Garder une longueur d'avance sur toute crise
Surveillez, répondez et protégez votre marque dans les moments clés grâce à Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker. Ne manquez rien grâce au logiciel de gestion de crise reposant sur le plus grand ensemble de données au monde.
Dissiper la négativité, corriger la désinformation et protéger votre marque
Des incidents de sécurité aux scandales médiatiques, Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker vous aidera à gérer les bouleversements à chaque étape du processus.
Surveillance
Suivez les problèmes potentiels sur plus de 30 réseaux de médias sociaux, plus de 300 sites d'avis et plus de 150 millions de sites web.
Répondre
Répondez à la négativité, traitez la désinformation et diffusez vos communications plus rapidement grâce à une boîte de réception pour les médias sociaux unifiée et à des flux de travail automatisés.
Améliorer
Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour prouver l'efficacité de votre stratégie de réponse et définir un plan pour l'avenir.
Penser à la gestion de votre prochaine crise de marque
Bénéficiez d'une visibilité complète sur les risques émergents, réagissez rapidement et en toute confiance et aidez les équipes à utiliser les outils de gestion de la communication de crise de Hootsuite.
Prenez de l'avance sur les menaces potentielles bien avant qu'elles ne se propagent. Repérez les pics inhabituels dans les conversations, suivez les changements de sentiment et mettez en évidence les signaux d'alerte précoce sur les réseaux sociaux, la presse écrite, les émissions et l'open web.
Accédez à une surveillance permanente avec une couverture complète des données et sans limitation. Comprenez comment votre crise évolue minute par minute afin que votre équipe puisse prendre les bonnes mesures au bon moment.
Utilisez des flux de travail prédéfinis, des alertes automatisées et des outils d'engagement cross-canal pour élaborer des réponses rapides et précises et coordonner sans interruption entre les départements.
Suivez le sentiment, le volume des médias et les réactions du public au fur et à mesure du déploiement de vos communications. Prouvez l'efficacité de votre stratégie de crise grâce à des rapports clairs et puissants.
La plateforme Hootsuite s'est montrée d'une aide précieuse en situation d'urgence. Son extrême polyvalence nous permet de l'utiliser aussi bien pour la gestion des messages, le suivi des rumeurs, la collaboration avec d'autres agences ou encore l'analyse de nos programmes en vue de leur amélioration.
Une plateforme puissante de gestion de crise conçue pour des équipes modernes
Simplifiez la communication de crise en rassemblant toute votre stratégie sur une seule plateforme.
Découvrez tout avec une couverture complète sur les médias sociaux et le web
Les données de pointe de Talkwalker vous garantit de ne jamais manquer une mention. Surveillez les médias sociaux, les actualités, les forums, la radio, la télévision, la presse écrite et bien plus encore à l'échelle mondiale avec une précision et une rapidité inégalées. De plus, détectez les mentions de marque dans les vidéos, les images, les podcasts, etc.
Recevoir des alertes en temps réel lorsque chaque seconde compte
Recevez des alertes par mobile et par e-mail dès qu'une conversation commence, à toute heure du jour ou de la nuit. Répondez instantanément en fournissant à votre équipe les informations dont elle a besoin pour agir rapidement et de manière proactive. Configurez des alertes de crise hautement personnalisées basées sur des déclencheurs prédéfinis et des filtres uniques.
Préparez-vous à tout grâce au social listening et à l'analyse de nouvelle génération
Transformez les données sur les réseaux sociaux non structurés en informations pertinent/exploitable/pratique pour la préparation aux crises, la communication et la prise de décisions. Et tout cela en quelques secondes. L'IA Blue Silk™ analyse instantanément des montagnes de données et les condense en résumés et plans d'action clairs et concis.
Unifier et rationaliser vos flux de communication de crise
Gérez les approbations, coordonnez la messagerie et interagissez avec votre public au bon moment. Veillez à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et éliminez les incertitudes. Intégrez des outils de conformité pour vous assurer que chaque message que vous envoyez est fidèle à la marque et respecte la réglementation.
