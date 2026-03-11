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Tableau de bord d'analyse des médias sociaux montrant les mesures d'engagement, le diagramme des sentiments et la photo d'un pont de montagne avec 25 000 mentions J'aime

Gagnez plus d'abonnés, d'engagement et de croissance grâce à un outil d'analyse de la concurrence tout-en-un

Analysez votre concurrence afin de remporter de plus grands succès et de croître plus rapidement sur les médias sociaux. Surveillez les performances et l'activité de vos concurrents, prévoyez les tendances et analysez l'image de marque, le tout en un seul endroit.

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Surpassez vos concurrents sur les réseaux sociaux
et au-delà

Découvrez ce que font vos concurrents sur les médias sociaux et sur le Web grâce aux meilleurs
outils d'analyse et de social listening au monde.

Suivez les performances, la fréquence de publication et les stratégies de jusqu'à 20 concurrents de votre choix. Surveillez la croissance de leurs abonnés, l'engagement moyen et la performance des publications sur les réseaux sociaux.

Surveillez la perception que le public a de vos concurrents, afin de pouvoir intervenir et combler les lacunes. Effectuez facilement une analyse de l'image de marque pour savoir ce que les gens pensent et disent à propos de votre marque et de vos concurrents. 

Soyez le premier dans votre niche à capitaliser sur les tendances avant qu'elles ne deviennent virales. Grâce à la prévision et à la surveillance intégrées des tendances, vous pouvez anticiper ce qui générera de l'engagement et planifier.

Affinez votre stratégie en établissant des points de référence réels et réalisables en vous basant sur des marques performantes. Comparez vos performances à celles de vos concurrents ou de l'ensemble de votre secteur d'activité pour voir comment vous vous situez.

Des mains tenant un smartphone et un terminal de paiement pour le paiement sans contact, avec un graphique des données d'« engagement concurrent » Hootsuite sur la droite.
Tableau de bord affichant l'analyse des sentiments sur Hootsuite au fil du temps avec des graphiques en courbes et en secteurs, ainsi qu'un menu de navigation et des réactions par émoji.
Capture d'écran montrant à quel point il est facile de sélectionner certaines données pour générer un rapport avec Hootsuite.
Tableau de bord affichant les indicateurs des médias sociaux, l'analyse des sentiments, le graphique des résultats au fil du temps, et une personne souriant avec des écouteurs.

Commencez votre essai gratuit de 30 jours

L'un des grands avantages est son outil d'analyse de la concurrence, qui nous a aidés à créer de meilleures stratégies marketing et plus détaillées.
Alejandra Perozo
Directrice de la communication de marque et du développement du marketing
Eano Home Renovation

Analysez, surpassez et anticipez le prochain mouvement de vos concurrents — et développez-vous plus rapidement sur les réseaux sociaux en conséquence

Hootsuite propose une suite complète d'outils d'analyse concurrentielle qui vous aident à gagner en popularité auprès d'un nouveau public (et grâce aux nouveaux algorithmes). Vos concurrents n'y arriveraient jamais.

Graphique à bulles affichant les principaux hashtags financiers, y compris #banking, #Bitcoin et #crypto, suivi d'une comparaison de l'utilisation des hashtags bancaires

Suivre les tendances et les hashtags utilisés par vos concurrents pour prendre les devants

Suivez facilement les hashtags des publications les plus performantes de vos concurrents et envisagez de les utiliser pour booster votre contenu. Consultez la longueur moyenne des publications de la concurrence, le nombre moyen de hashtags par publication et les publications les plus performantes en termes de mentions J'aime, de commentaires, de réponses, d'engagement, etc.

Tableau de bord Analytics affichant les indicateurs d'engagement, le graphique de comparaison sectorielle et les statistiques de performance pour le secteur des services financiers

Obtenez des recommandations personnalisées, puis automatisez les améliorations

Hootsuite facilite grandement l'amélioration des médias sociaux. Le benchmarking du secteur suit votre croissance, votre taux d'engagement et votre fréquence de publication par rapport à la moyenne de votre secteur. De plus, il vous indique exactement ce qu'il faut faire pour dépasser les standards du secteur et vous aide ensuite à automatiser les améliorations grâce à l'IA.

