Turn social posts into dollar signs with Hootsuite Standard
Plan, create, schedule, engage, monitor, and measure from one AI-first social platform. Hootsuite Standard gives you the essential tools to stay ahead on social media.
Ce que vous offre Hootsuite Standard
Gérez 10 comptes de réseaux sociaux
Publiez, programmez et analysez jusqu’à 10 comptes de médias sociaux avec Hootsuite Standard. Ce n'est pas suffisant ? Testez Hootsuite Advanced.
Programmez un nombre illimité de publications
Hootsuite ne limite pas le nombre de publications que vous pouvez programmer. Programmez un mois, une semaine ou une année entière de contenu en une seule fois.
Créez du contenu plus rapidement
Générez des idées de publications, des légendes et des images, puis publiez-les sur vos réseaux sociaux.
Wearing all the hats? We’ll take a few.
Hootsuite Standard vous soulage de certaines tâches pour que vous ayez plus de temps pour analyser ce qui fonctionne et tirer le meilleur parti des réseaux sociaux.
Programmez, suivez les performances et automatisez les tâches chronophages.
Programmez des publications sur tous vos réseaux sociaux à la fois ou personnalisez le contenu pour chaque réseau. Ne ratez plus aucune opportunité, car Hootsuite vous indiquera exactement quand publier pour obtenir le plus de « j'aime », de commentaires et de portée.
Boostez vos performances sur les réseaux sociaux grâce à des rapports analytiques qui vous renseignent sur votre évolution sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Visualisez l'engagement des publications, consultez les performances, comparez-vous à un maximum de cinq concurrents, etc.
L'outil de rédaction IA de Hootsuite crée instantanément des sous-titres, génère des hashtags et transforme les tendances en nouvelles publications. De plus, avec Hootsuite Standard, vous pouvez créer un contenu époustouflant beaucoup plus rapidement grâce aux modèles Canva et aux images libres de droit, à portée de main.
Vos DM s'accumulent ? Faites de l'ordre dans votre boîte de réception grâce à une boîte de réception unique et centralisée pour tous vos messages publics et privés sur tous les réseaux. De plus, ajoutez des notes de conversation internes et de contact pour fournir aux membres de votre équipe le contexte nécessaire afin de fournir un service client d'une qualité exceptionnelle.
Hootsuite simplifie la gestion des médias sociaux. La possibilité de programmer les publications à l'avance me permet de gagner beaucoup de temps et de profiter pleinement de mes week-ends sans avoir à me soucier de nos réseaux sociaux.
Regroupez l'ensemble de votre stratégie sur les réseaux sociaux en un seul tableau de bord
Créez, publiez et regardez vos statistiques sur les réseaux s'envoler. Tout cela fait partie de l’expérience Standard de Hootsuite.
Suivez les performances de chaque publication (et démontrez votre impact)
Mesurez vos performances sur tous les réseaux, comparez-les à celles de vos concurrents et des acteurs de votre secteur, identifiez vos contenus les plus performants et obtenez des recommandations personnalisées pour améliorer vos résultats.
Surveillez ce que les gens disent à propos de votre marque ou de vos concurrents
Élaborez des stratégies plus intelligentes en sachant ce que les gens disent et ce qu’ils pensent de votre marque. Recherchez les mentions de votre entreprise, de vos concurrents, des sujets pertinents et des hashtags des 7 derniers jours. De plus, utilisez l’IA pour résumer la data, détecter les pics d'affluence et analyser les opinions.
Interagissez avec votre public à un tout autre niveau
Hootsuite facilite plus que jamais la réponse aux messages, la participation aux conversations et la gestion des commentaires. Rationalisez les réponses et engagez-vous sur Facebook, Instagram, X (Twitter) et LinkedIn avec Hootsuite Standard.
Work smarter with an AI teammate for social media management
Ask natural-language questions about your content performance, competitors, audience, or social trends. Wisdom helps you uncover insights, summarize findings, and discover your next best move without digging through dashboards.
Plus de fonctionnalités Hootsuite Standard
Hootsuite est bien plus qu'un simple outil de gestion de publication sur plusieurs réseaux. C’est un moteur de performance tout-en-un pour les médias sociaux, conçu pour vous aider à optimiser l’ensemble de votre stratégie.
