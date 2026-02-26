Von kulturellen Events und Produkteinführungen bis hin zu angesagten Influencern, Audio-Memes und neuen Trends: Hootsuite zeigt Ihnen alles, was gerade an Bedeutung gewinnt. Das macht es zu einem leistungsstarken Tool zur Trendforschung, um zu verstehen, was über alle Kanäle hinweg im Trend liegt.

Hootsuite powered by Talkwalker AI erkennt eine breite Palette von Trendtypen, darunter Social-Media-Themen, Ereignisse, Personen, virale Hashtags, Stimmungswandel, von Influencern gesteuerte Gespräche und visuelle Trends wie Logos oder Objekte, die in Bildern und Videos erscheinen.

Die Plattform kann sogar trendige Sounds und Audio-Memes überwachen, insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels, indem sie die zugehörigen Hashtags, Erwähnungen und die Content-Leistung verfolgt. So können Sie sicher sein, dass Sie bei den audiobasierten Trends, die zunehmend die Unterhaltungen in den sozialen Netzwerken prägen, auf dem Laufenden bleiben.