Préparer votre marque pour la prévention, pas seulement la réaction
Utilisez l'analyse prédictive pour identifier les risques potentiels, repérer les récits émergents et déterminer les zones vulnérables avant qu'une crise ne prenne forme. Anticipez les problèmes mineurs qui pourraient surgir et surveillez vos progrès au fur et à mesure que vous mettez en œuvre des tactiques pour éteindre l'incendie.
Conservez une longueur d'avance sur chaque menace grâce à des outils intelligents et formels de gestion de crise
Identifiez les risques de manière proactive grâce à des alertes en temps réel, à une écoute visuelle, à des prévisions basées sur l'IA, à des flux de travail unifiés, etc.
Alertes intelligentes en temps réel
Recevez une notification dès que la conversation s'intensifie ou que l'opinion change, afin de pouvoir agir avant que les problèmes ne s'aggravent.
Social listening visuel
Détectez les mentions de marque dans les images, les vidéos et l'audio, car les menaces pour votre réputation ne se limitent pas uniquement au texte.
Détection des pics
Identifiez automatiquement les pics inhabituels de volume, de portée ou d'engagement pour enquêter sur les stories qui évoluent rapidement.
Informations sur les risques alimentées par l'IA
Tirez parti de l'analyse prédictive pour identifier les menaces émergentes, les tendances actuelles et les risques potentiels avant qu'ils ne se développent.
Flux de travail unifiés pour la gestion des crises
Coordonnez la messagerie, les approbations et la collaboration entre les équipes directement dans Hootsuite pour une réponse plus rapide et alignée.
Prévision des tendances
Suivez les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Prévoyez l'évolution des conversations et identifiez les habitudes des utilisateurs.
« Talkwalker fournit des données en temps réel et une capacité de réaction extrêmement rapide, offrant une rapidité essentielle pour une gestion efficace de la réputation et des crises. »
Insights et ressources
Gestion de crise sur les médias sociaux en 9 étapes
Préparez votre équipe à faire face à toute crise grâce à des conseils d'experts, des exemples et des stratégies de communication.
Webinaire à la demande : comment gérer une crise sur les médias sociaux
Rejoignez un panel d'experts chevronnés en communication de crise pour découvrir les moyens les plus efficaces de répondre aux perturbations à haut risque.
Comment rédiger une politique des médias sociaux à l'épreuve des crises + modèle gratuit
Expliquez facilement comment les employés de votre organisation doivent se comporter en ligne grâce à ce guide et ce modèle gratuit.
Questions fréquentes (FAQ)
Oui. Hootsuite, qui repose sur l'IA Talkwalker, est spécialement conçu pour la gestion de crise sur les médias sociaux. Il combine la surveillance en temps réel, le social listening avancé, et des flux de travail de réponse rapide, afin que vous puissiez détecter les problèmes tôt, gérer les communications sur toutes les plateformes, et protéger votre marque lorsque les conversations s'intensifient.
La plateforme peut détecter un large éventail de crises, notamment les problèmes de produits, les plaintes des clients, les publications négatives virales, la désinformation, les scandales de relations publiques, les violations de données, les incidents de sécurité, les fautes professionnelles, les perturbations à l'échelle de l'industrie, etc. Grâce à la détection de tendances basée sur l'IA et à l'écoute visuelle, il peut faire émerger des menaces à la fois textuelles et non textuelles avant qu'elles ne se propagent.
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, surveille des millions de sources sur les médias sociaux, les actualités, les blogs, les forums, les sites d'avis, les podcasts, les plateformes vidéo et l'open web. Il utilise également l'écoute visuelle pour détecter les mentions de marques dans des images et des vidéos, ce qui en fait l'une des plateformes de communication de crise les plus complètes du marché.
Le meilleur logiciel de communication de crise est celui qui combine une détection précoce, une couverture complète des données, des alertes en temps réel et des flux de réponse coordonnés. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, offre tout cela dans une solution unique de gestion de crise, unissant le social listening de pointe avec un tableau de bord centralisé pour la gestion des communications de crise.
Protéger votre marque contre les crises
Protégez votre marque grâce à des solutions de gestion de crise plus intelligentes, plus rapides et plus proactives. Commencez à surveiller, à intervenir et à vous rétablir grâce à Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker.