Das Verständnis dafür, wie Ihre Wettbewerber in den Social Media abschneiden, hilft Ihnen, Ihre eigene Strategie zu verfeinern, Chancen zu nutzen und Fehler zu vermeiden. Es verschafft Ihnen ein klareres Bild davon, was bei Ihrer gemeinsamen Zielgruppe Anklang findet und wo Sie in Ihrer Branche stehen. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Ihren Content, Ihr Timing und Ihr Messaging anpassen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – insbesondere in einer überfüllten digitalen Landschaft, in der Timing und Relevanz entscheidend sind.