Reputationsmanagement, das Ihnen die Kontrolle über das Narrativ gibt
Mit Warnmeldungen zu Erwähnungen in Echtzeit, der Verwaltung von Bewertungen und der proaktiven Stimmungsüberwachung können Sie den Ruf Ihrer Marke mühelos schützen. Das alles bietet Ihnen Hootsuite powered by Talkwalker AI.
Verfolgen Sie den Zustand der Marke, die Stimmung und aufkommende Risiken
über Millionen von Quellen
Das Management Ihrer Markenreputation sollte sich nicht reaktiv anfühlen. Mit branchenführenden Daten, Echtzeitüberwachung und fortschrittlicher KI erzeugen Sie ein Kraftfeld zur Krisenprävention.
Behalten Sie mit Echtzeit-Warnungen die Kontrolle über das Messaging Ihrer Marke. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Erwähnungen in die Höhe schnellen, sich die Stimmung ändert oder sich ungewöhnliche Gesprächsmuster abzeichnen.
Hootsuite analysiert Millionen von Kontaktpunkten (soziale Medien, Nachrichten, Blogs, Foren, Videos und sogar Bewertungsseiten), um einen ganzheitlichen Überblick über die Stimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten.
Reputation ist relativ, daher ist es entscheidend zu wissen, wo Sie stehen. Vergleichen Sie den Marktanteil, die Stimmung, die Sichtbarkeit und die Medienresonanz Ihrer Marke direkt mit denen Ihrer wichtigsten Wettbewerber, um zu sehen, wie Sie im Vergleich abschneiden.
Das Management der Markenreputation muss nicht stundenlange Analysen erfordern. Mit Blue Silk™ AI und Yeti Co-Pilot können Sie Millionen von Datenpunkten sofort in verdauliche Zusammenfassungen, Trendprognosen und Aktionspläne umwandeln.
Sie müssen wissen, was die Leute sagen, um zu verstehen, was möglicherweise als unpassend empfunden wird … Es geht darum, die wichtigsten Entscheidungsträger zu informieren, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
Verfolgen Sie den Zustand der Marke, die Stimmung und aufkommende Risiken über Millionen von Quellen
Das Management Ihrer Markenreputation sollte sich nicht reaktiv anfühlen. Mit branchenführenden Daten, Echtzeitüberwachung und fortschrittlicher KI erzeugen Sie ein Kraftfeld zur Krisenprävention.
Medienbeobachtung: Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den Ruf Ihrer Marke in allen Medien
Nutzen Sie Einblicke in die Stimmungslage in Echtzeit, die Bewertung der Medienwirkung und das Benchmarking der Konkurrenz, um genau zu sehen, wie Ihre Marke wahrgenommen wird. Mit einem einheitlichen Überblick über alle Kanäle wissen Sie immer, wo sich Unterhaltungen zuspitzen und wo Ihr Ruf gefährdet ist.
Krisenmanagement: Reagieren Sie, bevor kleine Störungen sich zu Krisen entwickeln
Bleiben Sie über ungewöhnliche Spitzen bei Erwähnungen, Verschiebungen der negativen Stimmung und schnelllebigen Erzählungen auf dem Laufenden. Mit der KI-gestützten Erkennung von Anomalien, Echtzeitwarnungen, der Verfolgung der Auswirkungen und der Analyse der Zeitachse wissen Sie immer, ob sich eine Krise anbahnt.
Bewertungsmanagement: Negativität mildern und Positivität verstärken
Überwachen Sie die Bewertungen auf den wichtigsten Plattformen an einem Ort, um zu verstehen, wie Kunden wirklich über Ihre Produkte, Dienstleistungen und Ihr Markenerlebnis denken. Hootsuite fasst Bewertungen, Stimmungen und Themen zusammen, damit Sie schnell Muster erkennen, Probleme angehen und positives Feedback fördern können.
