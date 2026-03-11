Gagnez plus d'abonnés, d'engagement et de croissance grâce à un outil d'analyse de la concurrence tout-en-un
Analysez votre concurrence afin de remporter de plus grands succès et de croître plus rapidement sur les médias sociaux. Surveillez les performances et l'activité de vos concurrents, prévoyez les tendances et analysez l'image de marque, le tout en un seul endroit.
Surpassez vos concurrents sur les réseaux sociaux
et au-delà
Découvrez ce que font vos concurrents sur les médias sociaux et sur le Web grâce aux meilleurs
outils d'analyse et de social listening au monde.
Suivez les performances, la fréquence de publication et les stratégies de jusqu'à 20 concurrents de votre choix. Surveillez la croissance de leurs abonnés, l'engagement moyen et la performance des publications sur les réseaux sociaux.
Surveillez la perception que le public a de vos concurrents, afin de pouvoir intervenir et combler les lacunes. Effectuez facilement une analyse de l'image de marque pour savoir ce que les gens pensent et disent à propos de votre marque et de vos concurrents.
Soyez le premier dans votre niche à capitaliser sur les tendances avant qu'elles ne deviennent virales. Grâce à la prévision et à la surveillance intégrées des tendances, vous pouvez anticiper ce qui générera de l'engagement et planifier.
Affinez votre stratégie en établissant des points de référence réels et réalisables en vous basant sur des marques performantes. Comparez vos performances à celles de vos concurrents ou de l'ensemble de votre secteur d'activité pour voir comment vous vous situez.
L'un des grands avantages est son outil d'analyse de la concurrence, qui nous a aidés à créer de meilleures stratégies marketing et plus détaillées.
Analysez, surpassez et anticipez le prochain mouvement de vos concurrents — et développez-vous plus rapidement sur les réseaux sociaux en conséquence
Hootsuite propose une suite complète d'outils d'analyse concurrentielle qui vous aident à gagner en popularité auprès d'un nouveau public (et grâce aux nouveaux algorithmes). Vos concurrents n'y arriveraient jamais.
Suivre les tendances et les hashtags utilisés par vos concurrents pour prendre les devants
Suivez facilement les hashtags des publications les plus performantes de vos concurrents et envisagez de les utiliser pour booster votre contenu. Consultez la longueur moyenne des publications de la concurrence, le nombre moyen de hashtags par publication et les publications les plus performantes en termes de mentions J'aime, de commentaires, de réponses, d'engagement, etc.
Obtenez des recommandations personnalisées, puis automatisez les améliorations
Hootsuite facilite grandement l'amélioration des médias sociaux. Le benchmarking du secteur suit votre croissance, votre taux d'engagement et votre fréquence de publication par rapport à la moyenne de votre secteur. De plus, il vous indique exactement ce qu'il faut faire pour dépasser les standards du secteur et vous aide ensuite à automatiser les améliorations grâce à l'IA.
Surveiller vos concurrents sur le Web, les forums et même les podcasts
Améliorez votre veille concurrentielle avec Hootsuite Listening. Suivez les mentions de vos concurrents sur des millions de sites web, de bulletins d'information, de blogs, de forums et de podcasts. Avec Hootsuite Enterprise, vous pouvez même configurer des alertes pour surveiller les mentions spécifiques de votre marque en temps réel.
Identifiez quels types de contenu sont les plus populaires dans votre niche
Hootsuite réalise l'étude de marché pour vous. Découvrez quels types de contenu sont les plus engageants auprès de votre public cible. Vos concurrents ont-ils du succès avec les reels ou ont-ils plutôt recours aux carrousels classiques ? Découvrez rapidement, puis utilisez les données pour éclairer votre stratégie sociale.
Éliminer les incertitudes liées à la surveillance de l'état de la marque
Déterminez si ce que vous faites a un impact, positif ou négatif, en suivant vos indicateurs de performance sur les médias sociaux au fil du temps. Surveillez l'état de votre marque, suivez votre image de marque au fil du temps et observez le nombre de discussions que vos efforts génèrent.
See how you compare to competitors in LLMs
Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.
La plateforme d'analyse concurrentielle qui transforme les informations en performances de niveau supérieur
L'analyse concurrentielle ne consiste pas seulement à espionner vos meilleurs ennemis. Il s'agit également de recueillir des informations réelles que vous pouvez transformer en une stratégie marketing performante.
