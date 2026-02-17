Aller au contenu
Graphique Hootsuite montrant l'analyse des sentiments au fil du temps avec trois phases : pré-virale, masse critique et réaction, suivies par des lignes positives, neutres et négatives

Garder une longueur d'avance sur toute crise

Surveillez, répondez et protégez votre marque dans les moments clés grâce à Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker. Ne manquez rien grâce au logiciel de gestion de crise reposant sur le plus grand ensemble de données au monde.

Demander une démo

Dissiper la négativité, corriger la désinformation et protéger votre marque

Des incidents de sécurité aux scandales médiatiques, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker vous aidera à gérer les bouleversements à chaque étape du processus.

Icône TV/moniteur avec étoile

Surveillance

Suivez les problèmes potentiels sur plus de 30 réseaux de médias sociaux, plus de 300 sites d'avis et plus de 150 millions de sites web.

Icône pouce vers le haut, pouce vers le bas

Répondre

Répondez à la négativité, traitez la désinformation et diffusez vos communications plus rapidement grâce à une boîte de réception pour les médias sociaux unifiée et à des flux de travail automatisés.

icône du tableau de bord

Améliorer

Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour prouver l'efficacité de votre stratégie de réponse et définir un plan pour l'avenir.

Penser à la gestion de votre prochaine crise de marque

Bénéficiez d'une visibilité complète sur les risques émergents, réagissez rapidement et en toute confiance et aidez les équipes à utiliser les outils de gestion de la communication de crise de Hootsuite. 

Prenez de l'avance sur les menaces potentielles bien avant qu'elles ne se propagent. Repérez les pics inhabituels dans les conversations, suivez les changements de sentiment et mettez en évidence les signaux d'alerte précoce sur les réseaux sociaux, la presse écrite, les émissions et l'open web. 

Accédez à une surveillance permanente avec une couverture complète des données et sans limitation. Comprenez comment votre crise évolue minute par minute afin que votre équipe puisse prendre les bonnes mesures au bon moment.

Utilisez des flux de travail prédéfinis, des alertes automatisées et des outils d'engagement cross-canal pour élaborer des réponses rapides et précises et coordonner sans interruption entre les départements.

Suivez le sentiment, le volume des médias et les réactions du public au fur et à mesure du déploiement de vos communications. Prouvez l'efficacité de votre stratégie de crise grâce à des rapports clairs et puissants.

Tableau de bord d'analyse des avis clients présentant une analyse des sentiments avec des barres rouges et vertes et un commentaire positif sur les médias sociaux concernant le café
Graphique linéaire montrant les résultats au fil du temps du 7 au 10 juillet, avec une ligne de tendance rose fluctuant entre 100 000 et 400 000 et une zone de projection ombrée en bleu
Tableau de bord d'engagement de marque Hootsuite présentant quatre graphiques à barres horizontales avec des pourcentages allant de 37 % à 64 %, avec un commentaire sur le média social ci-dessous
Tableau de bord d'analyse Hootsuite affichant un graphique des sentiments par sujet avec des lignes de tendance positives, neutres et négatives entre le 7 et le 9 juillet, affichant 345 000 résultats

Demander une démo

Logo de la ville de New York
La plateforme Hootsuite s'est montrée d'une aide précieuse en situation d'urgence. Son extrême polyvalence nous permet de l'utiliser aussi bien pour la gestion des messages, le suivi des rumeurs, la collaboration avec d'autres agences ou encore l'analyse de nos programmes en vue de leur amélioration.
Allison Pennisi
Directrice adjointe des communications
City of New York

Une plateforme puissante de gestion de crise conçue pour des équipes modernes

Simplifiez la communication de crise en rassemblant toute votre stratégie sur une seule plateforme.

Tableau de bord analytique Hootsuite affichant les tendances de la couverture médiatique et les données de portée par pays, avec options de création de rapports et d'alertes

Découvrez tout avec une couverture complète sur les médias sociaux et le web

Les données de pointe de Talkwalker vous garantit de ne jamais manquer une mention. Surveillez les médias sociaux, les actualités, les forums, la radio, la télévision, la presse écrite et bien plus encore à l'échelle mondiale avec une précision et une rapidité inégalées. De plus, détectez les mentions de marque dans les vidéos, les images, les podcasts, etc.

Tableau de bord d'analyse des avis clients de Hootsuite présentant une analyse des sentiments avec 75 % de réponses positives et 14 % de réponses négatives, ainsi que des outils de création de rapports

Recevoir des alertes en temps réel lorsque chaque seconde compte

Recevez des alertes par mobile et par e-mail dès qu'une conversation commence, à toute heure du jour ou de la nuit. Répondez instantanément en fournissant à votre équipe les informations dont elle a besoin pour agir rapidement et de manière proactive. Configurez des alertes de crise hautement personnalisées basées sur des déclencheurs prédéfinis et des filtres uniques.

Tableau de bord Hootsuite montrant l'interface d'analyse prédictive de crise avec un graphique rose, un menu de navigation et un bouton d'alerte pour les 30 prochains jours

Préparez-vous à tout grâce au social listening et à l'analyse de nouvelle génération

Transformez les données sur les réseaux sociaux non structurés en informations pertinent/exploitable/pratique pour la préparation aux crises, la communication et la prise de décisions. Et tout cela en quelques secondes. L'IA Blue Silk™ analyse instantanément des montagnes de données et les condense en résumés et plans d'action clairs et concis.

