Erfahren Sie mithilfe von Echtzeit-Medienmonitoring, welche Faktoren Ihre Marken-Story prägen
Erhalten Sie Echtzeit-Medienüberwachung in Social-Media-Netzwerken, Nachrichtenportalen, Rundfunkmedien, Radio, Print, Foren, Blogs, Podcasts und mehr – alles mit einem einzigen Medienüberwachungstool.
Überwachen Sie Markenerwähnungen überall mit der branchenweit umfassendsten Datenabdeckung
Von Prime-Time-TV bis hin zu Nischen-Online-Communitys deckt Hootsuite powered by Talkwalker AI jede Erwähnung Ihrer Marke auf – egal, wo sie erscheint.
Über 30 Social-Media-Netzwerke
Verfolgen Sie Schlüsselwörter und Erwähnungen in 30 sozialen Netzwerken.
Mehr als 150 Millionen Websites
Überwachen Sie Erwähnungen auf über 150 Millionen Websites in 239 Ländern und Regionen.
Fernsehen und Streaming
Erkennen Sie Markenerwähnungen auf 172 Fernsehkanälen und Streaming-Diensten.
Video, Bilder und Podcasts
Entdecken Sie Verweise auf Ihre Marke in Videos, Bildern, Podcasts und mehr.
Ihr komplettes Medienüberwachungs-Kommandozentrum
Erhalten Sie sofortige Einblicke in aktuelle Nachrichten, soziale Gespräche und Broadcast-Berichterstattung mit Hootsuite powered by Talkwalker AI. Verwandeln Sie Datenmengen in klare Erkenntnisse, die Ihre Marke Wettbewerbern einen Schritt voraus halten.
Überwachen Sie die sozialen Medien, Nachrichten, Fernsehsendungen, Blogs, Foren, Videos, Podcasts und mehr in einer leistungsstarken Plattform für die Medienbeobachtung. Dank der visuellen Überwachung, die Logos und Markenauftritte erkennt, werden Sie nie wieder eine Erwähnung verpassen.
Verfolgen Sie aktuelle Nachrichten, Social-Media-Erwähnungen und aufkommende Risiken in dem Moment, in dem sie auftreten. Echtzeitwarnungen kennzeichnen Spitzen in der Berichterstattung oder Stimmung, sodass Sie schnell reagieren können und jeder Story voraus sind.
Dank der KI für die Medienbeobachtung, die Stimmungen analysiert, Themen aufdeckt und aufkommende Narrative verfolgt, verstehen Sie das „Warum“ hinter jeder Unterhaltung. Sehen Sie sofort, was am wichtigsten ist, damit Sie Ihre Strategie in Echtzeit verfeinern können.
Sehen Sie, wie Ihre Marke in den sozialen Netzwerken und in den Nachrichten abschneidet – mit klaren Vergleichen der Stimmung, der Sichtbarkeit und der Medienwirkung. So können Sie schnell Chancen und Risiken erkennen, sodass PR- und Kommunikationsteams die Kontrolle über das Narrativ übernehmen können.
Ich liebe die Talkwalker-Plattform. Sie hat mir wirklich zu einem besseren Verständnis der Verbraucherinformationen verholfen – worüber die Leute reden, was im Golfbereich gerade angesagt ist, all das.
Verwandeln Sie Social-Media-Rauschen in klare, umsetzbare Erkenntnisse
Überspringen Sie stundenlange Recherchen und finden Sie sofort die Influencer, die Outlets und die Unterhaltungen, die am wichtigsten sind. Die Social-Media-Überwachungssoftware von Hootsuite bietet Ihnen kanalübergreifende Sichtbarkeit, Echtzeit-Benachrichtigungen und visuelles Zuhören, sodass Sie in jedem Medienmoment schneller und intelligenter handeln können.
Finden Sie Journalisten, Influencer und einflussreiche Persönlichkeiten in Sekundenschnelle
Verzichten Sie auf die manuelle Recherche und lassen Sie die Medienbeobachtungssoftware von Hootsuite die wichtigsten Influencer, Journalisten, Medien und Communitys aufspüren. Egal, ob Sie PR-Kampagnen, Krisenkommunikation oder Influencer-Outreach durchführen, Sie können schnell Knotenpunkte mit traditionellem und sozialem Medieneinfluss finden, was Agenturen und PR-Teams einen starken Vorteil verschafft.
