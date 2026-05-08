Turn social data into business intelligence that drives revenue
Spot trends before they take off, prove what’s working, and make smarter decisions faster with enterprise business intelligence powered by real-time social and digital data.
Pourquoi établir un rapport sur le passé quand vous pouvez comprendre ce qui se passe en ce moment ?
Les analyses décisionnelles traditionnelles vous montrent ce qui s'est déjà produit. Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, ajoute en temps réel des données externes provenant des conversations sur les médias sociaux, des actualités et des conversations numériques afin que vous puissiez agir avant que le marché ne vous dépasse.
Aggregate actionable business intelligence from millions of sources
Hootsuite powered by TalkwalkerAI transforms billions of online conversations into clear, actionable insights your entire organization can use, from marketing and product to executive leadership.
Transformez les conversations sur les médias sociaux en temps réel en données stratégiques mesurables sur Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit, etc. Analysez le sentiment, la part de voix et les performances de vos campagnes pour comprendre ce qui génère ces résultats.
Intégrez les actualités mondiales et la couverture médiatique dans votre stratégie d'analyse décisionnelle pour comprendre comment les récits externes influencent la perception de la marque et les mouvements du marché. Mesurez l'impact des médias, détectez rapidement les risques de réputation et connectez les tendances de la couverture à l'évolution des sentiments et des performances de l'entreprise.
Découvrez des informations plus détaillées sur les consommateurs des blogs, des forums et des plateformes d'évaluation afin de découvrir le « pourquoi » du comportement des clients. Identifiez les points de friction récurrents, les avis sur les produits et les besoins non satisfaits, et traduisez-les en données exploitables pour les produits, l'expérience client et la stratégie.
Complétez votre image d'analyse décisionnelle avec des informations issues de la télévision, de la radio, de podcasts, de contenus imprimés et visuels, y compris la reconnaissance d'images basée sur l'IA pour la détection de logos, afin de mesurer l'impact cross-canal, de comprendre comment les récits se propagent à travers les formats et de capter les signaux que les outils d'analyse décisionnelle traditionnels manquent.
Talkwalker fonctionne comme un panel de consommateurs toujours actif. Lorsqu'un produit ne fonctionne pas, nous pouvons aller directement à la conversation et commencer à poser des questions spécifiques : est-ce un problème de goût ? Est-ce un problème de perception des valeurs ? Cette capacité à obtenir des réponses rapides avant de lancer une recherche plus approfondie a changé la méthode de travail de notre équipe.
A smarter way to power business intelligence
Replace guesswork with real-time insights that inform campaigns, product decisions, and executive strategy. From brand perception to campaign performance, Hootsuite powered by TalkwalkerAI helps you answer critical business questions and act on them faster.
Cerner votre public à grande échelle
Analysez les sentiments, les comportements et les conversations à travers les canaux pour découvrir ce qui importe réellement à vos clients et pourquoi. Rassemblez des données démographiques et psychographiques pour révéler comment votre public pense, ressent et interagit.
Détecter les tendances avant qu'elles ne façonnent votre marché
Détectez les tendances émergentes, les hashtags et les conversations dans votre secteur avant qu'elles ne deviennent populaires. Utilisez les informations en temps réel et les alertes en direct pour adapter votre stratégie, tirer parti des opportunités et rester à l'avant-garde des changements de comportement des consommateurs.
Transformer les avis des clients en décisions plus intelligentes
Regroupez les informations provenant des médias sociaux, des sites d'avis et des forums pour comprendre ce que veulent réellement vos clients. Identifiez les points faibles, mettez en lumière les besoins non satisfaits et alimentez directement les stratégies produit, marketing et d'expérience utilisateur avec des avis concrets.
Obtenir une vue d'ensemble en intégrant les données des médias sociaux dans vos outils de BI
Intégrez directement les données numériques et issues des médias sociaux dans votre pile de données existantes, y compris Snowflake, BigQuery, Tableau, Power BI et Salesforce. Grâce à des API flexibles, des pipelines des données automatisés et des exportations fluides, vous pouvez unifier la veille sur les médias sociaux avec les données commerciales, clients et les données opérationnelles.
