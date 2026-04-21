Des outils de médias sociaux gratuits pour vous aider à accroître votre présence en ligne
Gérer et développer sa marque en ligne n'est pas une mince affaire. Les outils gratuits de Hootsuite destinés aux créateurs et aux professionnels des médias sociaux vous font gagner du temps et vous facilitent la tâche. N'oubliez pas de mettre cette page dans vos favoris et de la consulter régulièrement.
Générateurs de sous-titres pour les médias sociaux
Il suffit d'un simple clic pour que les sous-titres des médias sociaux défilent automatiquement.
Générateur de sous-titres
Vous manquez de temps ? Utilisez l'IA pour obtenir de l'aide en matière de rédaction de sous-titres pour six réseaux sociaux différents, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok.
Générateur de sous-titres Instagram
Générez des sous-titres Instagram en quelques secondes grâce à ce rédacteur de sous-titres Instagram basé sur l'IA.
Générateur de tweets
Ce générateur de tweets alimenté par l'IA peut vous aider à créer des tweets viraux pour que votre fil d'actualité soit toujours aussi captivant.
Générateur de publications LinkedIn
Ce rédacteur de sous-titres à intelligence artificielle est la clé qui vous aidera à devenir le prochain grand influenceur ou leader d'opinion de LinkedIn.
Générateur de sous-titres pour les publications Facebook
Remplissez rapidement votre calendrier de contenu avec ce générateur de publications Facebook alimenté par l’IA. Faites preuve de créativité et rédigez votre contenu en deux fois moins de temps.
Générateur
de fils Meta
Quelques clics suffisent pour publier des fils viraux. Utilisez ce générateur de publications gratuit pour lancer votre chaîne de fils.
Générateur de descriptions de vidéos YouTube
Attirez les regards sur vos vidéos et vos shorts grâce à ce générateur de descriptions de vidéos YouTube.
Générateur de titres YouTube
Publiez sur YouTube des titres qui inciteront les utilisateurs à interrompre leur navigation grâce à ce générateur de descriptions vidéo très pratique.
Générateurs de hashtags pour les médias sociaux
Transformez-vous en super-héros du hashtag sans verser une goutte de sueur.
Générateur de hashtags
Boostez vos publications sur les médias sociaux avec ce générateur de hashtag gratuit utilisables sur plusieurs réseaux.
Générateur de hashtags Instagram
Donnez à vos publications de flux, vos Reels et vos Stories une touche de magie virale grâce à ce générateur de hashtags Instagram.
Générateur de hashtags TikTok
Augmentez le nombre de vues sur la ForYouPage et autres, grâce à ce générateur de hashtags TikTok, idéal pour les marques et les créateurs.
Outils de social listening gratuits
Voyez ce que les gens pensent de votre marque ou de votre secteur d'activité, créez des alertes pour surveiller les mentions et créez des outils de recherche booléenne de haut niveau, le tout gratuitement.
Générateur booléen
Retrouvez des termes de recherche booléenne ciblés pour les professionnels du marketing grâce au générateur de recherche booléenne gratuit de Hootsuite.
Analyseur de sentiments
Découvrez ce que les clients pensent de votre marque ou d’un sujet spécifique grâce à cet outil gratuit d’analyse de l'image de marque.
Recherches de social listening
Surveillez les mentions de votre marque et les hashtags grâce à cet outil de recherche gratuit pour les médias sociaux. Découvrez les sujets tendances, trouvez des influenceurs et identifiez les sujets d'actualité.
Alertes de social listening
Ne manquez jamais une seule mention de votre marque, de vos produits ou de vos mots-clés. Tout est livré directement dans votre boîte de réception, et ce, totalement gratuitement.
Générateurs de nom d'utilisateur pour les médias sociaux
Générez des noms d'utilisateur qui donnent envie aux gens d'appuyer sur « suivre ».
Générateur de nom d'utilisateur
Inventez (ou réinventez) votre profil en ligne grâce à ce générateur de pseudo alimenté par l'IA pour les médias sociaux, les forums, les sites de jeux et bien plus encore.
Générateur de nom d'utilisateur Instagram
En quelques secondes, vous obtiendrez une liste d'idées de noms Instagram. C'est l'outil parfait pour les entreprises ou les particuliers qui cherchent à se démarquer sur Insta.
Générateur de nom d'utilisateur TikTok
Boostez vos chances de devenir une star sur TikTok avec un nouveau nom d'utilisateur. Générez une liste de noms d'utilisateur TikTok en quelques secondes avec cet outil.
