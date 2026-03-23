Découvrez les tendances du moment sur les médias sociaux
Suivez les tendances, identifiez les sujets d'actualité et restez à la pointe de la pertinence des médias sociaux. Filtrez par région, secteur, réseau social, etc. pour obtenir des résultats adaptés à votre marque et à votre stratégie.
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Découvrir les tendances du moment avant tout le monde
Vous pourriez passer des heures à parcourir les médias sociaux pour découvrir les tendances du moment. (C'est divertissant ? Oui. C'est sain ? Non. Ou vous pouvez ajouter cet outil gratuit de suivi des tendances et obtenir votre résumé quotidien en quelques secondes.
Que vous les aimiez ou les détestiez : les marques qui savent tirer parti des tendances des médias sociaux sont celles qui ont le plus de chances de devenir virales, de rester dans l'esprit des consommateurs et de dominer leurs marchés.
Et derrière chaque campagne virale se cache un spécialiste du marketing en ligne assidu qui a passé des milliers d'heures à parcourir, mettre en favoris, analyser et explorer en profondeur…
Jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qu'un outil de suivi des tendances sur les médias sociaux ?
Un outil de suivi des tendances sur les médias sociaux est un outil qui vous aide à voir ce qui est tendance en ce moment sur les plateformes de médias sociaux en analysant les conversations en temps réel, les hashtags, les mots-clés et les données d'engagement. Au lieu de vérifier manuellement chaque réseau, il rassemble les tendances les plus pertinentes en un seul endroit afin que vous puissiez comprendre rapidement ce qui prend de l'ampleur.
Grâce à notre outil gratuit de suivi des tendances sur les médias sociaux, vous pouvez consulter un instantané en temps réel des tendances de la semaine, ainsi que des hashtags et mots-clés les plus populaires. De plus, obtenez des informations sur l'engagement, le sentiment et les signaux de dynamisme de chaque tendance afin de mieux comprendre comment les gens perçoivent chaque tendance et interagissent avec elle.
Comment l'IA détecte-t-elle les tendances sur les médias sociaux ?
Le suivi des tendances en direct de Hootsuite repose sur la technologie propriétaire de Talkwalker de social listening. L'IA de Talkwalker surveille en continu des millions de sources sur les médias sociaux et le web, y compris les principaux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Reddit, YouTube, X et Bluesky. Elle surveille également les sites d'actualités, les blogs, les forums et les plateformes d'avis.
Lorsque les utilisateurs publient, commentent et partagent du contenu sur les réseaux sociaux, le système capture en temps réel les mentions, les hashtags, les mots-clés et les références à la marque, garantissant ainsi que les tendances que vous observez reflètent la réalité actuelle.
Une fois les données collectées, l'IA de Talkwalker l'analyse grâce à un traitement avancé du langage naturel et à la reconnaissance visuelle. Cela permet à la technologie de comprendre les sentiments, le contexte et l'intention dans plusieurs langues, ainsi que de détecter les logos, les objets et les scènes dans les images et les vidéos.
La détection des tendances par l'IA identifie les pics de conversation, les sujets émergents et les changements de dynamique, ce qui permet de faire émerger les dernières tendances des médias sociaux dès le début, et non après qu'elles aient atteint leur apogée.
Comment utiliser cet outil gratuit de suivi des tendances sur les médias sociaux ?
L'utilisation de l'outil gratuit de suivi des tendances de Hootsuite est simple, et vous n'avez pas besoin d'un compte pour commencer.
Commencez par parcourir la liste des sujets tendance pour voir ce qui attire l'attention aujourd'hui. Chaque tendance inclut des indicateurs clés comme les mentions, l'engagement et le sentiment pour vous aider à évaluer la dynamique en un coup d'œil.
Ensuite, utilisez les filtres pour affiner les tendances par secteur, réseau social, pays ou type de tendance. Cela vous aide à vous concentrer sur les tendances actuelles des médias sociaux qui sont réellement pertinentes pour votre public, et non seulement sur ce qui est populaire à l'échelle mondiale.
