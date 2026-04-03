Gardez une longueur d’avance face aux disruptions grâce à une veille par IA en temps réel, conçue pour les entreprises technologiques.
Hootsuite, reposant sur l'IA de Talkwalker, aide les organisations technologiques à prévoir les tendances, à protéger leur image de marque et à accélérer leur croissance grâce à des informations exploitables issues de l'ensemble du paysage numérique.
L'innovation évolue rapidement. Ne restez pas sur le carreau
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, livre aux équipes Produits et Marketing les informations dont elles ont besoin pour avoir une longueur l'avance, avec une intégration simple et des données faciles à interpréter.
Recevez des informations en temps réel alimentées par l'IA sur l'évolution du marché, les besoins des clients, les initiatives des concurrents et les risques émergents pour agir au plus tôt et prendre une longueur d'avance. Garantissez des réponses agiles avec des informations en temps réel et des résumés d'IA.
Reliez les informations digitales au chiffre d'affaires, à la santé de la marque et à la réduction des risques grâce à des rapports qui démontrent clairement le RSI. Agrégez les données d'engagement, de portée et de conversion de tous les canaux pour déterminer l'efficacité de vos campagnes.
Unifiez les services Marketing, Produits et Communication grâce à une intelligence partagée qui permet des décisions plus rapides et une meilleure exécution inter-équipes. Créez des tableaux de bord personnalisés à partager avec les principales parties prenantes tout au long du processus décisionnel.
Surveillez constamment les avis et les tendances pour orienter l’innovation et la hiérarchisation des fonctionnalités. Suivez l’évolution du sentiment après les mises à jour ou les lancements de produits et récoltez instantanément des avis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
C’est une plateforme très puissante et facile à utiliser qui nous permet d’optimiser notre approche marketing globale et de produire de belles visualisations des données et des informations qui répondent à nos interrogations commerciales.
Ne manquez jamais une mention, une opportunité ou une occasion de rejoindre la conversation
Suivez tout ce qui se passe autour de votre marque, de vos concurrents et de votre secteur grâce au social listening basé sur l'IA le plus poussé au monde pour les marques technologiques.
Prédisez les évolutions du marché avant vos concurrents
Identifiez les technologies émergentes, l'évolution du sentiment des clients et les initiatives de la concurrence en temps réel pour agir tôt et sans délai. Comparez facilement la performance de votre marque avec celle de vos concurrents directs en temps réel pour quantifier votre visibilité et votre influence.
Protégez votre marque et votre propriété intellectuelle
Détectez les risques de réputation, la désinformation et les problèmes de sécurité potentiels avant qu'ils ne prennent de l'ampleur, protégeant ainsi votre image de marque et votre propriété intellectuelle critique. Grâce aux outils de suivi de la réputation de Hootsuite, qui sont la référence pour le secteur technologique, vous recevez des alertes en temps réel et des analyses de sentiment afin de ne jamais manquer les pics de mentions ou les anomalies nécessitant votre attention.
Transformez les conversations client en stratégie produit
Transformez les retours réels issus des réseaux sociaux, des forums et des sites d’avis en informations exploitables qui valident les décisions de votre feuille de route et accélèrent l’innovation. Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les renseignements clés pour votre équipe, telles que la part de voix, le sentiment et l'engagement.
Comprenez en détail les besoins de votre clientèle
Surveillez les fonctionnalités demandées par les utilisateurs ou les points de friction afin d'élaborer des feuilles de route produit. Sur un seul tableau de bord, vous pouvez consulter et analyser les avis des utilisateurs sur les principaux réseaux sociaux, ainsi que sur les forums et les plateformes d'évaluation, notamment Reddit, Stack Overflow, Capterra, G2 et plus encore.
Optimisez les lancements produit et itérez plus rapidement
Évaluez la réaction du marché aux versions bêta ou aux teasers en surveillant les conversations et le sentiment en temps réel pour mieux préparer les lancements produit importants. Ensuite, mesurez l'adoption, la satisfaction et les points de friction immédiatement après le lancement pour une itération rapide.
La référence de l'analyse par IA pour les entreprises technologiques
Tirez parti de l'IA avancée pour prédire les tendances, découvrir des opportunités de marché, comparer vos performances à celles de vos concurrents et mesurer l'impact métier réel, le tout dans une plateforme unifiée.
