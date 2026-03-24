Légende checkmark Inclus dans le forfait * Disponible pour plusieurs utilisateurs Standard par utilisateur par mois, Facturation annuelle par personne/mo*, Facturation annuelle Essai gratuit de 30 jours Le plus populaire Avancé par utilisateur par mois, Facturation annuelle par personne/mo*, Facturation annuelle Essai gratuit de 30 jours Entreprise Contactez-nous pour les tarifs Demander une démo

Activités générales

Comptes de réseaux sociaux Connectez vos comptes de réseaux sociaux afin de publier, programmer et gérer l'ensemble de votre contenu à partir d'un seul et même endroit. 10 Unlimited Unlimited

Licences utilisateurs Le nombre d'utilisateurs pouvant collaborer dans votre compte Hootsuite. 1+ 1+ 5+

Organisation des services Mettez en place une collaboration entre vos employés, simplifiez les workflows et gérez les autorisations. Comprend organisation des services * Comprend organisation des services * Comprend organisation des services

Gestion des notifications Personnalisez les notifications que vous recevez afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Comprend gestion des notifications Comprend gestion des notifications Comprend gestion des notifications

Publication et gestion de contenu

Draft, schedule, and publish posts Draft, schedule, and publish posts to keep your content flowing. Unlimited Unlimited Unlimited

Programmez des publications sur les réseaux Schedule a post to multiple networks or customize your post for each network. Comprend programmez des publications sur les réseaux Comprend programmez des publications sur les réseaux Comprend programmez des publications sur les réseaux

Social content calendar See all your scheduled posts in one place, and add or edit posts as needed. See and edit your posts in a calendar or list view. Comprend social content calendar Comprend social content calendar Comprend social content calendar

Recommended times to publish See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, and TikTok based on your audience data or, if absent, industry-standard analytics. Comprend recommended times to publish Comprend recommended times to publish Comprend recommended times to publish

Assistant IA (OwlyGPT) Utilisez OwlyGPT pour générer des publications sur les réseaux sociaux, des stratégies de campagnes, des informations et plus encore dans l'image de votre marque et en fonction des dernières tendances et conversations sur les médias sociaux. Comprend assistant ia (owlygpt) Comprend assistant ia (owlygpt) Comprend assistant ia (owlygpt)

Générateur de contenu et d'idées alimenté par l'IA Let AI generate engaging captions for every social media network, repurpose top-performing posts, and automatically create content for holidays. Comprend générateur de contenu et d'idées alimenté par l'ia Comprend générateur de contenu et d'idées alimenté par l'ia Comprend générateur de contenu et d'idées alimenté par l'ia

AI caption enhancements Améliorez et affinez vos publications avec l'IA OwlyWriter. Corrigez l'orthographe et la grammaire, optimisez la longueur de votre sous-titre, changez le ton ou rendez votre publication pertinente. Comprend ai caption enhancements Comprend ai caption enhancements Comprend ai caption enhancements

AI hashtag suggestions Automatically generate hashtags based on your content as you draft posts. Comprend ai hashtag suggestions Comprend ai hashtag suggestions Comprend ai hashtag suggestions

Modèles Adobe Express et Canva Accédez aux modèles de design Canva et Adobe Express ou créez de nouveaux visuels directement dans Hootsuite. Comprend modèles adobe express et canva Comprend modèles adobe express et canva Comprend modèles adobe express et canva

Free stock photos and GIPHY library Recherchez des images et des GIF libres de droits pour vos publications sur les réseaux sociaux directement dans la bibliothèque multimédia Hootsuite. Comprend free stock photos and giphy library Comprend free stock photos and giphy library Comprend free stock photos and giphy library

Social content calendar exporting Easily export your social media calendar as a .csv or .pdf file to share with others. Comprend social content calendar exporting Comprend social content calendar exporting Comprend social content calendar exporting

Espace de planification avec un tableau blanc Collaborez et planifiez avec un espace de travail centralisé où les utilisateurs peuvent créer, organiser et partager des notes et des idées de contenu. Comprend espace de planification avec un tableau blanc Comprend espace de planification avec un tableau blanc Comprend espace de planification avec un tableau blanc

