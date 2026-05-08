Les outils BI traditionnels s'appuient sur des données structurées et internes comme les ventes, le CRM et les indicateurs opérationnels pour rendre compte des performances passées. Les données décisionnelles sur les médias sociaux ajoutent une couche essentielle de données externes en temps réel provenant des médias sociaux, des actualités et des canaux numériques, vous aidant à comprendre l'opinion des clients, à détecter les tendances émergentes et à répondre aux changements du marché en temps réel. Le résultat est une prise de décision plus rapide et proactive, plutôt qu'un rapport réactif.

Hootsuite, qui repose sur TalkwalkerAI, apporte la couche manquante : des données externes en temps réel issues des médias sociaux, de l'actualité et des conversations numériques. Cela vous aide à comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi cela se produit et ce qui va suivre afin d'agir plus vite, de vous adapter plus tôt et de garder une longueur d'avance sur le changement.