Sentiment analysis
Automatically detect and quantify positive, negative, and neutral sentiment in online conversations, reviews, and news.
Trend prediction
Use AI to identify emerging topics, technologies, and market shifts so you can anticipate industry changes and adapt strategies proactively.
Conversation clusters
Group discussions and themes from vast online data to uncover hidden insights, understand user communities, and get context on key conversations.
Influencer finder
Pinpoint influential voices, developers, and analysts within the tech ecosystem for targeted outreach, partnership development, and thought leadership initiatives.
Competitive benchmarking
Compare your brand and product performance against competitors in real time, tracking share of voice, sentiment, and engagement to inform positioning and differentiation.
Visual search and logo recognition
Monitor how products appear in user-generated content and analyze real-world usage and packaging perception.
Insights et ressources
Squarespace’s Ködderitzsch on driving brand growth with social
Read how Rodolphe Ködderitzsch, the General Manager of Social and Creators at Squarespace, builds brand success with a more agile social strategy.
Intuit Mailchimp’s Jeremy Jones on crafting content that converts
Learn the secret to crafting content that converts with Jeremy Jones, Global Head of Creative at Intuit Mailchimp.
Wealthsimple’s Leen Li on understanding your audience
We sat down with Leen Li, Chair of the Wealthsimple Foundation, to tap into her expert insights on understanding your audience.
Questions fréquentes (FAQ)
Tout à fait. Le social listening pour les entreprises technologiques B2B consiste à suivre et à analyser les conversations en ligne pertinentes pour votre marque, vos produits, vos concurrents et les tendances de votre secteur. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, permet aux organisations technologiques B2B de surveiller les discussions sur les médias sociaux, les forums, les blogs et la presse, fournissant des informations exploitables sur les besoins des clients, les points de friction et les opportunités émergentes.
Hootsuite est tout aussi précieux pour les entreprises technologiques B2C, leur permettant de capturer le sentiment des consommateurs en temps réel, de surveiller les avis sur les produits et d'identifier les tendances virales ou les problèmes dès qu'ils apparaissent. En analysant les conversations des consommateurs à grande échelle, les marques technologiques B2C peuvent optimiser leurs campagnes marketing, améliorer l’expérience client et réagir rapidement aux évolutions dans la perception du public ou les avis sur les produits.
De plus, les outils de prédiction et de détection de tendances de Hootsuite utilisent l'IA pour mettre en lumière les sujets et technologies émergents pertinents pour votre secteur. En analysant de grands volumes de data en ligne, les entreprises technologiques B2C et B2B peuvent anticiper les évolutions des besoins des clients et adapter leur stratégie en conséquence.
Les outils de surveillance de marque de Hootsuite pour les entreprises SaaS permettent de suivre les mentions de marque, les avis des clients et le sentiment sur les canaux digitaux. Cela aide les fournisseurs SaaS à identifier rapidement les risques liés à la réputation, à mesurer l’efficacité des campagnes et à recueillir les avis des utilisateurs pour orienter le développement des produits et les stratégies de service client.
Parmi les principales fonctionnalités, citons l’analyse des sentiments, la prédiction des tendances, les groupes de discussion, le benchmarking concurrentiel, l’identification des influenceurs et l’analyse des performances des campagnes. Ces outils aident les entreprises technologiques à garder une longueur d’avance sur les tendances du marché, à comprendre le sentiment des clients et à mesurer l’impact métier.
En agrégeant et en analysant les avis des utilisateurs provenant des médias sociaux, des sites d'évaluation et des forums, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, aide les entreprises technologiques à identifier les fonctionnalités demandées par les utilisateurs, les points de friction et les tendances d'adoption. Ces informations permettent d'établir des feuilles de route produit et d'accélérer l'innovation.
Tout à fait. Les capacités de recherche avancées de Talkwalker et le regroupement des conversations en font l’outil idéal pour suivre les discussions spécialisées sur des plateformes comme Reddit, Stack Overflow et des forums propres à un secteur, afin qu’aucune information clé ne passe sous les radars.
Découvrez ce que vos concurrents manquent, et agissez avant eux
Identifiez les tendances émergentes, quantifiez le sentiment, découvrez les influenceurs clés et reliez les performances au chiffre d'affaires avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker.