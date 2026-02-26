Erkennen Sie Trends vor Ihren Wettbewerbern
Entdecken Sie, was in sozialen Medien und im Web im Trend liegt – und was bald im Trend sein wird – mit dem besten Tool der Branche zur Analyse von Verbrauchertrends.
Seien Sie darüber informiert, was in Ihrem Bereich im Trend liegt und warum
Hootsuite ist nicht nur ein Social-Media-Trendtracker. Es ist ein umfassendes Trendanalyse-Tool, das das Warum hinter jedem Trendthema entschlüsselt.
Die KI-gestützte Trenderkennung deckt automatisch Spitzenwerte bei Erwähnungen, Hashtags und Schlüsselwörtern auf, sodass Sie aufkommende Themen erkennen, bevor sie zum Mainstream werden.
Unterhaltungs-Clustering und Themenanalyse enthüllen die Themen, Narrative und Sub-Trends hinter dem Buzz. Sie sehen nicht nur, was gerade im Trend liegt, sondern verstehen auch, warum es wichtig ist.
Verfolgen Sie Trends in Social-Media-Netzwerken, Nachrichten, Blogs, Foren und Sprachen, um ein vollständiges Bild davon zu bekommen, was lokal und global an Fahrt gewinnt.
Automatisieren Sie die Trendüberwachung, damit Sie nichts verpassen. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Echtzeit-Dashboards halten Ihr Team informiert, sobald sich etwas ändert, damit Sie schnell und selbstbewusst handeln können.
Brandneu: Der Social Media-Trendbericht 2026
Laden Sie den diesjährigen kostenlosen Trendbericht herunter und erhalten Sie detaillierte Daten, Einblicke von Plattform-Insidern, wichtige Erkenntnisse für Ihr Führungsteam sowie taktische Anleitungen zur Analyse und Nachverfolgung von Trends.
Ich liebe die Talkwalker-Plattform. Sie hat mir wirklich zu einem besseren Verständnis der Verbraucherinformationen verholfen – worüber die Leute reden, was im Golfbereich gerade angesagt ist, all das.
Von der Trenderkennung zur echten Wirkung gelangen, ohne ins Schwitzen zu geraten
Vom Einblick zur Ausführung mit der Trendverfolgungssoftware, die Ihnen hilft, Trends in Echtzeit zu validieren, zu erstellen und abzustimmen.
Verwandeln Sie Trends sofort in fesselnden Content
Erstellen Sie zeitnahen und relevanten Content, sobald ein Trend an Bedeutung gewinnt. Die integrierte KI generiert Social-Media-Posts, Bildunterschriften und markenkonforme Bilder, die von den aktuellen Trends in Ihrer Branche inspiriert sind.
Entdecken Sie Trends speziell für Ihre Branche
Konzentrieren Sie sich nur auf die Unterhaltungen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Nutzen Sie branchenspezifische Anfragen, Kategoriefilter und die Beobachtung von Wettbewerbern, um Trends aufzudecken, die direkt mit Ihrem Sektor zusammenhängen, sei es Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen, Bildung oder etwas darüber hinaus.
Gestalten Sie Ihr Messaging basierend auf den Reaktionen der echten Zielgruppe
Sehen Sie in Echtzeit, wie Zielgruppen auf einen Trend reagieren, damit Sie Ton, Bildmaterial und Positionierung anpassen können. Erkennen Sie, ob Unterhaltungen positiv, skeptisch oder polarisiert sind, und passen Sie Ihre Botschaft an den jeweiligen Moment an.
Vergleichen Sie Ihre Marke mit der Dynamik der Branche
Sehen Sie, wie Ihre Marke abschneidet, wenn in Ihrem Bereich neue Trends entstehen. Verfolgen Sie den Meinungsanteil, die Stimmung und die Assoziationen mit Wettbewerbern, um zu verstehen, wer die Unterhaltung anführt und wo sich Chancen oder Risiken entwickeln.
Entdecken Sie die Trendarten, die für Ihre Marke relevant sind
Verfolgen Sie Trends, die über Themen und Schlüsselwörter hinausgehen. Hootsuite powered by Talkwalker AI hilft Ihnen, ereignisbedingte Spitzenwerte, Trendpersonen, virale Hashtags, beliebte Sounds und visuelle Momente auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aufzudecken.