Target audience settings Select the specific audience who can see your Facebook or LinkedIn Page posts. Comprend target audience settings Comprend target audience settings Comprend target audience settings

Internal comments Empower collaboration through conversation, mentions, and notifications on your social posts. Comprend internal comments * Comprend internal comments * Comprend internal comments

Link in bio tool (Hootbio) Créez un lien personnalisé dans la page Biographie et générez du trafic depuis les médias sociaux vers vos sites Web. Comprend link in bio tool (hootbio) Comprend link in bio tool (hootbio)

Bulk scheduling Use Bulk Composer to schedule and publish up to 350 posts at once by uploading a .csv file. Comprend bulk scheduling Comprend bulk scheduling

Link shortening and tracking Raccourcissez vos liens (liens Ow.ly) pour que vos messages soient plus clairs et pour économiser des caractères dans vos sous-titres. Comprend link shortening and tracking Comprend link shortening and tracking Comprend link shortening and tracking

Custom-branded URLs (vanity URLs) Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Use unlimited vanity URLs (sold separately) in your posts to brand your links and track metrics. Comprend custom-branded urls (vanity urls) Comprend custom-branded urls (vanity urls)

Automated link tracking and shortening Set up link setting presets to automatically shorten and track links. Comprend automated link tracking and shortening Comprend automated link tracking and shortening

Integrate with Bitly Use the Bitly link shortening and management platform with Hootsuite. Comprend integrate with bitly Comprend integrate with bitly

Suspend scheduled posts Pause your scheduled posts to revise, edit, or reschedule for later. Comprend suspend scheduled posts Comprend suspend scheduled posts

Digital media editing Optimize your images and videos with built-in editing and sizing tools without leaving Hootsuite. Comprend digital media editing Comprend digital media editing Comprend digital media editing

Asset and content library Streamline your workflow by storing approved post templates and images within Hootsuite for easy access and reuse. Comprend asset and content library Comprend asset and content library Comprend asset and content library

Tags des messages sortants Measure and compare campaign performance using predefined tags on all posts. Comprend tags des messages sortants Comprend tags des messages sortants

Approval workflows Keep your brand voice consistent by allowing team members to approve posts before publishing. Comprend approval workflows

Analyses

Rapports et modèles personnalisables Pick and choose from hundreds of metrics across your networks and easily display them in ways that matter most to your team. Comprend rapports et modèles personnalisables Comprend rapports et modèles personnalisables

Sélectionner les modèles de rapports Suivez les performances sur les réseaux sociaux grâce à des modèles de rapports prédéfinis, notamment des rapports sur la croissance de l'audience et l'engagement des utilisateurs. Comprend sélectionner les modèles de rapports Comprend sélectionner les modèles de rapports Comprend sélectionner les modèles de rapports

Post performance reports Find out how every post is performing with detailed metrics. View and sort posts by performance to easily see what's performing best. Comprend post performance reports Comprend post performance reports Comprend post performance reports

Multiple networks reporting A side-by-side comparison of the most important metrics for all your social networks. Comprend multiple networks reporting Comprend multiple networks reporting Comprend multiple networks reporting

Industry benchmarking Discover how you compare with others in your industry and find smart new ways to improve. Comprend industry benchmarking Comprend industry benchmarking Comprend industry benchmarking

Competitive benchmarking Compare your social media performance against your competitors. Choose your own watchlist to track follower growth, posting frequency, and more. 5 competitors 20 competitors 20 competitors

Best times to publish charts See when to post on Facebook, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, Pinterest, and YouTube based on your audience data and goal. Comprend best times to publish charts Comprend best times to publish charts Comprend best times to publish charts

Social performance score Consultez un instantané hebdomadaire ou mensuel de vos performances sur les médias sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). Comprend social performance score Comprend social performance score Comprend social performance score

Personalized recommendations Get insights and recommendations to improve your social performance score and drive more impact from social. Comprend personalized recommendations Comprend personalized recommendations Comprend personalized recommendations

