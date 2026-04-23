Le meilleur outil de gestion des médias sociaux pour les agences
Obtenez des résultats impressionnants pour vos clients, simplifiez le processus d'approbation et montrez facilement votre impact avec Hootsuite pour les agences.
Adopté par les meilleures agences de marketing et de relations publiques
Flexible et puissant, conçu pour soutenir des agences de toutes tailles et de toute spécialité.
Marketing agencies
Manage and measure performance across all your clients’ social content in one place. Track campaign performance, audience sentiment, and competitor activity.
PR firms
Get real-time monitoring across social, news, blogs, and forums. Monitor your clients’ brand health and reputation with instant alerts, sentiment analysis, and brand health reports.
Consulting firms
Uncover consumer insights to inform brand positioning and messaging. Provide data-driven recommendations for brand growth and innovation.
Tout ce dont votre agence a besoin pour dominer les médias sociaux et aller au-delà
Conçu pour répondre aux exigences élevées de la vie en agence, Hootsuite qui repose sur TalkwalkerAI unifie des analyses approfondies et des flux de travail fluides pour vous aider à fournir des services de premier ordre, quel que soit votre domaine.
Automatisez les rapports avec des rapports en marque blanche entièrement personnalisables que vos clients comprendront vraiment. Programmez les rapports, mettez en avant les points clés et démontrez clairement la performance des Campaigns et le RSI — sans le travail manuel.
Réduisez le stress lié à la gestion des clients grâce à des flux de travail d’approbation simples et des paramètres de partage. Grâce aux approbations externes, vous pouvez facilement obtenir l’accord des clients avant de publier.
Surmontez les blocages créatifs avec l'IA pour générer des légendes et des images, résumer la data, et obtenir des insights en quelques secondes. Intégrez et personnalisez sans effort les modèles Adobe Express et Canva pour que chaque client reste fidèle à la marque.
Rassemblez toutes les chaînes sociales de vos clients dans un seul tableau de bord. Planifiez, gérez et suivez les performances des contenus payants et organiques sur l’ensemble de vos réseaux et comptes. Gagnez du temps en répondant aux messages grâce à une boîte de réception unifiée et automatisée.
Nos clients ne veulent pas seulement savoir ce que les gens disent — ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est important et ce qu'il faut faire à ce sujet. L’analyse thématique de Talkwalker est devenue notre référence, nous permettant de passer rapidement de la data brute des conversations à des directives claires et exploitables sur toutes les plateformes. C'est ce qui nous permet de donner à nos clients un véritable avantage stratégique.
Faites passer votre agence de la gestion quotidienne à l'intelligence stratégique
Que vous cherchiez à conquérir de nouveaux clients ou à défendre un contrat existant, Hootsuite vous fournit les informations factuelles dont vous avez besoin pour gagner.
Transformez les conversations en ligne en stratégies efficaces pour fidéliser vos clients
Surveillez des millions de conversations sur les réseaux sociaux, les actualités, les blogs, les forums, et plus encore. Suivez en temps réel les mentions de la marque, le sentiment, la part de voix et les tendances émergentes — afin de découvrir des opportunités, de repérer les risques tôt et de guider des décisions plus intelligentes.
Impress your clients with polished, customized reports in minutes
Quickly white-label and customize reports to give your deliverables a professional edge. From campaign optimization to competitive benchmarking, show clients exactly what’s working and why.
Prouvez votre impact grâce à des informations basées sur l'IA
Allez au-delà des indicateurs superficiels avec une IA avancée qui analyse le sentiment, détecte les tendances et découvre ce qui détermine vraiment la performance. Condensez des millions de points de données en résumés clairs et lisibles en quelques secondes.
Veuillez collaborer en toute fluidité entre les équipes et les clients.
Veillez à ce que tout le monde reste aligné grâce à des tableaux de bord partagés, des annotations, des approbations externes et des flux de travail intégrés. Abandonnez les fils d'e-mails et les feuilles de calcul : suivez l'avancement, obtenez des approbations internes et documentez les approbations externes en un seul endroit.
Répondez aux messages de tous vos clients depuis une seule boîte de réception
Gagnez du temps en gérant toutes les conversations publiques et privées dans un endroit centralisé. Utilisez des réponses automatisées, des réponses enregistrées et des chatbots IA pour réduire les temps de réponse et maintenir une satisfaction client élevée.
Je travaille avec différents clients et Hootsuite m'aide vraiment à programmer mon travail pour chacun des clients et à partager du contenu sur différentes plateformes. Hootsuite m'a vraiment donné des super pouvoirs !
Les principales fonctionnalités de Hootsuite pour les agences
Du social listening en temps réel au reporting automatisé, Hootsuite vous aide à avancer plus vite, à travailler plus intelligemment et à vous démarquer auprès de vos clients.
Social listening
Track brand mentions, sentiment, and share of voice across 30+ social networks, blogs, forums, and even print and broadcast media.
Trend forecasting
Spot emerging trends and cultural shifts before they hit the mainstream, allowing you to pivot client strategies with surgical precision.
Image and logo recognition
Protect client reputations by detecting visual brand presence in photos and videos — even when the brand isn't tagged.
