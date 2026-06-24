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Un système centré sur l’IA pour chaque aspect de votre activité digitale

Le système d'exploitation qui gère chaque aspect des médias sociaux : social listening, contenu, engagement, analyses ou encore voix d'ambassadeurs.

Votre coéquipier IA pour le marketing digital

Un coéquipier IA qui connaît toute votre stratégie. Posez vos questions, obtenez des réponses étayées et laissez Wisdom agir : rédiger un post, préparer un lancement et bien plus encore.
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Aucune carte de crédit requise
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Résiliez à tout moment
Interface de chat IA appelée Wisdom affichant un message de bienvenue, un champ de saisie de prompt et trois suggestions de prompts de départ sur un panneau blanc.

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Une seule plateforme pour tous les réseaux de bout en bout

Commencez par des insights, puis planifiez et publiez le contenu, amplifiez votre marque grâce au programme d’employés ambassadeurs, et offrez un service client exceptionnel.

Icône Wisdom

Transformez les signaux digitaux en décisions plus intelligentes. Wisdom connecte les données issues de vos flux de médias sociaux et y décèle ce qui compte le plus.

Page hub Suite milieu icône crayon carte 2

Créez du contenu en toute confiance. Générez des publications, des campagnes, des légendes et des idées créatives fondées sur de véritables insights sur votre public.

Page hub Suite milieu icône carte 3

Coordonnez les actions au sein de votre équipe. Simplifiez et automatisez les flux de travail de publication, de messagerie, d’analyse, de programme d’employés ambassadeurs et plus encore.

L'outil de gestion des réseaux sociaux numéro un au monde, repensé pour aujourd'hui

Hootsuite a créé la gestion des médias sociaux. À présent, nous la réinventons avec une nouvelle génération de produits d'IA qui connectent analyses, création, engagement et actions dans un flux de travail intelligent.

Capture d'écran de l'interface utilisateur montrant l'outil Wisdom AI générant des analyses sur les tendances et les rapports de performance trimestriels pour les médias sociaux.

Un même coéquipier IA dans toute la suite

Posez des questions, dégagez des insights, créez du contenu, résumez les conversations et obtenez les prochaines étapes recommandées, le tout à partir d'une seule conversation. Wisdom connecte vos flux de travail afin que vous puissiez passer plus rapidement du signal à l'action.

En savoir plus sur Wisdom →
Une interface de design graphique affichant des options de modèles et une publication violette pour la Journée nationale des médecins sur les réseaux sociaux, mettant en scène un médecin souriant.

Créez du contenu qui attire l’attention

Planifiez, créez, programmez et optimisez votre contenu pour les réseaux sociaux depuis un seul espace de travail. Utilisez des recommandations basées sur l'IA pour remplir votre calendrier, découvrir des opportunités de contenu, et publier en toute confiance.

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Une interface de chat client affichant une demande de compte d’épargne ainsi qu’un menu de routage et d’automatisation avec des options comme automatisations et auto-réponses.

Transformez chaque conversation client en opportunité

Gérez les messages, les commentaires et le service client sur tous les canaux dans une boîte de réception unifiée. Répondez plus rapidement, collaborez plus efficacement et renforcez les relations avec les clients.

En savoir plus sur Nest →
Un tableau de bord d'analyse marketing montrant des graphiques d'engagement avec la marque, un graphique d'engagement au fil du temps, une image de football et des statistiques de couverture médiatique.

Identifiez les sujets de discussion du marché

Surveillez les tendances, les concurrents, le sentiment et les risques émergents sur les réseaux, les sites d'actualités et les conversations en ligne. Transformez des milliards de signaux en informations exploitables pour votre équipe.

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L’interface de l’outil de planification pour les médias sociaux affichant une publication de recrutement « Rejoignez notre équipe » avec des icônes de plateforme et un bouton Publier maintenant.

Transformer les employés en ambassadeurs de confiance

Donnez à votre équipe les moyens de partager du contenu approuvé et de promouvoir votre marque sur leurs réseaux. Étendez votre portée, augmentez la notoriété et renforcez la crédibilité grâce au programme d’employés ambassadeurs.

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Pourquoi Hootsuite ?

Depuis plus de 18 ans, Hootsuite accompagne les marques dans tous les changements majeurs des médias sociaux. Maintenant, nous réunissons la publication, le service client, l'intelligence sociale, le programme d’employés ambassadeurs, et l'IA dans une même plateforme connectée.

Icône Hootsuite

18 ans et 25 millions d'utilisateurs

Hootsuite a été la première, et nous sommes toujours les plus populaires 18 ans plus tard. Plus de 25 millions d'utilisateurs ont utilisé Hootsuite pour publier, suivre et surpasser leurs concurrents sur les médias sociaux.

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Icône Wisdom

L'IA ultime pour les médias sociaux

Hootsuite vous aide à accélérer chaque partie de la gestion des médias sociaux : publication, rédaction, messagerie et social listening. Notre IA a été conçue par des professionnels des réseaux sociaux pour des professionnels des réseaux sociaux.

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icône des intégrations

La plus grande bibliothèque d'intégrations

Connectez plus de 100 intégrations pour regrouper tous vos outils préférés dans le tableau de bord Hootsuite. C’est plus que toute autre plateforme de gestion des médias sociaux (et de loin).

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Deux collègues utilisant un ordinateur portable et une tablette, entourés d'icônes d'applications colorées représentant des idées, la messagerie, le calendrier et le travail d'équipe.

Découvrez la Suite

Comprenez ce qui compte, décidez des prochaines actions et agissez dans chaque workflow des médias sociaux, le tout depuis une même suite connectée.

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