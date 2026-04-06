Hootsuite et l’IA de Talkwalker propulsent le social listening des entreprises PGC en scrutant les discussions sur les réseaux sociaux (Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn), les actualités, les blogs, les forums, les podcasts et les plateformes de commentaires. Parce que votre marque s’exprime aussi en images, l’IA analyse vos contenus visuels grâce à des fonctions avancées de reconnaissance d’images et de logos.

Cette approche globale permet aux marques de suivre l’opinion des consommateurs, les tendances, la concurrence et les retours produits, tout en fournissant les données analytiques PGC indispensables pour piloter votre stratégie avec assurance.