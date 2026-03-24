Choisissez le forfait qui vous convient
(Save up to 20%)
Standardpar moispar utilisateur/mois*
Features included:
Jusqu'à 10 comptes de réseaux sociaux
Programmation de publication illimitée
Horaires recommandés de publication :
Assistant IA avec générateur d'images et de légendes
Modèles Canva et Adobe Express
Une boîte de réception pour tous les comptes de réseaux sociaux
Automatisations des messages privés
Rechercher les mentions de la marque et des concurrents des 7 derniers jours
Analysez le sentiment à l’égard de la marque et de la concurrence
Comparez-vous à 5 concurrents
Attribuer les messages privés (DM) aux coéquipiers**
… Et bien plus encore !En savoir plus sur Standard
Le plus populaire
Advancedpar moispar utilisateur/mois*
Everything in Standard, PLUS:
Comptes illimités
Rapports et modèles d'analyse personnalisables
Réponses enregistrées et réponses automatiques
Programmez jusqu'à 350 publications à la fois
Routage et tag automatique des messages
Comparez-vous à 20 concurrents
Export, envoie par e-mail et programmation des rapports
Recherche des mentions de la marque et des concurrents au cours des 30 derniers jours
Tag et rapport des publications sortantes
… Et bien plus encore !En savoir plus sur Advanced
EnterprisePersonnalisé
Everything in Advanced, PLUS:
Un abonnement entièrement personnalisé pour maximiser votre investissement
Ajout d’utilisateurs selon le besoin
Accès exclusif à nos outils les plus puissants
Support Clients Enterprise
Authentification unique
Maximisez les performances avec :
En savoir plus sur Enterprise
Mobilisation des employés ambassadeurs (Amplify)
Écoute optimisée par Talkwalker
Advanced Analytics
Advanced Inbox
Chatbot IA génératif
Gestion des avis
Services Premier
Social Selling
Intégration Salesforce
Intégration de conformité (Proofpoint)
*Les prix sont affichés en , pour facturation annuelle (HT). La réduction pour essai gratuit ne s'applique que si vous payez à l'année.
**Disponible pour plusieurs utilisateurs
Comparez les fonctionnalités Hootsuite
Légende
Inclus dans le forfait
* Disponible pour plusieurs utilisateurs
|Standard
par utilisateur par mois, Facturation annuelle
Le plus populaireAvancé
par utilisateur par mois, Facturation annuelle
|Entreprise
Contactez-nous pour les tarifs
Activités générales
Connectez vos comptes de réseaux sociaux afin de publier, programmer et gérer l'ensemble de votre contenu à partir d'un seul et même endroit.
10
Unlimited
Unlimited
Le nombre d'utilisateurs pouvant collaborer dans votre compte Hootsuite.
1+
1+
5+
Mettez en place une collaboration entre vos employés, simplifiez les workflows et gérez les autorisations.
*
*
Personnalisez les notifications que vous recevez afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte pour vous.
Publication et gestion de contenu
Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing.
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network.
See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view.
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics.
Utilisez OwlyGPT pour générer des publications sur les réseaux sociaux, des stratégies de campagnes, des informations et plus encore dans l'image de votre marque et en fonction des dernières tendances et conversations sur les médias sociaux.
Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays.
Améliorez et affinez vos publications avec l'IA OwlyWriter. Corrigez l'orthographe et la grammaire, optimisez la longueur de votre sous-titre, changez le ton ou rendez votre publication pertinente.
Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts.
Accédez aux modèles de design Canva et Adobe Express ou créez de nouveaux visuels directement dans Hootsuite.
Recherchez des images et des GIF libres de droits pour vos publications sur les réseaux sociaux directement dans la bibliothèque multimédia Hootsuite.
Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others.
Collaborez et planifiez avec un espace de travail centralisé où les utilisateurs peuvent créer, organiser et partager des notes et des idées de contenu.
Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts.
Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts.
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Créez un lien personnalisé dans la page Biographie et générez du trafic depuis les médias sociaux vers vos sites Web.
Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file.
Raccourcissez vos liens (liens Ow.ly) pour que vos messages soient plus clairs et pour économiser des caractères dans vos sous-titres.
Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics.
Set up link setting presets to automatically shorten and track links.
Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite.
Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later.
Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite.
Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse.
Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts.
Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing.
Analyses
Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team.
Suivez les performances sur les réseaux sociaux grâce à des modèles de rapports prédéfinis, notamment des rapports sur la croissance de l'audience et l'engagement des utilisateurs.
Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best.
A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks.
Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve.
Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more.
5 competitors
20 competitors
20 competitors
See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal.
Consultez un instantané hebdomadaire ou mensuel de vos performances sur les médias sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn).
Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results.
Add your brand logo or image on your analytics reports.
Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account.
Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics.
Export your analytics reports in .csv or .xlsx.
Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time.
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Send analytics reports to an external email address on a set schedule.
See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic.
Messagerie et service client
Gérez les conversations publiques et privées sur les médias sociaux en un seul endroit.
Configurez des messages directs automatisés de sorte que lorsqu'un utilisateur commente un mot-clé spécifique sur votre publication Instagram, il reçoive automatiquement un message direct.
