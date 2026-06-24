Un système centré sur l’IA pour chaque aspect de votre activité digitale
Le système d'exploitation qui gère chaque aspect des médias sociaux : social listening, contenu, engagement, analyses ou encore voix d'ambassadeurs.
Votre coéquipier IA pour le marketing digital
Votre coéquipier IA pour le marketing digital
Une seule plateforme pour tous les réseaux de bout en bout
Commencez par des insights, puis planifiez et publiez le contenu, amplifiez votre marque grâce au programme d’employés ambassadeurs, et offrez un service client exceptionnel.
Transformez les signaux digitaux en décisions plus intelligentes. Wisdom connecte les données issues de vos flux de médias sociaux et y décèle ce qui compte le plus.
Créez du contenu en toute confiance. Générez des publications, des campagnes, des légendes et des idées créatives fondées sur de véritables insights sur votre public.
Coordonnez les actions au sein de votre équipe. Simplifiez et automatisez les flux de travail de publication, de messagerie, d’analyse, de programme d’employés ambassadeurs et plus encore.
L'outil de gestion des réseaux sociaux numéro un au monde, repensé pour aujourd'hui
Hootsuite a créé la gestion des médias sociaux. À présent, nous la réinventons avec une nouvelle génération de produits d'IA qui connectent analyses, création, engagement et actions dans un flux de travail intelligent.
Un même coéquipier IA dans toute la suite
Posez des questions, dégagez des insights, créez du contenu, résumez les conversations et obtenez les prochaines étapes recommandées, le tout à partir d'une seule conversation. Wisdom connecte vos flux de travail afin que vous puissiez passer plus rapidement du signal à l'action.
Créez du contenu qui attire l’attention
Planifiez, créez, programmez et optimisez votre contenu pour les réseaux sociaux depuis un seul espace de travail. Utilisez des recommandations basées sur l'IA pour remplir votre calendrier, découvrir des opportunités de contenu, et publier en toute confiance.
Transformez chaque conversation client en opportunité
Gérez les messages, les commentaires et le service client sur tous les canaux dans une boîte de réception unifiée. Répondez plus rapidement, collaborez plus efficacement et renforcez les relations avec les clients.
Identifiez les sujets de discussion du marché
Surveillez les tendances, les concurrents, le sentiment et les risques émergents sur les réseaux, les sites d'actualités et les conversations en ligne. Transformez des milliards de signaux en informations exploitables pour votre équipe.
Transformer les employés en ambassadeurs de confiance
Donnez à votre équipe les moyens de partager du contenu approuvé et de promouvoir votre marque sur leurs réseaux. Étendez votre portée, augmentez la notoriété et renforcez la crédibilité grâce au programme d’employés ambassadeurs.
Pourquoi Hootsuite ?
Depuis plus de 18 ans, Hootsuite accompagne les marques dans tous les changements majeurs des médias sociaux. Maintenant, nous réunissons la publication, le service client, l'intelligence sociale, le programme d’employés ambassadeurs, et l'IA dans une même plateforme connectée.
18 ans et 25 millions d'utilisateurs
Hootsuite a été la première, et nous sommes toujours les plus populaires 18 ans plus tard. Plus de 25 millions d'utilisateurs ont utilisé Hootsuite pour publier, suivre et surpasser leurs concurrents sur les médias sociaux.
L'IA ultime pour les médias sociaux
Hootsuite vous aide à accélérer chaque partie de la gestion des médias sociaux : publication, rédaction, messagerie et social listening. Notre IA a été conçue par des professionnels des réseaux sociaux pour des professionnels des réseaux sociaux.
La plus grande bibliothèque d'intégrations
Connectez plus de 100 intégrations pour regrouper tous vos outils préférés dans le tableau de bord Hootsuite. C’est plus que toute autre plateforme de gestion des médias sociaux (et de loin).
Découvrez la Suite
Comprenez ce qui compte, décidez des prochaines actions et agissez dans chaque workflow des médias sociaux, le tout depuis une même suite connectée.