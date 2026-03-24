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      Features included:

      • Jusqu'à 10 comptes de réseaux sociaux

      • Programmation de publication illimitée

      • Horaires recommandés de publication :

      • Assistant IA avec générateur d'images et de légendes

      • Modèles Canva et Adobe Express

      • Une boîte de réception pour tous les comptes de réseaux sociaux

      • Automatisations des messages privés

      • Rechercher les mentions de la marque et des concurrents des 7 derniers jours

      • Analysez le sentiment à l’égard de la marque et de la concurrence

      • Comparez-vous à 5 concurrents

      • Attribuer les messages privés (DM) aux coéquipiers**

      … Et bien plus encore !

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          • Comptes illimités

          • Rapports et modèles d'analyse personnalisables

          • Réponses enregistrées et réponses automatiques

          • Programmez jusqu'à 350 publications à la fois

          • Routage et tag automatique des messages

          • Comparez-vous à 20 concurrents

          • Export, envoie par e-mail et programmation des rapports

          • Recherche des mentions de la marque et des concurrents au cours des 30 derniers jours

          • Tag et rapport des publications sortantes

          … Et bien plus encore !

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              1. Mobilisation des employés ambassadeurs (Amplify)

              2. Écoute optimisée par Talkwalker

              3. Advanced Analytics 

              4. Advanced Inbox

              5. Chatbot IA génératif

              6. Gestion des avis

              7. Services Premier

              8. Social Selling

              9. Intégration Salesforce

              10. Intégration de conformité (Proofpoint)

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              Connectez vos comptes de réseaux sociaux afin de publier, programmer et gérer l'ensemble de votre contenu à partir d'un seul et même endroit.
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              Mettez en place une collaboration entre vos employés, simplifiez les workflows et gérez les autorisations.
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              Publication et gestion de contenu

              Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing.
              Unlimited
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              Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network.
              Comprend programmez des publications sur les réseaux
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              See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view.
              Comprend social content calendar
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              See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics.
              Comprend recommended times to publish
              Comprend recommended times to publish
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              Utilisez OwlyGPT pour générer des publications sur les réseaux sociaux, des stratégies de campagnes, des informations et plus encore dans l'image de votre marque et en fonction des dernières tendances et conversations sur les médias sociaux.
              Comprend assistant ia (owlygpt)
              Comprend assistant ia (owlygpt)
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              Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays.
              Comprend générateur de contenu et d'idées alimenté par l'ia
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              Améliorez et affinez vos publications avec l'IA OwlyWriter. Corrigez l'orthographe et la grammaire, optimisez la longueur de votre sous-titre, changez le ton ou rendez votre publication pertinente.
              Comprend ai caption enhancements
              Comprend ai caption enhancements
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              Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts.
              Comprend ai hashtag suggestions
              Comprend ai hashtag suggestions
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              Accédez aux modèles de design Canva et Adobe Express ou créez de nouveaux visuels directement dans Hootsuite.
              Comprend modèles adobe express et canva
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              Recherchez des images et des GIF libres de droits pour vos publications sur les réseaux sociaux directement dans la bibliothèque multimédia Hootsuite.
              Comprend free stock photos and giphy library
              Comprend free stock photos and giphy library
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              Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others.
              Comprend social content calendar exporting
              Comprend social content calendar exporting
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              Collaborez et planifiez avec un espace de travail centralisé où les utilisateurs peuvent créer, organiser et partager des notes et des idées de contenu.
              Comprend espace de planification avec un tableau blanc
              Comprend espace de planification avec un tableau blanc
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              Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts.
              Comprend target audience settings
              Comprend target audience settings
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              Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts.
              Comprend internal comments*
              Comprend internal comments*
              Comprend internal comments
              Créez un lien personnalisé dans la page Biographie et générez du trafic depuis les médias sociaux vers vos sites Web.
              Comprend link in bio tool (hootbio)
              Comprend link in bio tool (hootbio)
              Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file.
              Comprend bulk scheduling
              Comprend bulk scheduling
              Raccourcissez vos liens (liens Ow.ly) pour que vos messages soient plus clairs et pour économiser des caractères dans vos sous-titres.
              Comprend link shortening and tracking
              Comprend link shortening and tracking
              Comprend link shortening and tracking
              Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics.
              Comprend custom-branded urls (vanity urls)
              Comprend custom-branded urls (vanity urls)
              Set up link setting presets to automatically shorten and track links.
              Comprend automated link tracking and shortening
              Comprend automated link tracking and shortening
              Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite.
              Comprend integrate with bitly
              Comprend integrate with bitly
              Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later.
              Comprend suspend scheduled posts
              Comprend suspend scheduled posts
              Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite.
              Comprend digital media editing
              Comprend digital media editing
              Comprend digital media editing
              Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse.
              Comprend asset and content library
              Comprend asset and content library
              Comprend asset and content library
              Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts.
              Comprend tags des messages sortants
              Comprend tags des messages sortants
              Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing.
              Comprend approval workflows

