Tout à fait. Le social listening pour les entreprises technologiques B2B consiste à suivre et à analyser les conversations en ligne pertinentes pour votre marque, vos produits, vos concurrents et les tendances de votre secteur. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, permet aux organisations technologiques B2B de surveiller les discussions sur les médias sociaux, les forums, les blogs et la presse, fournissant des informations exploitables sur les besoins des clients, les points de friction et les opportunités émergentes.



Hootsuite est tout aussi précieux pour les entreprises technologiques B2C, leur permettant de capturer le sentiment des consommateurs en temps réel, de surveiller les avis sur les produits et d'identifier les tendances virales ou les problèmes dès qu'ils apparaissent. En analysant les conversations des consommateurs à grande échelle, les marques technologiques B2C peuvent optimiser leurs campagnes marketing, améliorer l’expérience client et réagir rapidement aux évolutions dans la perception du public ou les avis sur les produits.



De plus, les outils de prédiction et de détection de tendances de Hootsuite utilisent l'IA pour mettre en lumière les sujets et technologies émergents pertinents pour votre secteur. En analysant de grands volumes de data en ligne, les entreprises technologiques B2C et B2B peuvent anticiper les évolutions des besoins des clients et adapter leur stratégie en conséquence.