Team productivity reporting Track team metrics to monitor customer response and resolution times. Comprend team productivity reporting Comprend team productivity reporting

Analytics report notes Leave notes on reports to ask team members questions, provide context, or highlight specific results. Comprend analytics report notes Comprend analytics report notes

Add logo or image to report Add your brand logo or image on your analytics reports. Comprend add logo or image to report Comprend add logo or image to report

Basic report exporting Export your analytics reports in .pdf or .ppt or email them to team member with a Hootsuite account. Comprend basic report exporting Comprend basic report exporting Comprend basic report exporting

Basic report scheduling Automatically set up an emailed report schedule to keep track of important metrics. Comprend basic report scheduling Comprend basic report scheduling Comprend basic report scheduling

Advanced report exporting Export your analytics reports in .csv or .xlsx. Comprend advanced report exporting Comprend advanced report exporting

Partager des rapports d'analytique dans Hootsuite Share reports with others in your organization within Hootsuite to monitor the same data and collaborate on it in real-time. Comprend partager des rapports d'analytique dans hootsuite * Comprend partager des rapports d'analytique dans hootsuite *

Export to an external email Send analytics reports to an external email address on a set schedule. Comprend export to an external email Comprend export to an external email

ROI reporting and analysis See how much return you're generating from each post or network with return on investment (ROI) reporting for paid and organic. Comprend roi reporting and analysis

Messagerie et service client

All-in-one centralized inbox Gérez les conversations publiques et privées sur les médias sociaux en un seul endroit. Comprend all-in-one centralized inbox Comprend all-in-one centralized inbox Comprend all-in-one centralized inbox

Automatisations des messages privés Configurez des messages directs automatisés de sorte que lorsqu'un utilisateur commente un mot-clé spécifique sur votre publication Instagram, il reçoive automatiquement un message direct. Comprend automatisations des messages privés Comprend automatisations des messages privés Comprend automatisations des messages privés

Saved replies Use saved replies to quickly respond to common customer messages. Comprend saved replies Comprend saved replies

Automated message responses Set up auto-responses based on keywords and your business hours to save time and keep your inbox tidy. Comprend automated message responses Comprend automated message responses

Assign messages to teammates Assign messages to a specific agent or team to route them to experts and provide customers with consistent experiences. Comprend assign messages to teammates * Comprend assign messages to teammates * Comprend assign messages to teammates *

Tags and tag automations Use tags to assign conversations, analyze themes, and automate assigning based on tags and rules you created to optimize workflow. Comprend tags and tag automations Comprend tags and tag automations

Topics and topic automations Use topics help group, route, and prioritize conversations in the queue. Comprend topics and topic automations Comprend topics and topic automations

Teams settings Control the conversations that teams have access to so that team members can resolve conversations more efficiently. Comprend teams settings * Comprend teams settings * Comprend teams settings *

Recherche de la boîte de réception Recherchez facilement des conversations, des mots clés dans les messages ou des contacts. Comprend recherche de la boîte de réception Comprend recherche de la boîte de réception

Boîte de réception centralisée tout-en-un Une gestion centralisée des conversations publiques, privées, organiques et de type dark posts Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un Comprend boîte de réception centralisée tout-en-un

Message masking Automatically or manually conceal sensitive information, including a customer's personally identifiable information (PII), in Inbox. Comprend message masking Comprend message masking Comprend message masking

Cross-channel conversation history View a customer's conversation history across networks and see if they've been working with another agent. Comprend cross-channel conversation history Comprend cross-channel conversation history

Set your business hours Set your business hours to create auto-responses for times your agents are available or unavailable. Plus, calculate first response times and service-level agreements (SLAs). Comprend set your business hours Comprend set your business hours

Agent collision avoidance Avoid collision (multiple agents responding to the same message at once) by seeing if another teammate owns a response or is already answering the message ("is typing"). Comprend agent collision avoidance * Comprend agent collision avoidance * Comprend agent collision avoidance *

