Gewinnen Sie mehr Follower, Interaktion und Wachstum mit einem All-in-One-Wettbewerberanalyse-Tool.
Analysieren Sie Ihre Konkurrenz, damit Sie auf Social Media größere Erfolge erzielen und schneller wachsen können. Überwachen Sie die Leistung und Aktivitäten Ihrer Wettbewerber, prognostizieren Sie Trends und analysieren Sie die Markenwahrnehmung – alles an einem Ort.
Übertreffen Sie Ihre Wettbewerber in den sozialen Medien
und darüber hinaus
Sehen Sie, was Ihre Wettbewerber in den Social Media und im Web tun, mit den weltweit besten Analyse-
und Social Listening Tools.
Verfolgen Sie die Leistung, die Veröffentlichungshäufigkeit und die Strategien von bis zu 20 Wettbewerbern Ihrer Wahl. Überwachen Sie das Wachstum ihrer Follower, die durchschnittliche Interaktion und die Post-Performance in den sozialen Medien.
Behalten Sie die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Wettbewerber im Auge, damit Sie einspringen und die Lücken füllen können. Führen Sie ganz einfach eine Marken-Sentiment-Analyse durch, um zu sehen, was die Leute über Ihre Marke und Ihre Wettbewerber denken und sagen.
Seien Sie der Erste in Ihrer Nische, der Trends nutzt, bevor sie viral werden. Mit der integrierten Trendprognose und -überwachung können Sie vorhersehen, was Interaktion erzeugt, und vorausplanen.
Schärfen Sie Ihre Strategie, indem Sie reale, erreichbare Grundlagen festlegen, die von leistungsstarken Marken informiert werden. Vergleichen Sie sich mit bestimmten Wettbewerbern oder Ihrer Branche insgesamt, um zu sehen, wie Sie abschneiden.
Ein großer Vorteil war das Tool zur Wettbewerbsanalyse, das uns geholfen hat, bessere und detailliertere Marketingstrategien zu entwickeln.
Analysieren Sie, übertreffen Sie und antizipieren Sie den nächsten Schritt Ihrer Konkurrenz – und wachsen Sie dadurch schneller in den sozialen Medien
Hootsuite bietet eine vollständige Suite von Wettbewerbsanalysetools, die Ihnen helfen, die Gunst neuer Zielgruppen (und Algorithmen) zu gewinnen. Ihre Konkurrenz könnte dies niemals.
Verfolgen Sie die Trends und Hashtags, die Ihre Wettbewerber verwenden, um voranzukommen
Verfolgen Sie ganz einfach die Hashtags der erfolgreichsten Beiträge Ihrer Wettbewerber und überlegen Sie, ob Sie diese verwenden möchten, um Ihrem Content einen Schub zu geben. Sehen Sie sich die durchschnittliche Beitragslänge der Wettbewerber an, die durchschnittliche Anzahl der Hashtags pro Beitrag und die Top-Beiträge nach Likes, Kommentaren, Antworten, Interaktion und mehr.
Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen, und automatisieren Sie anschließend Verbesserungen.
Hootsuite macht es Ihnen super einfach, sich im Social-Media-Bereich zu verbessern. Das Branchen-Benchmarking verfolgt Ihr Wachstum, Ihre Interaktionsrate und Ihre Posting-Frequenz im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Außerdem teilt es Ihnen genau mit, was Sie tun müssen, um die Industrie-Standards zu übertreffen, und hilft Ihnen dann, Verbesserungen mit KI zu automatisieren.
Beobachten Sie Ihre Konkurrenz im gesamten Internet, in Foren und sogar in Podcasts
Bringen Sie Ihr Wettbewerbsmonitoring mit Hootsuite Listening einen Schritt weiter. Verfolgen Sie Erwähnungen von Wettbewerbern auf Millionen von Websites, Newslettern, Blogs, Foren und Podcasts. Mit Hootsuite Enterprise können Sie sogar Alarme einrichten, um bestimmte Markenerwähnungen in Echtzeit zu überwachen.
Identifizieren Sie, welche Arten von Content in Ihrer Nische am beliebtesten sind.
Hootsuite führt die Marktforschung für Sie durch. Sehen Sie, welche Arten von Content bei Ihrer Zielgruppe am meisten Engagement erzeugen. Sind Ihre Wettbewerber mit Reels erfolgreich oder buhlen sie mit klassischen Carousels um die Gunst der Nutzer? Finden Sie schnell heraus, und nutzen Sie dann die Daten, um Ihre Social-Media-Strategie zu informieren.
Machen Sie Schluss mit dem Rätselraten bei der Überwachung Ihrer Marke
Bestimmen Sie, ob Ihre Aktivitäten einen positiven oder negativen Einfluss haben, indem Sie Ihre Social-Media-Benchmarks im Laufe der Zeit verfolgen. Überwachen Sie die Gesundheit Ihrer Marke, verfolgen Sie die Markenwahrnehmung im Laufe der Zeit und sehen Sie, wie viel Aufsehen Ihre Bemühungen erzeugen.
See how you compare to competitors in LLMs
Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.
