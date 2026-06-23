Fast-track social growth with Hootsuite Advanced
Faites passer votre stratégie de réseaux sociaux au niveau supérieur avec Hootsuite Advanced, conçu pour les pros des réseaux sociaux qui ont besoin d'aller plus vite, de collaborer plus efficacement et de mesurer au-delà des indicateurs de vanité.
Ce que vous offre Hootsuite Advanced
Approval workflows
Review, approve, and publish content faster without sacrificing quality or compliance.
Message routing
Automatically assign conversations based on skills, availability, or team structure.
Internal collaboration
Leave comments, chat with teammates, and coordinate work without switching between tools.
Powerful tools that drive real business results
Analysez en détail ce qui fonctionne pour générer plus de valeur à partir de chaque publication sur vos réseaux.
De plus, déléguez des tâches à l’IA et accomplissez tout plus rapidement grâce aux outils de collaboration qui vous font gagner du temps.
Découvrez exactement ce qui plaît à votre public et démontrez la valeur de votre contenu grâce à des analyses puissantes. Personnalisez les rapports avec des centaines d'indicateurs qui importent pour votre équipe. De plus, mesurez vos performances par rapport à celles de 20 concurrents et à votre secteur dans son ensemble.
Surveillez tout ce que les gens disent et pensent à propos de votre marque, de votre secteur d’activité ou d’un thème spécifique. Stimulez l’engagement en surveillant les sujets tendance, en anticipant les tendances futures avant qu’elles ne deviennent virales, et en analysant en profondeur les données démographiques de votre public.
Offrez une meilleure expérience client et gardez votre boîte de réception bien en ordre grâce à une boîte de réception unifiée pour tous vos comptes de réseaux sociaux. Automatisez les messages privés avec des réponses enregistrées et automatiques, discutez avec d'autres agents, effectuez le suivi des informations des clients, et plus encore.
Mettez en place des workflows d'approbation personnalisés et automatisés afin que les bonnes personnes puissent approuver le contenu plus rapidement. De plus, assurez-vous que la personne la plus qualifiée répond toujours aux messages et aux commentaires grâce à des affectations simplifiées de la boîte de réception et des discussions entre membres d'une même équipe.
La gestion des médias sociaux et l'aspect analytique de cette application est très puissant. Elle offre une plateforme incroyable pour obtenir des informations précieuses sur l'engagement et la fidélisation des clients.
Libérez tout le potentiel de votre marque avec les outils de médias sociaux les plus puissants du secteur.
Améliorez l’engagement, la portée, le nombre d'abonnés et la reconnaissance de votre marque grâce à une suite complète d’outils de croissance. Tout est conçu pour vous aider à accéder à tout le potentiel de votre organisation.
Créez du contenu engageant beaucoup plus rapidement grâce à l'IA et aux modèles
L'outil de rédaction IA de Hootsuite crée instantanément des sous-titres, génère des hashtags et transforme les dernières tendances en nouvelles publications. Rassemblez tout cela en quelques secondes grâce aux modèles Canva intégrés, aux images libres de droits et à une bibliothèque de contenu où vous pouvez stocker votre contenu approuvé par la marque.
Offrez un service client de premier ordre (et économisez du temps) avec une boîte de réception automatisée sur les médias sociaux
Répondez plus rapidement aux messages et faites plaisir à vos clients grâce à des réponses enregistrées et automatisées et à des enquêtes de satisfaction client. Assurez des réponses rapides de la part des membres les plus qualifiés de l'équipe grâce à un routage basé sur les compétences. Donnez toujours aux agents le contexte dont ils ont besoin grâce au chat interne, aux notes et à l'historique des conversations.
Suivez les performances de chaque publication (et démontrez votre impact)
Analysez la data et générez des rapports sur les performances de vos médias sociaux grâce à des analyses et des rapports personnalisés. Visualisez vos publications les plus performantes, surveillez jusqu’à 20 concurrents et sachez exactement quand publier pour obtenir le plus d’engagement. De plus, partagez ou exportez des rapports de la façon qui vous convient le mieux.
Surveillez ce que les gens disent à propos de votre marque ou de votre secteur
Découvrez ce que les gens disent et ce qu'ils pensent de votre marque grâce au social listening. Recherchez les mentions de votre entreprise, de vos concurrents, des sujets pertinents et des hashtags des 30 derniers jours. De plus, prévoyez les tendances futures, trouvez les bons influenceurs et synthétisez des montagnes de data avec l’IA.
