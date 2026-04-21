Chaque outil de médias sociaux gratuit repose sur une formule magique qui lui est propre. Dans certains cas, cette formule magique est l'IA. La plupart de nos outils gratuits utilisent la dernière version du chatbot de traitement du langage naturel ChatGPT.

ChatGPT comprend les données humaines et est capable de fournir des réponses très impressionnantes, semblables à celles d'un être humain, ce qui en fait un outil idéal pour vous aider à rédiger, à réfléchir et à élaborer des stratégies.

L'IA, c'est bien beau, mais elle fonctionne mieux lorsqu'elle a pour partenaire l'être humain. La vérité est que la véritable recette secrète derrière ces outils gratuits est notre expertise de près de deux décennies en matière de médias sociaux. Nombre de nos outils ont été développés avec l'aide des meilleurs professionnels des médias sociaux du secteur.

Par exemple, notre calculateur de taux d'engagement utilise une formule personnalisée développée par nos professionnels des médias sociaux en interne. Ils connaissent parfaitement les métriques des médias sociaux, il est donc logique qu'ils imprègnent nos outils de leur savoir-faire en matière de médias sociaux pour que vous puissiez en bénéficier également.