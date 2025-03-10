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Tableau de bord Hootsuite affichant un calendrier de contenu, des options de publication sur les médias sociaux, des analyses de chaînes, et une femme tenant un téléphone.

Gérez moins, automatisez davantage avec Hootsuite Professional

Automatisez les tâches répétitives, obtenez des informations plus approfondies et créez plus rapidement un contenu de meilleure qualité grâce à l’offre Hootsuite Professional.

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Ce que vous offre Hootsuite Professional

Symbole de l'infini

Gérez un nombre illimité de comptes de médias sociaux

Gérez tous les comptes de réseaux sociaux depuis un seul endroit, sans limites de profil, avec des outils de publication avancés et des flux de travail automatisés.

Icône claquement de doigts

Automatiser les tâches répétitives

Automatisez les réponses, les conversations client, le suivi des liens, le boost des publications, et plus encore avec des outils alimentés par l’IA.

Loupe avec icône de graphique

Repérez les opportunités avant vos concurrents

Surveillez les tendances, évaluez les sentiments, comparez-vous à vos concurrents et découvrez ce qui influence les résultats.

Hootsuite simplifie la gestion des médias sociaux. La possibilité de programmer les publications à l'avance me permet de gagner beaucoup de temps et de profiter pleinement de mes week-ends sans avoir à me soucier de nos réseaux sociaux.
Slade Meadows
Responsable du marketing numérique
Classic of Denton

Travailler plus intelligemment à chaque étape du flux de travail des médias sociaux

De la création de contenu au service client en passant par l’intelligence concurrentielle, Professional vous aide à automatiser davantage et à découvrir des informations plus approfondies.

Interface d’un outil de conception pour les médias sociaux présentant des options de modèles et une publication pour la Journée internationale des médecins mettant en scène un médecin souriant en blouse bleue.

Créez plus de contenu en moins de temps

Générez des sous-titres grâce à l’IA, boostez automatiquement vos publications les plus performantes, créez des liens personnalisés et gérez un nombre illimité de profils sur les médias sociaux depuis un seul Perch. Planifiez vos campagnes des mois à l’avance, programmez la publication de contenu en programmation groupée et automatisez les tâches de publication répétitives afin de vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur les tâches fastidieuses.

Une interface de chat client affichant une demande de compte d’épargne, avec un menu déroulant de routage et d’automatisation mettant en évidence les automatisations.

Transformez votre boîte mail en moteur de croissance

Répondez plus rapidement grâce à des réponses intelligentes basées sur l’IA, des réponses automatisées et des automatisations des messages privés qui gèrent les conversations clients courantes. Utilisez Nest pour créer des profils clients plus complets, automatiser les processus courants et offrir une meilleure expérience client tout en réduisant les tâches manuelles.

Tableau de bord d’analyse des médias sociaux présentant un graphique linéaire illustrant l’engagement des concurrents, un tableau récapitulatif des statistiques des comptes et une photo d’un bol de nourriture.

Repérez les opportunités avant vos concurrents

Surveillez les mentions de votre marque, analysez le sentiment, identifiez les sujets tendance et anticipez les conversations émergentes avant qu’elles ne prennent de l’ampleur grâce à Lumen. Effectuez des recherches sur jusqu’à 30 jours de conversations sur les médias sociaux, comparez les résultats et utilisez des résumés générés par l’IA pour identifier rapidement ce qui compte le plus.

Tableau de bord Analytics affichant un graphique linéaire du taux d’engagement et une jauge affichant 6 783 impressions, soit 284 de plus par rapport aux 6 499 précédentes.

Mesurez ce qui compte le plus

Suivez les performances des campagnes payées et du référencement naturel sur l’ensemble de vos réseaux sociaux, comparez-les à celles de jusqu’à 20 concurrents et créez des rapports personnalisables adaptés à vos objectifs. Programmez la génération de rapports, exportez les résultats et découvrez des informations qui vous aideront à prendre des décisions marketing plus éclairées.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de l’outil Wisdom AI montrant une requête pour les rapports de performance trimestrielle et les analyses des tendances sectorielles générées par l’IA.

Travaillez plus efficacement grâce à un collègue IA

Posez des questions sur votre contenu, vos concurrents, votre public, vos performances ou les tendances sur les médias sociaux en langage clair. Wisdom vous aide à mettre en lumière des informations, à synthétiser vos conclusions, à identifier des opportunités et à recommander la meilleure marche à suivre sans avoir à passer au crible les tableaux de bord.