Tirez le meilleur parti de chaque euro investi dans la publicité
Gérez votre contenu payant et organique côte à côte dans un tableau de bord pratique. Identifiez les publicités qui génèrent le plus d'engagement et de conversions en suivant les performances des publicités en parallèle de vos publications organiques. De plus, créez des publicités sur les réseaux avec l'IA et Canva en quelques secondes, puis boostez ou auto-boostez vos publications organiques en quelques clics.
Plus de fonctionnalités Hootsuite Advanced
Hootsuite est bien plus qu'un simple outil de gestion de publication sur plusieurs réseaux. C’est un moteur de performance tout-en-un pour les médias sociaux, conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à optimiser l’ensemble de votre stratégie.
Attribuer des messages aux membres de l'équipe
Veillez à ce que chaque conversation ait un responsable clairement identifié. Attribuez les messages aux bons membres de l'équipe et collaborez en toute confiance sur les interactions complexes avec les clients.
Bibliothèque de ressources et de contenus
Stockez les modèles de publication et les images approuvés dans Hootsuite pour y accéder facilement et les réutiliser. Besoin de contenu original ? Téléchargez des images et des GIF gratuits directement depuis votre tableau de bord Hootsuite.
Acheminement automatique des messages
Acheminez automatiquement les messages vers les agents compétents afin que vos clients obtiennent des réponses plus rapides de la part des personnes les plus qualifiées.
Suspendre les publications programmées
En cas de crise ou de changement de tendance, vous pouvez facilement suspendre les publications programmées pour éviter de publier quelque chose d'insensible ou d'inapproprié.
Partage et exportation
Exportez votre calendrier de contenu, vos rapports d'analyse, vos données de boîte de réception et plus encore hors de Hootsuite. De plus, partagez la data dans Hootsuite ou par e-mail.
Enquêtes de satisfaction client
Recueillez des avis directs après les interactions avec les clients et suivez la satisfaction au fil du temps pour identifier les opportunités d'amélioration.
Toutes les meilleures marques sur les médias sociaux utilisent Hootsuite
Découvrez ce que Hootsuite peut faire pour vous
Comment Stuckey’s a boosté ses ventes en ligne de 750 %
Découvrez comment une légendaire entreprise américaine de confiserie a utilisé Hootsuite pour augmenter ses ventes en ligne de 750 %.
Lisez les avis des clients Hootsuite
Nos clients qualifient Hootsuite de « révolutionnaire » et de « bouée de sauvetage » pour une bonne raison.
Comment Apricotton a réalisé une augmentation de 108 % de ses ventes en deux semaines
Découvrez comment une petite entreprise a utilisé Hootsuite pour stimuler la croissance sur ses réseaux à une vitesse fulgurante.
Frequently asked questions
Hootsuite Advanced est idéal pour les marques qui souhaitent accélérer leur croissance sur les réseaux avec un nombre illimité de comptes de réseaux sociaux et des outils avancés de publication, d'analyse, d'engagement et de collaboration. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour rendre le travail en solo ou en équipe encore plus facile.
Il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs que vous pouvez ajouter à Hootsuite Advanced. Cela signifie que c'est l'outil idéal pour les petites, moyennes ou grandes entreprises et les particuliers. Nous l'avons conçu pour être évolutif selon vos besoins. À mesure que vous vous développerez, et vous n'y manquerez pas tant que vous aurez Hootsuite, il évoluera avec vous.
Besoin de plus d'options ? Comparez tous les forfaits Hootsuite.
Hootsuite Advanced n'est pas l'outil idéal pour les entreprises qui préfèrent une approche plus pratique de l'intégration et de la formation. Vous vous reconnaissez ? Félicitations, Hootsuite Enterprise est fait pour vous !
Si vous souhaitez passer au niveau supérieur avec des outils de médias sociaux plus performants, tels que Hootsuite Amplify (programme d’employés ambassadeurs), le social listening de Talkwalker ou des outils d’analyse du RSI des médias sociaux, vous devriez envisager Hootsuite Enterprise.
Au fait, les entreprises qui souhaitent bénéficier de notre offre de service client Premier devraient s'entretenir rapidement avec un représentant commercial au sujet de Hootsuite Enterprise. (Faites-nous confiance, ils sont vraiment adorables.)
Hootsuite Advanced propose une suite complète d'outils conçus pour économiser du temps et optimiser la gestion des médias sociaux, notamment pour les équipes de gestion des médias sociaux.
Les utilisateurs de Hootsuite Advanced bénéficient des avantages suivants :
Outils de publication : publications programmées illimitées, rédacteur de contenu pour les médias sociaux basé sur l'IA, calendrier de contenu par glisser-déposer affichant tous les réseaux, heures recommandées pour publier, éditeur groupé, générateur de hashtags, outil de lien dans la bio, suspension programmée des publications, et plus encore.
