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Hootsuite-Diagramm zur Stimmungsanalyse im Zeitverlauf mit drei Phasen: Prä-Viral, Kritische Masse und Reaktion, dargestellt durch positive, neutrale und negative Linien

Bleiben Sie jeder Krise einen Schritt voraus

Überwachen, reagieren und schützen Sie Ihre Marke, wenn es am wichtigsten ist – mit Hootsuite powered by Talkwalker AI. Verpassen Sie nichts mehr mit der Krisenmanagement-Software, die auf dem weltweit größten Datensatz basiert.

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Beseitigen Sie Negativität, zerstreuen Sie Fehlinformationen und verteidigen Sie Ihre Marke

Von Sicherheitsvorfällen bis hin zu Medienskandalen – Hootsuite Powered by Talkwalker AI unterstützt Sie bei der Bewältigung von Turbulenzen in jeder Phase des Prozesses.

TV-/Monitor-Symbol mit Stern

Überwachen

Verfolgen Sie potenzielle Probleme auf über 30 sozialen Medien, über 300 Bewertungsportalen und über 150 Millionen Websites.

Symbol für Daumen hoch, Daumen runter

Antworten

Reagieren Sie auf Negativität, gehen Sie auf Fehlinformationen ein und versenden Sie Ihre Mitteilungen schneller mit einem einheitlichen Social-Media-Posteingang und automatisierten Workflows.

Dashboard-Symbol

Verbessern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um die Wirksamkeit Ihrer Reaktionsstrategie zu belegen und einen Plan für die Zukunft zu formulieren.

Betrachten Sie Ihre nächste Markenkrise als erledigt

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über neu auftretende Risiken, reagieren Sie sicher und schnell, und sorgen Sie mit den Krisenkommunikationsmanagement-Tools von Hootsuite dafür, dass Ihre Teams stets auf dem neuesten Stand bleiben. 

Erkennen Sie potenzielle Bedrohungen, lange bevor sie sich ausbreiten. Erkennen Sie ungewöhnliche Spitzen in der Unterhaltung, verfolgen Sie Stimmungsumschwünge und erkennen Sie Frühwarnsignale in sozialen Netzwerken, Printmedien, Rundfunk und im offenen Internet. 

Nutzen Sie die permanente Überwachung mit vollständiger Datenabdeckung und ohne Drosselung. Verfolgen Sie, wie sich Ihre Krise von Minute zu Minute entwickelt, damit Ihr Team die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit ergreifen kann.

Nutzen Sie vordefinierte Workflows, automatische Warnmeldungen und kanalübergreifende Tools, um zeitnahe, präzise Antworten zu geben und die Arbeit der verschiedenen Abteilungen nahtlos zu koordinieren.

Verfolgen Sie die Stimmung, das Medienaufkommen und die Reaktion des Publikums, während Sie Ihre Kommunikation ausrollen. Belegen Sie die Wirksamkeit Ihrer Krisenstrategie mit klaren, aussagekräftigen Berichten.

Analytik-Dashboard für Kundenfeedback mit Sentiment-Analyse, roten und grünen Balken und einem positiven Social-Media-Kommentar über Kaffee
Liniendiagramm, das die Ergebnisse im Zeitverlauf vom 7. bis 10. Juli zeigt, mit einer rosa Trendlinie, die zwischen 100.000 und 400.000 schwankt, und einem blau schattierten Projektionsbereich
Hootsuite-Dashboard zur Markeninteraktion mit vier horizontalen Balkendiagrammen, die Prozentsätze von 37 % bis 64 % anzeigen, mit einem Social-Media-Kommentar darunter.
Das Analyse-Dashboard von Hootsuite zeigt ein Stimmungsdiagramm mit positiven, neutralen und negativen Trendlinien für den Zeitraum vom 7. bis 9. Juli mit 345.000 Ergebnissen

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NYC-Logo der Stadt New York
Die Hootsuite-Plattform hat sich in Notsituationen als unverzichtbar erwiesen. Sie ist unsere zentrale Anlaufstelle für alles Mögliche – vom Nachrichtenmanagement und der Bekämpfung von Gerüchten über die Zusammenarbeit mit anderen Agenturen bis hin zu Analytics zur Verbesserung unserer Programme.
Allison Pennisi
Deputy Director of Communications
City of New York

Eine leistungsstarke Krisenmanagement-Plattform, entwickelt für moderne Teams

Vereinfachen Sie die Krisenkommunikation, indem Sie Ihre gesamte Strategie auf einer einzigen Plattform zusammenführen.

