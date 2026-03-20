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Besoin d'aide ? N'hésitez pas à nous contacter. Assurez-vous d'indiquer l'adresse e-mail associée à votre compte Hootsuite et la description dudit problème. Les suggestions de nouvelles rubriques et de recettes de guacamole qui font fureur sont également les bienvenues.

Voici quatre façons de contacter le service clientèle :

  1. Envoyez-nous un message depuis votre tableau de bord Hootsuite ; ou

  2. Envoyez un e-mail à votre représentant de compte pour obtenir de l'aide concernant votre forfait Enterprise ; ou

  3. Envoyez une demande d'assistance; ou

  4. Contactez-nous sur Twitter (X) ou Facebook 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour obtenir des réponses à toutes vos questions sur les médias sociaux.

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@hootsuite/facebook

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Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
PST GMT-8, CST GMT-6, EST GMT-5, EET GMT+2, CET GMT+1

Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 15 h à 17 h
SGT GMT+8

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
AEDT GMT+11

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
NZDT GMT+12

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