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Tableau de bord d'analyse du public montrant les données démographiques par âge, les préférences en matière de services de streaming et le données d'intérêt des entreprises avec des photos de style de vie

Transformer des conversations en temps réel en une puissante étude de marché

Connaissez votre marché à fond avec Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, le logiciel d'études de marché qui transforme les informations en temps réel en un avantage concurrentiel.

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Études de marché alimentées par le plus vaste ensemble de données au monde

Obtenez les insights dont vous avez besoin pour orienter votre stratégie produit, de marque et de mise sur le marché.

Comprenez mieux les besoins de vos consommateurs
que n'importe quel acteur de votre secteur

Qu'il s'agisse d'étudier les consommateurs, de segmenter les publics, d'analyser les concurrents ou de repérer les tendances, notre outil d'étude de marché vous permet d'obtenir rapidement des informations claires.

Suivez les sentiments, motivations, attentes et comportements à travers des millions de réseaux sociaux et des sources web. Identifiez les besoins émergents et les changements de catégorie dès leur apparition.

Découvrez qui parle, ce qui les intéresse et comment ils se comportent. Créez des profils basés sur les données avec des profils de public, des informations démographiques et des signaux psychographiques.

Utilisez les prévisions de tendances alimentées par l'IA pour identifier précocement les sujets émergents, les mouvements culturels et les opportunités de marché, et guidez votre stratégie en toute confiance.

Surveillez l'activité des concurrents, les avis sur les produits, la part de voix et les changements de messagerie. Identifiez les opportunités et défendez votre position sur le marché.

Visualisation des données montrant les taux de confiance des médias et les connexions des médias sociaux, avec une carte du monde affichant les statistiques régionales
Tableau de bord des données démographiques du public présentant les tranches d'âge 18-40 ans, les préférences de marque, les langues et les catégories d'intérêt pour les entreprises A et B
Deux graphiques en anneau comparant les priorités des clients EV1 et EV2, montrant des segments pour le prix, la sécurité, le design et le divertissement, avec un graphique à barres Hootsuite Analytics
Graphique linéaire comparant les mentions sur les médias sociaux d'une entreprise et de deux concurrents d'avril à août, avec des indicateurs de performance

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Logo de l'Université de Sydney
Les insights que Talkwalker nous fournit ont été incroyables et ont véritablement éclairé notre stratégie de campagne. Le partage de ces insights avec nos parties prenantes démontre ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à notre marque et nous aide à obtenir des investissements pour augmenter nos budgets et développer notre équipe.
Liz Grey
Responsable des réseaux sociaux
 University of Sydney

La plateforme unifiée d’études de marché pour les équipes insights modernes

Conçue pour les leaders des insights et de la stratégie qui ont besoin d’informations rapides, précises et exploitables pour orienter la croissance, l’innovation et la performance de la marque.

Social media analytics dashboard showing Nike Air Jordan 11 Retro announcement with customer journey data points and product image

Informations sur les consommateurs : mieux comprendre comment les gens pensent, ressentent et se comportent

Transformez les données complexes en idées claires sur lesquelles vos décisionnaires peuvent agir instantanément. Identifiez les schémas de sentiment, les besoins non satisfaits et les attitudes émergentes qui façonnent les attentes de votre marque dans sa catégorie.

Word cloud showing sentiment analysis with positive terms like "Good luck" and "Great service" and negative terms like "Toxicity" and "Poor quality"

Étude de produits : identifiez instantanément les opportunités et les problèmes liés aux produits

Identifiez les changements culturels et les mouvements de catégorie tôt afin que votre stratégie garde une longueur d'avance. Analysez les avis, les critiques et les conversations non sollicités pour identifier les lacunes des produits, les demandes de fonctionnalités, les voies d'innovation et les premiers signaux de demande.

Hootsuite audience analysis dashboard showing preferences bubbles for ESPN, NBA, NFL, and gaming, with brand affinities and language stats

Informations sur le public : sachez exactement qui sont vos clients et ce qui les motive

Explorez les données démographiques, les centres d'intérêt, les professions, le statut familial, les thèmes principaux et l'impact des influenceurs pour comprendre qui anime la conversation et où. Créez des modèles de segmentation qui guident la planification ciblage, la création, la planification sur les médias et la personnalisation.

Hootsuite analytics dashboard showing competitor engagement vs reach graph with orange and blue trend lines and team collaboration photo

Recherche de tendances : prédire ce qui vient ensuite avec la détection de tendances alimentée par l'IA

Mettez en lumière les moments culturels émergents, les besoins des consommateurs, les mouvements concurrentiels et les opportunités dans les catégories. Avancez tôt pendant que vos concurrents rattrapent encore leur retard. Prévoyez ce qui va suivre grâce aux prévisions de conversation et d'engagement sur 90 jours, à la détection automatisée des pics et aux résumés générés par l'IA Blue Silk. 