Rédacteur de légende alimenté par l'IA
Demandez à l'IA de rédiger vos sous-titres et hashtags pour les médias sociaux, de réutiliser les publications les plus performantes et de générer des idées de contenu à partir de zéro.
Meilleur moment pour publier en fonction de votre objectif
Découvrez à quel moment publier sur chaque média social pour accroître l'engagement, générer du trafic, renforcer votre notoriété ou étendre votre portée.
Modèles de rapports prédéfinis
Démontrez la valeur de votre travail acharné avec des modèles de rapport. Affichez les points forts des performances, l’engagement, les renseignements sur votre public et bien plus encore.
Sujets tendance dans votre secteur
Surveillez ce dont les gens parlent dans votre secteur et trouvez des idées pour vos publications. Faites en sorte que l'IA crée instantanément du contenu tendance.
Toutes les meilleures marques sur les médias sociaux utilisent Hootsuite
Découvrez ce que Hootsuite peut faire pour vous
Comment Stuckey’s a boosté ses ventes en ligne de 750 %
Découvrez comment une légendaire entreprise américaine de confiserie a utilisé Hootsuite pour augmenter ses ventes en ligne de 750 %.
Lisez les avis des clients Hootsuite
Nos clients qualifient Hootsuite de « révolutionnaire » et de « bouée de sauvetage » pour une bonne raison.
Comment Apricotton a réalisé une augmentation de 108 % de ses ventes en deux semaines
Découvrez comment une petite entreprise a utilisé Hootsuite pour stimuler la croissance sur ses réseaux à une vitesse fulgurante.
Frequently asked questions
Hootsuite Standard convient parfaitement aux petites entreprises, aux particuliers et aux petites équipes de médias sociaux cherchant à gérer jusqu'à 5 profils de réseaux sociaux depuis un seul onglet. Il est idéal pour les débutants en médias sociaux, les utilisateurs intermédiaires et même les professionnels chevronnés qui souhaitent simplement minimiser le nombre d'onglets qu'ils ouvrent chaque jour.
Il peut aider les professionnels des réseaux sociaux à gagner du temps grâce à une programmation illimitée des publications, une boîte de réception centralisée pour tous vos messages, le social listening pour suivre les tendances et les mentions, et de précieux outils de reporting qui vous indiquent comment recréer vos publications les plus performantes pour une croissance rapide. Il peut également vous aider à créer et à surveiller vos publicités sur les médias sociaux, le tout au même endroit.
Une autre fonctionnalité intéressante de Hootsuite Standard ? Il est conçu pour évoluer avec vous. Commencez avec un utilisateur et ajoutez-en d'autres à mesure que votre équipe s'agrandit (car avec notre aide, c'est inévitable).
Besoin de plus d'options ? Comparez tous les forfaits Hootsuite.
Hootsuite Standard n’est pas idéal pour ceux qui doivent gérer plus de 5 comptes de réseaux sociaux ou pour ceux qui ont besoin de performances de social listening avancées, de publications plus abouties ou de fonctionnalités de collaboration plus sophistiquées. Ce n'est pas non plus la meilleure option pour les entreprises ayant des besoins de messagerie à grand volume.
Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des forfaits pour tout le monde ici chez Hootsuite.
Si vous vous reconnaissez, vous pourriez aimer Hootsuite Advanced ou Enterprise.
Hootsuite Standard Analytics vous aide à comprendre pourquoi certaines publications sont plus efficaces que d'autres, vous indique le meilleur moment pour publier en fonction du public que vous souhaitez atteindre et accélère l'étape cruciale de l'extraction de données. (Sous-texte : cela vous aide à convaincre votre patron d'adhérer à votre prochaine grande idée).
Avec Hootsuite Standard Analytics :
Suivez les indicateurs des médias sociaux payants et organiques pour Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn, Pinterest et YouTube.
Identifiez le meilleur moment pour publier en fonction de votre objectif et de votre réseau, et programmez automatiquement vos publications pour qu'elles soient mises en ligne à ce moment-là.
Évaluez vos performances par rapport à celles de vos concurrents. Les utilisateurs de Hootsuite Standard peuvent se comparer à cinq concurrents simultanément.
Exportez les rapports dans le format qui vous convient, y compris PDF ou PPT.
Ce qui est formidable avec Hootsuite Standard, c’est que vous n’avez pas besoin de passer au forfait supérieur pour bénéficier du social listening. Il comprend des outils qui vous aident à surveiller les mentions de la marque et les avis. De plus, il vous aidera à enrichir votre calendrier avec des contenus qui trouvent un écho auprès de votre public cible.
