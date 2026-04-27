Développez rapidement votre base de followers et gagnez du temps avec un calendrier et un outil de planification pour les médias sociaux
Créez, programmez et publiez du contenu qui cible toutes vos plateformes à partir d'un seul tableau de bord. En bonus, nous vous évitons le syndrome de la page blanche.
Moins de temps passé à publier et à naviguer entre les onglets. Plus de temps pour développer votre marque.
Créez du contenu viral
Générez des légendes et des images optimisées directement sur le tableau de bord Hootsuite avec OwlyGPT. De plus, découvrez les tendances et réfléchissez à des idées de publications.
Programmez des publications
Planifiez et programmez le contenu pour qu'il soit mis en ligne au meilleur moment. Affichez toutes vos publications payantes et organiques sur les différents réseaux sous forme de liste ou de vue calendrier.
Collaborez et approuvez
Obtenez le feu vert plus rapidement grâce à des flux de travail d'approbation personnalisés adaptés à votre équipe. Collaborez, réfléchissez et attribuez des tâches aux membres de l'équipe, tout cela en un seul endroit.
Découvrez le meilleur moment pour publier votre contenu et laissez-nous vous inspirer
Notre plateforme vous indique à quel moment publier vos contenus sur les médias sociaux pour bénéficier d'un engagement maximal. Il vous suffit de suivre ces recommandations, et vos contenus seront alors publiés à l'heure choisie, même si vous n'êtes pas au bureau.
Générer instantanément des images, des légendes et des idées de publication avec l'IA
Avec OwlyGPT, vous pouvez instantanément créer des publications sur les médias sociaux et des images fidèles à la marque pour n'importe quel réseau. Générez du contenu à partir de zéro, remixez d'anciennes publications ou transformez des images en contenu à couper le souffle avec OwlyGPT ou dans Create. Mieux encore, laissez OwlyGPT créer des visuels assortis à partir de vos légendes, afin de garantir la cohérence et l'engagement de votre marque à chaque fois.
Boostez l'engagement et la portée en publiant au bon moment
Faites passer votre stratégie de médias sociaux au niveau supérieur en publiant au moment exact où votre public est en ligne. Consultez les cartes thermiques indiquant quand publier pour atteindre vos objectifs spécifiques. Ensuite, programmez automatiquement la mise en ligne de votre contenu à ce moment-là.
Planifiez et créez du contenu de qualité en quelques secondes
Créez un contenu convaincant et fidèle à votre marque en quelques clics grâce aux modèles Canva et Adobe Express intégrés, aux images de stock gratuites et aux flux de travail d'approbation sans effort. De plus, touchez le bon public grâce à un générateur de hashtags qui marque automatiquement votre contenu en fonction de votre texte, de vos images et de vos vidéos.
Allégez votre charge de travail grâce à la programmation de publications groupées
Parcourez rapidement votre contenu organique, payant, publié et programmé dans la vue en calendrier ou en liste. Élaborez des campagnes, comblez les lacunes en matière de contenu et collaborez en temps réel. Utilisez ensuite notre planificateur de médias sociaux pour les publications groupées pour programmer jusqu'à 350 publications à la fois. Vous avez la possibilité de suspendre très facilement vos publications programmées pour éviter une crise ou tirer profit d'une opportunité inattendue.
Découvrez les tendances et captez l'attention de votre public
Déterminez précisément ce qui intéresse votre public grâce aux outils de suivi des tendances et d’écoute sociale. Consultez les derniers sujets d’actualité par secteur, puis demandez à l’IA de rédiger instantanément des articles en fonction de ces tendances. Vous pouvez également effectuer une recherche par sujet, par entreprise et par hashtag pour découvrir ce qui suscite le plus d'intérêt dans votre secteur.
Réfléchir, collaborer et planifier dans Whiteboard
Évitez les feuilles de calcul et les allers-retours interminables. Whiteboard permet de planifier ensemble, de partager des idées et de rester sur la même page, le tout depuis le tableau de bord Hootsuite. Si vous êtes bloqué, OwlyGPT est là pour rédiger votre premier brouillon ou trouver de nouvelles idées.
Votre outil tout-en-un de publication sur les médias sociaux
Découvrez quelques-unes des meilleures fonctions de publication de Hootsuite, qui vous aideront à créer du contenu exceptionnel, à doper vos ventes en ligne et à séduire toujours plus d'abonnés.
Légendes automatisées
Générez instantanément des légendes et des hashtags pour chaque réseau social. Utilisez le moteur d’idées intégré pour obtenir des idées sur ce qu’il faut publier.
