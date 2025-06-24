Monitor everything, so your brand is prepared for anything
Gardez une longueur d'avance sur les tendances, protégez la santé de votre marque et découvrez ce qui intéresse vraiment votre public. Talkwalker de Hootsuite suit des milliards de conversations et les transforme en votre avantage concurrentiel.
Surveiller l'ensemble du Web avec la couverture des données la plus étendue du secteur
Obtenez une image claire de ce que dit votre public, peu importe où il s'exprime. L'IA Advanced suit des millions de sites web afin que vous ne manquiez jamais une mention, une crise ou une occasion de participer à la conversation.
Des analyses plus approfondies, des succès plus significatifs
Identifiez les risques le plus tôt possible, découvrez ce qui fonctionne et soyez le premier dans votre créneau à saisir de précieuses opportunités. Talkwalker par Hootsuite est le logiciel de social listening qui fait tout en un seul endroit.
Protégez votre marque
Surveillez tout ce que les gens disent à propos de votre marque, qu'il s'agisse de commentaires positifs, négatifs ou dignes d'être republiés.
Mesurer ce qui est important
Comparez-vous à vos concurrents, surveillez attentivement l'état de votre marque et suivez l'évolution des sentiments au fil du temps.
Développez plus rapidement
Stimulez la croissance en identifiant les tendances, les conversations et les influenceurs qui donneront à votre marque une longueur d'avance.
Transformez la surveillance des médias sociaux en votre avantage concurrentiel
Identifiez les risques tôt, voyez ce qui fonctionne et devancez vos concurrents sur les dernières tendances. Talkwalker de Hootsuite est le logiciel d'écoute des réseaux sociaux qui fait toutes ces actions en un seul endroit.
Protéger la réputation de votre marque avec un contrôle des dommages automatisé
Grâce aux alertes en temps réel et à la surveillance permanente, vous ne manquerez jamais une occasion de prendre le contrôle du récit. Gérez les crises efficacement, suivez les sentiments au fil du temps et participez aux conversations en surveillant tout ce que les gens disent.
Surpasser vos concurrents et être le meilleur dans votre domaine de niche
Appropriez-vous votre secteur en apprenant exactement ce que vos clients désirent et en devançant vos concurrents. Suivez facilement le trafic des sites web des concurrents, la santé de la marque, le positionnement et les publics cibles afin de définir vos propres critères et de suivre les progrès vers vos objectifs. De plus, comparez comment votre marque se présente en ligne et dans les médias par rapport à vos concurrents.
Découvrir les tendances, les influenceurs et les produits que votre public souhaite réellement
Visualisez instantanément les sujets, les thèmes et les types de médias qui captent l'attention en ce moment. Établissez des partenariats sociaux stratégiques en repérant les principaux influenceurs et les opportunités de collaboration dans votre domaine. Suivez ensuite votre croissance au fil du temps : avis, portée, engagement, etc.
Accédez à des informations pertinentes basées sur l'IA qui vous aideront à vous développer
L'IA BlueSilk™ révèle les informations qui comptent réellement, afin que vous puissiez passer moins de temps à creuser et plus de temps à agir. Prévoyez les tendances futures, analysez instantanément les avis et suivez les mentions de marques dans les vidéos, les images et les audios grâce à l'IA la plus avancée du secteur.
Améliorer la satisfaction de vos clients grâce au suivi des avis et aux outils de suivi des réponses aux questions
Suivez tous les avis, les enquêtes et les efforts d'assistance clientèle de votre marque en un seul endroit. Utilisez les avis des clients en temps réel provenant de 300 sources possibles pour affiner votre stratégie et améliorer la satisfaction de vos clients. Créez facilement des rapports de satisfaction client convaincants qui affichent les indicateurs qui vous intéressent.
Lorsque vous avez le niveau d'engagement que nous avons chez U-Haul, vous devez être en mesure d'établir des priorités dans la gestion de votre temps. Au cours des deux dernières années, notre relation avec Hootsuite nous a permis de créer de solides stratégies de social listening qui nous ont aidés à atteindre cet objectif.
Le seul logiciel de surveillance des médias qui offre une vue d'ensemble complète, sans lacunes
Aucun outil de social listening ne va plus loin que Talkwalker de Hootsuite. Surveillez des millions de sources dans 239 pays et comprenez la story complète en quelques minutes grâce à l'IA Blue Silk™.
La plus large
couverture mondiale
Surveillez 150 millions de sites web et plus de 30 canaux de médias sociaux, notamment Instagram, LinkedIn, Vimeo, Pinterest, Twitch, Reddit, Disqus, etc.
Tableaux de bord personnalisés
et applications
Suivez les indicateurs clés de performance les plus pertinents, ajoutez des informations et visualisez les données adaptées aux besoins spécifiques de votre équipe. De plus, obtenez rapidement des informations grâce à des applications prédéfinies.
Plus de 2 ans d'expérience
Historique de la data
Rechercher les tendances, les mentions et les données des 24 derniers mois. Découvrez l'évolution de vos résultats de recherche au fil du temps et évaluez vos performances.