Influencer finder
Discover and evaluate key influencers, journalists, and brand advocates to amplify campaigns, extend client reach, and leverage user-generated content.
Crisis detection and alerts
Receive immediate notifications about spikes in negative sentiment or unusual activity, enabling rapid response to emerging issues.
Competitive benchmarking
Compare client performance against competitors and industry benchmarks to inform strategy and highlight areas for improvement.
Questions fréquentes (FAQ)
La meilleure plateforme de gestion des médias sociaux pour les agences combine la publication, l'analyse, le social listening et la création de rapports en un seul endroit. Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, est conçu spécifiquement pour les agences, permettant aux équipes de gérer plusieurs clients, de suivre les performances, de surveiller l'image de marque et d'automatiser les rapports — le tout à partir d'un seul tableau de bord.
Les agences peuvent gérer plusieurs clients plus efficacement en utilisant une plateforme centralisée avec un support multi-comptes, des tableaux de bord personnalisables et des contrôles d’autorisation. Hootsuite permet aux agences d'organiser les comptes par client, de programmer et de publier du contenu sur les réseaux, et de suivre les performances sans changer d'outil ni compromettre la sécurité de la data.
Les agences démontrent le RSI en reliant les activités de campagne à des résultats mesurables tels que l'engagement, la portée, le sentiment et la part de voix. Avec Hootsuite qui repose sur TalkwalkerAI, les agences peuvent créer des rapports automatisés et personnalisés qui présentent clairement les indicateurs de performance, l'impact des campagnes et les points de référence concurrentiels, ce qui facilite la démonstration de la valeur ajoutée aux clients.
Le social listening est le processus qui consiste à surveiller les conversations en ligne sur les médias sociaux, les actualités, les blogs et les forums afin de comprendre ce que le public dit d'une marque, d'un secteur d'activité ou de concurrents. Pour les agences, le social listening fournit des informations en temps réel sur le sentiment, les tendances et les problématiques émergentes, permettant aux équipes de prendre des décisions fondées sur la data et d'optimiser les stratégies de leurs clients.
Les agences peuvent utiliser l’IA pour analyser les sentiments, détecter les tendances, générer du contenu et découvrir des informations sur les performances à grande échelle. Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, utilise une IA avancée pour révéler des informations exploitables, automatiser les rapports et même aider à la création de contenu, permettant aux agences d'accélérer leur travail et d'obtenir de meilleurs résultats.
Oui. Hootsuite propose des outils de reporting automatisés permettant aux agences de créer des rapports personnalisables et en marque blanche pour chaque client. Les rapports peuvent être programmés, adaptés à des indicateurs clés de performance spécifiques et personnalisés pour une présentation professionnelle, ce qui permet de gagner du temps tout en améliorant la cohérence et la clarté.
Hootsuite simplifie la collaboration avec les clients grâce à des flux d'approbation intégrés, à l'affectation des tâches et à des tableaux de bord partagés. Les agences peuvent attribuer des rôles pour la création, la modification et l'approbation du contenu, tout en s'assurant que chaque publication est examinée avant sa mise en ligne. Vous pouvez également créer des flux d'approbation en plusieurs étapes avec des approbateurs ou des équipes désignés, ajoutant ainsi des niveaux de contrôle supplémentaires pour les contenus à fort enjeu.
Pour les agences qui gèrent les approbations en dehors de la plateforme, Hootsuite vous permet de documenter les approbations externes directement dans chaque publication. Cela crée une piste d'audit claire avec les notes d'approbation et l'historique visibles dans votre calendrier de contenu et vos exports. Grâce aux autorisations personnalisables et aux flux de travail flexibles, les agences peuvent maintenir une collaboration sécurisée, organisée et efficace entre les équipes internes et les clients.
Les agences devraient rechercher une plateforme de social listening offrant un suivi en temps réel, une analyse des sentiments, la détection de tendances, un benchmarking concurrentiel et des rapports personnalisables. Ces fonctionnalités aident les agences à suivre les performances de la marque, à comprendre la perception du public et à fournir des informations basées sur les données aux clients.
Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, va plus loin avec des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance d'images et de logos, la découverte d'influenceurs et la prévision de tendances alimentée par l'intelligence artificielle. Les agences peuvent également configurer des alertes en temps réel pour les pics de conversation ou de sentiment négatif, ce qui permet une réponse plus rapide aux crises potentielles. Combinées à des rapports automatisés et à des tableaux de bord multi-clients, ces fonctionnalités facilitent la transformation de la data brute en informations exploitables et en résultats mesurables pour chaque client.
Les agences peuvent surveiller la réputation de la marque en suivant les mentions, le sentiment et les conversations sur les réseaux sociaux, les actualités, les blogs, les forums et les sites d'avis. Hootsuite regroupe ces sources de la data en une seule plateforme, permettant aux agences de détecter les risques de réputation tôt et de réagir rapidement grâce à des stratégies éclairées.
Faites des insights l’avantage concurrentiel de votre agence
Avec Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, vous pouvez fournir des insights plus rapides, des stratégies plus solides et des résultats que vos clients peuvent observer.