Modèles de design
Accédez à vos modèles Canva et Adobe Express préférés directement depuis la fenêtre Composer. Partez d'un modèle de base ou de modèles que vous avez déjà modifiés.
Meilleurs horaires pour publier du contenu
Multipliez les J'aime, les commentaires et les partages grâce aux suggestions d'horaires affichées directement dans le calendrier.
Suggestions de hashtags
Touchez les bonnes personnes et multipliez vos chances de faire le buzz à l'aide d'un générateur qui trouvera les hashtags parfaits pour chacune de vos publications.
Programmation groupée
Programmez des centaines de publications à la fois grâce à notre outil de programmation groupée. Gagnez du temps en créant vos contenus à l'avance et en programmant leur publication au meilleur moment.
Collaboration simplifiée
Assurez-vous que votre contenu est toujours fidèle à votre marque à l'aide de workflows d'approbation qui éliminent les aller-retour.
Approbations simplifiées
Grâce à un processus d'approbation simple qui permet aux membres de l'équipe de vérifier, vous pouvez réduire les risques et vous assurer que tous vos messages sont conformes à la marque.
Découverte des tendances
Recherchez des mentions de marque et des sujets tendance sur le Web pour voir ce que les gens publient et commentent. Transformez-les ensuite automatiquement en publications grâce à l'IA.
Lien dans la biographie
Dirigez le trafic de vos profils de réseaux sociaux vers votre site web grâce à un lien dans la page bio. Créez et gérez votre lien personnalisable depuis le tableau de bord Hootsuite.
Tout ce dont vous avez besoin pour publier, programmer et suivre vos publications sur les médias sociaux.
Hootsuite est bien plus que le planificateur de médias sociaux n° 1. C'est également votre plateforme pour la messagerie sociale, les analyses, le social listening, etc.
Suivez et gérez tous les messages et mentions des médias sociaux dans un seul onglet. Gagnez du temps et assurez la satisfaction de vos clients à l'aide des réponses enregistrées et de bien d'autres fonctions.
Mesurez et analysez votre performance sur tous les médias sociaux depuis un seul et même endroit. Renforcez l'engagement, impressionnez votre patron et tenez vos concurrents à distance.
Créez et gérez facilement des campagnes publicitaires en parallèle de votre contenu organique. Engrangez des clients et étendez votre portée à l'aide de rapports et recommandations limpides.
Suivez les conversations liées à votre marque, votre secteur et vos concurrents grâce aux meilleurs outils de social listening du marché. Protégez l'image de votre marque et ne manquez aucune tendance.
Ressources
Le manuel de gestion destiné aux experts des médias sociaux 2025
Les meilleurs experts des médias sociaux partagent leurs idées sur l'avenir de la gestion des médias sociaux et comment prouver l'impact commercial aujourd'hui.
Modèle gratuit de stratégie d'utilisation des médias sociaux
Prêt à créer une stratégie sur les médias sociaux, mais vous ne savez pas par où commencer ? Ce modèle téléchargeable gratuitement est le point de départ parfait.
Maîtriser votre stratégie d'utilisation des médias sociaux en 2025
Ce guide complet vous aidera à élaborer une stratégie de marketing sur les médias sociaux réussie et à suivre les bonnes pratiques dès le premier jour.
Questions fréquentes
Tout d'abord, vous y gagnerez à titre personnel, car c'est un bon moyen d'assurer votre tranquillité d'esprit. Un outil fiable de programmation vous aidera à vous détacher de votre téléphone et de votre ordinateur, et vous donnera plus de temps pour faire... ce que vous voulez !
Cette raison ne vous suffit pas ? Sachez que la programmation favorise la cohérence et stimule les taux d'engagement. Vous n'êtes malheureusement pas nécessairement au bureau lorsque vos abonnés sont les plus actifs. En programmant vos contenus, vous pouvez ainsi tirer parti de ces créneaux.
Non. Les publications programmées ne sont pas synonymes de nombre de vues et d'engagement réduits. Certaines données ont même tendance à prouver le contraire. En effet, la programmation des publications permet de profiter des brefs créneaux au cours desquels les opportunités d'engagement sont maximales, même si vous n'êtes pas au bureau !
Lorsque vous programmez vos publications sur les médias sociaux, vous pouvez choisir à chaque fois le meilleur moment pour le faire. Au passage, Hootsuite vous indique ces moments en analysant les habitudes propres à vos abonnés. Par ailleurs, la programmation vous permet de créer un calendrier de contenu régulier, ce qui, nous le savons tous, contribue à stimuler l'engagement.