Vous pouvez également rechercher une marque, un sujet ou un mot-clé spécifique pour voir s'il est tendance en ce moment.
Les tendances actuelles sur les médias sociaux sont plus importantes que jamais
Les prévisions et rapports annuels, y compris nos dernières tendances des médias sociaux pour 2026, sont précieux pour la planification à long terme. Mais elles ne vous aident pas à réagir à ce qui se passe aujourd'hui.
Les plateformes des médias sociaux évoluent plus rapidement que la plupart des calendriers de contenu. Un sujet tendance cette semaine peut sembler dépassé lundi prochain, et les marques qui attendent trop longtemps ratent souvent l'occasion de participer à la conversation de manière authentique.
En 2026, les tendances actuelles sur les médias sociaux sont influencées par des moments culturels, des actualités, le comportement des créateurs et l'amplification algorithmique. Les tendances se limitent rarement à une seule plateforme. Elles se diffusent rapidement à travers les réseaux, les formats et les régions.
Comprendre les tendances émergentes et nouvelles des médias sociaux permet aux équipes de prendre des décisions plus intelligentes en temps réel, qu'il s'agisse de réagir à un moment culturel, de valider une idée de contenu ou de suivre les conversations sur la marque au fur et à mesure qu'elles se déroulent.
Passer à la vitesse supérieure en matière de suivi des tendances avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est bien plus qu'un simple outil de suivi des tendances des médias sociaux. Il s'agit d'une plateforme complète d'analyse des tendances de consommation qui vous aide non seulement à comprendre les tendances, mais aussi pourquoi elles sont importantes, afin que vous puissiez passer plus rapidement de la prise de conscience à l'action.
Avec un forfait Hootsuite payant, vous pouvez :
Observer les tendances dès le début, et non après leur pic
Repérer les pics de mentions, les hashtags et les mots-clés avant qu'ils ne se généralisent
Identifier les sujets émergents pendant qu'il est encore temps d'agir et non de réagir
Comprendre ce qui motive la tendance
Utiliser le regroupement de conversations et l'analyse de sujets pour découvrir les récits derrière ce buzz
Découvrir ce que les gens disent, ce qu'ils ressentent et quels sous-thèmes stimulent l'engagement
Suivre les tendances sur toutes les plateformes, régions et formats
Suivre les tendances sur les réseaux sociaux, sites d'actualité, blogs, forums et langues.
Détecter les tendances visuelles grâce à la reconnaissance d'images et de vidéos alimentée par l'IA, incluant les logos, objets, scènes et styles visuels.
Transformer les connaissances en actions
Générer des idées de contenu, des sous-titres et de l'inspiration créative en temps opportun basées sur les tendances actuelles de votre secteur
Utiliser l'analyse des sentiments en temps réel pour ajuster le ton et la messagerie à mesure que les conversations évoluent
Garder une longueur d'avance grâce aux alertes, au benchmarking et aux prévisions
Comparer votre marque à celle de vos concurrents pour savoir qui mène la conversation et quels sont les risques ou les opportunités qui se présentent
Configurer des alertes personnalisées pour les pics de volume ou de sentiment des conversations
Utiliser les prévisions de tendances alimentées par l'IA pour obtenir des signaux précoces sur les sujets et les thèmes susceptibles de prendre de l'ampleur
L'outil de suivi des tendances le plus approfondi
L'outil gratuit de suivi des tendances des médias sociaux vous aide à découvrir ce qui est tendance aujourd'hui. C'est un moyen rapide et accessible de rester informé et de prendre l'habitude de surveiller les tendances.
Lorsque vous êtes prêt à aller plus loin, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker vous aide à comprendre l'ensemble des tendances. De la détection précoce à l'analyse, en passant par les alertes, le benchmarking et les prévisions, il vous donne les moyens d'agir plus rapidement et en toute confiance.