Die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt übermitteln
Mit individuellen Benachrichtigungen, regionsspezifischen Einblicken und der Verfolgung von Trends über verschiedene Märkte hinweg können Sie auf Nachrichtenzyklen reagieren oder sich genau dann in Unterhaltungen einbringen, wenn sie gerade erst beginnen. Außerdem automatisiert Hootsuite neben vollständiger Online-Medienüberwachung auch Ihre Social-Media-Planung und Postfachverwaltung.
Überwachen Sie, was zählt – Text, Bilder, Videos, Audio und mehr
Die Abdeckung erfolgt nicht nur im Text. Mit Talkwalker Media Monitoring können Sie Logo-Auftritte, Produktsichtungen, Podcast-Erwähnungen, Videoreferenzen und vieles mehr verfolgen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Form der Präsenz erfassen – selbst wenn Ihre Marke nicht direkt erwähnt wird.
Lernen Sie Ihre Zielgruppe besser kennen und erstellen Sie äußerst präzise Kampagnen
Erstellen Sie Kampagnen, die Menschen wirklich interessieren, mit KI-gestützten Zielgruppeneinblicken, die in Echtzeit zeigen, wie Ihre Kunden denken, fühlen und sich verhalten. Verstehen Sie Stimmung, Interessen, Präferenzen und Konversionstreiber in jedem Segment, damit Sie Messaging anpassen können, das ankommt – und funktioniert.
Messen Sie die Auswirkungen von Sendungen, besonderen Veranstaltungen und Sportprogrammen
Mit Talkwalker Social Content Ratings® können Sie die Interaktionen in den sozialen Medien und die Performance jeder Serie, jedes Specials oder jeder Sportübertragung verfolgen. Messen und vergleichen Sie Content, Engagement, Interaktionen und Video-Ansichtszahlen in 172 TV-Netzwerken und Streaming-Diensten.
Alle Ihre Reputationssignale in einem einzigen Dashboard
Verfolgen Sie Stimmungsumschwünge, Logo-Sichtungen, regionale Hotspots, narrative Trends und plötzliche Ausschläge – und das alles von einer leistungsstarken Plattform aus, die Risiken frühzeitig aufdeckt und Ihre nächsten Schritte mit Zuversicht anleitet.
Echtzeitwarnungen
Finden Sie heraus, wann Negativität aufkommt, wann sich die Stimmung ändert und wann Sie Ihren Plan für Markenreputation in Aktion setzen sollten.
Bild- und Logoerkennung
Erkennen Sie visuelle Markenerwähnungen, auch wenn Sie nicht getaggt sind, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie Ihre Marke in Bildern und Videos erscheint.
Medienwirkungsbewertung
Bewerten Sie die Reichweite, den Einfluss und die Resonanz jeder Erwähnung, um zu verstehen, welche Storys am wichtigsten sind und welche eine Antwort erfordern.
Globale Unterhaltungslandkarten
Finden Sie heraus, wo weltweit Unterhaltungen über Ihre Marke stattfinden, um regionale Risiken, aufstrebende Hotspots und neue Marktchancen zu identifizieren.
Themen-Clustering
Gruppieren Sie verwandte Themen und Stichwörter, um die Narrative aufzuzeigen, die den Ruf Ihrer Marke prägen, was Ihnen wiederum die Eingrenzung der Ursachen für Stimmungsschwankungen erleichtert.
Spitzenerkennung
Automatische Erkennung ungewöhnlicher Spitzenwerte bei Volumen, Reichweite oder Interaktion, damit Sie schnelllebige Storys sofort untersuchen können.
Insights und Ressourcen
15 Tools für Social-Media-Monitoring und Tipps für bessere Insights
Verfolgen und verwalten Sie Online-Unterhaltungen über Ihre Marke mit den derzeit besten Tools für Social-Media-Monitoring.
Markenmonitoring: Unser aktueller Leitfaden für echte Geschäftserfolge
Markenmonitoring ist mehr als nur Social Listening. In diesem kostenlosen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Strategie erweitern können, um alle Quellen zu verfolgen.
