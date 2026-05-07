Das beste Social Media-Management-Tool für Immobilien
Ziehen Sie potenzielle Kunden an und stärken Sie Ihre Marke in den sozialen Medien mit einem Tool, mit dem Sie ganz einfach ansprechende Inhalte erstellen können. Hootsuite automatisiert die Routinearbeit und zeigt Ihre Wirkung und Ihre Rendite auf einen Blick.
Schließen Sie sich den größten Namen Ihrer Branche an
Drive revenue and attract more clients
Hootsuite for real estate agents and builders helps you acquire and retain clients, build brand awareness, and recruit top agents. Reach more people, attract high-value leads, and protect your brand from negative reviews — all in one place.
Verkürzen Sie die Reaktionszeit und sorgen Sie bei Kunden und potenziellen Kunden mit einem universellen Social Media-Posteingang für Interaktion. Er lässt Sie Nachrichten und Kommentare auf allen Ihren Plattformen verwalten.
Anpassbare Genehmigungsworkflows sorgen dafür, dass Ihre Nachrichten in all Ihren Agenturen und Büros regelkonform sind. Mit Integrationen wie Proofpoint können Sie sicherstellen, dass alle Beiträge den Compliance- und Markenstandards Ihres Unternehmens entsprechen, bevor Sie sie veröffentlichen.
Veröffentlichen Sie Ihre Einstellungsmöglichkeiten und verbreiten Sie die Bekanntheit Ihres Unternehmens mit Markenbotschafter-Tools.
Erhalten Sie mit erweiterten Berichten relevante Erkenntnisse darüber, was funktioniert und was nicht. Vergleichen Sie Ihre Leistung mit Ihrer Konkurrenz und Ihrer Branche insgesamt.
100 %
Ein Immobilienunternehmen verzeichnete mit Hilfe von Hootsuite Enterprise eine 100 %ige Steigerung der monatlichen Website-Besucherzahl.
3 X Rendite
Professionelle Dienstleistungsunternehmen haben unsere Tools genutzt, um den über soziale Medien erzielten Umsatz um mehr als 250 % zu steigern.
Hootsuite hat uns geholfen, unseren Ruf als Immobilienmakler mit einem Luxusangebot zu festigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unser Social Media-Content den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden entspricht.
Holen Sie sich Ihre Social Media-Bewertung
Finden Sie heraus, ob Ihre Social Media-Präsenz ein totaler Abriss oder ein Immobilientraum ist. Finden Sie heraus, wo Sie auf der Reifeskala der sozialen Medien stehen (und holen Sie sich Ratschläge, wie Sie sich verbessern können).
Die Tools, die Sie benötigen, um potenzielle Kunden zu gewinnen und die Rendite nachzuweisen – auf einer sicheren Plattform
Immobilienmakler nutzen Hootsuite, um ihren Kundenstamm effektiv zu vergrößern. Mit unseren KI-basierten Tools zur Erstellung von Inhalten können Sie Inhalte in der Hälfte der Zeit erstellen und messen.
Gewinnen Sie mehr Kunden und begeistern Sie Ihre bestehenden
Steigern Sie die Markenbekanntheit und gewinnen Sie mehr hochwertige potenzielle Kunden mit Social Advertising, fortschrittlichen Analysen und Social Selling-Tools. Nutzen Sie außerdem den universellen Social Media-Posteingang von Hootsuite, um mit potenziellen und aktuellen Kunden in Kontakt zu treten.
Bleiben Sie der Konkurrenz meilenweit voraus
Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab mit effizienten Planungs- und Veröffentlichungstools, mit denen Sie innerhalb von Sekunden ansprechende Inhalte erstellen können. Nutzen Sie die Analysefunktionen von Hootsuite, um Ihre Leistung im Vergleich zu Ihren größten Konkurrenten zu messen, und erhalten Sie personalisierte Tipps, wie Sie sich verbessern können.
Erstellen Sie fesselnde Inhalte (die auch regelkonform sind)
Ziehen Sie mehr hochwertige potenzielle Kunden an mit maßgeschneiderten Inhaltsvorschlägen und markengeprüften Vorlagen. Bauen Sie Beziehungen zu Kunden und potenziellen Kunden mit KI-generierten Inhalten auf, die auf dem basieren, was bei anderen Agenten funktioniert.
Verpassen Sie nie wieder eine Erwähnung (oder einen heißen neuen Trend)
Verfolgen Sie, was die Leute über Ihre Marke sagen und wie sie sich dabei fühlen. Hootsuite Listening (powered by Talkwalker) erleichtert die Überwachung von Erwähnungen und Markenwahrnehmung. Und mit leistungsstarken Trendforschungstools können Sie das Engagement steigern, indem Sie Inhalte veröffentlichen, die bei Kollegen und potenziellen Kunden Anklang finden.
