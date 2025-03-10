Gérez moins, automatisez davantage avec Hootsuite Professional
Automatisez les tâches répétitives, obtenez des informations plus approfondies et créez plus rapidement un contenu de meilleure qualité grâce à l’offre Hootsuite Professional.
Ce que vous offre Hootsuite Professional
Gérez un nombre illimité de comptes de médias sociaux
Gérez tous les comptes de réseaux sociaux depuis un seul endroit, sans limites de profil, avec des outils de publication avancés et des flux de travail automatisés.
Automatiser les tâches répétitives
Automatisez les réponses, les conversations client, le suivi des liens, le boost des publications, et plus encore avec des outils alimentés par l’IA.
Repérez les opportunités avant vos concurrents
Surveillez les tendances, évaluez les sentiments, comparez-vous à vos concurrents et découvrez ce qui influence les résultats.
Hootsuite simplifie la gestion des médias sociaux. La possibilité de programmer les publications à l'avance me permet de gagner beaucoup de temps et de profiter pleinement de mes week-ends sans avoir à me soucier de nos réseaux sociaux.
Travailler plus intelligemment à chaque étape du flux de travail des médias sociaux
De la création de contenu au service client en passant par l’intelligence concurrentielle, Professional vous aide à automatiser davantage et à découvrir des informations plus approfondies.
Créez plus de contenu en moins de temps
Générez des sous-titres grâce à l’IA, boostez automatiquement vos publications les plus performantes, créez des liens personnalisés et gérez un nombre illimité de profils sur les médias sociaux depuis un seul Perch. Planifiez vos campagnes des mois à l’avance, programmez la publication de contenu en programmation groupée et automatisez les tâches de publication répétitives afin de vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur les tâches fastidieuses.
Transformez votre boîte mail en moteur de croissance
Répondez plus rapidement grâce à des réponses intelligentes basées sur l’IA, des réponses automatisées et des automatisations des messages privés qui gèrent les conversations clients courantes. Utilisez Nest pour créer des profils clients plus complets, automatiser les processus courants et offrir une meilleure expérience client tout en réduisant les tâches manuelles.
Repérez les opportunités avant vos concurrents
Surveillez les mentions de votre marque, analysez le sentiment, identifiez les sujets tendance et anticipez les conversations émergentes avant qu’elles ne prennent de l’ampleur grâce à Lumen. Effectuez des recherches sur jusqu’à 30 jours de conversations sur les médias sociaux, comparez les résultats et utilisez des résumés générés par l’IA pour identifier rapidement ce qui compte le plus.
Mesurez ce qui compte le plus
Suivez les performances des campagnes payées et du référencement naturel sur l’ensemble de vos réseaux sociaux, comparez-les à celles de jusqu’à 20 concurrents et créez des rapports personnalisables adaptés à vos objectifs. Programmez la génération de rapports, exportez les résultats et découvrez des informations qui vous aideront à prendre des décisions marketing plus éclairées.
Travaillez plus efficacement grâce à un collègue IA
Posez des questions sur votre contenu, vos concurrents, votre public, vos performances ou les tendances sur les médias sociaux en langage clair. Wisdom vous aide à mettre en lumière des informations, à synthétiser vos conclusions, à identifier des opportunités et à recommander la meilleure marche à suivre sans avoir à passer au crible les tableaux de bord.
Simplifier et automatiser la gestion des médias sociaux
Générez des réponses, automatisez les conversations, fournissez une assistance 24 h/24 et découvrez les tendances et les analyses concurrentielles qui permettent à votre marque de garder une longueur d’avance.
Répondez plus rapidement grâce à l’IA
Répondez plus rapidement à vos clients grâce à des réponses générées par l’IA, qui permettent à votre équipe de traiter davantage de conversations en moins de temps.
Réponse automatique aux questions les plus courantes
Répondez automatiquement aux questions courantes, prenez en charge les nouveaux messages et assurez la continuité des conversations, même lorsque vous n’êtes pas en ligne.
Transformer les commentaires en clients
Envoyez automatiquement des messages privés lorsque les utilisateurs commentent vos publications. Créez des flux de réponses personnalisés et encouragez les utilisateurs à agir.
Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents
Voyez comment vos performances se comparent à celles de jusqu’à 20 concurrents. Suivez l’engagement, l’activité de publication et les résultats de vos concurrents.
Repérez les tendances avant qu'elles ne décollent
Ciblez les conversations émergentes avant qu’elles ne prennent de l’ampleur grâce à des prévisions basées sur l’IA. Identifiez les tendances très tôt, créez du contenu plus pertinent, et devancez les tendances.
Automatiser les interactions clés
Réduisez le travail manuel grâce à des réponses automatisées, à des automatisations de messages privés et à des flux de travail qui aident votre équipe à répondre plus rapidement et de manière plus cohérente.