Analytics dashboard comparing American and European sports clubs, showing demographic data with donut charts and statistics for football players

Veille concurrentielle : évaluez les performances et suivez les menaces stratégiques

Surveillez la messagerie des concurrents, la part de voix, la santé de la marque et les performances des campagnes sur tous les canaux. Comprenez où vous excellez et où vous devez vous adapter. Utilisez la fonction Compare By, Topic Analytics et les recherches enregistrées pour cartographier votre position sur le marché et découvrir des opportunités.

Transformez la connaissance de votre audience en avantage concurrentiel

Découvrez ce qui compte vraiment pour vos audiences, segmentez-les intelligemment, mesurez leur sentiment et activez instantanément vos insights grâce à un logiciel d’étude marketing alimenté par l’IA.

icon for Market research preference mapping

Cartographie des préférences

Créez du contenu axé sur le public en examinant en profondeur les préférences et les intérêts de votre utilisateur cible. De plus, découvrez les meilleurs réseaux et influenceurs.

Market research Advanced segmentation icon

Segmentation avancée

Ne partez jamais de zéro. Découvrez de nouveaux publics grâce à des bibliothèques de segments de publics prédéfinis ou laissez l'IA identifier et créer des segments pour vous.

Market research Sentiment analysis icon

Analyse des sentiments

Comprenez comment vos différents segments de public perçoivent votre marque, vos concurrents, et les sujets d'actualité de votre secteur. Suivez et analysez les sentiments automatiquement.

Market research Custom dashboards icon

Tableaux de bord personnalisés

Créez des tableaux de bord de recherche personnalisés, surveillez les indicateurs clés de performance au fil du temps et recevez des alertes automatiques lorsque les conversations s'intensifient ou que les sentiments changent. 

Market research Audiense and Affinio icon

Intégrations Audiense et Affinio

Connectez-vous à des plateformes avancées de segmentation de public pour mieux comprendre les préférences, les comportements et les intérêts du public.

Market research AI chat icon

Chat IA et résumés

Obtenez des réponses instantanées et des résumés en langage clair sur votre public en interrogeant Yeti, notre assistant IA.

HelloFresh logo
Chez HelloFresh, les données sont au cœur de tout ce que nous faisons. Talkwalker nous a permis d’accéder à une conversation autour de notre marque bien plus large que jamais auparavant.
Jordan Schultz
Responsable des réseaux sociaux
HelloFresh

Insights et ressources

Overlapping business analytics cards showing graphs, charts and statistics in coral red and navy blue colors on white background

Veille concurrentielle : comment trouver des informations sur les réseaux sociaux et au-delà

Améliorez votre compréhension du marché grâce à des conseils, des idées approfondies et une liste des meilleurs outils de veille concurrentielle disponibles dès maintenant.

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Magnifying glass examining a business analytics chart showing bar graph and line graph data in red and black

Comment utiliser les médias sociaux pour une étude de marché

Apprenez à utiliser les médias sociaux dans le cadre de votre stratégie d'étude de marché performante.

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Grid of nine app icons in pink and red shades with gray text lines, showing social media and notification symbols

Comment les entreprises utilisent le social listening pour la génération de leads en 2026

Trouvez des prospects plus tôt et plus efficacement sur les réseaux sociaux grâce à ce guide de génération de leads.

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Questions fréquentes

Hootsuite, qui repose sur l'IA de Talkwalker, est une solution de recherche de marché de bout en bout qui unifie le social listening, les informations sur le public, la prédiction des tendances et l'analyse concurrentielle. Il aide les équipes chargées des analyses, de la stratégie et du marketing à prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données concrètes.

Il sert également de plateforme complète de recherche de marque pour surveiller la santé de la marque, le sentiment, la perception et la position dans la catégorie. 

En analysant les conversations organiques des clients, les besoins émergents et les facteurs influençant leur sentiment, la plateforme met en évidence les lacunes des produits, valide les nouvelles idées et soutient la planification de la mise sur le marché grâce à des informations fondées sur des preuves.

Talkwalker utilise une IA avancée pour analyser des millions de points de données provenant des médias sociaux, des forums, des actualités, des critiques et de l'open web. Il identifie des modèles, des thèmes, les sentiments et les signaux comportementaux qui permettent de mieux comprendre les consommateurs et le marché.

Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, ne remplace pas les recherches qualitatives ou quantitatives, mais les améliore. Les données issues des réseaux sociaux fournissent des avis continus et spontanés des consommateurs, une détection plus rapide des tendances et des renseignements concurrentiels immédiats que les études traditionnelles ne peuvent produire à grande échelle. De plus, Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, est un outil d'étude de marché IA complet, ce qui signifie qu'il peut contribuer à automatiser l'intégralité de votre processus de recherche.

Les logiciels d'études marketing traditionnels s'appuient sur des enquêtes et des panels. Hootsuite, qui repose sur Talkwalker, fournit des informations continues et en temps réel issues des conversations des consommateurs du monde entier, offrant aux marques un aperçu constant des besoins en évolution et des changements culturels.

Professional in white blazer using phone next to analytics charts and schedule post interface with age group data visualization

Transformer l'intelligence en impact

Découvrez comment les informations en temps réel peuvent aider votre organisation à aller plus vite et à surpasser la concurrence.


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