Simplifier et automatiser la gestion des médias sociaux

Générez des réponses, automatisez les conversations, fournissez une assistance 24 h/24 et découvrez les tendances et les analyses concurrentielles qui permettent à votre marque de garder une longueur d’avance.

icône de robot

Répondez plus rapidement grâce à l’IA

Répondez plus rapidement à vos clients grâce à des réponses générées par l’IA, qui permettent à votre équipe de traiter davantage de conversations en moins de temps.

Icône de personne dans une bulle de discussion

Réponse automatique aux questions les plus courantes

Répondez automatiquement aux questions courantes, prenez en charge les nouveaux messages et assurez la continuité des conversations, même lorsque vous n’êtes pas en ligne.

bulle de chat

Transformer les commentaires en clients

Envoyez automatiquement des messages privés lorsque les utilisateurs commentent vos publications. Créez des flux de réponses personnalisés et encouragez les utilisateurs à agir.

icône de tag avec flèche vers le haut

Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents

Voyez comment vos performances se comparent à celles de jusqu’à 20 concurrents. Suivez l’engagement, l’activité de publication et les résultats de vos concurrents.

Courbe de tendance enrichie ou générée avec des fonctionnalités IA

Repérez les tendances avant qu'elles ne décollent

Ciblez les conversations émergentes avant qu’elles ne prennent de l’ampleur grâce à des prévisions basées sur l’IA. Identifiez les tendances très tôt, créez du contenu plus pertinent, et devancez les tendances.

icône de robot

Automatiser les interactions clés

Réduisez le travail manuel grâce à des réponses automatisées, à des automatisations de messages privés et à des flux de travail qui aident votre équipe à répondre plus rapidement et de manière plus cohérente.

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  • Logo Adidas
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  • Logo Nestlé
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Découvrez ce que Hootsuite Pro peut faire pour vous

Infographie présentant l’étude de cas de Stuckey, qui montre une augmentation de 750 % des ventes en ligne en deux ans, accompagnée d’illustrations de bonbons et de snacks.

Comment Stuckey’s a boosté ses ventes en ligne de 750 %

Découvrez comment une légendaire entreprise américaine de confiserie a utilisé Hootsuite Pro pour augmenter ses ventes en ligne de 750 %.

Lire l'étude de cas

Mégaphone avec des icônes de médias sociaux flottant dans une bulle rose, y compris les logos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et LinkedIn

Lisez les avis des clients Hootsuite

Nos clients qualifient Hootsuite de « révolutionnaire » et de « bouée de sauvetage » pour une bonne raison.

Lisez plus d'avis

Infographie présentant l’étude de cas d’Apricotton, qui montre une augmentation de 108 % du chiffre d’affaires en deux semaines, avec des illustrations de sacs de courses et de pièces de monnaie.

Comment Apricotton a réalisé une augmentation de 108 % de ses ventes en deux semaines

Découvrez comment une petite entreprise a utilisé Hootsuite pour stimuler la croissance sur ses réseaux à une vitesse fulgurante.

En savoir plus

Nos clients nous adorent
Découvrez les témoignages des utilisateurs de petites entreprises sur Hootsuite
reviewStar
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Mar 10, 2025
“Hootsuite a résout en moins de 2 semaines des problèmes que j'ai rencontrés pendant 5 ans avec la publication de contenu.”
“Je prenais du retard sur le contenu des médias sociaux, mais cet outil m'a permis de rattraper mon retard. En quelques étapes, j'ai programmé 2 mois de publications et j'ai réactivé tous mes canaux. Le support a été util...”
Lire l'avis complet
Dave M.
Fondatrice
Agence marketing
Lire l'avis complet
Deux collègues utilisant un ordinateur portable et une tablette, entourés d’icônes colorées sur un fond bleu clair.

Travaillez plus intelligemment sur l’ensemble de votre stratégie sur les médias sociaux

Automatisez les tâches répétitives, obtenez des informations plus approfondies et offrez une meilleure expérience client grâce à des outils basés sur l’IA, conçus pour les marques en pleine croissance.

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Questions fréquentes

Hootsuite Professional est idéal pour les marques en croissance et les équipes marketing qui ont besoin de plus d’automatisation, d’analyses plus approfondies et d’un meilleur contrôle sur leurs activités sur les médias sociaux.

