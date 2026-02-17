Jede Branche, die auf Reputation, Kundenvertrauen oder öffentliche Wahrnehmung angewiesen ist, sollte eine Medienbeobachtung betreiben – dazu gehören Konsumgüter, Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Unterhaltung und Behörden. Von PR-Monitoring-Software bis hin zu Software für die Pressebeobachtung profitiert jede Branche davon, zu wissen, wie sie in den Nachrichten und sozialen Kanälen erscheint.

Die Medienbeobachtung gehört in der Regel zu den Aufgaben von PR-, Kommunikations-, Social-Media-, Marketing- und Brand-Teams. Aber auch Teams aus den Bereichen Kundenservice und Risikoüberwachung verlassen sich auf die Echtzeit-Medienbeobachtung, um Probleme frühzeitig zu identifizieren. Rollen wie PR-Manager, Social-Media-Strategen, Analysten und Verantwortliche für die Unternehmenskommunikation nutzen Software zur Nachrichten- und Medienbeobachtung nahezu jeden Tag.