Générateur de nom d'utilisateur YouTube
Démarquez-vous en choisissant un nom d'utilisateur YouTube mémorable. Cet outil vous propose une liste d'options en un instant.
Générateurs de biographie pour les médias sociaux
Une nouvelle biographie peut vous donner l'impression d'être une toute nouvelle personne.
Générateur de biographie pour les médias sociaux
Créez une biographie époustouflante sur n'importe quel réseau social grâce à ce créateur de biographie pratique pour plus de 15 réseaux.
Générateur de biographie Instagram
Donnez un coup de fouet à votre profil Instagram grâce à ce générateur de biographies Instagram instantané. Il fonctionne pour les comptes professionnels et personnels.
Générateur de description de chaîne YouTube
Ce générateur de description de chaîne YouTube permet d'augmenter le nombre de vues, de likes et d'abonnés.
Outils d'analyse des médias sociaux
Adieu les devinettes. Ces outils vous aideront à évaluer vos réelles performances en ligne.
Calculateur du retour sur investissement des médias sociaux
Vous voulez connaître la valeur ajoutée de chacune de vos publications sur les réseaux sociaux ? Essayez ce calculateur de retour sur investissement gratuit.
Calculateur du taux d'engagement
Déterminez votre retour sur investissement sur les médias sociaux, améliorez votre kit média et identifiez les publications pertinentes et celles qui ont besoin d'être améliorés.
Calculateur du taux d'engagement Instagram
Évaluez rapidement les performances d'une publication, d'une story ou d'un Reel grâce à ce calculateur de taux d'engagement Instagram.
Calculateur du taux d'engagement sur TikTok
Oubliez les calculs mentaux. Insérez simplement vos statistiques TikTok et nous ferons tous les calculs pour vous.
Calculateur de score Twitter
Vous souhaitez connaître vos performances sur Twitter ? Essayez notre outil de score d'engagement pour le découvrir.
Outils de social listening gratuits
Voyez ce que les gens pensent de votre marque ou de votre secteur d'activité, créez des alertes pour surveiller les mentions et créez des outils de recherche booléenne de haut niveau, le tout gratuitement.
Outil de référencement sur les médias sociaux
Vous souhaitez optimiser la visibilité de votre contenu sur les médias sociaux ? Utilisez cet outil pour améliorer la qualité de vos sous-titres afin de faciliter les recherches.
Outil de référencement Instagram
Aidez les utilisateurs d'Instagram à découvrir votre contenu grâce à cet outil. Décrivez simplement votre publication et les sous-titres seront optimisés pour la recherche.
Outil de référencement pour TikTok
Attirez l'attention sur TikTok grâce à des sous-titres riches en mots clés adaptées aux résultats de la recherche. Cet outil s'en chargera pour vous.
Outil de référencement pour TikTok
Attirez l'attention sur TikTok grâce à des sous-titres riches en mots clés adaptées aux résultats de la recherche. Cet outil s'en chargera pour vous.
Autres outils gratuits
Ce sont les outils qui n'appartiennent à aucune autre catégorie.
Social media trend
tracker
Instantly view what's trending on social media today with our free trend analysis tool. See trending topics by type, industry, and region.
Calculateur de salaire pour les responsables des médias sociaux
Voyez si votre salaire se compare à celui des autres grâce à ce calculateur rapide. Il vous suffit d'entrer votre salaire et le tour est joué ! Un pouvoir de négociation instantané.
Traducteur d'émojis
Traduisez du texte en émojis et des émojis en texte (y compris en anglais, français, espagnol, italien et allemand) avec ce traducteur d'émojis gratuit.
Générateur d'idées de blog
Faites connaissance avec votre nouveau compagnon de recherche d'idées pour votre blog. Il vous aidera à trouver rapidement des tonnes de sujets d'articles de blog géniaux.
Générateur d'idées de contenu
Remplissez votre calendrier de contenu en toute simplicité grâce à ce générateur d'idées de contenu. Trouvez des idées de publications sur les médias sociaux, de blogs, de vidéos, etc.
Générateur de nom d'entreprise
Créez instantanément des noms d'entreprise mémorables, accrocheurs et profitables grâce à ce générateur gratuit de noms d'entreprise alimenté par l'IA.
Évaluation de la maturité des médias sociaux
Quelle est la qualité de votre stratégie en matière de médias sociaux ? Ce quiz de cinq minutes vous classera sur l'échelle de maturité des médias sociaux et vous donnera des conseils sur mesure pour vous perfectionner.