Chat with other agents Engage and collaborate with other agents with agent chat within Hootsuite. Internal chats are not viewable to customers. Comprend chat with other agents * Comprend chat with other agents *

Configurable auto-resolve conversations Auto-resolve conversations based on rules you set. (After set amount of time, if a contact responds with "goodbye," and more). Comprend configurable auto-resolve conversations Comprend configurable auto-resolve conversations

Resolve reasons Prompt agents to select a reason or topic or leave a comment when they resolve conversations. Comprend resolve reasons Comprend resolve reasons

Skill-based routing Auto-assign messages to the right individuals so customers get quicker responses from the right people. Comprend skill-based routing * Comprend skill-based routing *

Customer service surveys and notifications Measure customer satisfaction by sending CSAT surveys in a customer’s language after a conversation. Comprend customer service surveys and notifications Comprend customer service surveys and notifications

Data export Create and export .csv file reports with up to 18 months of your inbox data. Comprend data export Comprend data export

Build complete contact profiles Build stronger relationships with customers by building custom contact attributes, saving cross-channel conversation histories, connecting to your CRM, and grouping contacts together. Comprend build complete contact profiles Comprend build complete contact profiles

Generative AI chatbot Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot. Comprend generative ai chatbot

Salesforce integration Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks. Comprend salesforce integration

Réponses intelligentes optimisées par l'IA Générez automatiquement des réponses intelligentes optimisées par l'IA que vos agents peuvent utiliser pour créer des réponses contextuelles et fidèles à la marque aux commentaires, mentions et messages sur les médias sociaux. Comprend réponses intelligentes optimisées par l'ia

Inbox team productivity reporting Track team metrics to monitor customer response and resolution times. Comprend inbox team productivity reporting

Social listening

Quick Search (7 days) Search trends and mentions from the past 7 days across select websites and social media channels. Comprend quick search (7 days) Comprend quick search (7 days) Comprend quick search (7 days)

Quick Search (30 days) Search trends and mentions from the past 30 days across 150 million websites and 30 social media channels. Comprend quick search (30 days) Comprend quick search (30 days)

Discover trending topics Consultez les sujets tendance par intérêt ou utilisez la recherche rapide pour voir de quoi les gens parlent en ce moment. De plus, configurez des flux de recherche pour suivre des tendances et identifier des contenus à partager sur les médias sociaux. Comprend discover trending topics Comprend discover trending topics Comprend discover trending topics

Comparez les résultats Comparez la façon dont votre marque ou un sujet spécifique ressort en ligne par rapport à vos concurrents ou à des sujets concurrents. Évaluez l'opinion, le nombre des mentions, l’engagement et plus encore. 2 5 5

Blue Silk™ AI summaries Analysez des données et des conversations approfondies à l'aide de résumés condensés dans un format facile à lire. Blue Silk™ AI est une IA propriétaire conçue spécifiquement pour l'écoute des réseaux sociaux. Comprend blue silk™ ai summaries Comprend blue silk™ ai summaries Comprend blue silk™ ai summaries

Sentiment analysis Uncover the emotional tone behind brand and topic mentions, helping you understand the emotions driving engagement. Comprend sentiment analysis Comprend sentiment analysis Comprend sentiment analysis

Image recognition Detect your visual brand presence online, including logos in images, photos, and videos. Comprend image recognition Comprend image recognition Comprend image recognition

Peak detection Détectez les pics de volume, d'engagement et de portée au fil du temps et obtenez des informations sur les raisons de l'augmentation de l'activité. Comprend peak detection Comprend peak detection Comprend peak detection

Benchmarking See how your search results change over time, with up to 13 months of historical data. Comprend benchmarking

Basic data sources Recherchez des sites d'actualités, des newsletters, des blogs, des forums, Facebook, X, BlueSky, YouTube, Quora et des podcasts. Comprend basic data sources Comprend basic data sources Comprend basic data sources

Results exporting Easily export attractive reports in .pdf or PowerPoint format to share with team members. Comprend results exporting Comprend results exporting Comprend results exporting

