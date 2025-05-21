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Taux de clics plus élevés lorsqu'un employé partage du contenu que lorsqu'une entreprise le partage
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839 000 $
Coûts publicitaires économisés par les clients Hootsuite sur trois ans pour atteindre la même portée
La plateforme Parliament a permis à notre équipe commerciale de partager du contenu en toute confiance sur ses canaux, augmentant le nombre de visiteurs du site et les demandes de prospects.
Miles Mercer
Responsable du marketing numérique
Keyloop
Lire les avis des utilisateurs de Parliament
May 21, 2025
“Un moyen brillant de garantir des messages cohérents sur un réseau plus étendu.”
“La fonctionnalité Parliament a aussi été un véritable bouleversement pour QA Ltd : nos équipes internes peuvent partager le contenu approuvé de l'entreprise, les transformant ainsi en défenseurs de la marque, amplifiant ...”Lire l'avis complet
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Lucy R.
Responsable des médias sociaux