Un logiciel de marketing hôtelier qui transforme les informations sur les clients en réservations
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, aide les marques de l'hôtellerie à comprendre ce que les clients disent, ressentent et partagent en temps réel. Obtenez toutes les informations basées sur les données dont vous avez besoin pour protéger la réputation de votre marque, améliorer votre marketing et stimuler la demande.
Suivre les avis laissés par vos clients sur toutes les plateformes où ils les publient
Les avis sont plus importants dans le secteur de l'hôtellerie que dans n'importe quel autre secteur. En effet, pas moins de 97 % des clients d'hôtels ont consulté les avis d'autres clients avant de réserver¹. Hootsuite vous aide à protéger la réputation de votre marque lorsque c'est le plus important.
Vérifier les sites
Suivez les avis de plus de 300 sites d'évaluation et moteurs de réservation, y compris Google, Tripadvisor, Hotels.com, Booking.com, Yelp, Expedia, etc.
Médias sociaux
Découvrez ce que les gens disent et publient à propos de votre marque en surveillant les conversations sur Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, etc.
Forums
Suivez les conversations, les mentions et les avis sur les forums et blogs de voyage, notamment Reddit, Lonely Planet, FlyerTalk, Tripadvisor, etc.
Médias d'information
Chaque fois que votre marque est mentionnée dans les médias internationaux ou locaux ou dans les publications du secteur des voyages et de l'hôtellerie, vous le remarquerez grâce à Hootsuite.
Transformer les avis et le contenu généré par les utilisateurs
en une meilleure expérience pour vos clients
Agissez plus intelligemment, allez plus vite et créez une expérience plaçant le client au premier plan en analysant des conversations sur des millions de sources en ligne.
Gardez le contrôle de votre réputation grâce à un logiciel de gestion de la réputation dans le secteur de l'hôtellerie, conçu pour le monde connecté en permanence d'aujourd'hui. Définissez des alertes instantanées pour les pics de sentiments négatifs, les plaintes virales ou les actualités de dernière minute, afin de protéger rapidement la confiance des clients et la crédibilité de votre marque.
Les clients vous disent constamment ce qu'ils aiment et ce qui doit être corrigé. Allez au-delà du classement par étoiles pour comprendre ce que pensent réellement les clients. Avec l'analyse des sentiments par l'IA, vous pouvez prioriser ce qui compte le plus pour la satisfaction des clients.
Arrêtez de deviner quel contenu fonctionne et commencez à créer un marketing qui trouve un écho. Identifiez facilement les sujets d'actualité, les hashtags et les conversations dans le secteur de l'hôtellerie pour révéler les nouveaux intérêts et demandes. Utilisez ensuite les générateurs de contenu intégrés pour créer et programmer des publications.
Comparez vos performances à celles de vos concurrents, de vos destinations ou de vos marques homologues afin d'être toujours le premier choix de votre consommateur cible. Identifiez les lacunes dans l'expérience des clients, les tendances émergentes et les possibilités de se démarquer.
Nous engager sur cette voie nous a permis de partager plus efficacement des informations sur notre entreprise et de mieux comprendre nos clients ainsi que tous nos groupes d'intérêt. Nous avons ainsi réussi à nouer des relations plus fortes, plus étroites et plus transparentes avec eux.
Obtenir des informations claires et exploitables qui stimulent la croissance
Ne vous contentez pas de surveiller les avis de manière réactive. Découvrez les informations et les stratégies dont votre équipe a besoin pour une croissance de niveau supérieur.
Identifier votre public cible et les profils idéaux
Ayez une idée plus précise de qui sont vos clients et de ce qui les intéresse. Les informations sur le public révèlent des données démographiques, des centres d'intérêt et des préférences de chaîne afin que vous puissiez interagir avec vos invités avec le bon message, sur la bonne plateforme et au bon moment. Créez un contact plus fort qui fidélise et renouvelle les réservations.
Comparer votre marque à celle de vos concurrents
Sachez exactement où vous vous situez dans un secteur de l'hôtellerie très concurrentiel. Comparez le sentiment, la fréquence de publication, l'engagement, la part de voix et la perception des clients par rapport aux concurrents, aux destinations ou aux marques similaires. Découvrez comment vous démarquer, améliorer votre image et rester présent dans l'esprit des voyageurs.