Forecasting AI forecasts 90-day trends in conversation volume and engagement for any brand or topic. Comprend forecasting Comprend forecasting

Données historiques (13 mois) Search trends, mentions, and data from the past 13 months. Comprend données historiques (13 mois)

Advanced data sources Recherchez les tendances et les mentionner dans toutes les sources de données de base ainsi qu'Instagram, Threads, LinkedIn, Reddit, BlueSky, Mixcloud, Vimeo, Dailymotion, Pinterest, Ekşi Sözlük, Twitch, Disqus, Line, et plus encore. Comprend advanced data sources

Alerts Get notified about new and critical mentions on the web, social media, newspaper articles, forums, blogs, and more. Comprend alerts

Scheduled reports Programmez des rapports pour vos recherches enregistrées. Comprend scheduled reports

Gestion de campagne et de publicité

Social ads publishing and scheduling Publiez vos campagnes publicitaires et votre contenu payant sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X et Reddit. Comprend social ads publishing and scheduling Comprend social ads publishing and scheduling Comprend social ads publishing and scheduling

Social ads analytics and reporting Analyze and report on your paid ads for Facebook, Instagram, LinkedIn, and X. Comprend social ads analytics and reporting Comprend social ads analytics and reporting Comprend social ads analytics and reporting

Booster les publications sur tous les réseaux Turn top-performing organic posts into paid ads by boosting them within Hootsuite. Boost Facebook, Instagram, and LinkedIn posts within Hootsuite. Comprend booster les publications sur tous les réseaux Comprend booster les publications sur tous les réseaux Comprend booster les publications sur tous les réseaux

Booster automatiquement les publications Transformez les publications organiques les plus performantes en publicités payantes en les boostant automatiquement dans Hootsuite. Améliorez vos publicités Facebook, Instagram et LinkedIn en définissant des critères qui déterminent les publications à booster automatiquement pour vous. Comprend booster automatiquement les publications Comprend booster automatiquement les publications Comprend booster automatiquement les publications

Tirer le meilleur parti des médias sociaux

Programme d’employés ambassadeurs Empower employees to share your posts across their own social networks. Comprend programme d’employés ambassadeurs

Analytique avancée pour l'attribution sociale Understand, improve, and showcase the business value of social media. Comprend analytique avancée pour l'attribution sociale

Boîte de réception avancée pour le service client sur les médias sociaux Empower your teams with Hootsuite’s social and messaging engagement platform. Comprend boîte de réception avancée pour le service client sur les médias sociaux

Solutions d'écoute optimisées par Talkwalker Surveillez les données provenant de plus de 150 millions de sources et dans 187 langues, afin de repérer les opportunités et d'agir plus rapidement. Configurez des rapports et des alertes de données en temps réel pour rester informé des mentions critiques. Comprend solutions d'écoute optimisées par talkwalker

Chatbot d'IA générative Provide 24/7 support for high-volume questions with a generative AI chatbot. Comprend chatbot d'ia générative

Surveiller les avis de marque Monitor brand reviews alongside social mentions in Hootsuite. Comprend surveiller les avis de marque

Salesforce integration Connect Salesforce Service Cloud with Hootsuite to share customer insights and interaction history, streamline workflows, and automate tasks. Comprend salesforce integration

Accès et sécurité

User access permissions Control which features and social accounts your team members have access to. Comprend user access permissions * Comprend user access permissions * Comprend user access permissions *

Custom user access permissions Set custom user permissions to control which features and social accounts your team members have access to. Comprend custom user access permissions *

Single sign-on (SSO) Get access to all your Hootsuite products with one username and password. Comprend single sign-on (sso)

Compliance integrations Intégrez le logiciel de conformité pour une gestion automatisée des risques. Comprend compliance integrations

Formation et réussite

Services Hootsuite - Standard Get resources that help you use Hootsuite to achieve your business objectives on social. Comprend services hootsuite - standard

Services Hootsuite - Premier The ultimate service for organizations to get more from social. Get 1:1 coaching, customized onboarding, full access to Hootsuite Academy, and more. Comprend services hootsuite - premier