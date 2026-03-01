Transformer des conversations en temps réel en une puissante étude de marché
Connaissez votre marché à fond avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, le logiciel d'études de marché qui transforme les informations en temps réel en un avantage concurrentiel.
Études de marché alimentées par le plus vaste ensemble de données au monde
Obtenez les insights dont vous avez besoin pour orienter votre stratégie produit, de marque et de mise sur le marché.
Comprenez mieux les besoins de vos consommateurs
que n'importe quel acteur de votre secteur
Qu'il s'agisse d'étudier les consommateurs, de segmenter les publics, d'analyser les concurrents ou de repérer les tendances, notre outil d'étude de marché vous permet d'obtenir rapidement des informations claires.
Suivez les sentiments, motivations, attentes et comportements à travers des millions de réseaux sociaux et des sources web. Identifiez les besoins émergents et les changements de catégorie dès leur apparition.
Découvrez qui parle, ce qui les intéresse et comment ils se comportent. Créez des profils basés sur les données avec des profils de public, des informations démographiques et des signaux psychographiques.
Utilisez les prévisions de tendances alimentées par l'IA pour identifier précocement les sujets émergents, les mouvements culturels et les opportunités de marché, et guidez votre stratégie en toute confiance.
Surveillez l'activité des concurrents, les avis sur les produits, la part de voix et les changements de messagerie. Identifiez les opportunités et défendez votre position sur le marché.
Les insights que Talkwalker nous fournit ont été incroyables et ont véritablement éclairé notre stratégie de campagne. Le partage de ces insights avec nos parties prenantes démontre ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à notre marque et nous aide à obtenir des investissements pour augmenter nos budgets et développer notre équipe.
La plateforme unifiée d’études de marché pour les équipes insights modernes
Conçue pour les leaders des insights et de la stratégie qui ont besoin d’informations rapides, précises et exploitables pour orienter la croissance, l’innovation et la performance de la marque.
Informations sur les consommateurs : mieux comprendre comment les gens pensent, ressentent et se comportent
Transformez les données complexes en idées claires sur lesquelles vos décisionnaires peuvent agir instantanément. Identifiez les schémas de sentiment, les besoins non satisfaits et les attitudes émergentes qui façonnent les attentes de votre marque dans sa catégorie.
Étude de produits : identifiez instantanément les opportunités et les problèmes liés aux produits
Identifiez les changements culturels et les mouvements de catégorie tôt afin que votre stratégie garde une longueur d'avance. Analysez les avis, les critiques et les conversations non sollicités pour identifier les lacunes des produits, les demandes de fonctionnalités, les voies d'innovation et les premiers signaux de demande.
Informations sur le public : sachez exactement qui sont vos clients et ce qui les motive
Explorez les données démographiques, les centres d'intérêt, les professions, le statut familial, les thèmes principaux et l'impact des influenceurs pour comprendre qui anime la conversation et où. Créez des modèles de segmentation qui guident la planification ciblage, la création, la planification sur les médias et la personnalisation.
Recherche de tendances : prédire ce qui vient ensuite avec la détection de tendances alimentée par l'IA
Mettez en lumière les moments culturels émergents, les besoins des consommateurs, les mouvements concurrentiels et les opportunités dans les catégories. Avancez tôt pendant que vos concurrents rattrapent encore leur retard. Prévoyez ce qui va suivre grâce aux prévisions de conversation et d'engagement sur 90 jours, à la détection automatisée des pics et aux résumés générés par l'IA Blue Silk.
Veille concurrentielle : évaluez les performances et suivez les menaces stratégiques
Surveillez la messagerie des concurrents, la part de voix, la santé de la marque et les performances des campagnes sur tous les canaux. Comprenez où vous excellez et où vous devez vous adapter. Utilisez la fonction Compare By, Topic Analytics et les recherches enregistrées pour cartographier votre position sur le marché et découvrir des opportunités.