              Analyses

              Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team.
              Comprend rapports et modèles personnalisables
              Comprend rapports et modèles personnalisables
              Suivez les performances sur les réseaux sociaux grâce à des modèles de rapports prédéfinis, notamment des rapports sur la croissance de l'audience et l'engagement des utilisateurs.
              Comprend sélectionner les modèles de rapports
              Comprend sélectionner les modèles de rapports
              Comprend sélectionner les modèles de rapports
              Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best.
              Comprend post performance reports
              Comprend post performance reports
              Comprend post performance reports
              A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks.
              Comprend multiple networks reporting
              Comprend multiple networks reporting
              Comprend multiple networks reporting
              Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve.
              Comprend industry benchmarking
              Comprend industry benchmarking
              Comprend industry benchmarking
              Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more.
              5 competitors
              20 competitors
              20 competitors
              See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal.
              Comprend best times to publish charts
              Comprend best times to publish charts
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              Consultez un instantané hebdomadaire ou mensuel de vos performances sur les médias sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn).
              Comprend social performance score
              Comprend social performance score
              Comprend social performance score
              Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social.
              Comprend personalized recommendations
              Comprend personalized recommendations
              Comprend personalized recommendations
              Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
              Comprend team productivity reporting
              Comprend team productivity reporting
              Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results.
              Comprend analytics report notes
              Comprend analytics report notes
              Add your brand logo or image on your analytics reports.
              Comprend add logo or image to report
              Comprend add logo or image to report
              Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account.
              Comprend basic report exporting
              Comprend basic report exporting
              Comprend basic report exporting
              Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics.
              Comprend basic report scheduling
              Comprend basic report scheduling
              Comprend basic report scheduling
              Export your analytics reports in .csv or .xlsx.
              Comprend advanced report exporting
              Comprend advanced report exporting
              Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time.
              Comprend partager des rapports d'analytique dans hootsuite*
              Comprend partager des rapports d'analytique dans hootsuite*
              Send analytics reports to an external email address on a set schedule.
              Comprend export to an external email
              Comprend export to an external email
              See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic.
              Comprend roi reporting and analysis

              Messagerie et service client

              Gérez les conversations publiques et privées sur les médias sociaux en un seul endroit.
              Comprend all-in-one centralized inbox
              Comprend all-in-one centralized inbox
              Comprend all-in-one centralized inbox
              Configurez des messages directs automatisés de sorte que lorsqu'un utilisateur commente un mot-clé spécifique sur votre publication Instagram, il reçoive automatiquement un message direct.
              Comprend automatisations des messages privés
              Comprend automatisations des messages privés
              Comprend automatisations des messages privés
              Use saved replies to quickly respond to common customer messages.
              Comprend saved replies
              Comprend saved replies
              Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy.
              Comprend automated message responses
              Comprend automated message responses
              Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences.
              Comprend assign messages to teammates*
              Comprend assign messages to teammates*
              Comprend assign messages to teammates*
              Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow.
              Comprend tags and tag automations
              Comprend tags and tag automations
              Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue.
              Comprend topics and topic automations
              Comprend topics and topic automations
              Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently.
              Comprend teams settings*
              Comprend teams settings*
              Comprend teams settings*
              Recherchez facilement des conversations, des mots clés dans les messages ou des contacts.
              Comprend recherche de la boîte de réception
              Comprend recherche de la boîte de réception
              Une gestion centralisée des conversations publiques, privées, organiques et de type dark posts
              Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un
              Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un
              Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un
              Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox.
              Comprend message masking
              Comprend message masking
              Comprend message masking
              View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent.
              Comprend cross-channel conversation history
              Comprend cross-channel conversation history
              Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs).
              Comprend set your business hours
              Comprend set your business hours
              Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing").
              Comprend agent collision avoidance*
              Comprend agent collision avoidance*
              Comprend agent collision avoidance*
              Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers.
              Comprend chat with other agents*
              Comprend chat with other agents*
              Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more).
              Comprend configurable auto-resolve conversations
              Comprend configurable auto-resolve conversations
              Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations.
              Comprend resolve reasons
              Comprend resolve reasons
              Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people.
              Comprend skill-based routing*
              Comprend skill-based routing*
              Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation.
              Comprend customer service surveys and notifications
              Comprend customer service surveys and notifications
              Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data.
              Comprend data export
              Comprend data export
              Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together.
              Comprend build complete contact profiles
              Comprend build complete contact profiles
              Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
              Comprend generative ai chatbot
              Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
              Comprend salesforce integration
              Générez automatiquement des réponses intelligentes optimisées par l'IA que vos agents peuvent utiliser pour créer des réponses contextuelles et fidèles à la marque aux commentaires, mentions et messages sur les médias sociaux.
              Comprend réponses intelligentes optimisées par l'ia
              Track team metrics to monitor customer response and resolution times.
              Comprend inbox team productivity reporting

