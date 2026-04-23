Les agences devraient rechercher une plateforme de social listening offrant un suivi en temps réel, une analyse des sentiments, la détection de tendances, un benchmarking concurrentiel et des rapports personnalisables. Ces fonctionnalités aident les agences à suivre les performances de la marque, à comprendre la perception du public et à fournir des informations basées sur les données aux clients.

Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, va plus loin avec des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance d'images et de logos, la découverte d'influenceurs et la prévision de tendances alimentée par l'intelligence artificielle. Les agences peuvent également configurer des alertes en temps réel pour les pics de conversation ou de sentiment négatif, ce qui permet une réponse plus rapide aux crises potentielles. Combinées à des rapports automatisés et à des tableaux de bord multi-clients, ces fonctionnalités facilitent la transformation de la data brute en informations exploitables et en résultats mesurables pour chaque client.