Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est une solution de recherche de marché de bout en bout qui unifie le social listening, les informations sur le public, la prédiction des tendances et l'analyse concurrentielle. Il aide les équipes chargées des analyses, de la stratégie et du marketing à prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données concrètes.



Il sert également de plateforme complète de recherche de marque pour surveiller la santé de la marque, le sentiment, la perception et la position dans la catégorie.



En analysant les conversations organiques des clients, les besoins émergents et les facteurs influençant leur sentiment, la plateforme met en évidence les lacunes des produits, valide les nouvelles idées et soutient la planification de la mise sur le marché grâce à des informations fondées sur des preuves.