioniert, und seien Sie der Erste in Ihrer Nische, der wertvolle Chancen ergreift. Talkwalker von Hootsuite ist die Social-Listening-Software, die alles an einem Ort vereint.
Ihre Marke schützen
Überwachen Sie alles, was die Leute über Ihre Marke sagen – positiv, negativ und erwähnenswert.
Messen, was wichtig ist
Vergleichen Sie sich mit Ihren Wettbewerbern, behalten Sie das Ansehen Ihrer Marke im Auge und verfolgen Sie die Stimmung im Laufe der Zeit.
Wachsen Sie schneller
Beschleunigen Sie das Wachstum, indem Sie die Trends, Unterhaltungen und Influencer finden, die Ihre Marke an die Spitze bringen.
Social Media-Monitoring zu Ihrem Wettbewerbsvorteil machen
Erkennen Sie Risiken frühzeitig, sehen Sie, was funktioniert, und schlagen Sie Ihre Konkurrenten bei den neuesten Trends. Talkwalker von Hootsuite ist die Social-Listening-Software, die all das an einem Ort ermöglicht.
Schützen Sie den Ruf Ihrer Marke mit automatisierter Schadenskontrolle
Dank Echtzeit-Benachrichtigungen und Rund-um-die-Uhr-Überwachung werden Sie keine Gelegenheit verpassen, die Kontrolle über die Erzählung zu übernehmen. Krisen effektiv managen, die Stimmung im Laufe der Zeit verfolgen und sich in Unterhaltungen einmischen, indem Sie alles überwachen, was die Leute sagen.
Überlisten Sie Ihre Wettbewerber und werden Sie der Beste in Ihrer Nische
Beherrschen Sie Ihre Nische, indem Sie genau wissen, was Kunden wollen – und Ihre Konkurrenz übertreffen. Verfolgen Sie mühelos den Traffic der Websites Ihrer Wettbewerber, die Markengesundheit, die Positionierung und die Zielgruppen, um Ihre eigenen Benchmarks festzulegen und den Fortschritt beim Erreichen Ihrer Ziele zu verfolgen. Vergleichen Sie außerdem, wie Ihre Marke online und in den Medien im Vergleich zu der Ihrer Wettbewerber erscheint.
Entdecken Sie die Trends, Influencer und Produkte, die Ihre Zielgruppe wirklich möchte
Visualisieren Sie sofort die Themen, Themenbereiche und Medientypen, die gerade Aufmerksamkeit erregen. Bauen Sie strategische soziale Partnerschaften auf, indem Sie die wichtigsten Influencer und Kooperationsmöglichkeiten in Ihrem Bereich ausfindig machen. Verfolgen Sie dann Ihr Wachstum im Laufe der Zeit – Stimmung, Reichweite, Interaktion und mehr.
Entdecken Sie umsetzbare, KI-gestützte Erkenntnisse, die Ihr Wachstum fördern.
Blue Silk™ AI bringt die wirklich wichtigen Erkenntnisse ans Licht, sodass Sie weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Handeln verbringen können. Prognostizieren Sie zukünftige Trends, analysieren Sie sofort die Stimmung und verfolgen Sie Markenerwähnungen in Videos, Bildern und Audiodateien mit der fortschrittlichsten KI der Branche.
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit Tools zur Überwachung von Bewertungen und CSAT-Verfolgung
Überwachen Sie alle Bewertungen, Umfragen und Kundensupportmaßnahmen Ihrer Marke an einem Ort. Nutzen Sie Echtzeit-Kundenfeedback aus 300 möglichen Quellen, um Ihre Strategie zu verfeinern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Erstellen Sie mühelos überzeugende Kundenzufriedenheitsberichte, die die für Sie wichtigen Metriken darstellen.
Wenn Sie die Interaktion haben, das wir bei U-Haul verzeichnen, müssen Sie in der Lage sein, Prioritäten zu setzen, womit Sie Ihre Zeit verbringen. In den letzten Jahren haben wir dank unserer Beziehung zu Hootsuite stabile Social Listening-Strategien entwickelt, die uns genau das ermöglicht haben.