Use saved replies to quickly respond to common customer messages.
Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy.
Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences.
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Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow.
Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue.
Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently.
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Recherchez facilement des conversations, des mots clés dans les messages ou des contacts.
Une gestion centralisée des conversations publiques, privées, organiques et de type dark posts
Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox.
View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent.
Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs).
Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing").
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Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers.
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Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more).
Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations.
Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people.
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Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation.
Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data.
Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Générez automatiquement des réponses intelligentes optimisées par l'IA que vos agents peuvent utiliser pour créer des réponses contextuelles et fidèles à la marque aux commentaires, mentions et messages sur les médias sociaux.
Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
Social listening
Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels.
Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels.
Consultez les sujets tendance par intérêt ou utilisez la recherche rapide pour voir de quoi les gens parlent en ce moment. De plus, configurez des flux de recherche pour suivre des tendances et identifier des contenus à partager sur les médias sociaux.
Comparez la façon dont votre marque ou un sujet spécifique ressort en ligne par rapport à vos concurrents ou à des sujets concurrents. Évaluez l'opinion, le nombre des mentions, l’engagement et plus encore.
2
5
5
Analysez des données et des conversations approfondies à l'aide de résumés condensés dans un format facile à lire. Blue Silk™ AI est une IA propriétaire conçue spécifiquement pour l'écoute des réseaux sociaux.
Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement.
Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos.
Détectez les pics de volume, d'engagement et de portée au fil du temps et obtenez des informations sur les raisons de l'augmentation de l'activité.
See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data.
Recherchez des sites d'actualités, des newsletters, des blogs, des forums, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora et des podcasts.
Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members.
AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic.
Search trends, mentions, and data from the past 13 months.
Recherchez les tendances et les mentionner dans toutes les sources de données de base ainsi qu'Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, et plus encore.
Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more.
Programmez des rapports pour vos recherches enregistrées.
Gestion de campagne et de publicité
Publiez vos campagnes publicitaires et votre contenu payant sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X et Reddit.
Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X.
Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite.
Transformez les publications organiques les plus performantes en publicités payantes en les boostant automatiquement dans Hootsuite. Améliorez vos publicités Facebook, Instagram et LinkedIn en définissant des critères qui déterminent les publications à booster automatiquement pour vous.
Tirer le meilleur parti des médias sociaux
Empower employees to share your posts across their own social networks.
Understand, improve, and showcase the business value of social media.
Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform.
Surveillez les données provenant de plus de 150 millions de sources et dans 187 langues, afin de repérer les opportunités et d'agir plus rapidement. Configurez des rapports et des alertes de données en temps réel pour rester informé des mentions critiques.
Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite.
Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
Accès et sécurité
Control which features and social accounts your team members have access to.
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Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to.
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Get access to all your Hootsuite products with one username and password.
Intégrez le logiciel de conformité pour une gestion automatisée des risques.
Formation et réussite
Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social.
The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more.
Consulting, customized training, and specialized onboarding.
Plus de 3 800 avis cinq étoiles ★★★★★
Hootsuite a réduit de moitié la charge de travail de notre équipe ! Nous apprécions Hootsuite pour ses fonctionnalités de création de rapports, de suivi des performances publicitaires, de création de relations avec les clients de nos clients, ainsi que pour sa convivialité.
Questions fréquentes
Nous vous proposons d'essayer Hootsuite gratuitement pendant 30 jours. À la fin de cet essai, la facturation standard débutera. Pour éviter tout prélèvement, annulez votre forfait avant la fin de l'essai.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, Discover, JCB et PayPal. Pour les forfaits Entreprise annuels, nous pouvons établir des factures. Ces dernières peuvent être réglées par carte bancaire, chèque, virement ou via un paiement ACH.
Une fois la limite mensuelle de vos dépenses publicitaires atteinte, vous recevez une notification vous informant que vous pouvez modifier la formule de votre abonnement Hootsuite et continuer à maximiser l'impact de vos publications.
Nous proposons différents tarifs en fonction du type de forfait choisi.
Les forfaits payants commencent à pour un forfait Standard et vont jusqu'à pour un forfait Advanced. Nous offrons une réduction de 25 % aux utilisateurs qui sautent la phase d'essai et commencent immédiatement un forfait payant.
Vous pouvez également bénéficier d'une solution personnalisée dans le cadre du forfait Enterprise.
Oui, nous vous enverrons un e-mail. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment pendant l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement.
Les comptes de réseaux sociaux sont des profils sur les médias sociaux (un compte Instagram, votre compte Twitter personnel ou encore une Page Facebook, par exemple). Avec Hootsuite, vous pouvez publier ou programmer des publications et analyser les performances de plusieurs comptes depuis un seul tableau de bord.
Imaginons que vous optiez pour notre forfait Standard. Vous pourriez gérer jusqu'à dix comptes différents à partir d'un seul tableau de bord, par exemple, cinq pages Facebook et cinq profils Instagram. Vous pouvez partager ces comptes en ajoutant des membres d'équipe et faciliter ainsi la collaboration.
Yes, we offer a discounted rate for nonprofits on some plans. See if your organization qualifies by applying cliquez ici.