Gestion de la réputation
Configurez une surveillance en temps réel pour voir ce que les gens disent de votre marque. Ensuite, participez pour atténuer la négativité et trouver des publications positives à partager.
Benchmarking des médias sociaux
Déterminez les indicateurs de performance de votre propre marque en définissant la base de référence de votre niche. Ensuite, utilisez vos indicateurs North Star pour atteindre chaque objectif.
Suivi des sentiments
Utilisez l'analyse des sentiments optimisée par l'IA pour identifier les modèles pertinents qui influent sur les perceptions positives, négatives et neutres de votre marque et de vos concurrents.
Share of voice tracking
Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.
Content performance analysis
Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.
Trend detection and forecasting
View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.
Donnez un coup de pouce à votre stratégie grâce à des ressources utiles
Analyse de la concurrence sur les médias sociaux : modèle gratuit pour 2025
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le suivi des statistiques des concurrents et obtenez un modèle gratuit pour effectuer votre propre analyse.
Modèle gratuit d'analyse concurrentielle des médias sociaux
Évaluez vos performances, suivez la concurrence et découvrez de nouvelles opportunités de contenu avec ce modèle gratuit.
Comment analyser les stratégies de vos concurrents avec Hootsuite
Utilisez l'analyse des sentiments optimisée par l'IA pour identifier les modèles pertinents qui influent sur les perceptions positives, négatives et neutres de votre marque et de vos concurrents.
Questions fréquentes
Le nombre de concurrents que vous pouvez suivre dépend de votre forfait. Avec Hootsuite Standard, vous pouvez surveiller jusqu'à cinq concurrents à la fois. Avec Hootsuite Advanced et Enterprise, vous pouvez surveiller jusqu'à 20 concurrents simultanément.
L'avantage de l'outil d'analyse des concurrents de Hootsuite est que vous pouvez créer votre propre liste de surveillance à partir de zéro et la modifier à tout moment. Recherchez simplement les noms d'utilisateur des concurrents et nous les ajouterons à votre liste de surveillance.
Dans Hootsuite Analytics, vous pouvez comparer les indicateurs essentiels de vos concurrents, tels que le nombre de publications, la fréquence des publications, l'engagement moyen, la croissance du public, le nombre d'abonnés et l'engagement estimé.
Vous pouvez également consulter les publications les plus performantes et les moins performantes de vos concurrents en fonction d'indicateurs individuels, voir la longueur moyenne de leurs publications, et visualiser un nuage de mots des hashtags les plus utilisés parmi les publications les plus performantes de vos concurrents.
Dans Hootsuite Listening, vous pouvez rechercher les mentions passées de votre marque ou de vos concurrents sur le Web et sélectionner des chaînes de médias sociaux.
Bien sûr ! Le nom des personnes qui figurent sur votre liste de favoris reste entre nous.
L'analyse concurrentielle sur les médias sociaux consiste à surveiller, évaluer et faire le benchmarking des performances de vos concurrents sur les plateformes de médias sociaux. Il s'agit d'analyser leurs stratégies de contenu, leurs taux d'engagement, leur fréquence de publication, l'avis du public, la croissance du nombre d'abonnés et la part de voix afin de découvrir des informations qui éclaireront votre propre stratégie sociale.
Grâce aux outils d'analyse concurrentielle de Hootsuite, vous pouvez facilement repérer les tendances, identifier les lacunes en matière de contenu et garder une longueur d'avance.
Comprendre comment vos concurrents se comportent sur les médias sociaux vous aide à affiner votre propre stratégie, à tirer parti des opportunités et à éviter les erreurs. Cela vous offre une image plus claire de ce qui résonne avec votre public commun et de votre position dans votre secteur. Grâce à des informations pertinentes, vous pouvez ajuster votre contenu, votre calendrier et votre messagerie afin d'obtenir un avantage concurrentiel, en particulier dans un paysage numérique encombré où le timing et la pertinence sont importants.
With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:
Social media posts and engagement
News articles and press coverage
Blogs and forums
Influencer activity
Consumer sentiment and trends
Visual content (logos, images, videos)
Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.
Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.
Commencer à surveiller vos concurrents dès maintenant
Essayez Hootsuite gratuitement et obtenez instantanément des informations sur ce que font vos concurrents sur les réseaux sociaux.