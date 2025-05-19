Découvrez pourquoi Hootsuite se distingue en matière de satisfaction client.
Les marketeurs classent régulièrement Hootsuite au premier rang des suites de gestion des médias sociaux. Découvrez comment ils exploitent notre plateforme intuitive et notre support dédié pour atteindre le statut de superstars des médias sociaux.
Hootsuite aide les marques à obtenir des résultats concrets sur les réseaux sociaux.
Quelques-uns des témoignages de nos clients préférés
Un leader mondial de l'hôtellerie déploie une stratégie sociale unifiée sur plus de 250 comptes
The Gym Group permet à des centaines de salles de sport locales de gérer leurs activités grâce à Hootsuite
Un fournisseur mondial d'assurances génère des millions d'impact commercial grâce aux médias sociaux
Approuvé par les meilleures marques sur les médias sociaux
L’outil d’écoute des réseaux sociaux et d’analyse n° 1
Hootsuite est la plateforme de gestion des médias sociaux la plus évaluée au monde. Et avec des milliers de critiques cinq étoiles, nous avons bien agrandi notre palmarès. Découvrez pourquoi G2 nous classe n° 1 dans les suites de médias sociaux, l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse des médias sociaux
Nos clients nous aiment, et le sentiment est réciproque
Quel autre mot pour désigner Hootsuite ? Selon nos clients : « une bouée de sauvetage », « un gain de temps », « un cadeau » et « une pochette ». Lisez d'autres avis sur Hootsuite pour voir ce que les gens disent de nous.
Rejoignez les meilleures marques sur les médias sociaux
Hootsuite regroupe la programmation, les analyses, l'automatisation et la gestion des boîtes de réception sur un seul tableau de bord. Essayez-le vous-même avec un essai gratuit ou une démo.