Questions fréquentes (FAQ)
Il existe quelques moyens fiables de se tenir informé des tendances sur les médias sociaux, et la plupart des équipes utilisent une combinaison d'approches. Faire défiler directement les plateformes de médias sociaux peut vous aider à repérer les premiers signaux, notamment en prêtant attention aux hashtags tendance, aux recherches suggérées et aux surfaces de découverte comme la barre de recherche ou les pages d'exploration de TikTok. Ces indices natifs sont souvent là où les tendances commencent à émerger.
Cependant, se fier uniquement à des plateformes individuelles peut être fastidieux et fragmenté. Les tendances se propagent souvent rapidement à travers les réseaux, et ce qui est tendance sur une plateforme peut déjà gagner du terrain ailleurs. L'utilisation d'un outil de suivi des tendances sur les médias sociaux permet de centraliser ces informations en montrant ce qui est tendance en ce moment sur les différentes plateformes, ainsi que les données sur l'engagement et la dynamique.
Pour les équipes ayant besoin d'un contexte plus approfondi et d'une surveillance continue, des outils comme Hootsuite, qui reposent sur l'IA de Talkwalker, peuvent fournir des alertes et des analyses en temps réel expliquant pourquoi les tendances émergent et comment elles se propagent. Ensemble, ces approches vous aident à rester informé sans vous appuyer uniquement sur un défilement sans fin ou des suppositions.
Vous pouvez utiliser l'outil de suivi des tendances pour explorer une série de types de tendances, y compris les hashtags, les événements, les marques, les personnes et les personnalités publiques, ainsi que les mots-clés ou sujets émergents. Il est ainsi facile de tout suivre, des moments culturels aux conversations sur les marques, en passant par les sujets sectoriels qui évoluent rapidement.
Oui. L'outil vous permet de filtrer les tendances par secteur, afin que vous puissiez vous concentrer sur les conversations les plus pertinentes pour votre travail.
Les secteurs pris en charge comprennent les affaires et la finance, le divertissement, la mode, la vie saine, la maison, les soins de santé, la musique, la politique, la culture pop, l'immobilier, la science, le shopping, les sports, les voyages, le gouvernement, l'éducation, etc.
La filtration par secteur vous aide à éviter les tendances génériques et à vous concentrer sur ce qui se passe dans votre domaine.
Oui. Vous pouvez visualiser les tendances à l'échelle mondiale ou affiner les résultats par région, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie. Ceci est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des publics régionaux ou mondiaux et qui souhaitent obtenir des informations sur les tendances locales.
Pour l'instant, cet outil vous permet d'explorer les tendances sur Instagram et X.
Le filtrage par réseau vous aide à comprendre où se déroulent les conversations, et pas seulement ce qui est tendance.
Vous ne voyez pas votre réseau préféré dans la liste ? Ne vous inquiétez pas, nous travaillons activement à en ajouter d'autres !
Chaque tendance inclut des indicateurs clés pour vous aider à comprendre la dynamique et l'impact.
Les mentions indiquent la fréquence d'apparition d'un sujet au cours des dernières 24 heures, tandis que les engagements reflètent les interactions telles que les mentions J'aime, les commentaires et les partages au cours de la même période.
Le sentiment indique si les conversations sont généralement positives, négatives ou neutres. Vous verrez également des comparaisons avec les 24 dernières heures afin que vous puissiez évaluer rapidement si l'intérêt augmente ou diminue.
Les données tendance utilisées par notre outil gratuit de suivi des tendances sont actualisées quotidiennement et reflètent les conversations des dernières 24 heures. Cela garantit que vous consultez toujours les tendances actuelles des médias sociaux plutôt que des informations obsolètes.
Suivre les tendances est intéressant. Transformer les tendances en revenus, c'est mieux.
De la détection précoce à l'analyse en temps réel, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, vous aide à transformer les tendances des médias sociaux en un impact mesurable.