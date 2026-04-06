Des analyses marketing PGC en temps réel pour la croissance du chiffre d’affaires
Identifiez les tendances de demain, préservez l’image de votre marque et démontrez votre retour sur investissement avec une intelligence artificielle adaptée aux PGC. Convertissez les échanges avec vos clients en prises de décision accélérées, en campagnes optimisées et en résultats concrets pour votre entreprise.
Convertissez les analyses consommateurs en un véritable atout concurrentiel pour votre marque
Révélez les nouvelles tendances, repérez immédiatement les évolutions du sentiment et affinez vos campagnes à l’aide d’informations puisées dans des millions d’échanges authentiques.
Découvrez les ingrédients, les saveurs, les tendances de conditionnement et les nouveaux styles de vie qui créent de l’engagement pour votre marque. Transformez les conversations des consommateurs en temps réel en innovations produits et accélérez vos stratégies de mise sur le marché.
Analysez la perception de votre marque, identifiez les alertes critiques en direct et apportez une réponse rapide pour étouffer les incidents naissants. Protégez vos relations avec la grande distribution et le capital confiance de vos consommateurs à l’aide d’une surveillance constante et intelligente.
Ne vous contentez plus des indicateurs inutiles. Établissez un lien entre vos résultats sur les médias sociaux, vos partenariats d’influence et l’engagement de vos campagnes et vos indicateurs de performance réels pour piloter vos budgets sereinement.
Suivez le buzz du lancement, le sentiment et les réactions du public en temps réel. Adaptez vos contenus, votre ciblage et la répartition de votre budget média en temps réel afin d’optimiser l’efficacité de vos campagnes.
We use Talkwalker’s conversation clusters to monitor the 'ultra-processed food' narrative for our cross-functional health and wellness teams. By tracking this conversation years before it became a mainstream topic, we’ve been able to keep our scientists and communications teams ahead of the curve.
Prévisions de tendances, marketing social et social listening pour le secteur PGC
Utilisez les rapports d’IA, l’anticipation des tendances et l’analyse d’audience pour fédérer vos décideurs, dynamiser votre stratégie et anticiper chaque basculement de votre secteur.
Convertissez vos données réseaux sociaux en analyses prêtes pour la direction à l’aide de l’IA
Générez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour accélérer l’alignement et la prise de décision. Profitez également des résumés automatiques et des agents dotés d’IA pour extraire l’essentiel de millions d’informations et fournir des recommandations stratégiques à vos directions et vos experts insights.
Évaluez les performances de votre marque par rapport à l’ensemble de votre catégorie
Surveillez la part de voix de la concurrence, la perception de marque, leurs actions publicitaires et leurs nouveaux produits afin de déceler des failles de positionnement ou des segments inexploités. Comprenez les stratégies de vos concurrents en suivant leur fréquence de publication, la croissance de leur public, leur engagement et plus encore.
Détectez les tendances émergentes avant qu'elles n'atteignent leur apogée
Exploitez les prévisions de tendances assistées par l’IA et les regroupements de conversations pour déceler les ingrédients en vogue, les caractéristiques produits et les habitudes de consommation qui stimulent la demande. Créez des tableaux de bord de tendances pour valider vos feuilles de route d’innovation et vos stratégies marketing.
Connectez les campagnes aux résultats commerciaux
Mesurez l’impact réel de vos campagnes payantes, organiques et d’influence. Attribuez les pics d’engagement et de conversation à des activations spécifiques et optimisez votre RSI. Suivez votre RSI sur les médias sociaux par réseau, compte ou période pour identifier les efforts ayant généré le plus de revenus.
Comprenez votre public — et ce qu’il ressent
Analysez les échanges selon le profil démographique, les intérêts et la géographie afin de déterminer les groupes de clients qui portent les tendances et sont les plus réceptifs à vos actions marketing. Découvrez qui est votre public et cernez ses émotions à l’aide de rapports d’analyse de tonalité approfondis.
Une plateforme centralisée au service de la croissance PGC
Dites adieu à la multiplication des outils : centralisez vos insights, vos publications, vos interactions, vos analyses et vos rapports dans un seul tableau de bord.
Trend forecasting
Surface emerging ingredients, product attributes, and consumer behaviors before they hit the mainstream.