Démontrez l'impact de vos efforts marketing
Évaluez l'impact du marketing sur les médias sociaux pour les marques de l'hôtellerie et du secteur de l'hôtellerie en analysant l'engagement, la portée et le sentiment. Les rapports unifiés et les tableaux de bord facilitent la démonstration des éléments qui fonctionnent, optimisent plus rapidement et démontrent clairement le RSI aux décisionnaires.
Identifier les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crises
Dans le secteur de l'hôtellerie, les petits problèmes peuvent rapidement prendre de l'ampleur. Avec des alertes en temps réel et une détection d'anomalies alimentée par l'IA, vous saurez dès que des pics de sentiment négatifs ou des schémas de conversation inhabituels apparaissent. Surveillez les dernières actualités, les discussions sur les médias sociaux et les avis des clients en un seul endroit afin de pouvoir réagir rapidement, aligner les équipes, et protéger la confiance envers la marque.
Simplifier la gestion des médias sociaux sur tous les canaux
Gérez toutes vos chaînes de médias sociaux, vos boîtes de réception et vos avis en un seul endroit. Trouvez les meilleurs moments pour publier en fonction des données de performance réelles, programmez du contenu sur les médias, et générez des légendes et des images avec OwlyGPT en quelques secondes. Grâce à une boîte de réception unifiée, votre équipe peut répondre plus rapidement aux messages, commentaires et avis des clients.
Augmenter votre portée grâce à la confiance de vos employés
Transformez votre équipe en puissants défenseurs de la marque. Avec Hootsuite Amplify, les employés peuvent facilement partager du contenu approuvé et fidèle à la marque sur leurs propres réseaux sociaux. Développez votre visibilité, renforcez votre marque employeur et amplifiez les campagnes clés sans ajouter de travail à votre équipe marketing.
Caractéristiques du produit conçues pour les équipes du secteur de l'hôtellerie
Une suite complète d'outils marketing pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, regroupés dans un tableau de bord unique et convivial.
Prévision des tendances
Optimisez la planification stratégique des promotions saisonnières, des nouveaux équipements et bien plus encore grâce à l'analyse prédictive qui identifie les sujets émergents et les préférences des clients.
Outil de recherche d'influenceurs
Identifiez les principaux acteurs, qu'il s'agisse de blogueurs de voyage ou de clients satisfaits, qui peuvent diffuser des messages positifs et générer de nouvelles réservations.
Assistant IA
Posez une question complexe et obtenez une réponse complète en quelques minutes, accompagnée d'informations, de visualisations et de recommandations stratégiques.
Surveillance visuelle et détection de logos
Ne manquez jamais une mention, même si le nom de votre marque n'est explicitement cité. Suivez les logos, les établissements, les restaurants et les équipements en images pour découvrir les tendances visuelles qui influencent les réservations.
Vérification de l'étiquetage et de la catégorisation
Identifiez rapidement les thèmes et problèmes récurrents en étiquetant et en organisant automatiquement les avis des clients provenant de plateformes telles que Tripadvisor, Google et Yelp.
Groupes de discussion
Identifiez facilement les nouvelles tendances, les problèmes de service ou les opportunités de campagne avant qu'ils ne s'aggravent grâce au clustering de conversation basé sur l'IA.
Étude de cas : Barceló Hotel Group
Un leader mondial de l'hôtellerie déploie une stratégie sociale unifiée sur plus de 250 comptes
Insights et ressources
Le vice-président de Hilton, Daniel Reynolds, parle de l'art du storytelling de marque
Au cours d'un entretien, Daniel Reynolds nous a partagé son expertise en storytelling de marque et nous a expliqué comment Hilton crée les histoires de sa marque sur les médias sociaux et ailleurs.
Surveillance de la marque : notre dernier guide pour un impact commercial réel
La surveillance de la marque va bien au-delà du social listening. Ce guide gratuit vous aidera à développer votre stratégie pour suivre toutes les sources.
Comment Meliá est-elle devenue l'une des chaînes hôtelières les plus influentes sur les médias sociaux ?
Meliá Hotels International a utilisé Hootsuite pour accroître la notoriété de la marque sur les médias sociaux, augmenter les visites sur le site web et personnaliser l'expérience hôtelière de leurs clients.