Kundenservice: Kundenzufriedenheit steigern und Reaktionszeiten verkürzen
Beschleunigen Sie die Reaktionszeiten und personalisieren Sie jede Kundeninteraktion mit einem einheitlichen, KI-gestützten Social-Media-Posteingang. Automatisierungen, intelligente Antworten und fähigkeitsbasierte Weiterleitung helfen Ihrem Team, schneller zu arbeiten, während CSAT-Scoring und Echtzeit-Einblicke die Zufriedenheit hoch halten.
Compliance und Sicherheit: Risiko reduzieren und Informationen schützen
Sicherheit ist entscheidend für eine starke Strategie zum Management der Unternehmensreputation. Halten Sie Ihre Aufzeichnungen sauber mit Compliance- und Sicherheitsintegrationen wie Proofpoint, integrierten Workflow-Automatisierungstools und Funktionen, die die personenbezogenen Daten Ihrer Kunden schützen.
Mit einem einzigen Tool können Sie entstehende Narrative verfolgen, prognostizieren und darauf reagieren.
Die besten Online-Reputationsmanagement-Tools sollten Sie nicht nur vor Risiken warnen, sondern Ihnen auch helfen, positives Feedback in Chancen zu verwandeln.
Echtzeitwarnungen
Finden Sie heraus, wann Negativität aufkommt, wann sich die Stimmung ändert und wann Sie Ihren Plan für Markenreputation in Aktion setzen sollten.
Marken-Sentimentanalyse
Verstehen Sie, wie Ihr Publikum wirklich über Ihre Marke denkt – mit KI-gestützter Sentimentanalyse. Beobachten Sie Veränderungen in der Wahrnehmung und verfolgen Sie die Gesundheit Ihrer Marke im Laufe der Zeit.
Messung von Earned Media
Messen Sie Reichweite, Engagement und Wirkung von Medienberichterstattung und PR-Kampagnen. Quantifizieren Sie den Wert von Earned Media und zeigen Sie den Einfluss Ihrer Kommunikationsinitiativen auf.
Visuelles Social Listening
Identifizieren Sie Markenerwähnungen in Bildern, Videos und Audiodateien – denn Bedrohungen für Ihren Ruf beschränken sich nicht nur auf Texte.
Share-of-Voice-Analyse
Vergleichen Sie Ihre Marke mit der Ihrer Wettbewerber und verfolgen Sie Ihre Präsenz in wichtigen Online-Gesprächen, in sozialen Netzwerken und sogar in LLMs wie ChatGPT und Claude.
Wettbewerber-Benchmarking
Vergleichen Sie die Stimmung, Sichtbarkeit, den Stimmenanteil, die Themen und die Medienresonanz Ihrer Marke mit wichtigen Wettbewerbern.
KI-gestützte Risikoeinblicke
Nutzen Sie prädiktive Analysen, um aufkommende Bedrohungen, Trendnarrative und potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor sie an Dynamik gewinnen.
Demografische Einblicke
Kennen Sie die Demografie der Personen, die die Unterhaltung führen – Alter, Interessen, Berufsrolle und mehr –, um Ihre Antworten effektiv zu gestalten.
Spitzenerkennung
Automatische Erkennung ungewöhnlicher Spitzenwerte bei Volumen, Reichweite oder Interaktion, damit Sie schnelllebige Storys sofort untersuchen können.
„Talkwalker bietet Echtzeitdaten und die Möglichkeit, extrem schnell zu reagieren, was für ein effektives Reputations- und Krisenmanagement unerlässlich ist.“
Insights und Ressourcen
Management der Markenreputation: 10 Strategien zur Schadensvermeidung
Im Hootsuite-Blog finden Sie Tipps zum Schutz Ihrer Markenreputation und erfahren, was Sie vermeiden sollten.
8 unverzichtbare Bestandteile eines intelligenten Plans für Social-Media-Governance
Erfahren Sie, wie Sie eine Social-Media-Governance-Strategie zum Schutz Ihrer Marke entwickeln können, egal, was in den sozialen Medien passiert.
