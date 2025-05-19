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Découvrez pourquoi Hootsuite se distingue en matière de satisfaction client.

Les marketeurs classent régulièrement Hootsuite au premier rang des suites de gestion des médias sociaux. Découvrez comment ils exploitent notre plateforme intuitive et notre support dédié pour atteindre le statut de superstars des médias sociaux.

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Hootsuite aide les marques à obtenir des résultats concrets sur les réseaux sociaux.

1,5 million de dollars
DaVita a économisé l'équivalent de 1,5 million de dollars en valeur publicitaire en permettant à leur équipe d'employés ambassadeurs d'utiliser Hootsuite Amplify.
Logo DaVita
31 %
Mapfre a augmenté ses interactions en ligne de 31 % en utilisant Hootsuite Enterprise pour consolider la gestion de ses comptes sur une seule plateforme.
Couleur du logo Mapfre
Hausse de 20 %
Le fournisseur d'énergie renouvelable Hydro-Québec a utilisé Talkwalker by Hootsuite pour surveiller son score de réputation de marque, puis l'améliorer de 20 %.
Source

Quelques-uns des témoignages de nos clients préférés

Découvrez comment les clients de Hootsuite obtiennent leur avantage décisif en utilisant notre suite d'outils de gestion des médias sociaux les mieux notés.
Une femme avec un chapeau de paille se détend au bord d'une piscine turquoise avec un plateau de petit déjeuner tropical composé de fruits frais et de thé
Logo du Barceló Hotel Group

Un leader mondial de l'hôtellerie déploie une stratégie sociale unifiée sur plus de 250 comptes

46 %d'augmentation des nouveaux abonnés après un an
30 %de réduction du temps de rapport
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Des participants à des cours de fitness en groupe font de l'exercice dans une salle de sport moderne avec des néons bleus et des haltères accrochées au mur
Logo de The Gym Group

The Gym Group permet à des centaines de salles de sport locales de gérer leurs activités grâce à Hootsuite

240+des salles de sport ont été intégrées à Hootsuite en seulement cinq mois
7+%taux d'engagement (le double de la moyenne du secteur)
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Un professionnel aux cheveux bouclés et portant des lunettes, souriant tout en tenant un appareil mobile devant un bâtiment de bureaux moderne

Un fournisseur mondial d'assurances génère des millions d'impact commercial grâce aux médias sociaux

42,7 millions de dollarsde revenus générés par l'acquisition de nouveaux clients sur les médias sociaux
24,8 millions de dollarsd'économies de coûts grâce à l'efficacité opérationnelle
Lire l'intégralité de l'étude de cas

Approuvé par les meilleures marques sur les médias sociaux

  • Adobe
  • Logo de Corewell Health
  • Logo Ochsner
  • Logo Soundcloud
  • Le logo du British Museum
  • Logo de l'Université de Chicago
  • Logo UNESCO
  • Organisation mondiale de la Santé
Adobe
Logo de Corewell Health
Logo Ochsner
Logo G2
★★★★★
Plus de 3 000 avis 5 étoiles sur Hootsuite sur G2
reviewStar
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May 19, 2025
“Hootsuite est devenu le centre de commande des médias sociaux dont nous ignorions l'existence.”
“Le calendrier unifié et le programmateur par glisser-déposer de Hootsuite offre une feuille de route unique et claire, fini les listes interminables. Le processus d'approbation intégré permet aux responsables d'approuver...”
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Shauna D.
Shauna D.
Spécialiste des médias sociaux
The Springs Living, LLC
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L’outil d’écoute des réseaux sociaux et d’analyse n° 1

Hootsuite est la plateforme de gestion des médias sociaux la plus évaluée au monde. Et avec des milliers de critiques cinq étoiles, nous avons bien agrandi notre palmarès. Découvrez pourquoi G2 nous classe n° 1 dans les suites de médias sociaux, l'écoute des réseaux sociaux et l'analyse des médias sociaux

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Nos clients nous aiment, et le sentiment est réciproque

Quel autre mot pour désigner Hootsuite ? Selon nos clients : « une bouée de sauvetage », « un gain de temps », « un cadeau » et « une pochette ». Lisez d'autres avis sur Hootsuite pour voir ce que les gens disent de nous.

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Jun 2, 2025
“Toutes les ressources pour vous aider à réussir”
“Les webinaires, les blogs et les tendances des médias sociaux ont été d’une valeur inestimable pour mon rôle de responsable des médias sociaux. Hootsuite est comme un assistant personnel qui suit les tendances et les ana...”
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Judith B.
Graphiste et responsable des médias sociaux
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Hootsuite regroupe la programmation, les analyses, l'automatisation et la gestion des boîtes de réception sur un seul tableau de bord. Essayez-le vous-même avec un essai gratuit ou une démo.

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