Transformez la connaissance de votre audience en avantage concurrentiel
Découvrez ce qui compte vraiment pour vos audiences, segmentez-les intelligemment, mesurez leur sentiment et activez instantanément vos insights grâce à un logiciel d’étude marketing alimenté par l’IA.
Cartographie des préférences
Créez du contenu axé sur le public en examinant en profondeur les préférences et les intérêts de votre utilisateur cible. De plus, découvrez les meilleurs réseaux et influenceurs.
Segmentation avancée
Ne partez jamais de zéro. Découvrez de nouveaux publics grâce à des bibliothèques de segments de publics prédéfinis ou laissez l'IA identifier et créer des segments pour vous.
Analyse des sentiments
Comprenez comment vos différents segments de public perçoivent votre marque, vos concurrents, et les sujets d'actualité de votre secteur. Suivez et analysez les sentiments automatiquement.
Tableaux de bord personnalisés
Créez des tableaux de bord de recherche personnalisés, surveillez les indicateurs clés de performance au fil du temps et recevez des alertes automatiques lorsque les conversations s'intensifient ou que les sentiments changent.
Intégrations Audiense et Affinio
Connectez-vous à des plateformes avancées de segmentation de public pour mieux comprendre les préférences, les comportements et les intérêts du public.
Chat IA et résumés
Obtenez des réponses instantanées et des résumés en langage clair sur votre public en interrogeant Yeti, notre assistant IA.
Chez HelloFresh, les données sont au cœur de tout ce que nous faisons. Talkwalker nous a permis d’accéder à une conversation autour de notre marque bien plus large que jamais auparavant.
Insights et ressources
Veille concurrentielle : comment trouver des informations sur les réseaux sociaux et au-delà
Améliorez votre compréhension du marché grâce à des conseils, des idées approfondies et une liste des meilleurs outils de veille concurrentielle disponibles dès maintenant.
Comment utiliser les médias sociaux pour une étude de marché
Apprenez à utiliser les médias sociaux dans le cadre de votre stratégie d'étude de marché performante.
Comment les entreprises utilisent le social listening pour la génération de leads en 2026
Trouvez des prospects plus tôt et plus efficacement sur les réseaux sociaux grâce à ce guide de génération de leads.
Questions fréquentes
Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est une solution de recherche de marché de bout en bout qui unifie le social listening, les informations sur le public, la prédiction des tendances et l'analyse concurrentielle. Il aide les équipes chargées des analyses, de la stratégie et du marketing à prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données concrètes.
Il sert également de plateforme complète de recherche de marque pour surveiller la santé de la marque, le sentiment, la perception et la position dans la catégorie.
En analysant les conversations organiques des clients, les besoins émergents et les facteurs influençant leur sentiment, la plateforme met en évidence les lacunes des produits, valide les nouvelles idées et soutient la planification de la mise sur le marché grâce à des informations fondées sur des preuves.
Talkwalker utilise une IA avancée pour analyser des millions de points de données provenant des médias sociaux, des forums, des actualités, des critiques et de l'open web. Il identifie des modèles, des thèmes, les sentiments et les signaux comportementaux qui permettent de mieux comprendre les consommateurs et le marché.
Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, ne remplace pas les recherches qualitatives ou quantitatives, mais les améliore. Les données issues des réseaux sociaux fournissent des avis continus et spontanés des consommateurs, une détection plus rapide des tendances et des renseignements concurrentiels immédiats que les études traditionnelles ne peuvent produire à grande échelle. De plus, Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, est un outil d'étude de marché IA complet, ce qui signifie qu'il peut contribuer à automatiser l'intégralité de votre processus de recherche.
Les logiciels d'études marketing traditionnels s'appuient sur des enquêtes et des panels. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, fournit des informations continues et en temps réel issues des conversations des consommateurs du monde entier, offrant aux marques un aperçu constant des besoins en évolution et des changements culturels.
Transformer l'intelligence en impact
Découvrez comment les informations en temps réel peuvent aider votre organisation à aller plus vite et à surpasser la concurrence.