              Social listening

              Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels.
              Comprend quick search (7 days)
              Comprend quick search (7 days)
              Comprend quick search (7 days)
              Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels.
              Comprend quick search (30 days)
              Comprend quick search (30 days)
              Consultez les sujets tendance par intérêt ou utilisez la recherche rapide pour voir de quoi les gens parlent en ce moment. De plus, configurez des flux de recherche pour suivre des tendances et identifier des contenus à partager sur les médias sociaux.
              Comprend discover trending topics
              Comprend discover trending topics
              Comprend discover trending topics
              Comparez la façon dont votre marque ou un sujet spécifique ressort en ligne par rapport à vos concurrents ou à des sujets concurrents. Évaluez l'opinion, le nombre des mentions, l’engagement et plus encore.
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              Analysez des données et des conversations approfondies à l'aide de résumés condensés dans un format facile à lire. Blue Silk™ AI est une IA propriétaire conçue spécifiquement pour l'écoute des réseaux sociaux.
              Comprend blue silk™ ai summaries
              Comprend blue silk™ ai summaries
              Comprend blue silk™ ai summaries
              Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement.
              Comprend sentiment analysis
              Comprend sentiment analysis
              Comprend sentiment analysis
              Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos.
              Comprend image recognition
              Comprend image recognition
              Comprend image recognition
              Détectez les pics de volume, d'engagement et de portée au fil du temps et obtenez des informations sur les raisons de l'augmentation de l'activité.
              Comprend peak detection
              Comprend peak detection
              Comprend peak detection
              See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data.
              Comprend benchmarking
              Recherchez des sites d'actualités, des newsletters, des blogs, des forums, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora et des podcasts.
              Comprend basic data sources
              Comprend basic data sources
              Comprend basic data sources
              Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members.
              Comprend results exporting
              Comprend results exporting
              Comprend results exporting
              AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic.
              Comprend forecasting
              Comprend forecasting
              Search trends, mentions, and data from the past 13 months.
              Comprend données historiques (13 mois)
              Recherchez les tendances et les mentionner dans toutes les sources de données de base ainsi qu'Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, et plus encore.
              Comprend advanced data sources
              Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more.
              Comprend alerts
              Programmez des rapports pour vos recherches enregistrées.
              Comprend scheduled reports

              Gestion de campagne et de publicité

              Publiez vos campagnes publicitaires et votre contenu payant sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X et Reddit.
              Comprend social ads publishing and scheduling
              Comprend social ads publishing and scheduling
              Comprend social ads publishing and scheduling
              Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X.
              Comprend social ads analytics and reporting
              Comprend social ads analytics and reporting
              Comprend social ads analytics and reporting
              Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite.
              Comprend booster les publications sur tous les réseaux
              Comprend booster les publications sur tous les réseaux
              Comprend booster les publications sur tous les réseaux
              Transformez les publications organiques les plus performantes en publicités payantes en les boostant automatiquement dans Hootsuite. Améliorez vos publicités Facebook, Instagram et LinkedIn en définissant des critères qui déterminent les publications à booster automatiquement pour vous.
              Comprend booster automatiquement les publications
              Comprend booster automatiquement les publications
              Comprend booster automatiquement les publications