Un créateur de contenu enregistre un podcast dans son studio à domicile avec une analyse des sentiments indiquant 62,9 % d'avis positifs et 4,2 % d'avis négatifs

Surveiller vos concurrents sur le Web, les forums et même les podcasts

Améliorez votre veille concurrentielle avec Hootsuite Listening. Suivez les mentions de vos concurrents sur des millions de sites web, de bulletins d'information, de blogs, de forums et de podcasts. Avec Hootsuite Enterprise, vous pouvez même configurer des alertes pour surveiller les mentions spécifiques de votre marque en temps réel.

Tableau de bord d'analyse des médias sociaux affichant les indicateurs d'engagement, les types de contenu et les graphiques de performance.

Identifiez quels types de contenu sont les plus populaires dans votre niche

Hootsuite réalise l'étude de marché pour vous. Découvrez quels types de contenu sont les plus engageants auprès de votre public cible. Vos concurrents ont-ils du succès avec les reels ou ont-ils plutôt recours aux carrousels classiques ? Découvrez rapidement, puis utilisez les données pour éclairer votre stratégie sociale.

Tableau de bord d'analyse des médias sociaux affichant un graphique de performance, un diagramme en anneau des sentiments et un selfie de touriste à la fontaine de Trevi avec des réactions d'émojis

Éliminer les incertitudes liées à la surveillance de l'état de la marque

Déterminez si ce que vous faites a un impact, positif ou négatif, en suivant vos indicateurs de performance sur les médias sociaux au fil du temps. Surveillez l'état de votre marque, suivez votre image de marque au fil du temps et observez le nombre de discussions que vos efforts génèrent.

Brand monitoring dashboard showing share of voice comparison between ChatGPT, Gemini, Perplexity, and Claude across competitors

See how you compare to competitors in LLMs

Compare your AI visibility, average position, total mentions, and share of voice to your competition on LLMs like ChatGPT, Gemini, and Claude. Plus, safeguard your reputation and get strategy signals before AI discovery impacts your reputation or revenue.

La plateforme d'analyse concurrentielle qui transforme les informations en performances de niveau supérieur

L'analyse concurrentielle ne consiste pas seulement à espionner vos meilleurs ennemis. Il s'agit également de recueillir des informations réelles que vous pouvez transformer en une stratégie marketing performante.

visage souriant dans une bulle de discussion

Gestion de la réputation

Configurez une surveillance en temps réel pour voir ce que les gens disent de votre marque. Ensuite, participez pour atténuer la négativité et trouver des publications positives à partager.

Icône Cible

Benchmarking des médias sociaux

Déterminez les indicateurs de performance de votre propre marque en définissant la base de référence de votre niche. Ensuite, utilisez vos indicateurs North Star pour atteindre chaque objectif.

personne avec une icône de superposition de cœur

Suivi des sentiments

Utilisez l'analyse des sentiments optimisée par l'IA pour identifier les modèles pertinents qui influent sur les perceptions positives, négatives et neutres de votre marque et de vos concurrents.

Megaphone icon

Share of voice tracking

Measure how much attention your brand receives compared to competitors on social, LLMs, and beyond. Understand market positioning and prioritize where to compete harder.

Image with magnifying glass icon

Content performance analysis

Analyze competitors’ top-performing posts, formats, hashtags, and campaigns. Identify which content types resonate most with shared audiences.

hashtag icon

Trend detection and forecasting

View rising trends, themes, and hashtags based on real-time conversations. Stay ahead of competitor moves and plan content around what’s gaining traction next.

Donnez un coup de pouce à votre stratégie grâce à des ressources utiles

Exemples de visualisations des données : un graphique en aires, un diagramme en anneau, un histogramme et un graphique linéaire en rouge corail et bleu marine

Analyse de la concurrence sur les médias sociaux : modèle gratuit pour 2025

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le suivi des statistiques des concurrents et obtenez un modèle gratuit pour effectuer votre propre analyse.