Boîte de réception unifiée des médias sociaux : boîte de réception multiplateforme qui vous permet de répondre aux messages sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter), et WhatsApp ; réponses enregistrées, répondeurs automatiques, discussions entre les membres d'une équipe, possibilité de voir si d'autres personnes répondent ou prévoient de le faire, recherche de conversations et de mots-clés dans les messages ou les contacts, conflit entre agents, sujets et automatisations de sujets, et bien plus encore.
Analyses détaillées des médias sociaux : des rapports avec des centaines d'indicateurs sur les médias sociaux, des rapports personnalisables, des analyses comparatives concurrentielles, des analyses publicitaires organiques et payantes, des modèles de rapports et des exportations de rapports.
Outils de social listening : analyse des avis pour comprendre ce que les gens ressentent à propos de votre marque ou d'un sujet spécifique, les tendances du moment par secteur, la recherche rapide pour surveiller les mentions, hashtags et sujets.
Outils de workflow : si vous avez ajouté plus d'un utilisateur à votre compte Hootsuite Advanced, vous pouvez accéder à des outils d'approbation et de workflow tels que des approbations de publication flexibles, l'attribution de messages directs aux membres de l'équipe, des commentaires internes, et bien plus encore.
Hootsuite Advanced est accompagné d'outils d'analyse qui révèlent précisément comment maximiser l'engagement et les revenus de vos chaînes de médias sociaux.
Avec Hootsuite Analytics, vous pouvez :
Suivez des centaines d'indicateurs payants et organiques sur les médias sociaux pour Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest et YouTube.
Identifiez le meilleur moment pour publier en fonction de votre objectif et de votre réseau, et programmez automatiquement vos publications pour qu'elles soient mises en ligne à ce moment-là.
Créez rapidement des modèles détaillés et des rapports personnalisables pour vous aider à présenter et à visualiser les données d'une manière qui vous convient.
Évaluez vos performances par rapport à celles de vos concurrents. Les utilisateurs de Hootsuite Advanced peuvent se comparer à cinq concurrents simultanément.
Exportez les rapports dans le format qui vous convient, y compris PDF, PowerPoint ou des feuilles de calcul (.csv ou .xlsx) pour les partager avec d'autres.
Programmer l’envoi de rapports par e-mail. Configurez des rapports récurrents par e-mail pour suivre vos progrès.
Suivez la productivité de votre boîte de réception. Analysez les statistiques de messagerie et de service client dans Analytics. Effectuez un suivi de la satisfaction des clients, le nombre des conversations, le temps de gestion, les conversations résolues, et bien plus encore.
Quelles fonctionnalités de social listening Hootsuite Advanced inclut-il ?
Ce qui est formidable avec Hootsuite Advanced, c’est que vous n’avez pas besoin de passer au forfait supérieur pour bénéficier du social listening. Il comprend des outils qui vous aident à surveiller les mentions de la marque et les avis. De plus, il vous aidera à enrichir votre calendrier avec des contenus qui trouvent un écho auprès de votre public cible.
Avec Hootsuite Standard, vous pouvez surveiller les mentions de votre marque et découvrir l'opinion des internautes sur des sujets, des événements, des thèmes et des produits spécifiques.
Effectuez une recherche sur les 30 derniers jours pour des mentions de votre marque, de vos concurrents et des tendances, et comparez cinq résultats de recherche.
Résumez les résultats avec l'IA. Oubliez le tri fastidieux de milliers de mentions. L'IA propriétaire de social listening de Hootsuite condense toutes les informations importantes pour vous.
Détectez automatiquement les pics afin de voir rapidement quand les mentions de la marque sont les plus élevées et de comprendre les raisons de cette activité accrue.
Analysez comment les gens perçoivent votre marque et certains sujets grâce à l'analyse des sentiments.
Hootsuite Listening peut vous aider à savoir quoi publier, à trouver des influenceurs et même à accroître l'engagement.
Prévoyez les tendances et anticipez les futures conversations concernant votre marque.
Suivez les sujets tendances avec des nuages de mots qui classent les sujets pertinents que les gens publient dans un format facile à lire.
Suivez les hashtags les plus utilisés dans votre secteur pour diffuser votre contenu auprès d'un plus grand nombre de personnes et trouver des idées pour vos publications.
Explorez les données démographiques, y compris les caractéristiques des utilisateurs et les emplacements géographiques, pour découvrir ceux qui sont les plus engagés.
Trouvez des influenceurs et découvrez les meilleures plateformes de médias sociaux pour votre secteur.
… et tellement plus encore !
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