7 der besten Online-Tools zur Reputationsüberwachung
Entdecken Sie die besten Optionen zur Überwachung der Online-Reputation, um herauszufinden, wie die Menschen wirklich über Ihre Marke denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Unter Medienbeobachtung versteht man die Verfolgung von Markenerwähnungen, Gesprächen und Trends in den sozialen Medien, Nachrichtenkanälen, Fernsehsendern, Streaming-Diensten, Blogs, Foren und mehr. Medienbeobachtung in Echtzeit hilft Unternehmen, auf dem Laufenden zu bleiben, ihre Reputation zu verwalten und schnell auf neue Nachrichten zu reagieren.
Über Social-Media-Monitoring können Sie die Unterhaltungen verfolgen, während sie stattfinden, die Stimmung nachvollziehen und Risiken oder Chancen frühzeitig erkennen. So können Sie den Ruf Ihrer Marke schützen, das Kundenengagement verbessern und schnell auf Trends reagieren.
Ja. Mit Hootsuite powered by Talkwalker können Sie soziale Medien, Online-Nachrichten, Printmedien, Radio, Fernsehen und sogar Podcasts oder Videoinhalte überwachen. Mithilfe der Beobachtung von Nachrichtenmedien bleiben Sie über die traditionelle Presseberichterstattung sowie über Social-Media-Unterhaltungen informiert. Hinweis: Abdeckung von Print, Radio und TV ist nur in ausgewählten Tarifen enthalten.
Die Medienbeobachtung verfolgt Markenerwähnungen in Nachrichten, Rundfunk, Printmedien, Blogs und Social-Media-Plattformen, während das Social Listening die Stimmung, die Themen und das Publikumsverhalten speziell in den Social-Media-Kanälen genauer analysiert. Zusammen bieten Ihnen diese Tools zur Überwachung der sozialen Medien sowohl eine breite Sichtbarkeit als auch einen tiefergehenden Kontext, wo immer Unterhaltungen stattfinden.
Die einfachste Software zur Medienbeobachtung ist eine, die das Social-Media-Monitoring, die Beobachtung von redaktionellen Medien sowie von Rundfunk und Fernsehen und Social-Media-Einblicke in Echtzeit in einem einzigen intuitiven Dashboard vereint. Hootsuite powered by Talkwalker vereinfacht diese Aufgabe mit KI-gestützten Zusammenfassungen, automatischen Benachrichtigungen und benutzerfreundlichen Berichten.
Das beste Tool zur Medienbeobachtung ist eines, das eine breite Abdeckung, Echtzeitbenachrichtigungen, Stimmungsanalysen, visuelles Zuhören und KI-gestützte Erkenntnisse bietet. Hootsuite powered by Talkwalker bietet all dies in einer einzigen Plattform und ist damit die erste Wahl für PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams.
Jede Branche, die auf Reputation, Kundenvertrauen oder öffentliche Wahrnehmung angewiesen ist, sollte eine Medienbeobachtung betreiben – dazu gehören Konsumgüter, Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Unterhaltung und Behörden. Von PR-Monitoring-Software bis hin zu Software für die Pressebeobachtung profitiert jede Branche davon, zu wissen, wie sie in den Nachrichten und sozialen Kanälen erscheint.
Die Medienbeobachtung gehört in der Regel zu den Aufgaben von PR-, Kommunikations-, Social-Media-, Marketing- und Brand-Teams. Aber auch Teams aus den Bereichen Kundenservice und Risikoüberwachung verlassen sich auf die Echtzeit-Medienbeobachtung, um Probleme frühzeitig zu identifizieren. Rollen wie PR-Manager, Social-Media-Strategen, Analysten und Verantwortliche für die Unternehmenskommunikation nutzen Software zur Nachrichten- und Medienbeobachtung nahezu jeden Tag.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Marken-Story, bevor es jemand anderes tut
Fordern Sie eine persönliche Demo an, um genau zu sehen, wie Hootsuite powered by Talkwalker AI Ihnen bei der Erfassung jeder Erwähnung helfen kann, überall.