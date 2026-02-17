Bleiben Sie jeder Krise einen Schritt voraus
Überwachen, reagieren und schützen Sie Ihre Marke, wenn es am wichtigsten ist – mit Hootsuite powered by Talkwalker AI. Verpassen Sie nichts mehr mit der Krisenmanagement-Software, die auf dem weltweit größten Datensatz basiert.
Beseitigen Sie Negativität, zerstreuen Sie Fehlinformationen und verteidigen Sie Ihre Marke
Von Sicherheitsvorfällen bis hin zu Medienskandalen – Hootsuite Powered by Talkwalker AI unterstützt Sie bei der Bewältigung von Turbulenzen in jeder Phase des Prozesses.
Überwachen
Verfolgen Sie potenzielle Probleme auf über 30 sozialen Medien, über 300 Bewertungsportalen und über 150 Millionen Websites.
Antworten
Reagieren Sie auf Negativität, gehen Sie auf Fehlinformationen ein und versenden Sie Ihre Mitteilungen schneller mit einem einheitlichen Social-Media-Posteingang und automatisierten Workflows.
Verbessern
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um die Wirksamkeit Ihrer Reaktionsstrategie zu belegen und einen Plan für die Zukunft zu formulieren.
Betrachten Sie Ihre nächste Markenkrise als erledigt
Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über neu auftretende Risiken, reagieren Sie sicher und schnell, und sorgen Sie mit den Krisenkommunikationsmanagement-Tools von Hootsuite dafür, dass Ihre Teams stets auf dem neuesten Stand bleiben.
Erkennen Sie potenzielle Bedrohungen, lange bevor sie sich ausbreiten. Erkennen Sie ungewöhnliche Spitzen in der Unterhaltung, verfolgen Sie Stimmungsumschwünge und erkennen Sie Frühwarnsignale in sozialen Netzwerken, Printmedien, Rundfunk und im offenen Internet.
Nutzen Sie die permanente Überwachung mit vollständiger Datenabdeckung und ohne Drosselung. Verfolgen Sie, wie sich Ihre Krise von Minute zu Minute entwickelt, damit Ihr Team die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit ergreifen kann.
Nutzen Sie vordefinierte Workflows, automatische Warnmeldungen und kanalübergreifende Tools, um zeitnahe, präzise Antworten zu geben und die Arbeit der verschiedenen Abteilungen nahtlos zu koordinieren.
Verfolgen Sie die Stimmung, das Medienaufkommen und die Reaktion des Publikums, während Sie Ihre Kommunikation ausrollen. Belegen Sie die Wirksamkeit Ihrer Krisenstrategie mit klaren, aussagekräftigen Berichten.
Die Hootsuite-Plattform hat sich in Notsituationen als unverzichtbar erwiesen. Sie ist unsere zentrale Anlaufstelle für alles Mögliche – vom Nachrichtenmanagement und der Bekämpfung von Gerüchten über die Zusammenarbeit mit anderen Agenturen bis hin zu Analytics zur Verbesserung unserer Programme.
Eine leistungsstarke Krisenmanagement-Plattform, entwickelt für moderne Teams
Vereinfachen Sie die Krisenkommunikation, indem Sie Ihre gesamte Strategie auf einer einzigen Plattform zusammenführen.
Alles sehen – mit Abdeckung über Social Media und das Internet
Mit den branchenführenden Daten von Talkwalker stellen Sie sicher, dass Sie keine Erwähnung verpassen. Überwachen Sie soziale Medien, Nachrichten, Foren, Radio, Fernsehen, Printmedien und mehr weltweit mit unübertroffener Genauigkeit und Geschwindigkeit. Darüber hinaus können Sie Markenerwähnungen in Videos, Bildern, Podcasts und mehr aufspüren.
Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, wenn jede Sekunde zählt
Erhalten Sie Mobil- und E-Mail-Benachrichtigungen , sobald sich eine Unterhaltung zuspitzt – zu jeder Zeit, Tag und Nacht. Reagieren Sie sofort mit den nötigen Informationen, damit Ihr Team schnell und proaktiv reagieren kann. Legen Sie hochgradig personalisierte Krisenmeldungen fest, die auf vordefinierten Auslösern und einzigartigen Filtern basieren.
Immer auf alles vorbereitet – mit der nächsten Generation von Social Listening und Analysen
Verwandeln Sie unstrukturierte Social-Media-Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Krisenvorsorge, Kommunikation und Entscheidungsfindung. Und das alles in einer Sache von Sekunden. Blue Silk™ AI analysiert sofort große Datenmengen und verdichtet sie zu klaren, leicht verständlichen Zusammenfassungen und Aktionsplänen.
Ihre Abläufe für die Krisenkommunikation vereinheitlichen und optimieren
Verwalten Sie Genehmigungen, koordinieren Sie die Nachrichtenübermittlung und sprechen Sie Ihr Publikum im richtigen Moment an. Sorgen Sie dafür, dass alle an einem Strang ziehen und vermeiden Sie Rätselraten. Integrieren Sie Compliance-Tools, um sicherzustellen, dass alle von Ihnen gesendeten Nachrichten markenkonform sind und den Vorschriften entsprechen.
