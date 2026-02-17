La plateforme peut détecter un large éventail de crises, notamment les problèmes de produits, les plaintes des clients, les publications négatives virales, la désinformation, les scandales de relations publiques, les violations de données, les incidents de sécurité, les fautes professionnelles, les perturbations à l'échelle de l'industrie, etc. Grâce à la détection de tendances basée sur l'IA et à l'écoute visuelle, il peut faire émerger des menaces à la fois textuelles et non textuelles avant qu'elles ne se propagent.