              Tirer le meilleur parti des médias sociaux

              Empower employees to share your posts across their own social networks.
              Comprend programme d’employés ambassadeurs
              Understand, improve, and showcase the business value of social media.
              Comprend analytique avancée pour l'attribution sociale
              Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform.
              Comprend boîte de réception avancée pour le service client sur les médias sociaux
              Surveillez les données provenant de plus de 150 millions de sources et dans 187 langues, afin de repérer les opportunités et d'agir plus rapidement. Configurez des rapports et des alertes de données en temps réel pour rester informé des mentions critiques.
              Comprend solutions d'écoute optimisées par talkwalker
              Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot.
              Comprend chatbot d'ia générative
              Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite.
              Comprend surveiller les avis de marque
              Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks.
              Comprend salesforce integration

              Accès et sécurité

              Control which features and social accounts your team members have access to.
              Comprend user access permissions*
              Comprend user access permissions*
              Comprend user access permissions*
              Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to.
              Comprend custom user access permissions*
              Get access to all your Hootsuite products with one username and password.
              Comprend single sign-on (sso)
              Intégrez le logiciel de conformité pour une gestion automatisée des risques.
              Comprend compliance integrations

              Formation et réussite

              Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social.
              Comprend services hootsuite - standard
              The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more.
              Comprend services hootsuite - premier
              Consulting, customized training, and specialized onboarding.
              Comprend customized consulting and training

              Plus de 3 800 avis cinq étoiles ★★★★★

              Collection de prix et d'insignes de logiciels G2 du printemps 2025, notamment les plus aimés, les 50 meilleurs, les meilleurs utilisateurs et les mieux notés

              Hootsuite a réduit de moitié la charge de travail de notre équipe ! Nous apprécions Hootsuite pour ses fonctionnalités de création de rapports, de suivi des performances publicitaires, de création de relations avec les clients de nos clients, ainsi que pour sa convivialité.
              Hannah Sanderson
              Hannah Sanderson
              Coordinateur de la communication et graphiste digital(e)
              VAZZO Creative

              Questions fréquentes

              Nous vous proposons d'essayer Hootsuite gratuitement pendant 30 jours. À la fin de cet essai, la facturation standard débutera. Pour éviter tout prélèvement, annulez votre forfait avant la fin de l'essai.

              Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, Discover, JCB et PayPal. Pour les forfaits Entreprise annuels, nous pouvons établir des factures. Ces dernières peuvent être réglées par carte bancaire, chèque, virement ou via un paiement ACH.

              Une fois la limite mensuelle de vos dépenses publicitaires atteinte, vous recevez une notification vous informant que vous pouvez modifier la formule de votre abonnement Hootsuite et continuer à maximiser l'impact de vos publications.

              Nous proposons différents tarifs en fonction du type de forfait choisi.

              Les forfaits payants commencent à pour un forfait Standard et vont jusqu'à pour un forfait Advanced. Nous offrons une réduction de 25 % aux utilisateurs qui sautent la phase d'essai et commencent immédiatement un forfait payant.

              Vous pouvez également bénéficier d'une solution personnalisée dans le cadre du forfait Enterprise.

              Oui, nous vous enverrons un e-mail. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment pendant l'essai gratuit pour éviter tout prélèvement.

              Les comptes de réseaux sociaux sont des profils sur les médias sociaux (un compte Instagram, votre compte Twitter personnel ou encore une Page Facebook, par exemple). Avec Hootsuite, vous pouvez publier ou programmer des publications et analyser les performances de plusieurs comptes depuis un seul tableau de bord.

              Imaginons que vous optiez pour notre forfait Standard. Vous pourriez gérer jusqu'à dix comptes différents à partir d'un seul tableau de bord, par exemple, cinq pages Facebook et cinq profils Instagram. Vous pouvez partager ces comptes en ajoutant des membres d'équipe et faciliter ainsi la collaboration.

              Yes, we offer a discounted rate for nonprofits on some plans. See if your organization qualifies by applying cliquez ici.