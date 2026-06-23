Hootsuite Standard convient parfaitement aux petites entreprises, aux particuliers et aux petites équipes de médias sociaux cherchant à gérer jusqu'à 5 profils de réseaux sociaux depuis un seul onglet. Il est idéal pour les débutants en médias sociaux, les utilisateurs intermédiaires et même les professionnels chevronnés qui souhaitent simplement minimiser le nombre d'onglets qu'ils ouvrent chaque jour.

Il peut aider les professionnels des réseaux sociaux à gagner du temps grâce à une programmation illimitée des publications, une boîte de réception centralisée pour tous vos messages, le social listening pour suivre les tendances et les mentions, et de précieux outils de reporting qui vous indiquent comment recréer vos publications les plus performantes pour une croissance rapide. Il peut également vous aider à créer et à surveiller vos publicités sur les médias sociaux, le tout au même endroit.

Une autre fonctionnalité intéressante de Hootsuite Standard ? Il est conçu pour évoluer avec vous. Commencez avec un utilisateur et ajoutez-en d'autres à mesure que votre équipe s'agrandit (car avec notre aide, c'est inévitable).