Real-time alerts and crisis detection
Get notified instantly when sentiment shifts, complaints spike, or competitor activity surges.
Competitive benchmarking
Continuously compare share of voice, sentiment, and campaign performance across your category.
Campaign performance dashboards
Track reach, engagement, and sentiment in real time with customizable reporting built for CPG KPIs.
Visual search and logo recognition
Monitor how products appear in user-generated content and analyze real-world usage and packaging perception.
Review and sentiment analysis
Aggregate product reviews and social feedback to uncover strengths, weaknesses, and innovation opportunities.
Témoignages de clients
Découvrez comment Yves Rocher a utilisé Hootsuite pour surpasser ses concurrents en matière de sentiment de marque positif.
Talkwalker enabled us to identify a potential reputational risk during product testing. We knew consumers had concerns around seed oils, but needed data to back up our assumptions before adjusting our tests. By analyzing sentiment ... we confirmed palm oil carried the strongest negative reaction ... saving R&D costs and protecting the brand from massive reputational backlash.
Questions fréquentes (FAQ)
Hootsuite et l’IA de Talkwalker propulsent le social listening des entreprises PGC en scrutant les discussions sur les réseaux sociaux (Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn), les actualités, les blogs, les forums, les podcasts et les plateformes de commentaires. Parce que votre marque s’exprime aussi en images, l’IA analyse vos contenus visuels grâce à des fonctions avancées de reconnaissance d’images et de logos.
Cette approche globale permet aux marques de suivre l’opinion des consommateurs, les tendances, la concurrence et les retours produits, tout en fournissant les données analytiques PGC indispensables pour piloter votre stratégie avec assurance.
Intégré à votre arsenal marketing PGC, Hootsuite et l’IA de Talkwalker analysent les échanges en temps réel, les commentaires et l’évolution des comportements afin de révéler des besoins inexploités et de nouvelles opportunités.
Grâce à la prévision des tendances et à l’analyse thématique par l’IA, les équipes PGC peuvent détecter les nouveaux ingrédients, les saveurs, les types d’emballages et les tendances de consommation avant qu’ils n’atteignent le marché de masse.
En orientant la R&D, le développement produit et le « go-to-market », ces analyses transforment la donnée sociale en un moteur d’innovation pour devancer la concurrence.
Hootsuite et l’IA de Talkwalker proposent des solutions d’analyse marketing PGC en temps réel pour transformer vos interactions sociales en leviers de croissance. Les marques peuvent suivre la portée de leurs campagnes, l’engagement, le sentiment, l’impact des influenceurs et la part de voix sur tous les canaux.
Les capacités d’attribution sociale et les tableaux de bord personnalisables aident les décideurs à s’affranchir des indicateurs superficiels pour présenter un ROI tangible. Cette approche favorise un marketing des réseaux sociaux plus pertinent pour les marques PGC, une gestion budgétaire intelligente et une corrélation forte entre succès marketing et croissance économique.
Oui. Au sein d’un arsenal complet d’outils marketing pour le secteur PGC, cette plateforme offre aux marques la possibilité de veiller sur les campagnes concurrentes, les nouveaux produits, les tendances d’opinion et la part de voix.
En s’appuyant sur une veille concurrentielle en temps réel, les services PGC comparent leurs performances, identifient les opportunités de positionnement et ajustent leurs messages pour consolider et étendre leurs parts de marché.
Le marketing des médias sociaux pour les marques PGC évolue vite, et les risques de réputation peuvent s’y propager à toute vitesse. L’IA de Talkwalker permet à Hootsuite de générer des alertes en direct pour signaler les vagues de commentaires négatifs, les plaintes à fort impact, les mentions de rappels ou tout incident critique.
Grâce à cette vigilance, les marques peuvent intervenir tôt, piloter le discours et anticiper les risques afin de sécuriser leurs relations avec la grande distribution ainsi que la confiance et la pérennité de leur image.
En effet. Via la recherche visuelle pilotée par l’IA, Hootsuite avec l’IA de Talkwalker repère les logos, les produits et les conditionnements sur les images publiées par les internautes sur les réseaux sociaux. Cela permet aux marques de grande consommation de saisir la manière dont leurs produits sont consommés, mis en avant ou détournés en situation réelle.
Surpassez votre catégorie de produits grâce à une veille stratégique en direct sur les PGC
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