Prognostizieren Sie die Zukunft mit KI-gestützten Trendprognosen
Weg von der Reaktion auf Trends und hin zur vorausschauenden Planung. Hootsuite powered by Talkwalker AI analysiert historische und Echtzeit-Daten, um frühzeitig Signale dafür zu erkennen, welche Themen, Hashtags und Motive voraussichtlich an Bedeutung gewinnen werden.
Die Trendlandschaft beobachten, analysieren und visualisieren
Hootsuite bietet Ihnen einen klaren Überblick in Echtzeit darüber, was heute Aufmerksamkeit verdient.
KI-unterstützte Trendanalyse
Identifizieren Sie aufkommende Trends automatisch und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn das Unterhaltungsvolumen, die Stimmung oder die Relevanz stark ansteigen.
Unterhaltungsclustering und Themenzuordnung
Erkennen Sie Sub-Trends, Narrative und Vernetzungen mithilfe von KI-gesteuertem Clustering, Themenwolken und visuellen Karten.
Hashtag- und Keyword-Tracking
Verfolgen, vergleichen und bewerten Sie Trend-Hashtags und -Keywords über Plattformen und Branchen hinweg.
Globale und mehrsprachige Trendüberwachung
Erkennen Sie Trends in verschiedenen Regionen und Sprachen, um einen vollständigen globalen und lokalen Überblick darüber zu erhalten, was gerade an Bedeutung gewinnt.
Visuelle Trenderkennung
Erfassen Sie Bild- und Video-basierte Trends mithilfe von KI-gestützter Logo-, Objekt- und Szenenerkennung.
Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte
Zentralisieren Sie alle Metriken zur Trendüberwachung in Dashboards, die für schnelle Entscheidungsfindung und einfaches Teilen konzipiert sind.
11. März 2026: Webinar zu Social-Media-Trends
Seien Sie dabei, wenn Billy Jones, der CMO von Hootsuite, und seine Top-Strategen darüber sprechen, was heute angesagt ist und wie sie Trends frühzeitig erkennen.
Häufig gestellte Fragen
Von kulturellen Events und Produkteinführungen bis hin zu angesagten Influencern, Audio-Memes und neuen Trends: Hootsuite zeigt Ihnen alles, was gerade an Bedeutung gewinnt. Das macht es zu einem leistungsstarken Tool zur Trendforschung, um zu verstehen, was über alle Kanäle hinweg im Trend liegt.
Hootsuite powered by Talkwalker AI erkennt eine breite Palette von Trendtypen, darunter Social-Media-Themen, Ereignisse, Personen, virale Hashtags, Stimmungswandel, von Influencern gesteuerte Gespräche und visuelle Trends wie Logos oder Objekte, die in Bildern und Videos erscheinen.
Die Plattform kann sogar trendige Sounds und Audio-Memes überwachen, insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels, indem sie die zugehörigen Hashtags, Erwähnungen und die Content-Leistung verfolgt. So können Sie sicher sein, dass Sie bei den audiobasierten Trends, die zunehmend die Unterhaltungen in den sozialen Netzwerken prägen, auf dem Laufenden bleiben.
Die Plattform nutzt die KI-gestützten Analysefunktionen von Talkwalker zur Überwachung von Social-Media-Trends und verfolgt Spitzenwerte bei Erwähnungen, Schlüsselwörtern, Hashtags und Stimmungen in Echtzeit.
Sie analysiert Unterhaltungen in mehr als 30 sozialen Medien und auf 150 Millionen Websites und verwendet anschließend Influencer-Mapping und Unterhaltungsclustering, um aufzudecken, wer und was die einzelnen Trends antreibt.
Mit vorausschauenden Analysen, Prognosevisualisierungen und proaktiven Warnmeldungen können Sie Inhalte, Kampagnen und Produktentwicklungen planen, bevor Trends ihren Höhepunkt erreichen und Ihre Marke an die Spitze bringen.
Ja. Hootsuite powered by Talkwalker AI unterstützt mehrsprachige und globale Social-Media-Trendüberwachung, sodass Sie Trends in verschiedenen Sprachen, Regionen und Märkten entdecken und analysieren können.
