Oui ! Hootsuite est conçu pour faciliter le marketing sur les médias sociaux pour les hôtels de toutes tailles. Avec Hootsuite, vous pouvez planifier, créer et programmer des publications sur toutes les principales plateformes, trouver les meilleurs moments pour publier en fonction des données de performance, et interagir directement avec les clients grâce à une boîte de réception unifiée.

Vous bénéficiez également d'analyses de performance pour mesurer l'engagement, la portée et le sentiment, afin d'affiner votre stratégie de contenu au fil du temps. Et lorsqu'il est associé à l'IA de Talkwalker, vous pouvez mieux comprendre ce qui intéresse les clients, ce qui vous permet de créer du contenu qui trouve un écho et qui favorise les réservations. Découvrez instantanément les sujets tendance, les hashtags populaires et les formats de contenu performants pour créer des publications et des campagnes engageantes et pertinentes qui résonnent auprès de votre public cible.

Hootsuite facilite également la création et la gestion du contenu à grande échelle. Avec OwlyGPT, les équipes peuvent rapidement générer des légendes fidèles à la marque, des idées de publications et même des images, vous aidant à rester actifs et pertinents sans épuiser les ressources.