Hootsuite Analyse-Dashboard, das Trends in der Medienberichterstattung und länderspezifische Reichweitendaten anzeigt, mit Optionen zur Erstellung von Berichten und Benachrichtigungen

Alles sehen – mit Abdeckung über Social Media und das Internet

Mit den branchenführenden Daten von Talkwalker stellen Sie sicher, dass Sie keine Erwähnung verpassen. Überwachen Sie soziale Medien, Nachrichten, Foren, Radio, Fernsehen, Printmedien und mehr weltweit mit unübertroffener Genauigkeit und Geschwindigkeit. Darüber hinaus können Sie Markenerwähnungen in Videos, Bildern, Podcasts und mehr aufspüren.

Dashboard zur Analyse des Kundenfeedbacks von Hootsuite zeigt eine Stimmungsanalyse mit 75 % positiven und 14 % negativen Antworten sowie Tools zur Berichterstellung

Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, wenn jede Sekunde zählt

Erhalten Sie Mobil- und E-Mail-Benachrichtigungen , sobald sich eine Unterhaltung zuspitzt – zu jeder Zeit, Tag und Nacht. Reagieren Sie sofort mit den nötigen Informationen, damit Ihr Team schnell und proaktiv reagieren kann. Legen Sie hochgradig personalisierte Krisenmeldungen fest, die auf vordefinierten Auslösern und einzigartigen Filtern basieren.

Hootsuite-Dashboard mit Oberfläche zur Krisenvorhersageanalyse mit rosafarbenem Diagramm, Navigationsmenü und Benachrichtigungsschaltfläche für die nächsten 30 Tage

Immer auf alles vorbereitet – mit der nächsten Generation von Social Listening und Analysen

Verwandeln Sie unstrukturierte Social-Media-Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Krisenvorsorge, Kommunikation und Entscheidungsfindung. Und das alles in einer Sache von Sekunden. Blue Silk™ AI analysiert sofort große Datenmengen und verdichtet sie zu klaren, leicht verständlichen Zusammenfassungen und Aktionsplänen.

Das Dashboard der Hootsuite-Stimmungsanalyse zeigt die wichtigsten Treiber und Themen mit positiven, neutralen und negativen Indikatoren der Markenwahrnehmung.

Ihre Abläufe für die Krisenkommunikation vereinheitlichen und optimieren

Verwalten Sie Genehmigungen, koordinieren Sie die Nachrichtenübermittlung und sprechen Sie Ihr Publikum im richtigen Moment an. Sorgen Sie dafür, dass alle an einem Strang ziehen und vermeiden Sie Rätselraten. Integrieren Sie Compliance-Tools, um sicherzustellen, dass alle von Ihnen gesendeten Nachrichten markenkonform sind und den Vorschriften entsprechen.

Zwei Liniendiagramme, die die Krisenergebnisse und die Nettostimmung im Zeitverlauf zeigen, mit rosa und grünen Wellenlinien auf weißem Hintergrund mit Gitternetzlinien

Aufstellung Ihrer Marke für Prävention, nicht nur Reaktion

Nutzen Sie prädiktive Analysen, um potenzielle Risiken zu ermitteln, aufkommende Narrative zu erkennen und anfällige Bereiche zu identifizieren, bevor eine Krise konkrete Formen annimmt. Antizipieren Sie kleinere Probleme, die aufflammen könnten, und überwachen Sie Ihre Fortschritte, während Sie Taktiken zur Brandbekämpfung umsetzen.

Mit intelligenten Krisenmanagement-Tools sind Sie jeder Bedrohung einen Schritt voraus

Identifizieren Sie proaktiv Risiken mit Echtzeitwarnungen, visuellem Listening, KI-gestützten Vorhersagen, einheitlichen Workflows und vielem mehr.

Megafon-Symbol

Intelligente Echtzeit-Benachrichtigungen

Sie werden benachrichtigt, sobald sich die Unterhaltung zuspitzt oder die Stimmung umschlägt, damit Sie handeln können, bevor die Situation eskaliert.

Bild mit Lupensymbol

Visuelles Social Listening

Identifizieren Sie Markenerwähnungen in Bildern, Videos und Audiodateien – denn Bedrohungen für Ihren Ruf beschränken sich nicht nur auf Texte. 