Avec Hootsuite Standard, vous pouvez surveiller les mentions de votre marque et découvrir l'opinion des internautes sur des sujets, des événements, des thèmes et des produits spécifiques.
Effectuez une recherche sur les sept derniers jours pour des mentions de votre marque, de vos concurrents et des tendances, et comparez deux résultats de recherche.
Résumez les résultats avec l'IA. Oubliez le tri fastidieux de milliers de mentions. L'IA propriétaire de social listening de Hootsuite condense toutes les informations importantes pour vous.
Détectez automatiquement les pics afin de voir rapidement quand les mentions de la marque sont les plus élevées et de comprendre les raisons de cette activité accrue.
Analysez comment les gens perçoivent votre marque et certains sujets grâce à l'analyse des sentiments.
Hootsuite Listening peut vous aider à savoir quoi publier, à trouver des influenceurs et même à accroître l'engagement.
Suivez les sujets tendances avec des nuages de mots qui classent les sujets pertinents que les gens publient dans un format facile à lire.
Suivez les hashtags les plus utilisés dans votre secteur pour diffuser votre contenu auprès d'un plus grand nombre de personnes et trouver des idées pour vos publications.
Explorez les données démographiques, y compris les caractéristiques des utilisateurs et les emplacements géographiques, pour découvrir ceux qui sont les plus engagés.
Trouvez des influenceurs et découvrez les meilleures plateformes de médias sociaux pour votre secteur.
… et tellement plus encore !
Hootsuite Standard consolide tous vos réseaux sociaux en un seul tableau de bord afin que vous puissiez les gérer depuis une interface unique. Lorsque vous vous connectez à Hootsuite pour la première fois, vous êtes invité à ajouter vos comptes Facebook, TikTok, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, YouTube, Threads et Pinterest.
Une fois vos comptes connectés à votre tableau de bord Hootsuite, vous pouvez programmer un nombre illimité de publications sur chaque réseau, afficher un calendrier de contenu multiplateforme, mesurer les performances de vos publications et déterminer le meilleur moment pour publier.
Hootsuite Standard s'améliore à mesure que vous l'utilisez. En publiant régulièrement, vous obtiendrez plus d'informations sur le comportement de votre public, les publications qui suscitent le plus d'intérêt et l'évolution de votre popularité au fil du temps.
Hootsuite Standard inclut de nombreux outils de gestion des médias sociaux qui vous permettront à la fois de gagner du temps et d'augmenter le nombre de vos abonnés.
Les utilisateurs de Hootsuite Standard profitent des avantages suivants :
Outils de publication : publications programmées illimitées, rédacteur de contenu pour les médias sociaux alimenté par l'IA, calendrier de contenu par glisser-déposer affichant tous les réseaux, heures recommandées pour publier, générateur de hashtags, et plus encore.
Boîte de réception unifiée des médias sociaux : boîte de réception multiplateforme qui vous permet de répondre aux messages publics et privés sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) et WhatsApp.
Analyses détaillées des médias sociaux : des rapports avec des centaines d'indicateurs sur les médias sociaux, des rapports personnalisables, des analyses comparatives concurrentielles, des analyses publicitaires organiques et payantes, des modèles de rapports et des exportations de rapports.
Outils de social listening : analyse des avis pour comprendre ce que les gens pensent de votre marque ou d'un sujet spécifique, suivre les tendances du moment par secteur et recherche rapide pour surveiller les mentions, les hashtags et les sujets.
Outils de flux de travail et de collaboration : les utilisateurs de Hootsuite Standard ayant plusieurs utilisateurs bénéficient de commentaires internes sur les publications de réseaux sociaux, de flux de travail pour l'affectation des messages, de la prévention des conflits entre agents et de paramètres d'autorisation utilisateur supplémentaires.
Fonctionnalités de partage et d'exportation : exportez dans le format qui vous convient (.pdf ou .ppt), envoyez à l'adresse e-mail d'un coéquipier ou programmez un calendrier d'envoi de rapports par e-mail.
Hootsuite Standard, ça ne coûte rien d'essayer.
Bénéficiez d'un accès instantané à toutes les fonctionnalités de Hootsuite Standard pendant votre période d'essai. Sans condition.