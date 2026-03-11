L'analyse concurrentielle sur les médias sociaux consiste à surveiller, évaluer et faire le benchmarking des performances de vos concurrents sur les plateformes de médias sociaux. Il s'agit d'analyser leurs stratégies de contenu, leurs taux d'engagement, leur fréquence de publication, l'avis du public, la croissance du nombre d'abonnés et la part de voix afin de découvrir des informations qui éclaireront votre propre stratégie sociale.

Grâce aux outils d'analyse concurrentielle de Hootsuite, vous pouvez facilement repérer les tendances, identifier les lacunes en matière de contenu et garder une longueur d'avance.