Découvrez ce que Hootsuite Pro peut faire pour vous
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Lisez les avis des clients Hootsuite
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Travaillez plus intelligemment sur l’ensemble de votre stratégie sur les médias sociaux
Automatisez les tâches répétitives, obtenez des informations plus approfondies et offrez une meilleure expérience client grâce à des outils basés sur l’IA, conçus pour les marques en pleine croissance.
Questions fréquentes
Hootsuite Professional est idéal pour les marques en croissance et les équipes marketing qui ont besoin de plus d’automatisation, d’analyses plus approfondies et d’un meilleur contrôle sur leurs activités sur les médias sociaux.
Professional inclut tout ce qui est disponible dans Standard, ainsi que des profils de réseaux sociaux illimités, des analyses avancées, des outils d’engagement client alimentés par l’IA, des prévisions de tendances et des rapports personnalisables. C’est une excellente solution pour les entreprises qui souhaitent passer moins de temps sur le travail manuel et plus de temps à créer du contenu, à interagir avec les clients et à obtenir des résultats.
Besoin de plus d'options ? Comparez tous les forfaits Hootsuite.
Hootsuite Professional n’est pas la solution la plus adaptée aux organisations qui ont besoin de fonctionnalités avancées de collaboration, de processus de validation, de rapports sur la productivité des équipes ou de gestion des demandes de service client.
Si votre gestion des médias sociaux implique plusieurs intervenants chargés de vérifier le contenu, des équipes dédiées au service client ou des processus de validation structurés, Hootsuite Advanced pourrait mieux vous convenir.
Les organisations qui ont besoin d’une gouvernance, d’une conformité, d’un programme d’employés ambassadeurs ou d’une intelligence des médias sociaux avancée devraient envisager Hootsuite Enterprise.
Hootsuite Professional inclut tout ce qui est disponible dans le forfait Standard, plus des outils avancés d’automatisation, de reporting, d’engagement client et d’intelligence des médias sociaux.
Les utilisateurs de Professional bénéficient des avantages suivants :
Publication et gestion de contenu (Perch) : profils de réseaux sociaux illimités, création de contenu alimentée par l’IA, augmentation automatique des publications, liens personnalisés, suivi automatisé des liens et outils avancés de publication.
Service client et engagement (Nest) : réponses intelligentes alimentées par l’IA, réponses automatisées, automatisations des messages privés, profils de contacts et automatisations des conversations.
Analyses et rapports (Perch Analytics) : rapports personnalisables, benchmarking concurrentiel pour jusqu’à 20 concurrents, exportations de rapports, rapports programmés et notes d’analyse.
Social listening et intelligence (Lumen) : recherche sur les médias sociaux sur 30 jours, prévision de tendances alimentée par IA, analyse des sentiments, résumés IA et surveillance avancée des concurrents.
Analyses et recommandations alimentées par l’IA (Wisdom) : posez des questions sur votre audience, vos concurrents, votre contenu et vos performances pour découvrir des informations et identifier les opportunités plus rapidement.
Hootsuite Professional comprend des outils avancés d’analyse et de reporting qui vous aident à identifier ce qui fonctionne, à découvrir de nouvelles opportunités et à communiquer les résultats aux décisionnaires.
Avec Hootsuite Professional, vous pouvez :
Suivre les performances des publications payées et organiques sur les principaux médias sociaux.
Vous comparer à un maximum de 20 concurrents.
Créez des rapports personnalisables adaptés à vos objectifs.
Exporter des rapports et partager des informations avec les décisionnaires.
Programmer des rapports récurrents.
Assurer le suivi des performances de vos campagnes, de vos contenus et de votre public depuis un seul tableau de bord.
Hootsuite Professional inclut Lumen, notre solution de social listening alimentée par l’IA.
Avec Hootsuite Professional, vous pouvez :
Rechercher les conversations sur les médias sociaux des 30 derniers jours.
Comparer jusqu’à cinq recherches à la fois.
Surveiller les mentions, les hashtags, les concurrents et les sujets du secteur.
Analyser le sentiment et le volume des conversations.
Prévoir les tendances émergentes grâce à des prévisions basées sur l’IA.
Résumer de grands volumes de conversations avec l’IA.
Découvrir des opportunités pour créer du contenu plus pertinent et engager des conversations constructives.
Oui. Hootsuite Professional inclut des capacités d’IA dans la publication, l’engagement, l’analyse, l’écoute et les analyses.
Les utilisateurs professionnels peuvent générer du contenu avec l’IA, utiliser des réponses intelligentes alimentées par l’IA, automatiser les interactions avec les clients, résumer les conversations sur les réseaux sociaux, prévoir les tendances et poser des questions à Wisdom sur les performances, les concurrents, le comportement du public et les opportunités sur les médias sociaux.