Détection d'images et de vidéos par l'IA
Il n'est pas uniquement possible d'ajouter des mentions dans les textes. Détectez automatiquement les mentions de la marque dans les images, les vidéos et l'audio.
En temps réel
Alertes
Recevez des notifications instantanées lorsque le sentiment évolue, que les tendances émergent ou que la négativité se répand, afin que vous puissiez intervenir rapidement.
Plus de 50
recherches
Configurez des recherches sauvegardées en utilisant des mots-clés et des opérateurs booléens. Définissez l'étendue des données que vous souhaitez suivre et analyser au fil du temps.
Solutions d'écoute personnalisées pour chaque équipe
Que vous travailliez dans le marketing, les relations publiques ou l'assistance à la clientèle, les outils de social listening optimisés par l'IA
peuvent vous aider à découvrir votre prochaine opportunité de croissance.
Stimulez l'engagement sur les réseaux sociaux, augmentez votre nombre d'abonnés et surpassez la concurrence grâce à l'outil écoute des réseaux sociaux le plus robuste du marché. De plus, suivez et prédisez les tendances et découvrez les influenceurs, le contenu et les types de médias qui engagent votre public.
Détectez les crises de marque avant qu'elles ne surviennent grâce à des alertes en temps réel, à un suivi des conversations minute par minute, et à des rapports d'analyse des sentiments approfondie. Prenez le contrôle de la narration et renforcez la réputation de votre marque grâce à des partenariats influents.
Mieux comprendre les comportements des clients, les tendances émergentes et les données démographiques qui génèrent le plus de revenus. Utilisez les fonctions de clustering, de comparaison de public, d'analyse géographique et autres, optimisées par l'IA, pour créer des produits innovants et réactifs.
Renforcez la fidélité et la rétention de vos clients, et augmentez vos ventes grâce à une connaissance des commentaires et des sentiments des consommateurs à chaque étape du parcours d'achat. Suivez facilement la satisfaction des clients sur les sites d'avis, les médias sociaux et les initiatives de service client.
Approuvé par les meilleures marques sur les médias
Une équipe de la NBA mesure l'engagement des fans grâce à une stratégie sociale axée sur les données
Démarrer votre stratégie de social listening avec des ressources utiles
Social listening : comment mieux comprendre votre public en 2025
Apprenez les bases du social listening et obtenez des conseils de pro sur la façon de l'utiliser pour mieux comprendre vos abonnés.
13 meilleurs outils de social listening, ainsi que des conseils pour obtenir de meilleures informations
Comparez les meilleurs outils de social listening du secteur pour déterminer lequel vous convient le mieux.
Comment élaborer une stratégie de social listening : 4 exemples concrets
Souhaitez-vous créer votre propre stratégie de social listening à partir de zéro ? Le blog Hootsuite est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Questions fréquentes
Le social listening consiste à suivre les mentions de votre marque, les mentions et les conversations qui vous concernent. Avec les bons outils de social listening, vous pouvez surveiller les conversations des internautes concernant votre marque ou votre produit qui interviennent sur les médias sociaux, les blogs, les forums, les vidéos, etc.
Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour mesurer la popularité de votre marque, la perception qu'en a votre public et les attentes de vos clients. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour affiner votre stratégie marketing.
Pour une définition approfondie de social listening et pour trouver le meilleur outil de surveillance des médias sociaux pour votre entreprise, consultez le blog de Hootsuite.
Le social listening vous permet d'avoir toutes les cartes en main lors de la prise de décisions en lien avec votre marque, votre produit et votre stratégie. Il prouve que certains contenus trouvent un écho chez votre public, évalue vos performances par rapport à celles de vos concurrents et vous aide à déterminer comment allouer votre temps et votre budget. Le social listening vous permet de répondre rapidement aux commentaires négatifs et réduit le risque de boycott.
Le suivi des médias sociaux peut vous aider à multiplier les recommandations de clients en vous montrant ce qu'ils attendent. Identifiez les difficultés les plus fréquentes de votre public, les fonctions ou produits qu'il attend le plus et ce qui l'empêche de concrétiser ses achats. Armé de ces informations, vous pourrez créer un meilleur produit, davantage tourné vers vos clients.
Les outils d'écoute des réseaux sociaux permettent de repérer les mentions d'une marque en ligne. Ils collectent des données à partir des médias sociaux, des blogs, des forums, etc., et les affichent dans un seul fil d'actualité. Vous disposez ainsi d'un aperçu de différents indicateurs, par exemple la fréquence à laquelle les internautes parlent de votre marque et ce qu'elle leur inspire.
Quel que soit le forfait Hootsuite que vous choisissez, vous bénéficierez de précieuses fonctionnalités de social listening. Mais certains forfaits Hootsuite ont des fonctionnalités de social listening plus avancées que d'autres.
Quel que soit votre forfait, vous pouvez surveiller la présence de votre marque sur les médias sociaux (y compris Facebook, X, BlueSky, YouTube et Quora), les podcasts, les sites d'actualités, les newsletters, les blogs et les forums. Tous les forfaits vous permettent également de mentionner vos logos, images, photos et vidéos.