Die einzige Software für Medienmonitoring, die das gesamte Bild vermittelt – ohne Lücken
Kein Social-Listening-Tool geht tiefer als Talkwalker von Hootsuite. Überwachen Sie Millionen von Quellen in 239 Ländern und verstehen Sie mit Blue Silk™ AI in Minutenschnelle die ganze Geschichte.
Die größte
globale Reichweite
Überwachen Sie 150 Millionen Websites und mehr als 30 Social-Media-Kanäle – einschließlich Instagram, LinkedIn, Vimeo, Pinterest, Twitch, Reddit, Disqus und mehr.
Benutzerdefinierte Dashboards
und Apps
Verfolgen Sie die relevantesten KPIs, fügen Sie Erkenntnisse hinzu und visualisieren Sie Daten, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. Außerdem erhalten Sie mit vordefinierten Apps schnelle Einblicke.
Mehr als 2 Jahre
Historische Daten
Suchtrends, Erwähnungen und Daten aus den letzten 24+ Monaten. Sehen Sie, wie sich Ihre Suchergebnisse im Laufe der Zeit ändern, und messen Sie Ihre Leistung im Vergleich.
KI-Bild- und Videoerkennung
Erwähnungen erfolgen nicht nur im Text. Erkennen Sie automatisch Marken-Erwähnungen in Bildern, Videos und Audiodateien.
Echtzeit
Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofort Benachrichtigungen, wenn sich die Stimmung ändert, Trends entstehen oder sich Negativität ausbreitet, damit Sie schnell handeln können.
Über 50 gespeichert
Suchen
Richten Sie gespeicherte Suchen mit Schlüsselwörtern und booleschen Operatoren ein und definieren Sie den Umfang der Daten, die Sie im Laufe der Zeit verfolgen und analysieren möchten.
Listening-Lösungen, die auf jedes Team zugeschnitten sind
Ganz gleich, ob Sie im Marketing, in der PR oder im Kundensupport tätig sind, KI-gestützte Social Listening-Tools
können Ihnen helfen, Ihre nächste Wachstumschance zu entdecken.
Steigern Sie die soziale Interaktion, erhöhen Sie Ihre Followerzahl und übertreffen Sie die Konkurrenz mit dem robustesten Social-Media-Listening-Tool auf dem Markt. Darüber hinaus können Sie Trends verfolgen und vorhersagen sowie die Influencer, den Content und die Medientypen entdecken, die Ihre Zielgruppe ansprechen.
Erkennen Sie Markenkrisen, bevor sie eintreten, mit Echtzeitwarnungen, minutengenauer Unterhaltung-Überwachung und ausführlichen Sentiment-Analyse Berichten. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Erzählung und stärken Sie den Ruf Ihrer Marke mit einflussreichen Partnerschaften.
Verstehen Sie das Kundenverhalten, die neuen Trends und die demografischen Daten besser, die zu den meisten Einnahmen führen. Nutzen Sie KI-gestütztes Clustering, Zielgruppen-Vergleichsfunktionen, geografische Einblicke und mehr, um innovative, reaktionsfähige Produkte zu entwickeln.
Enhance Sie die Kundenloyalität, Kundenbindung und den Umsatz, indem Sie wissen, was die Leute sagen – und wie sie sich fühlen – an jedem Punkt der Käuferreise. Verfolgen Sie einfach die Kundenzufriedenheit auf Bewertungsseiten, Social-Media-Plattformen und Kundenbetreuungsinitiativen.
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Häufig gestellte Fragen
Social Listening ist die Online-Verfolgung von Markenerwähnungen und relevanten Unterhaltungen. Mit den richtigen Social-Listening-Tools können Sie verfolgen, wenn in den sozialen Medien, in Blogs, Foren, Videos und sonstigen Orten über Ihre Marke oder Ihr Produkt gesprochen wird.
Sie können Ihre Erkenntnisse dazu nutzen, die Beliebtheit Ihrer Marke, deren Wahrnehmung durch Ihre Zielgruppe und die Wünsche von Kunden zu messen. Diese Informationen können Sie nutzen, um Ihre Marketingstrategie zu schärfen.
