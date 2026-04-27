reviewStar reviewStar reviewStar reviewStar reviewStarHalf May 15, 2026

“Cette plateforme me permet de réduire de moitié le temps consacré à la programmation et à l'organisation”

“Nous avons plusieurs restaurants dans différents États, et nous gérons donc naturellement un grand nombre de comptes de réseaux sociaux. Cet outil m'a vraiment aidé à mieux programmer et gérer mon temps lors de la planif...”