Social-Media-Compliance in regulierten Branchen: Unser aktueller Leitfaden
Bewahren Sie Ihre Organisation vor Risiken mit diesem vollständigen Leitfaden zur Social-Media-Compliance.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Corporate-Reputationsmanagement ist die Praxis der Überwachung und Beeinflussung der Wahrnehmung Ihrer Marke durch die Öffentlichkeit, Kunden, Investoren und Mitarbeiter. Hootsuite powered by Talkwalker AI hilft Ihnen dabei, indem es Medienbeobachtung in Echtzeit, Stimmungsanalysen und die Problemerkennung über alle Kanäle hinweg bietet. SO können Sie Ihr Unternehmensimage effektiv schützen und schnell auf entstehende Risiken reagieren.
Hootsuite powered by Talkwalker AI überwacht die Markenreputation, indem es Millionen von Gesprächen in sozialen Medien, Nachrichten, Blogs, Foren und Bewertungsportalen in Echtzeit verfolgt. Blue Silk™ AI analysiert die Stimmung, erkennt ungewöhnliche Aktivitätsspitzen und hebt aufkommende Risiken hervor, bevor sie eskalieren. Mit einheitlichen Dashboards, Wettbewerbs-Benchmarking und automatischen Warnmeldungen erhalten Sie jederzeit einen vollständigen Überblick darüber, wie Ihre Marke auf allen Kanälen wahrgenommen wird.
Die Wahrung der Markenreputation bedeutet sicherzustellen, dass Ihre Markenkommunikation, Ihre Aktivitäten und Ihre öffentliche Wahrnehmung mit Branchenvorschriften, internen Standards und den Erwartungen Ihrer Stakeholder im Einklang stehen. Hootsuite unterstützt die Einhaltung der reputationsrelevanten Compliance, indem es regulierte Unterhaltungen überwacht, potenzielle Risikosignale aufzeigt und nachprüfbare Analysen zur Stimmung und zum Einfluss der Medien bereitstellt. Dies hilft Teams, das Vertrauen zu erhalten, Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen und schnell auf Reputationsbedrohungen zu reagieren.
Die beste Software für das Reputationsmanagement bietet Echtzeit-Überwachung, genaue Stimmungsanalyse, Problemerkennung und tiefgreifende kanalübergreifende Einblicke. Hootsuite powered by Talkwalker AI gilt als führend, weil es eine unternehmensweite Datenabdeckung mit leistungsstarker KI kombiniert und es Marken ermöglicht, Risiken frühzeitig zu erkennen, die Leistung zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit umfassender Medienbeobachtung, Wettbewerbsanalysen und flexiblen Berichten bietet Talkwalker Teams alles, was sie brauchen, um ihren Ruf zu schützen und zu stärken.
Ja. Hootsuite powered by Talkwalker AI ist eine erstklassige Software für Reputationsmanagement für Agenturen und Dienstleister. Sie können die Dashboards und Exporte mit Ihrem eigenen Branding anpassen, um professionelle, kundengerechte Einblicke zu ermöglichen. Präsentieren Sie Medienbeobachtung, Stimmungsanalysen, Wettbewerbsvergleiche und Kriseneinblicke unter Ihrer eigenen Marke.
Die Social-Media-Bedrohungsüberwachung identifiziert Frühwarnzeichen für Krisen, einschließlich negativer Stimmungsspitzen, schädlicher Inhalte, Fehlinformationen oder schnelllebiger Narrative. Mit Echtzeitwarnungen können Marken reagieren, bevor potenzielle Probleme eskalieren.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Marken-Story, bevor es jemand anderes tut
Fordern Sie eine persönliche Demo an, um genau zu sehen, wie Hootsuite powered by Talkwalker AI Ihnen beim Schutz der Reputation Ihrer Marke helfen kann.