Calculateur quant au programme d’employés ambassadeurs
Si vous vous demandez si le programme d’employés ambassadeurs est un investissement rentable, utilisez ce calculateur pour découvrir jusqu'où cela peut mener votre marque.
Dictionnaire des médias sociaux
Il faut définir les termes et le jargon du secteur, de la « portée organique » à la « pause de la génération Y ». En effet, même les pros passent parfois à côté des derniers mots en vogue.
Questions fréquentes
Les outils gratuits de Hootsuite sont une collection d'outils utiles pour gagner du temps, qui vous faciliteront la vie et vous aideront à optimiser vos résultats sur les médias sociaux. Des générateurs de contenu AI aux calculateurs de taux d'engagement, ce sont des outils indispensables qui vous aideront à briller en ligne sans effort.
Vous trouverez ici des outils d'IA gratuits qui vous soulageront de l'une des tâches les plus laborieuses : la rédaction. Ils peuvent générer des sous-titres et des hashtags pour les médias sociaux, trouver des idées de publication et même rédiger vos biographies sur les médias sociaux à votre place. Il s'agit en quelque sorte d'une paire de mains supplémentaires pour concevoir, programmer et optimiser vos publications afin qu'elles soient plus efficaces.
Nous mettons toujours en place des outils de gestion des médias sociaux gratuits, alors n'oubliez pas d'ajouter cette page à vos favoris (ou de la garder ouverte dans un onglet de votre navigateur pour le restant de vos jours, nous ne vous jugerons pas).
Malheureusement, nous ne pouvons vous donner qu'un aperçu de toutes les capacités de l'outil Hootsuite sur cette page. Pour découvrir le véritable potentiel de Hootsuite pour votre marque, inscrivez-vous pour un essai gratuit de Hootsuite. Sur la plateforme Hootsuite, vous bénéficiez d'un nombre illimité d'idées de rédaction et de contenu via l'IA, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à ce qui importe le plus (explorer TikTok à la recherche d'« idées », par exemple ?).
Chaque outil de médias sociaux gratuit repose sur une formule magique qui lui est propre. Dans certains cas, cette formule magique est l'IA. La plupart de nos outils gratuits utilisent la dernière version du chatbot de traitement du langage naturel ChatGPT.
ChatGPT comprend les données humaines et est capable de fournir des réponses très impressionnantes, semblables à celles d'un être humain, ce qui en fait un outil idéal pour vous aider à rédiger, à réfléchir et à élaborer des stratégies.
L'IA, c'est bien beau, mais elle fonctionne mieux lorsqu'elle a pour partenaire l'être humain. La vérité est que la véritable recette secrète derrière ces outils gratuits est notre expertise de près de deux décennies en matière de médias sociaux. Nombre de nos outils ont été développés avec l'aide des meilleurs professionnels des médias sociaux du secteur.
Par exemple, notre calculateur de taux d'engagement utilise une formule personnalisée développée par nos professionnels des médias sociaux en interne. Ils connaissent parfaitement les métriques des médias sociaux, il est donc logique qu'ils imprègnent nos outils de leur savoir-faire en matière de médias sociaux pour que vous puissiez en bénéficier également.
Vous venez de découvrir votre nouvelle arme secrète, mais la plateforme Hootsuite est l'outil ultime pour les médias sociaux. Il propose un nombre illimité d'idées de rédaction et de contenu basées sur l'IA dans un seul onglet, ainsi que des fonctions de programmation, d'analyse, de gestion de la boîte de réception et de social listening. (C'est la raison pour laquelle les professionnels des médias sociaux considèrent Hootsuite comme l'outil de gestion des médias sociaux n° 1, soit dit en passant).
Vous pouvez dès à présent obtenir une version d'essai gratuite de Hootsuite pour regrouper tous vos outils de gestion des médias sociaux préférés dans un tableau de bord intuitif. De plus, lorsque vous vous inscrivez à Hootsuite, vous n'aurez plus jamais à rédiger vos propres publications. Il n'y a pas de limite au nombre de sous-titres et d'idées que vous pouvez générer avec l'IA OwlyWriter de Hootsuite. Alors lancez-vous et laissez la technologie s'en occuper pour vous.
Une douzaine d'outils de médias sociaux. Dans un seul onglet.
Se développer sur les médias sociaux en deux fois moins de temps. Hootsuite regroupe la programmation, les analyses, l'automatisation et la gestion des boîtes de réception sur un seul tableau de bord.