Die Plattform für Wettbewerbsanalyse, die Erkenntnisse in Leistung auf höchstem Niveau umwandelt
Wettbewerber-Analyse ist nicht nur dazu da, Ihre Konkurrenten auszuspionieren. Es geht auch darum, echte Einblicke zu gewinnen, die Sie in eine leistungsstarke Marketingstrategie umsetzen können.
Reputationsmanagement
Richten Sie eine Echtzeit-Erwähnungsüberwachung ein, um zu sehen, was andere über Ihre Marke sagen. Dann beteiligen Sie sich, um die Negativität zu mildern und positive Beiträge zum Teilen zu finden.
Benchmarking für soziale Medien
Bestimmen Sie Ihre eigenen Markenleistungskennzahlen, indem Sie die Basislinie in Ihrer Nische definieren. Verwenden Sie dann Ihre North Star-Metriken, um jedes einzelne Ziel zu übertreffen.
Stimmungsverfolgung
Verwenden Sie KI-unterstützte Sentiment-Analyse, um die relevanten Muster zu finden, die die positive, negative und neutrale Wahrnehmung Ihrer Marke und Ihrer Konkurrenz beeinflussen.
Share of voice tracking
Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.
Content performance analysis
Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.
Trend detection and forecasting
View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.
Starten Sie Ihre Strategie mit nützlichen Ressourcen
Social-Media-Wettbewerberanalyse: + kostenlose Vorlage für 2025
Erfahren Sie alles, was Sie über das Tracking von Wettbewerberstatistiken wissen müssen, und erhalten Sie eine kostenlose Vorlage, um Ihre eigene Analyse durchzuführen.
Kostenlose Vorlage für die Social Media-Wettbewerbsanalyse
Bewerten Sie Ihre Leistung, verfolgen Sie die Konkurrenz und entdecken Sie neue Content-Möglichkeiten mit dieser kostenlosen Vorlage.
So analysieren Sie die Strategien Ihrer Wettbewerber mit Hootsuite
Verwenden Sie KI-unterstützte Sentiment-Analyse, um die relevanten Muster zu finden, die die positive, negative und neutrale Wahrnehmung Ihrer Marke und Ihrer Konkurrenz beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Wettbewerber Sie verfolgen können, hängt von Ihrem Abo ab. Mit Hootsuite Standard können Sie bis zu fünf Wettbewerber gleichzeitig beobachten. Mit Hootsuite Advanced und Enterprise können Sie bis zu 20 Wettbewerber gleichzeitig überwachen.
Das Großartige am Wettbewerberanalyse-Tool von Hootsuite ist, dass Sie Ihre eigene Beobachtungsliste von Grund auf neu erstellen und jederzeit ändern können. Suchen Sie einfach nach den Benutzernamen der Wettbewerber, und wir fügen sie Ihrer Watchlist hinzu.
Innerhalb von Hootsuite Analytics können Sie wesentliche Kennzahlen der Wettbewerber vergleichen, wie die Anzahl der Beiträge, die Beitragsfrequenz, die durchschnittliche Interaktion, das Wachstum der Zielgruppe, die Anzahl der Follower und die geschätzte Interaktion.
Sie können auch die besten und schlechtesten Beiträge Ihrer Wettbewerber basierend auf einzelnen Kennzahlen ansehen, ihre durchschnittliche Beitragslänge überprüfen und eine Wortwolke der am häufigsten verwendeten Hashtags unter den Top-Beiträgen Ihrer Wettbewerber anzeigen.
In Hootsuite Listening können Sie frühere Erwähnungen Ihrer Marke oder Ihres Wettbewerbs im Web und in ausgewählten Social Media Kanälen suchen.
Natürlich! Wer auf Ihrer Watchlist steht, bleibt unter uns.
Die Wettbewerbsanalyse in Social Media ist der Prozess der Überwachung, Bewertung und des Benchmarkings der Leistung Ihrer Wettbewerber auf sozialen Plattformen. Dazu gehört die Analyse ihrer Content-Strategien, der Interaktionsrate, der Posting-Häufigkeit, der Zielgruppenstimmung, des Follower-Wachstums und des Anteils an der Stimme, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihre eigene Social-Media-Strategie informieren.
Mit den Wettbewerbsanalysetools von Hootsuite können Sie Trends leicht erkennen, Content-Lücken identifizieren und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein.
Das Verständnis dafür, wie Ihre Wettbewerber in den Social Media abschneiden, hilft Ihnen, Ihre eigene Strategie zu verfeinern, Chancen zu nutzen und Fehler zu vermeiden. Es verschafft Ihnen ein klareres Bild davon, was bei Ihrer gemeinsamen Zielgruppe Anklang findet und wo Sie in Ihrer Branche stehen. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Ihren Content, Ihr Timing und Ihr Messaging anpassen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen – insbesondere in einer überfüllten digitalen Landschaft, in der Timing und Relevanz entscheidend sind.
With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:
Social media posts and engagement
News articles and press coverage
Blogs and forums
Influencer activity
Consumer sentiment and trends
Visual content (logos, images, videos)
Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.
Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.
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