Mais grâce à Hootsuite Listening, optimisé par Talkwalker (disponible uniquement pour les clients de Hootsuite Enterprise), vous pouvez approfondir ces mentions.
Passez au forfait supérieur pour surveiller Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, YouTube, Quora, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, les podcasts, les sites d'actualités, les newsletters, les blogs et les forums.
Hootsuite Listening, optimisé par Talkwalker, inclut également 13 mois de données historiques, ce qui est essentiel si vous souhaitez suivre l'évolution de vos résultats de recherche au fil du temps. De plus, vous pouvez configurer des informations en temps réel et accéder à des rapports pertinents avec Hootsuite Listening, optimisé par Talkwalker.
Avez-vous besoin de plus de détails ? Vous pouvez toujours comparer nos forfaits ou contacter notre équipe commerciale pour une démo personnalisée.
Le moteur de Hootsuite Listening est alimenté par les technologies de surveillance approfondie des médias sociaux de Talkwalker. Talkwalker parcourt tout l'Internet à la recherche de mentions de votre marque ou de mots-clés spécifiques. Ensuite, il utilise l'IA conversationnelle pour fournir des résumés simplifiés et vous informer lorsque quelque chose d'excitant se produit.
Considérez votre plateforme de social listening comme votre propre équipe d'espions personnels qui traînent sur tous les sites web, attendant de rapporter des informations pertinentes. Chaque fois que quelqu'un parle de votre entreprise ou utilise les termes que vous avez indiqués, ces contenus vous sont présentés dans un flux.
Consultez notre guide complet sur le suivi des médias sociaux pour obtenir des conseils sur la façon de vous lancer.
Sans problème ! Outre les outils intégrés tels que Flux Hootsuite et Talkwalker, le tableau de bord Hootsuite s'intègre à toutes les meilleures plateformes de social listening et à des outils tiers pour vous aider à suivre les avis et les mentions à votre façon. Ajoutez ReviewTrackers, Digimind, Reddit, Google My Business et bien d'autres encore à votre tableau de bord Hootsuite pour suivre de près toutes les discussions sur le Web.
Le meilleur logiciel d'écoute des réseaux sociaux est celui qui vous aide à suivre tout ce que les gens disent à propos de votre marque sans avoir à chercher des informations en profondeur. Grâce à la surveillance des médias sociaux par Hootsuite, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de la conversation et des sentiments qui entourent votre marque, vos concurrents et votre secteur. Grâce à l'IA intégrée et à la recherche rapide de Talkwalker, vous n'avez plus besoin de rechercher des informations clés. Tout est disponible dans le tableau de bord Hootsuite.
Oui. Nous avons acquis Talkwalker en avril 2024 pour aider nos utilisateurs à révéler la valeur des médias sociaux et à faire évoluer leurs relations sur les réseaux. Tous les clients de Hootsuite ont désormais accès à l'IA puissante de social listening et au moteur de recherche performant de Talkwalker.
Nous approfondissons continuellement les capacités de Talkwalker et les intégrons dans le tableau de bord Hootsuite. Parmi les fonctionnalités de Talkwalker que vous pouvez dès à présent intégrer à Hootsuite, citons la recherche rapide, l'analyse des sentiments, Blue Silk™ AI et la reconnaissance d'images.
Blue Silk™ AI est un modèle d'IA propriétaire développé par Talkwalker, conçu spécifiquement pour les médias sociaux. Elle permet aux utilisateurs de réduire de 40 % le temps consacré chaque semaine au social listening, tout en vous aidant à affiner votre stratégie sur les réseaux sociaux.
Cela vous aide à comprendre de grands volumes de données et à les condenser uniquement aux éléments importants, afin de renforcer la satisfaction de vos clients et de savoir ce qu'ils veulent sans passer des heures à faire des recherches exténuantes.
En tant qu'outil d'IA le plus complet conçu spécifiquement pour les médias sociaux, Blue Silk™ AI peut :
Analyser et résumer des millions de mentions et de conversations, pour obtenir des résumés clairs et perspicaces, faciles à lire.
Vous assurer de ne jamais rater une mention importante. Blue Silk™ AI analyse plus de 150 millions de sources dans plus de 180 langues. Elle suit les mentions sous forme de texte, d'images, de vidéos ou de podcasts.
Vous aider à comprendre ce que les gens pensent de votre marque avec des modèles d'IA de pointe pour l'analyse des avis et le traitement du langage. Identifiez les attitudes et les motivations sous-jacentes de votre consommateur cible.
Filtrer les spams et les fausses informations. Blue Silk™ AI peut détecter et supprimer les contenus nuisibles et non pertinents tels que le spam, le contenu NSFW et les fake news.
Et bien plus encore !
Découvrez l'outil de social listening le mieux noté en action
Découvrez par vous-même comment Talkwalker de Hootsuite peut révolutionner la manière dont votre équipe commercialise, effectue des recherches et rédige des rapports. Programmez dès maintenant une démo sans aucun risque.