Tableau de bord d'analyse des sentiments Hootsuite montrant les principaux moteurs et thèmes avec des indicateurs d'image de marque positifs, neutres et négatifs

Unifier et rationaliser vos flux de communication de crise

Gérez les approbations, coordonnez la messagerie et interagissez avec votre public au bon moment. Veillez à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et éliminez les incertitudes. Intégrez des outils de conformité pour vous assurer que chaque message que vous envoyez est fidèle à la marque et respecte la réglementation.

Deux graphiques linéaires illustrant les résultats de la crise et le sentiment net au fil du temps, avec des lignes ondulées roses et vertes sur un fond blanc quadrillé

Préparer votre marque pour la prévention, pas seulement la réaction

Utilisez l'analyse prédictive pour identifier les risques potentiels, repérer les récits émergents et déterminer les zones vulnérables avant qu'une crise ne prenne forme. Anticipez les problèmes mineurs qui pourraient surgir et surveillez vos progrès au fur et à mesure que vous mettez en œuvre des tactiques pour éteindre l'incendie.

Conservez une longueur d'avance sur chaque menace grâce à des outils intelligents et formels de gestion de crise

Identifiez les risques de manière proactive grâce à des alertes en temps réel, à une écoute visuelle, à des prévisions basées sur l'IA, à des flux de travail unifiés, etc.

icône de mégaphone

Alertes intelligentes en temps réel

Recevez une notification dès que la conversation s'intensifie ou que l'opinion change, afin de pouvoir agir avant que les problèmes ne s'aggravent.

Image avec icône en forme de loupe

Social listening visuel

Détectez les mentions de marque dans les images, les vidéos et l'audio, car les menaces pour votre réputation ne se limitent pas uniquement au texte. 

Graphique de tendance à la hausse avec loupe

Détection des pics

Identifiez automatiquement les pics inhabituels de volume, de portée ou d'engagement pour enquêter sur les stories qui évoluent rapidement.

Icône d'alerte de crise

Informations sur les risques alimentées par l'IA

Tirez parti de l'analyse prédictive pour identifier les menaces émergentes, les tendances actuelles et les risques potentiels avant qu'ils ne se développent.

Icône de bulle de dialogue

Flux de travail unifiés pour la gestion des crises

Coordonnez la messagerie, les approbations et la collaboration entre les équipes directement dans Hootsuite pour une réponse plus rapide et alignée.

Graphique de tendance à la hausse avec des paillettes

Prévision des tendances

Suivez les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Prévoyez l'évolution des conversations et identifiez les habitudes des utilisateurs.

« Talkwalker fournit des données en temps réel et une capacité de réaction extrêmement rapide, offrant une rapidité essentielle pour une gestion efficace de la réputation et des crises. »
Bengin Korkmaz
Responsable général du renseignement open source
DIE PR-BERATER

Insights et ressources

Smartphone avec sonnerie d'alerte de crise

Gestion de crise sur les médias sociaux en 9 étapes

Préparez votre équipe à faire face à toute crise grâce à des conseils d'experts, des exemples et des stratégies de communication.

En savoir plus →
Ordinateur portable avec écouteurs et icône de boîte de réception

Webinaire à la demande : comment gérer une crise sur les médias sociaux

Rejoignez un panel d'experts chevronnés en communication de crise pour découvrir les moyens les plus efficaces de répondre aux perturbations à haut risque.

En savoir plus →
Ordinateur portable avec document et stylo

Comment rédiger une politique des médias sociaux à l'épreuve des crises + modèle gratuit

Expliquez facilement comment les employés de votre organisation doivent se comporter en ligne grâce à ce guide et ce modèle gratuit.

En savoir plus →

Questions fréquentes (FAQ)

Oui. Hootsuite, qui repose sur l'IA Talkwalker, est spécialement conçu pour la gestion de crise sur les médias sociaux. Il combine la surveillance en temps réel, le social listening avancé, et des flux de travail de réponse rapide, afin que vous puissiez détecter les problèmes tôt, gérer les communications sur toutes les plateformes, et protéger votre marque lorsque les conversations s'intensifient.

La plateforme peut détecter un large éventail de crises, notamment les problèmes de produits, les plaintes des clients, les publications négatives virales, la désinformation, les scandales de relations publiques, les violations de données, les incidents de sécurité, les fautes professionnelles, les perturbations à l'échelle de l'industrie, etc. Grâce à la détection de tendances basée sur l'IA et à l'écoute visuelle, il peut faire émerger des menaces à la fois textuelles et non textuelles avant qu'elles ne se propagent.

Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, surveille des millions de sources sur les médias sociaux, les actualités, les blogs, les forums, les sites d'avis, les podcasts, les plateformes vidéo et l'open web. Il utilise également l'écoute visuelle pour détecter les mentions de marques dans des images et des vidéos, ce qui en fait l'une des plateformes de communication de crise les plus complètes du marché.

Le meilleur logiciel de communication de crise est celui qui combine une détection précoce, une couverture complète des données, des alertes en temps réel et des flux de réponse coordonnés. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre tout cela dans une solution unique de gestion de crise, unissant le social listening de pointe avec un tableau de bord centralisé pour la gestion des communications de crise.

Tableau de bord Analytics affichant les mentions et la data de sentiment avec des diagrammes en barres et un diagramme circulaire, repose sur l'IA de Talkwalker, sur un fond à dégradé rouge

Protéger votre marque contre les crises

Protégez votre marque grâce à des solutions de gestion de crise plus intelligentes, plus rapides et plus proactives. Commencez à surveiller, à intervenir et à vous rétablir grâce à Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker.

Demander une démo