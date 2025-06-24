Le social listening consiste à suivre les mentions de votre marque, les mentions et les conversations qui vous concernent. Avec les bons outils de social listening, vous pouvez surveiller les conversations des internautes concernant votre marque ou votre produit qui interviennent sur les médias sociaux, les blogs, les forums, les vidéos, etc.

Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour mesurer la popularité de votre marque, la perception qu'en a votre public et les attentes de vos clients. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour affiner votre stratégie marketing.