Aligner les équipes grâce à des données partagées
Éliminez les silos grâce à des tableaux de bord, des alertes et des rapports qui permettent à chaque équipe de travailler à partir de la même source de vérité. Créez des tableaux de bord adaptés à vos indicateurs clés de performance spécifiques, vos campagnes ou vos objectifs commerciaux et partagez-les, exportez-les ou personnalisez-les.
Its intuitive, AI-powered insights enable teams across regions and skill levels to quickly turn social listening data into confident decisions — driving stronger alignment across our organization.
Centralisez, exploitez et suivez les données professionnelles en un seul endroit
Centralisez vos données, vos analyses et vos prochaines étapes sur une seule plateforme.
Custom dashboards and reporting
Visualize the metrics that matter most with tailored dashboards you can share across teams and leadership.
Enterprise data integrations
Connect seamlessly to Snowflake, Salesforce, Tableau, Power BI, and more or export raw data via API for deeper analysis.
Analyse de la concurrence
Suivez la part de voix, les sentiments, et les performances par rapport à vos concurrents pour découvrir les lacunes, les points forts et les opportunités.
Assistant IA
Posez une question et obtenez une réponse complète en quelques minutes, accompagnée d'informations, de visualisations et de recommandations stratégiques.
Surveillance et alertes en temps réel
Gardez une longueur d'avance sur les tendances, les risques et les moments viraux grâce à une surveillance en direct et à des alertes automatisées en cas de pic de volume, de sentiment ou de sujets émergents.
Résumés d'IA
Comprenez rapidement les données grâce aux résumés de l'IA qui condensent des millions de points de données en des aperçus clairs et faciles à lire.
Questions fréquentes (FAQ)
L'analyse stratégique appliquée aux canaux numériques et de médias sociaux collectent et analysent les données issues des médias sociaux, des sites d'actualités, des forums et des plateformes en ligne afin d'identifier les tendances liées au sentiment des consommateurs, au marché et à l'activité concurrentielle. Ces informations aident les organisations à prendre des décisions stratégiques plus rapides et plus éclairées.
Hootsuite transforme des données numériques, issues des médias sociaux et non structurées en informations structurées et exploitables grâce à une analyse alimentée par l'intelligence artificielle. Il combine la surveillance en temps réel, l'analyse des sentiments, la détection des tendances et le benchmarking de la concurrence, le tout intégré à vos outils de BI pour la création de rapports et la prise de décision.
Yes. Hootsuite integrates with enterprise BI platforms like Snowflake, Tableau, Power BI, and Salesforce. You can also use APIs and data exports to feed social insights directly into your data warehouse or dashboards.
Vous pouvez analyser les données provenant des médias sociaux, des sites d'actualités, des blogs, des forums et des plateformes d'avis. Cela inclut les mentions, le sentiment, l'engagement, les tendances, l'activité des concurrents et les avis des clients dans plusieurs langues et régions.
Yes. You can export both raw and enriched datasets via API or direct integrations into your data warehouse for custom analysis, modeling, or reporting.
Les outils BI traditionnels s'appuient sur des données structurées et internes comme les ventes, le CRM et les indicateurs opérationnels pour rendre compte des performances passées. Les données décisionnelles sur les médias sociaux ajoutent une couche essentielle de données externes en temps réel provenant des médias sociaux, des actualités et des canaux numériques, vous aidant à comprendre l'opinion des clients, à détecter les tendances émergentes et à répondre aux changements du marché en temps réel. Le résultat est une prise de décision plus rapide et proactive, plutôt qu'un rapport réactif.
Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, apporte la couche manquante : des données externes en temps réel issues des médias sociaux, de l'actualité et des conversations numériques. Cela vous aide à comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi cela se produit et ce qui va suivre afin d'agir plus vite, de vous adapter plus tôt et de garder une longueur d'avance sur le changement.
Tap into the world’s largest data set
The data you need is already out there. Are you ready to turn it into action? See how with a risk-free demo of Hootsuite powered by TalkwalkerAI.