Chart eines Aufwärtstrends mit Lupe

Spitzenerkennung

Automatische Erkennung ungewöhnlicher Spitzenwerte bei Volumen, Reichweite oder Interaktion, um schnelllebige Storys sofort untersuchen zu können.

Symbol für Krisenwarnung

KI-gestützte Risikoeinblicke

Nutzen Sie prädiktive Analysen, um aufkommende Bedrohungen, Trendnarrative und potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor sie an Dynamik gewinnen.

Sprechblasensymbol

Einheitliche Arbeitsabläufe für die Krisenreaktion

Koordinieren Sie Messaging, Freigaben und teamübergreifende Zusammenarbeit direkt in Hootsuite, um schneller und gezielter reagieren zu können.

Chart eines Aufwärtstrends mit Glitzern

Trendprognose

Erkennen Sie potenzielle Probleme, bevor sie außer Kontrolle geraten. Prognostizieren Sie die Gesprächsentwicklung und identifizieren Sie Nutzermuster.

„Talkwalker bietet Echtzeitdaten und die Möglichkeit, extrem schnell zu reagieren, was für ein effektives Reputations- und Krisenmanagement unerlässlich ist.“
Bengin Korkmaz
Chief Manager of Open Source Intelligence
DIE PR-BERATER

Insights und Ressourcen

Smartphone mit aktiver Krisenwarnung

Social-Media-Krisenmanagement in 9 Schritten

Bereiten Sie Ihr Team mit Expertentipps, Beispielen und Kommunikationsstrategien auf jede Krise vor.

Mehr erfahren →
Laptop mit Kopfhörern und Posteingangssymbol

On-Demand-Webinar: Bewältigung von Krisen in den sozialen Medien

Lernen Sie von erfahrenen Experten für Krisenkommunikation, wie Sie am effektivsten auf riskante Zwischenfälle reagieren können.

Mehr erfahren →
Laptop mit Artikel und Stift

Verfassung einer krisenfesten Social-Media-Richtlinie + kostenlose Vorlage

Mit diesem Leitfaden und dieser kostenlosen Vorlage können Sie ganz einfach definieren, wie sich Ihre Mitarbeiter online verhalten sollten.

Mehr erfahren →

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja. Hootsuite powered by Talkwalker AI wurde speziell für das Krisenmanagement in sozialen Medien entwickelt. Es kombiniert Echtzeitüberwachung, fortschrittliches Social-Media-Listening und schnelle Reaktionsworkflows. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen, die Kommunikation auf allen Plattformen verwalten und Ihre Marke schützen, wenn Unterhaltungen eskalieren.

Die Plattform kann ein breites Spektrum an Krisen erkennen – einschließlich Produktproblemen, Kundenbeschwerden, viralen negativen Posts, Desinformation, PR-Skandalen, Datenschutzverletzungen, Sicherheitsvorfällen, Fehlverhalten von Mitarbeitern, branchenweiten Problemen und mehr. Mit KI-gestützter Trenderkennung und visuellem Listening können sowohl textbasierte als auch nicht textbasierte Bedrohungen aufgedeckt werden, bevor sie sich verbreiten.

Hootsuite powered by Talkwalker AI überwacht Millionen von Quellen in sozialen Medien, Nachrichten, Blogs, Foren, Bewertungsseiten, Podcasts, Videoplattformen und dem offenen Internet. Darüber hinaus nutzt es visuelles Listening, um Markenerwähnungen in Bildern und Videos zu erkennen. All dies macht es zu einer der umfassendsten Plattformen für Krisenkommunikation auf dem Markt.

Die beste Software für die Krisenkommunikation ist eine, die Früherkennung, vollständige Datenerfassung, Echtzeitwarnungen und koordinierte Reaktionsabläufe kombiniert. Hootsuite powered by Talkwalker bietet all dies in einer einzigen Krisenmanagementlösung, die branchenführendes Social Listening mit einem zentralen Dashboard für das Management der Krisenkommunikation vereint.

Analytics-Dashboard, das Erwähnungen und Stimmungsdaten mit Balkendiagrammen und einem Kreisdiagramm zeigt, Powered by Talkwalker AI, auf einem rot abgestuften Hintergrund.

Effektiver Schutz Ihrer Marke vor Krisen

Schützen Sie Ihre Marke mit intelligenteren, schnelleren und proaktiveren Lösungen für das Krisenmanagement. Mit Hootsuite powered by Talkwalker AI können Sie überwachen, reagieren und schnell wieder zum Normalzustand zurückkehren.

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