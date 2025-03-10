Hootsuite Professional est idéal pour les marques en croissance et les équipes marketing qui ont besoin de plus d’automatisation, d’analyses plus approfondies et d’un meilleur contrôle sur leurs activités sur les médias sociaux.

Professional inclut tout ce qui est disponible dans Standard, ainsi que des profils de réseaux sociaux illimités, des analyses avancées, des outils d’engagement client alimentés par l’IA, des prévisions de tendances et des rapports personnalisables. C’est une excellente solution pour les entreprises qui souhaitent passer moins de temps sur le travail manuel et plus de temps à créer du contenu, à interagir avec les clients et à obtenir des résultats.