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icône de graphique avec une loupe

Modèle gratuit d'analyse concurrentielle des médias sociaux

Évaluez vos performances, suivez la concurrence et découvrez de nouvelles opportunités de contenu avec ce modèle gratuit.

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graphique à barres rose, bulle de dialogue rouge avec icône en forme de cœur blanc et illustration de graphique en anneau bleu marine et corail.

Comment analyser les stratégies de vos concurrents avec Hootsuite

Utilisez l'analyse des sentiments optimisée par l'IA pour identifier les modèles pertinents qui influent sur les perceptions positives, négatives et neutres de votre marque et de vos concurrents.

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Questions fréquentes

Le nombre de concurrents que vous pouvez suivre dépend de votre forfait. Avec Hootsuite Standard, vous pouvez surveiller jusqu'à cinq concurrents à la fois. Avec Hootsuite Advanced et Enterprise, vous pouvez surveiller jusqu'à 20 concurrents simultanément.

L'avantage de l'outil d'analyse des concurrents de Hootsuite est que vous pouvez créer votre propre liste de surveillance à partir de zéro et la modifier à tout moment. Recherchez simplement les noms d'utilisateur des concurrents et nous les ajouterons à votre liste de surveillance.

Dans Hootsuite Analytics, vous pouvez comparer les indicateurs essentiels de vos concurrents, tels que le nombre de publications, la fréquence des publications, l'engagement moyen, la croissance du public, le nombre d'abonnés et l'engagement estimé. 

Vous pouvez également consulter les publications les plus performantes et les moins performantes de vos concurrents en fonction d'indicateurs individuels, voir la longueur moyenne de leurs publications, et visualiser un nuage de mots des hashtags les plus utilisés parmi les publications les plus performantes de vos concurrents.

Dans Hootsuite Listening, vous pouvez rechercher les mentions passées de votre marque ou de vos concurrents sur le Web et sélectionner des chaînes de médias sociaux.

Bien sûr ! Le nom des personnes qui figurent sur votre liste de favoris reste entre nous.

L'analyse concurrentielle sur les médias sociaux consiste à surveiller, évaluer et faire le benchmarking des performances de vos concurrents sur les plateformes de médias sociaux. Il s'agit d'analyser leurs stratégies de contenu, leurs taux d'engagement, leur fréquence de publication, l'avis du public, la croissance du nombre d'abonnés et la part de voix afin de découvrir des informations qui éclaireront votre propre stratégie sociale.

Grâce aux outils d'analyse concurrentielle de Hootsuite, vous pouvez facilement repérer les tendances, identifier les lacunes en matière de contenu et garder une longueur d'avance.

Comprendre comment vos concurrents se comportent sur les médias sociaux vous aide à affiner votre propre stratégie, à tirer parti des opportunités et à éviter les erreurs. Cela vous offre une image plus claire de ce qui résonne avec votre public commun et de votre position dans votre secteur. Grâce à des informations pertinentes, vous pouvez ajuster votre contenu, votre calendrier et votre messagerie afin d'obtenir un avantage concurrentiel, en particulier dans un paysage numérique encombré où le timing et la pertinence sont importants.

With Hootsuite powered by Talkwalker AI, you can analyze:

  • Social media posts and engagement

  • News articles and press coverage

  • Blogs and forums

  • Influencer activity

  • Consumer sentiment and trends

  • Visual content (logos, images, videos)

Yes. With Hootsuite, you can create customizable dashboards and automated reports, making it easy to share competitive intelligence with stakeholders and track progress over time.

Absolutely. Hootsuite powered by Talkwalker AI's sentiment analysis tools break down positive, negative, and neutral mentions for competitors, helping you understand public perception and reputation risks.

Professional en blouse corail utilisant un ordinateur portable avec un graphique d'analyse des médias sociaux et une interface de rechercher affichés sur fond bleu clair

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