Mit Social Media mehr verkaufen
Das Hootsuite Amplify-Dashboard für Social Selling hilft Ihnen, potenzielle Kunden zu finden und mit ihnen zu interagieren. Positionieren Sie Ihr Team als Vordenker und bereiten Sie es darauf vor, wirkungsvolle, markenbezogene Inhalte zu teilen. Nutzen Sie außerdem Hootsuite Streams, um Menschen zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten, die in Ihrer Nähe nach Diensten wie Ihrem suchen.
Ressourcen für Immobilienmakler
Trends, Tipps und Taktiken, um das Beste aus den sozialen Medien herauszuholen
Fallstudie: Michael Graham
Erfahren Sie, wie das Immobilienunternehmen Michael Graham Hootsuite nutzte, um die monatlichen Website-Besucher um 100 % zu steigern.
Blog: Ideen für Social Media-Beiträge für den Immobilienbereich
Gewinnen Sie neue Käufer und Verkäufer mit dieser Liste von 26 Social Media-Beiträgen zum Thema Immobilien.
Fallstudie: Markenbotschafter
Erfahren Sie, wie das Markenbotschafter-Tool von Hootsuite Marken dabei geholfen hat, ihren Umsatz im Jahresvergleich um 250 % zu steigern.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Hootsuite bietet Tools, die Immobilienprofis dabei helfen, ihren nächsten großen Geschäftsabschluss zu ergattern. Hootsuite Posteingang hilft Ihnen, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und sie zu betreuen, von der ersten Interaktion bis zur Feier ihres neuen Zuhauses. Nutzen Sie Hootsuite, um sofort auf Nachrichten und Kommentare zu reagieren, an vorderster Front der Branchenunterhaltungen zu bleiben und Beziehungen zu pflegen.
Hootsuite Amplify ist ein weiteres erstklassiges Tool zur Generierung von potenziellen Kunden für Immobilienprofis. Damit kann Ihr Makler markensichere, genehmigte Inhalte einrichten, die Agenten auf ihren individuellen Social Media-Kanälen teilen können. Amplify hat unseren Kunden geholfen, ihren Umsatz aus sozialen Medien gegenüber dem Vorjahr um 250 Prozent zu steigern.
Weitere Ressourcen zur Generierung von potenzielle Kunden im Immobilienbereich finden Sie im Hootsuite-Blog.
Ja. Wir wissen, dass es schwierig ist, Ihre Beiträge in den sozialen Medien für Immobilien frisch und ansprechend zu halten. Deshalb haben wir eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, Ihren Content-Kalender schnell zu füllen.
OwlyWriter AI, unser KI-gestützter Untertitelautor und Ideengenerator, hilft Ihnen, Immobilieninhalte für soziale Medien zu erstellen. Geben Sie ein paar Worte ein, und das Programm schreibt Ihre Bildunterschriften für die sozialen Medien von Grund auf neu, fügt die wichtigsten Makler-Hashtags hinzu und schlägt Ihnen sogar Themenideen für Ihre Beiträge vor.
Darüber hinaus finden Sie in Hootsuite eine Vielzahl stilvoller Social Media-Beitragsvorlagen. Passen Sie sie einfach mit Ihren Inhalten an und klicken Sie auf „Veröffentlichen“.
Ja. Hootsuite wurde entwickelt, um Unternehmen aller Art bei der Verwaltung ihrer bezahlten Anzeigen und organischen Beiträge in den sozialen Medien zu unterstützen. Von der Entwicklung von Facebook-Anzeigen für Immobilienmakler bis hin zur Verwaltung und Überwachung von sozialen Anzeigen auf LinkedIn und Instagram – Hootsuite vereint alles in einem praktischen Dashboard.
Außerdem: Wenn Sie sich jetzt anmelden, erhalten Sie außerdem automatisch ein Werbeguthaben in Höhe von 500 USD für die Werbung auf LinkedIn.
Selbstverständlich! Hootsuite verfügt über alle Tools, die Sie zur schnellen Umsetzung Ihrer Social Media-Strategie im Immobilienbereich benötigen. Von Tools zur Erstellung von Inhalten bis hin zu Streams, mit denen Sie hören können, was andere über Ihre Marke oder Branche sagen – Hootsuite vereinfacht die Strategieentwicklung.
Füllen Sie Ihren Social Media-Kalender für den Immobilienbereich schnell mit den Automatisierungstools von Hootsuite, einschließlich eines KI-gestützten Hashtag-Generators, eines Untertitelschreibers und einer Ideen-Engine. Bereiten Sie mit attraktiven Social Media-Vorlagen in Sekundenschnelle Inhalte für jedes Netzwerk vor.
Mit Mehrfach-Posting und plattformübergreifendem Publizieren können Sie auch den Posting-Prozess automatisieren. Planen Sie, dass Beiträge auf Ihren sozialen Kanälen veröffentlicht werden, sobald Ihr Eintrag online ist. Anschließend können Sie mit Hootsuite Analytics mühelos Ihre Leistung verfolgen und personalisierte Tipps zur Verbesserung erhalten.