Trends werden in Echtzeit erkannt. Dabei werden Dashboards und Warnungen aktualisiert, sobald neue Daten gesammelt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung und Reaktion und macht die Plattform zu einem effektiven Trendforschungsinstrument für Teams, die schnell handeln müssen.
Ja, Hootsuite powered by Talkwalker AI bietet eine umfassende Suite von Visualisierungstools, die Trendanalysen intuitiv und umsetzbar machen.
Die Plattform bietet interaktive Trenddiagramme, die den Auf- und Abstieg von Themen im Zeitverlauf zeigen, sodass Sie schnell aufkommende Muster oder Anomalien erkennen können. Mit Heatmaps können Sie sehen, wann und wo sich Unterhaltungen intensivieren, während Themenwolken die am häufigsten diskutierten Keywords und Themen visuell hervorheben.
Darüber hinaus können Sie mit anpassbaren Dashboards alle relevanten Trenddaten, Kennzahlen und Visualisierungen an einem Ort zusammenfassen, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams.
Diese visuellen Hilfsmittel vereinfachen nicht nur komplexe Daten, sondern unterstützen auch eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung im Rahmen Ihres laufenden Workflows zur Überwachung von Social-Media-Trends.
Selbstverständlich. Mit Hootsuite powered by Talkwalker AI können Sie hochgradig anpassbare Benachrichtigungen für die Trends und Themen konfigurieren, die für Ihre Marke am wichtigsten sind. Sie können Benachrichtigungen für plötzliche Spitzen im Gesprächsvolumen, signifikante Stimmungsänderungen oder das Auftreten neuer Schlüsselwörter und Hashtags einrichten.
Diese Benachrichtigungen werden in Echtzeit zugestellt, sodass Sie umgehend über wichtige Veränderungen im Social-Media-Umfeld informiert werden. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Ihrem Team, schnell auf Chancen oder potenzielle Risiken zu reagieren, die Zielgruppenstimmung im Blick zu behalten und durch kontinuierliche Trendüberwachung in sozialen Medien den Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein.
Ja, Leistungsvergleich ist ein zentrales Merkmal von Hootsuite powered by Talkwalker AI und ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Marke bei aktuellen Themen, Hashtags und dem Share of Voice direkt mit wichtigen Wettbewerbern zu vergleichen. Es bietet nebeneinanderliegende Visualisierungen und Metriken, wodurch es leicht zu erkennen ist, wo Ihre Marke in der Unterhaltung führt oder hinterherhinkt.
Diese Wettbewerbsanalyse hilft Ihnen, Marktchancen aufzudecken, Bedrohungen vorherzusehen und Ihre Strategie auf Basis von Echtzeiteinblicken zu verfeinern. Durch die Verwendung eines einzigen, integrierten Trendforschungstools können Sie sicherstellen, dass Ihre Marke in einem sich schnell entwickelnden Social-Media-Umfeld agil und reaktionsfähig bleibt.
Ja. Die KI-gestützte Bild- und Videoerkennung erkennt Trendlogos, Objekte und Szenen und erweitert Ihre Trendforschung über textbasierte Unterhaltungen hinaus. Über Logos und Objekte hinaus kann die Bild- und Videoerkennung der Plattform Trends in Szenen, Farben und visuellen Stilen aufdecken und so ein umfassenderes Verständnis dafür vermitteln, was bei der Zielgruppe visuell Anklang findet.
Indem Sie Social-Media-Trend-Monitoring nutzen, um zu verstehen, was bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet, können Sie zeitnahe, relevante Inhalte erstellen, das Messaging verfeinern und an aufkommenden Unterhaltungen teilnehmen, um Relevanz und Interaktion zu steigern.
Trenderkenntnisse können für die Content-Planung, die Entwicklung von Kampagnen, Partnerschaften mit Influencern und sogar für Produktinnovationen genutzt werden. Indem Sie auf prädiktive Analysen und frühe Trendsignale reagieren, können Sie proaktiv die Strategie Ihrer Marke gestalten und Marktverschiebungen einen Schritt voraus sein.
Machen Sie Trends zu Ihrem Wettbewerbsvorteil
Erkennen Sie neue Trends, prognostizieren Sie, was als Nächstes kommt, und setzen Sie Erkenntnisse in Ihrer gesamten Strategie um – mit Hootsuite powered by Talkwalker AI.