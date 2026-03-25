Mehr Reichweite mit einem kinderleichten Pinterest-Planer
Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Pinterest-Pins für mehrere Konten oder Pinnwände auf einmal. Posten Sie zur richtigen Zeit – und das jedes Mal (auch wenn Sie gerade schlafen).
Planen Sie Pinterest-Pins mit ALL Ihren anderen Social Media-Netzwerken an einem Ort.
Planen und analysieren Sie Ihre Pinterest-Beiträge in einem Tab
So sparen Sie Stunden bei der Planung von Pinterest-Pins
Sparen Sie Zeit, indem Sie Pins direkt über das Hootsuite Dashboard mit dem besten Pinterest-Planer vorausplanen und veröffentlichen. Sehen Sie genau, wie Ihre Pins im Feed erscheinen werden, und sorgen Sie für weniger Stress in dem Wissen, dass Sie zur besten Zeit für Ihr Publikum posten.
Erstellen und Anpassen aller Ihrer Pinterest-Pinnwände
Laden Sie direkt aus dem Pool Ihrer eigenen, vorab freigegebenen Mediendateien hoch und richten Sie Freigabe-Workflows ein, damit Ihre Pins stets markenkonform sind. Außerdem können Sie geheime Pinnwände erstellen, um Ihre elegante Pinterest-Ästhetik zu bewahren.
Schnelles Erstellen Ihres Content-Kalenders für Pinterest
Sehen Sie Ihre Pins in einer Kalenderansicht neben all Ihren anderen Social Media-Posts. Verschieben Sie Ihre Pins per Drag-and-Drop, um Lücken in Ihrem Kalender zu füllen.
Mit KI-gestütztem Brainstorming gehen Ihnen nie die Ideen aus
Verwenden Sie OwlyWriter AI, um in Sekundenschnelle neue Ideen für Pinterest-Posts zu erhalten. Sie können die Software sogar zum Verfassen ansprechender Texte für Ihre Pins verwenden.
Die Integration von Pinterest zusätzlich zu Ihren restlichen Social Media-Kanälen setzt völlig neue Maßstäbe. Mit dieser Integration wird Hootsuite endgültig zu Ihrer zentralen Anlaufstelle für die Verwaltung von sozialen Netzwerken – ein absolutes Muss für jedes Unternehmen mit Social Media-Präsenz.“
Laut G2 ist Hootsuite im Jahr 2026 das Softwareprodukt Nr. 1
Unsere Kunden haben uns in diesem Jahr in mehreren G2-Kategorien auf Platz #1 eingestuft, darunter die besten Softwareprodukte und die besten Marketingprodukte. G2 ist eine der größten unabhängigen Software-Bewertungsplattformen, die auf verifizierten Kundenbewertungen basiert.