Verwalten Sie Genehmigungen, koordinieren Sie die Nachrichtenübermittlung und sprechen Sie Ihr Publikum im richtigen Moment an. Sorgen Sie dafür, dass alle an einem Strang ziehen und vermeiden Sie Rätselraten. Integrieren Sie Compliance-Tools, um sicherzustellen, dass alle von Ihnen gesendeten Nachrichten markenkonform sind und den Vorschriften entsprechen.