Questions fréquentes (FAQ)
Le tableau de bord Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, propose une large gamme d'outils utiles de gestion de la réputation, allant du suivi des avis à l'analyse des sentiments. Vous pouvez surveiller les avis, les mentions sur les médias sociaux et la couverture médiatique en temps réel, mettre en place des alertes personnalisées en cas de sentiment négatif et comparer votre réputation à celle de vos concurrents, afin de vous aider à réagir plus rapidement et à protéger la confiance envers votre marque.
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, surveille toutes les principales plateformes d'avis et de réservation dans le secteur de l'hôtellerie, y compris Tripadvisor, Booking.com, OpenTable, Airbnb, Expedia, Yelp, Google Reviews et Hotels.com. Cela permet aux marques de recueillir les avis complets des clients et de comparer les performances sur les plateformes les plus importantes pour les voyageurs.
En plus des plateformes d'avis et de réservation, Hootsuite permet aux hôtels et aux marques d'hôtellerie de suivre les mentions de marques sur un large éventail de canaux numériques, y compris les médias sociaux, les forums, les sites d'actualité et les blogs. Cette large capacité de surveillance garantit que les marques capturent l'ensemble des conversations des clients et le sentiment du public, et pas seulement celles limitées aux sites d'avis formels.
En parallèle, Hootsuite permet aux marques de garder une longueur d'avance en surveillant les forums de voyage (comme Reddit, FlyerTalk ou TripAdvisor) ainsi que les médias du secteur, afin d'identifier rapidement les tendances émergentes, les évolutions clés et les potentiels problèmes de relations publiques. La surveillance des blogs et des publications en ligne aide également les marques à découvrir des témoignages de clients détaillés, des avis d'experts et une couverture médiatique susceptibles d'influencer la réputation et les décisions de réservation.
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, analyse les avis des clients, identifie les thèmes récurrents dans les commentaires et détecte les tendances émergentes dans les préférences des clients. Cela permet aux marques d'hôtellerie de résoudre rapidement les problèmes de service, d'améliorer les équipements et d'adapter les offres afin de dépasser les attentes des clients.
En analysant l'engagement, le sentiment et les performances du contenu, vous pouvez créer un marketing des médias sociaux qui résonne auprès de vos clients, favorise les réservations et renforce la fidélité à la marque.
Oui, Hootsuite fournit des alertes en temps réel pour les pics de sentiment négatif ou d'activité inhabituelle sur les médias sociaux et les sites d'avis. Ce système d'alerte précoce permet aux marques de l'hôtellerie de réagir rapidement, de coordonner leurs communications et de protéger leur réputation en cas de crise.
Tout à fait. Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, suit les conversations et les avis dans plusieurs langues, ce qui en fait la solution idéale pour les marques de l'hôtellerie internationales qui ont besoin de surveiller les avis de leurs clients et la réputation de leur marque sur divers marchés.
Oui ! Hootsuite est conçu pour faciliter le marketing sur les médias sociaux pour les hôtels de toutes tailles. Avec Hootsuite, vous pouvez planifier, créer et programmer des publications sur toutes les principales plateformes, trouver les meilleurs moments pour publier en fonction des données de performance, et interagir directement avec les clients grâce à une boîte de réception unifiée.
Vous bénéficiez également d'analyses de performance pour mesurer l'engagement, la portée et le sentiment, afin d'affiner votre stratégie de contenu au fil du temps. Et lorsqu'il est associé à l'IA de Talkwalker, vous pouvez mieux comprendre ce qui intéresse les clients, ce qui vous permet de créer du contenu qui trouve un écho et qui favorise les réservations. Découvrez instantanément les sujets tendance, les hashtags populaires et les formats de contenu performants pour créer des publications et des campagnes engageantes et pertinentes qui résonnent auprès de votre public cible.
Hootsuite facilite également la création et la gestion du contenu à grande échelle. Avec OwlyGPT, les équipes peuvent rapidement générer des légendes fidèles à la marque, des idées de publications et même des images, vous aidant à rester actifs et pertinents sans épuiser les ressources.
Transformer les informations sur les invités en croissance mesurable
Vous voulez savoir ce que vos invités disent vraiment ? Demandez une démo dès maintenant pour voir exactement comment votre marque peut tirer parti du seul logiciel de marketing de l'hôtellerie conçu pour les voyageurs connectés d'aujourd'hui.
1 Presque tous les clients d'hôtels ou de complexes lisent les avis des clients, hospitalitynet, https://www.hospitalitynet.org/news/4122451/almost-every-hotel-or-resort-customer-reads-guest-reviews