Für eine ausführliche Definition von Social Listening und um das beste Social Media-Monitoring-Tool für Ihr Unternehmen zu finden, besuchen Sie den Hootsuite-Blog.
Social Listening hilft Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu Ihrer Marke, Ihrem Produkt und Ihrer Strategie zu treffen. Es zeigt auf, wie bestimmter Content bei Ihrer Zielgruppe ankommt, es misst Ihre Leistung im Vergleich zum Wettbewerb und hilft Ihnen herauszufinden, worauf Sie Ihre Zeit und Ressourcen konzentrieren sollten. Mit Social Listening können Sie schnell auf negatives Feedback reagieren und das Risiko eines „Cancelling“ verringern.
Social Media-Monitoring verbessert die Kundenbindung. Diese Überwachung gewährt Ihnen einen Einblick in das, was Kunden wirklich wollen. Identifizieren Sie die häufigsten Probleme von Kunden, die Funktionen oder Produkte, die ihnen am meisten gefallen, und was sie von einem Kauf abhält. Mit diesen Informationen können Sie ein besseres, kundenorientierteres Produkt entwickeln.
Social-Media-Listening-Tools verfolgen, wenn eine Marke online erwähnt wird. Sie erfassen Daten von Social Media-Netzwerken, Blogs, Foren und mehr und präsentieren sie in einem Feed. So erhalten Sie einen Überblick über Kennzahlen – beispielsweise wie oft Ihre Marke erwähnt wird und Ansichten zu Ihrer Marke.
Ganz gleich, für welches Hootsuite-Abo Sie sich entscheiden, erhalten Sie wertvolle Social-Listening-Funktionen. Aber einige Hootsuite-Abos zeichnen sich durch einen umfangreicheren Funktionsumfang aus als andere.
Unabhängig von Ihrem Tarif können Sie die Präsenz Ihrer Marke in den sozialen Medien (einschließlich Facebook, X, BlueSky, YouTube und Quora), Podcasts, Nachrichten-Websites, Newslettern, Blogs und Foren überwachen. Mit allen Tarifen können Sie auch Erwähnungen Ihrer Logos, Bilder, Fotos und Videos erfassen.
Aber mit Hootsuite Listening powered by Talkwalker (nur für Hootsuite Enterprise-Kunden verfügbar) können Sie diese Erwähnungen noch detaillierter auswerten.
Nehmen Sie jetzt ein Upgrade vor, um Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, YouTube, Quora, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, Podcasts, Nachrichten-Websites, Newsletter, Blogs und Foren zu überwachen.
Hootsuite Listening powered by Talkwalker enthält auch 13 Monate historischer Daten, die unerlässlich sind, wenn Sie verfolgen möchten, wie sich Ihre Suchergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Außerdem können Sie mit Hootsuite Listening powered by Talkwalker Echtzeit-Einblicke einrichten und handlungsorientierte Berichte erstellen.
Benötigen Sie weitere Informationen? Sie können jederzeit unsere Abos vergleichen oder den Vertrieb kontaktieren, um eine persönliche Demo zu erhalten.
Die Engine von Hootsuite Listening wird von Talkwalkers tiefgehenden Social-Media-Überwachungstechnologien unterstützt. Talkwalker durchsucht das gesamte Internet nach Erwähnungen Ihrer Marke oder spezifizierten Schlüsselwörtern. Dann verwendet es Konversations-KI, um vereinfachte Zusammenfassungen bereitzustellen und Sie zu informieren, wenn etwas Aufregendes passiert.
Stellen Sie sich Ihre Social-Listening-Plattform wie Ihr eigenes Team von Spionen vor, die sich auf jeder Website aufhalten und darauf warten, Ihnen relevante Informationen zu melden. Jedes Mal, wenn jemand über Ihr Unternehmen oder die von Ihnen angegebenen Begriffe spricht, zeichnet Ihr Social-Media-Monitor dies auf und präsentiert Ihnen die Daten in einem Stream.
Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zur Überwachung sozialer Medien, um Tipps für den Einstieg zu erhalten.
Natürlich! Zusätzlich zu den integrierten Tools wie Hootsuite Streams und Talkwalker lässt sich das Hootsuite-Dashboard in die besten Social-Listening-Plattformen und Tools von Drittanbietern integrieren, damit Sie Bewertungen und Erwähnungen auf Ihre Weise verfolgen können. Fügen Sie ReviewTrackers, Digimind, Reddit, Google My Business und mehr zu Ihrem Hootsuite-Dashboard hinzu, um das ganze Geschwätz in allen Ecken des Webs genau im Auge zu behalten.
Die beste Social-Media-Listening-Software ist eine, mit der Sie alles verfolgen können, was die Leute über Ihre Marke sagen, ohne mit viel Aufwand nach Informationen suchen zu müssen. Mit Hootsuite Social Media Monitoring erhalten Sie einen Überblick über die Unterhaltung und die Stimmung rund um Ihre Marke, Ihre Wettbewerber und Ihre Branche. Mit der integrierten KI und der Talkwalker-Schnellsuche müssen Sie nicht mehr nach wichtigen Erkenntnissen suchen. Alles ist im Hootsuite-Dashboard verfügbar.
Ja. Wir haben Talkwalker im April 2024 übernommen, um unseren Nutzern bei der Erschließung des Werts ihrer sozialen Medien zu helfen und ihre Social-Media-Beziehungen auf die nächste Stufe zu heben. Alle Hootsuite-Kunden erhalten jetzt Zugang zu der leistungsstarken Social-Listening-KI und Suchmaschine von Talkwalker.
Wir erweitern die Fähigkeiten von Talkwalker kontinuierlich und integrieren sie in das Hootsuite Dashboard. Einige der Talkwalker-Funktionen, die Sie jetzt in Hootsuite nutzen können, sind Quick Search, Stimmungsanalyse, Blue Silk™ AI und Bilderkennung.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung.
Blue Silk™ AI ist ein proprietäres, von Talkwalker entwickeltes KI-Modell, das speziell für die sozialen Medien konzipiert wurde. Es hilft Anwendern nachweislich, die Zeit für die Social-Listening-Recherche wöchentlich um 40 % zu verkürzen und gleichzeitig Ihre Social-Media-Strategie zu optimieren.
Es hilft Ihnen, umfangreiche Datenmengen zu verstehen und sie auf das Wesentliche zu reduzieren. So können Sie die Kundenzufriedenheit steigern und erfahren, was die Menschen wollen, ohne stundenlange Recherchen anstellen zu müssen.
Als das umfassendste KI-Tool, das speziell für Social Media entwickelt wurde, leistet Blue Silk™ AI Folgendes:
Analysieren und Zusammenfassen von Millionen von Erwähnungen und Unterhaltungen und Verdichtung zu klaren, aufschlussreichen Zusammenfassungen in einem leicht zu lesenden Format.
Sicherstellung, dass Sie nie eine wichtige Erwähnung verpassen. Blue Silk™ AI analysiert mehr als 150 Millionen Quellen in mehr als 180 Sprachen. Es verfolgt Erwähnungen in Form von Text, Bildern, Videos oder Podcasts.
Vermittlung eines besseren Verständnisses dafür, wie Menschen über Ihre Marke denken, mit branchenführenden KI-Modellen für Stimmungsanalyse und Sprachverarbeitung. Identifizierung der zugrunde liegenden Einstellungen und Motivationen Ihrer Zielkunden.
Herausfilterung von Spam und Fake News. Blue Silk™ AI kann schädliche und irrelevante Inhalte wie Spam, nicht jugendfreies Material und Fake News erkennen und entfernen.
Und vieles mehr!
Sehen Sie sich das am besten bewertete Social Listening-Tool in Aktion an
Sehen Sie selbst, wie Talkwalker von Hootsuite die Art und Weise revolutionieren kann, wie Ihr Team Marketing betreibt, Recherchen durchführt und Berichte erstellt. Planen Sie jetzt eine risikofreie Demo.