Professional inclut tout ce qui est disponible dans Standard, ainsi que des profils de réseaux sociaux illimités, des analyses avancées, des outils d’engagement client alimentés par l’IA, des prévisions de tendances et des rapports personnalisables. C’est une excellente solution pour les entreprises qui souhaitent passer moins de temps sur le travail manuel et plus de temps à créer du contenu, à interagir avec les clients et à obtenir des résultats.

Besoin de plus d'options ? Comparez tous les forfaits Hootsuite.

Hootsuite Professional n’est pas la solution la plus adaptée aux organisations qui ont besoin de fonctionnalités avancées de collaboration, de processus de validation, de rapports sur la productivité des équipes ou de gestion des demandes de service client.

Si votre gestion des médias sociaux implique plusieurs intervenants chargés de vérifier le contenu, des équipes dédiées au service client ou des processus de validation structurés, Hootsuite Advanced pourrait mieux vous convenir.

Les organisations qui ont besoin d’une gouvernance, d’une conformité, d’un programme d’employés ambassadeurs ou d’une intelligence des médias sociaux avancée devraient envisager Hootsuite Enterprise.

Hootsuite Professional inclut tout ce qui est disponible dans le forfait Standard, plus des outils avancés d’automatisation, de reporting, d’engagement client et d’intelligence des médias sociaux.

Les utilisateurs de Professional bénéficient des avantages suivants :

  • Publication et gestion de contenu (Perch) : profils de réseaux sociaux illimités, création de contenu alimentée par l’IA, augmentation automatique des publications, liens personnalisés, suivi automatisé des liens et outils avancés de publication.

  • Service client et engagement (Nest) : réponses intelligentes alimentées par l’IA, réponses automatisées, automatisations des messages privés, profils de contacts et automatisations des conversations.

  • Analyses et rapports (Perch Analytics) : rapports personnalisables, benchmarking concurrentiel pour jusqu’à 20 concurrents, exportations de rapports, rapports programmés et notes d’analyse.

  • Social listening et intelligence (Lumen) : recherche sur les médias sociaux sur 30 jours, prévision de tendances alimentée par IA, analyse des sentiments, résumés IA et surveillance avancée des concurrents.

  • Analyses et recommandations alimentées par l’IA (Wisdom) : posez des questions sur votre audience, vos concurrents, votre contenu et vos performances pour découvrir des informations et identifier les opportunités plus rapidement.

Hootsuite Professional comprend des outils avancés d’analyse et de reporting qui vous aident à identifier ce qui fonctionne, à découvrir de nouvelles opportunités et à communiquer les résultats aux décisionnaires.

Avec Hootsuite Professional, vous pouvez :

  • Suivre les performances des publications payées et organiques sur les principaux médias sociaux.

  • Vous comparer à un maximum de 20 concurrents.

  • Créez des rapports personnalisables adaptés à vos objectifs.

  • Exporter des rapports et partager des informations avec les décisionnaires.

  • Programmer des rapports récurrents.

  • Assurer le suivi des performances de vos campagnes, de vos contenus et de votre public depuis un seul tableau de bord.

Hootsuite Professional inclut Lumen, notre solution de social listening alimentée par l’IA.

Avec Hootsuite Professional, vous pouvez :

  • Rechercher les conversations sur les médias sociaux des 30 derniers jours.

  • Comparer jusqu’à cinq recherches à la fois.

  • Surveiller les mentions, les hashtags, les concurrents et les sujets du secteur.

  • Analyser le sentiment et le volume des conversations.

  • Prévoir les tendances émergentes grâce à des prévisions basées sur l’IA.

  • Résumer de grands volumes de conversations avec l’IA.

  • Découvrir des opportunités pour créer du contenu plus pertinent et engager des conversations constructives.

Oui. Hootsuite Professional inclut des capacités d’IA dans la publication, l’engagement, l’analyse, l’écoute et les analyses.

Les utilisateurs professionnels peuvent générer du contenu avec l’IA, utiliser des réponses intelligentes alimentées par l’IA, automatiser les interactions avec les clients, résumer les conversations sur les réseaux sociaux, prévoir les tendances et poser des questions à Wisdom sur les performances, les concurrents, le comportement du public et les opportunités sur les médias sociaux.