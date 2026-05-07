Ja. Hootsuite bietet Tools, die Immobilienprofis dabei helfen, ihren nächsten großen Geschäftsabschluss zu ergattern. Hootsuite Posteingang hilft Ihnen, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und sie zu betreuen, von der ersten Interaktion bis zur Feier ihres neuen Zuhauses. Nutzen Sie Hootsuite, um sofort auf Nachrichten und Kommentare zu reagieren, an vorderster Front der Branchenunterhaltungen zu bleiben und Beziehungen zu pflegen.

Hootsuite Amplify ist ein weiteres erstklassiges Tool zur Generierung von potenziellen Kunden für Immobilienprofis. Damit kann Ihr Makler markensichere, genehmigte Inhalte einrichten, die Agenten auf ihren individuellen Social Media-Kanälen teilen können. Amplify hat unseren Kunden geholfen, ihren Umsatz aus sozialen Medien gegenüber dem Vorjahr um 250 Prozent zu steigern.