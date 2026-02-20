Fonctions de Hootsuite : tout ce dont vous avez besoin pour croître rapidement sur les médias sociaux
Des millions de personnes ont choisi Hootsuite pour gagner des abonnés et développer leur activité en ligne. Pourquoi ? Des tonnes de solutions de marketing digital qui font gagner du temps et des fonctionnalités qui permettent de gagner facilement sur les médias sociaux.
Que fait Hootsuite ?
(Ou plus simple : que ne fait pas Hootsuite ?)
Hootsuite vous accompagne dans la majorité des tâches de gestion des médias sociaux, qu'il s'agisse de créer du contenu, de le programmer, d'en mesurer les résultats ou d'améliorer les performances. Il s’agit de votre moteur de performance tout-en-un pour créer, gérer et affiner votre stratégie de médias sociaux.
Publication : créez du contenu plus efficace en deux fois moins de temps
Créez, programmez et publiez du contenu sur tous vos médias sociaux depuis un seul endroit. Surmontez le syndrome de la page blanche à l'aide de notre rédacteur d'IA et notre générateur d'idées de publication. Gagnez encore plus de temps grâce à de superbes modèles et à des outils de collaboration et d'approbation faciles à utiliser.
Fonctions de publication de Hootsuite
Planificateur de médias sociaux, IA d'OwlyWriter (générateur de légendes, idées de contenu, générateur de hashtags, etc.), meilleurs moments pour publier, modèles Canva, programmation de publications groupées, etc.
Engagement : développer votre marque et faire en sorte que les clients soient satisfaits
Les solutions d'engagement sur les médias sociaux de Hootsuite aident les spécialistes du marketing à entrer en contact avec leur public et à développer leur marque. Pour les équipes du service client, les outils permettent de réagir rapidement et d'améliorer la satisfaction client. De plus, les fonctions de collaboration en équipe permettent aux responsables des médias sociaux et au service clientèle de travailler ensemble plus efficacement.
Fonctions de Hootsuite pour l'engagement
Flux de suivi et d'écoute, boîte de réception pour la messagerie privée et publique, répondeur automatique, réponses enregistrées, étiquetage et affectation automatisés, analyse de la boîte de réception, etc.
Social listening : suivez ce que les gens disent et ce qu’ils pensent de votre marque.
Suivez les tendances et surveillez les sujets, les mentions et les hashtags pour connaître l'opinion sur votre marque et avoir des idées sur les publications à publier. Blue Silk AI™ condense les données complexes en résumés faciles à lire et détecte les mentions de marque dans les photos, vidéos et gifs.
Fonctionnalités de social listening de Hootsuite
Recherchez et comparez les tendances, les hashtags, les sujets et les événements sur les médias sociaux et des millions de sites Web ; Surveillez le sentiment de la marque, détectez les pics, prédisez les tendances, comparez les sujets et recevez des rapports et des alertes programmés
Avec Analytics, déterminez quelles initiatives portent leurs fruits et comment faire mieux
Rendez chaque publication plus stratégique à l'aide d'outils d'analyse approfondie pour les médias sociaux. Maximisez l'engagement en optant pour les horaires de publication optimaux calculés en fonction de votre public et de vos objectifs. Hootsuite Analytics vous présente même les chiffres de votre secteur pour vous permettre de vous comparer à vos concurrents.
Fonction d'analyse des médias sociaux de Hootsuite
Rapports sur les performances des publications, rapport sur le sentiment, comparaisons sectorielles, programmation et exportation de rapports, rapports personnalisés
Publicité : optimisez votre retour sur investissement
Gérez vos publicités sur les médias sociaux en parallèle de votre contenu organique, au sein d'un calendrier très pratique. Les rapports côte à côte vous permettent de visualiser lesquelles de vos publications sont au top et lesquelles font flop. Enfin, convertissez automatiquement les plus performantes en publicités avec Hootsuite Boost.
Fonctions de Hootsuite Social Advertising
Analyses des publicités sur les médias sociaux, gestion des publicités sur les médias sociaux, boost des contenus organiques
Intégrations : regroupez tous vos outils marketing dans un seul onglet.
Allez-y, fermez ces onglets, car Hootsuite rassemble tous vos outils de confiance en un seul endroit. Intégrez votre CRM, votre logiciel de gestion de projet, Slack, Teams, Vidyard, Upfluence, Adobe, Widen, Google My Business, etc.
Intégrations Hootsuite
Salesforce, Mailchimp, HubSpot, Marketo, Slack, Microsoft Teams, Monday.com, Wrike, Asana, Airtable, Basecamp, Dropbox, Google My Business, Google Translate, Zapier, Dribbble, Figma, Lately AI, Proofpoint, etc.
Créez un tableau de bord entièrement personnalisé avec Hootsuite Enterprise
Hootsuite Enterprise est entièrement personnalisable selon les besoins de votre marque. Optimisez votre forfait avec les outils de performance sur les réseaux sociaux les plus avancés du secteur, disponibles uniquement pour les utilisateurs Enterprise.
Advanced Inbox
Automatisez vos DM, commentaires et mentions et améliorez votre stratégie de service client sur les médias sociaux. Réduisez le temps de réponse et évaluez votre réussite.
Social listening avancé
Simplifiez votre recherche de clients et assurez le suivi de l'image de marque grâce au social listening avancé.
Analyses avancées
Comparez les résultats de vos campagnes payées et organiques. De plus, reliez vos résultats sociaux au trafic web avec GA4 et Adobe Analytics.
Guide pour un
et programme d'ambassadeurs
Donnez à vos employés les moyens de publier du contenu sur leurs réseaux sociaux avec Hootsuite Amplify.
Avis
réputation
Suivez les avis sur votre marque et les mentions sur les médias sociaux dans Hootsuite. Suivez les avis sur le Web et partagez-les sur vos réseaux sociaux en quelques clics.
CGU et gestion des influenceurs
Gérez le contenu généré par les utilisateurs et les relations avec les influenceurs directement depuis le tableau de bord Hootsuite grâce à TINT et Upfluence.
Tout le nécessaire pour réussir sur les médias sociaux dans un seul tableau de bord
Vous vous demandez encore si Hootsuite est la solution qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs sur les médias sociaux ? Inscrivez-vous aujourd'hui pour profiter d'un essai gratuit. Aucun engagement.