Évitons la fausse modestie : Hootsuite est le meilleur outil de programmation pour les médias sociaux du marché. Le Calendrier réunit dans une même interface tout ce dont vous avez besoin pour élaborer, programmer et publier vos contenus. Il vous permet de consulter et modifier tous vos contenus au sein d'une vue intuitive. Il s'agit vraiment d'une solution idéale pour nous, les visuels !
L'Éditeur Hootsuite vous aide à créer plus rapidement des contenus percutants. Il intègre des modèles Canva et un générateur de hashtags. Une fois que vous avez terminé de peaufiner votre contenu, Hootsuite vous indique l'heure exacte à laquelle le publier pour lui assurer un maximum de succès en déterminant le moment auquel vos abonnés sont les plus actifs.
Oui ! Vous pouvez ainsi publier sur Instagram tout au long de la journée, même si vous êtes dans un fuseau horaire très éloigné de celui de vos abonnés. Mettez en ligne automatiquement vos publications, reels et stories avec Hootsuite.
Créez simplement votre contenu, puis décidez de l'heure à laquelle le publier. En fonction du type de contenu et de votre compte, vous pourrez publier directement dans l'application ou en passant par une notification mobile envoyée à l'heure choisie.
✨ Avantage supplémentaire, Hootsuite vous suggérera des horaires de publication correspondant aux pics d'activité de vos abonnés.
Remarque : un compte Instagram Business est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités de Hootsuite. Ne vous inquiétez pas, transformer votre compte Instagram personnel en compte Business est simple et gratuit. Voici comment.
Oui, vous pouvez programmer en toute simplicité vos reels Instagram depuis l'Éditeur Hootsuite. Il vous suffit de tourner votre vidéo, de la monter sur Instagram, de l'enregistrer sur votre appareil, puis de la mettre en ligne dans la fenêtre Composer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à programmer sa publication à l'heure de votre choix !
Tout à fait ! Que vous souhaitiez programmer 2 images ou 20 (c'est malheureusement le maximum pour le moment), vous pouvez le faire directement depuis votre tableau de bord Hootsuite. Ouvrez simplement Rédiger, sélectionnez le compte de publication, puis ajoutez jusqu'à 20 photos stockées sur votre ordinateur.
Sans problème ! D'après nous, Hootsuite est justement l'un des meilleurs outils de programmation de tweets du marché.
Lors de la programmation, l'éditeur Hootsuite vous montre à quoi ressemblera votre tweet une fois publié. Il vous indique même si vous avez dépassé la limite de caractères imposée par Twitter. Avantage supplémentaire, il vous suggère des horaires de publication correspondant aux pics d'activité de vos abonnés.
Bref, la recette idéale pour faire exploser son taux d'engagement. 🚀
Bien sûr ! Vous pouvez programmer des publications sur des Pages Facebook. Et vous savez quel est l'avantage ultime de Hootsuite ? Vous saurez à quel moment précis publier vos contenus, en fonction des pics d'activité de vos abonnés. À vous les J'aime, les commentaires, les partages et les clics !
Oui, Hootsuite vous permet de programmer très facilement des vidéos sur TikTok. Il vous suffit de mettre en ligne votre vidéo et de choisir l'heure à laquelle la publier. Hootsuite vous indique même le moment idéal pour le faire, ainsi que les dimensions, les proportions et la durée maximale que doit respecter votre vidéo pour avoir toutes ses chances sur la plateforme. Lors de la programmation de vos TikToks, vous pouvez également activer ou désactiver les commentaires, les duos et les collages directement depuis la fenêtre Composer.
Tout à fait. Tous les forfaits Hootsuite incluent la publication et la programmation sur Threads.
Tout à fait. Vous pouvez programmer des publications Bluesky depuis le tableau de bord Hootsuite.
Créez du contenu avec des légendes contenant jusqu'à 300 caractères, y compris des hashtags, des mentions, des émojis et des liens. Vous pouvez également ajouter des médias (jusqu'à quatre images, un GIF ou une vidéo) pour vous assurer que votre contenu se démarque et suscite de l'engagement.
Souhaitez-vous obtenir plus d'informations ? Consultez le centre d'aide pour en savoir plus sur la façon de programmer des publications sur Bluesky avec Hootsuite.
Créez du contenu captivant dès maintenant
Faites passer votre stratégie de contenu au niveau supérieur à l'aide de la solution tout-en-un de Hootsuite pour les médias sociaux, qui réunit outil de planification et calendrier. Profitez de votre essai gratuit pour engranger toujours plus d'abonnés, doper vos ventes en ligne et stimuler vos taux d’engagement.