Aufstellung Ihrer Marke für Prävention, nicht nur Reaktion
Nutzen Sie prädiktive Analysen, um potenzielle Risiken zu ermitteln, aufkommende Narrative zu erkennen und anfällige Bereiche zu identifizieren, bevor eine Krise konkrete Formen annimmt. Antizipieren Sie kleinere Probleme, die aufflammen könnten, und überwachen Sie Ihre Fortschritte, während Sie Taktiken zur Brandbekämpfung umsetzen.
Mit intelligenten Krisenmanagement-Tools sind Sie jeder Bedrohung einen Schritt voraus
Identifizieren Sie proaktiv Risiken mit Echtzeitwarnungen, visuellem Listening, KI-gestützten Vorhersagen, einheitlichen Workflows und vielem mehr.
Intelligente Echtzeit-Benachrichtigungen
Sie werden benachrichtigt, sobald sich die Unterhaltung zuspitzt oder die Stimmung umschlägt, damit Sie handeln können, bevor die Situation eskaliert.
Visuelles Social Listening
Identifizieren Sie Markenerwähnungen in Bildern, Videos und Audiodateien – denn Bedrohungen für Ihren Ruf beschränken sich nicht nur auf Texte.
Spitzenerkennung
Automatische Erkennung ungewöhnlicher Spitzenwerte bei Volumen, Reichweite oder Interaktion, um schnelllebige Storys sofort untersuchen zu können.
KI-gestützte Risikoeinblicke
Nutzen Sie prädiktive Analysen, um aufkommende Bedrohungen, Trendnarrative und potenzielle Risiken zu identifizieren, bevor sie an Dynamik gewinnen.
Einheitliche Arbeitsabläufe für die Krisenreaktion
Koordinieren Sie Messaging, Freigaben und teamübergreifende Zusammenarbeit direkt in Hootsuite, um schneller und gezielter reagieren zu können.
Trendprognose
Erkennen Sie potenzielle Probleme, bevor sie außer Kontrolle geraten. Prognostizieren Sie die Gesprächsentwicklung und identifizieren Sie Nutzermuster.
„Talkwalker bietet Echtzeitdaten und die Möglichkeit, extrem schnell zu reagieren, was für ein effektives Reputations- und Krisenmanagement unerlässlich ist.“
Insights und Ressourcen
Social-Media-Krisenmanagement in 9 Schritten
Bereiten Sie Ihr Team mit Expertentipps, Beispielen und Kommunikationsstrategien auf jede Krise vor.
On-Demand-Webinar: Bewältigung von Krisen in den sozialen Medien
Lernen Sie von erfahrenen Experten für Krisenkommunikation, wie Sie am effektivsten auf riskante Zwischenfälle reagieren können.
Verfassung einer krisenfesten Social-Media-Richtlinie + kostenlose Vorlage
Mit diesem Leitfaden und dieser kostenlosen Vorlage können Sie ganz einfach definieren, wie sich Ihre Mitarbeiter online verhalten sollten.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Ja. Hootsuite powered by Talkwalker AI wurde speziell für das Krisenmanagement in sozialen Medien entwickelt. Es kombiniert Echtzeitüberwachung, fortschrittliches Social-Media-Listening und schnelle Reaktionsworkflows. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen, die Kommunikation auf allen Plattformen verwalten und Ihre Marke schützen, wenn Unterhaltungen eskalieren.
Die Plattform kann ein breites Spektrum an Krisen erkennen – einschließlich Produktproblemen, Kundenbeschwerden, viralen negativen Posts, Desinformation, PR-Skandalen, Datenschutzverletzungen, Sicherheitsvorfällen, Fehlverhalten von Mitarbeitern, branchenweiten Problemen und mehr. Mit KI-gestützter Trenderkennung und visuellem Listening können sowohl textbasierte als auch nicht textbasierte Bedrohungen aufgedeckt werden, bevor sie sich verbreiten.
Hootsuite powered by Talkwalker AI überwacht Millionen von Quellen in sozialen Medien, Nachrichten, Blogs, Foren, Bewertungsseiten, Podcasts, Videoplattformen und dem offenen Internet. Darüber hinaus nutzt es visuelles Listening, um Markenerwähnungen in Bildern und Videos zu erkennen. All dies macht es zu einer der umfassendsten Plattformen für Krisenkommunikation auf dem Markt.
Die beste Software für die Krisenkommunikation ist eine, die Früherkennung, vollständige Datenerfassung, Echtzeitwarnungen und koordinierte Reaktionsabläufe kombiniert. Hootsuite powered by Talkwalker bietet all dies in einer einzigen Krisenmanagementlösung, die branchenführendes Social Listening mit einem zentralen Dashboard für das Management der Krisenkommunikation vereint.
Effektiver Schutz Ihrer Marke vor Krisen
Schützen Sie Ihre Marke mit intelligenteren, schnelleren und proaktiveren Lösungen für das Krisenmanagement. Mit Hootsuite powered by Talkwalker AI können Sie überwachen, reagieren und schnell wieder zum Normalzustand zurückkehren.